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Будет не только новый чемпион! Интриги весны в РПЛ-2018/19

01 марта 2019, 13:00
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За зиму успели подзабыть, кто и чем выделился в чемпионате России по футболу? «Соккер.ру» напоминает ключевые моменты.

Кто порадует в сражениях грандов?

Никто не станет спорить, что по местам лидеров расставят и благодаря очным матчам. Поэтому учитываем мини-турнир для топ-5. Кто же лучший среди фаворитов?

- пока по набранным очкам лидирует «Спартак» - 9 пунктов, но сыграли на матч больше (второе дерби с «Локомотивом»). К слову, от соседей по таблице пропустили всего 3 мяча;

- также «красно-белые» единственные, кто ни одному прямому конкуренту не проиграл – 2 победы и 3 ничьи, у остальных уже есть «баранки» в центральных матчах;

- у «Зенита» первое место с учетом только игр первого круга – 7 пунктов, но есть поражение от ЦСКА и ничья со «Спартаком» дома. Разница мячей подсказывает, что оборона Семака не порадовала – 7:6;

- «Краснодар» может сравняться со «Спартаком» по очкам с конкурентами, хотя пока проиграл 2 из 4 матчей. Зато есть две победы и равенство по голам – 5:5;

- «Локомотив» пока на последней строчке в виртуальной таблице для топ-5. Набрали всего 4 пункта из 15 возможных в 5 играх. У ЦСКА столько же очков, но у них на одну игру меньше. Пока «Спартак» с соседями по таблице играет лучше всех.

Кто станет лучшим снайпером лиги?

Всегда престижная гонка, и снова среди фаворитов россияне. Смолов стал единственным за 10 лет, кто дважды бросил вызов легионерам и победил (забивал 20 и 18 мячей).

- у Чалова уже девять голов за ЦСКА, и новый Федор немного оторвался от Зе Луиша (7 голов), а также Ари и Классона (по 6 взятий ворот). Но тут вся борьба впереди;

- в пользу «армейца» говорит нацеленность на ворота – по 3.4 удара за игру. Даже у ловкого новоиспеченного россиянина Ари по 3 попытки, а Дзюба, Азмун и остальные намного ниже;

- Сулейманов 9 раз выходил на замену и сумел собрать столько же мячей, как Дзюба – 5 штук. Пока Артем не блещет голевыми показателями, ведь столько же забили не форварды Бакаев и Ерохин;

- можем увидеть больше голов от Влашича – постоянно лупит по воротам, Азмуна – если вольется в игру «Зенита», и Смолова – пора бы Федору вернуться, ведь 3 мяча забил, и поскольку впереди 13 матчей – Чалову отдавать приз рановато. И Зе Луиш, и Классон тоже должны радовать голами снова и снова.

У кого будет самая надежная оборона?

Невероятно важный пункт для РПЛ. Например, из 11 уже сыгранных матчей между прямыми конкурентами в борьбе за первую тройку только в 1 игре было больше 3 забитых мячей. У кого мощная защита – у того козырь. 

- меньше всех в 17 турах пропустил собранный летом ЦСКА. Всего 8 голов пережил Акинфеев с новыми защитниками, и нет вратаря с такой же счастливой судьбой этой осенью;

- «Ростов» допустил меньше результативных ошибок в защите, чем «Краснодар» - 11 против 13. Но помним, что «быки» перестаивались после расставания с Гранквистом. Хотя и со шведом не были эталонными в защите, их стихия - атака;

- в первой пятерке также «Динамо» и «Рубин» - заслуженно, ведь первые цепкие, а у вторых фамилия тренера - Бердыев. «Зенит» и «Спартак» пропускают чаще, чем команды без денег и таких же возможностей;

- Акинфеев встречает по 10-11 ударов за игру в направлении своих ворот. Чуть лучше показатель «Ростова», чуть хуже – «Рубина» и «Краснодара». Все логично, как и «Спартак» с «Зенитом» на 7 и 8 местах – в защите надо прибавлять;

- по xGA – опасности шансов противников, на первом месте уже не ЦСКА, а «Ростов». Впрочем, разрыв минимальный. Также организованно играл «Ахмат», но им не везло. А вот «Спартак» лишь на 10-й строчке. Возвращение Жиго подбросит вверх? Лучшими вряд ли станут, конкурировать за победу в номинации будут скорее Карпин и Ганчаренко.

Найдутся последователи Гвардиолы?

Оборона обороной, но и первым номером играть полезно в лиге, где у лидеров бюджет в 15-20 больше, чем у аутсайдеров. Поскольку многие команды держат удар и огрызаются, путь «Зенита» и других фаворитов к счастью – грамотная позиция атаки.

- лидеры по владению мячом и пасам - «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Любят доминировать, хотя в тройке нет тех, кто умеет это делать. У всех были проблемы с позиционными атаками или их реализацией;

- кроме названных, только «Локомотив», ЦСКА и «Урал» владели мячом более 50 % времени в среднем. А «Ростов» замер на грани. Но это уже не доминирование, а подстройка под стиль соперников;

- еще одна отличительная черта команд Гвардиолы – культура паса. В РПЛ есть два клуба, где с передачами проблем не было, и это лидеры – «Краснодар» (82.5 %) и «Зенит» (81 % точных передач). Без Паредеса и с Ракицким показатели лидера упасть не должны, как и его преследователя;

- как видите, в РПЛ мало настоящих последователей Гвардиолы – атаковать многие боятся или не умеют. Но показательно, что процентные показатели владения и точности пасов как раз у пятерки лидеров. Даже «Локомотив», исповедуя другую философию футбола, старался давить как чемпион, хотя нередко не получалось (зато мяч катал по заветам сеньора Хосепа – по 459 пасов за игру в среднем, даже у «Спартака» всего на 8 больше).

Чья атака окажется самой грозной?

В 11 матчах лидеров увидели всего 3 мировые (все у «Спартака»), зато 6 матчей завершились с разницей в один мяч. У одного гола в лиге, где 38 мировых в 136 сыгранных матчах (28 %) и немало игр со счетом 1:0 и 2:1, колоссальный вес. Все в атаку весной!

- по голам лидирует «Краснодар» - забили 31 мяч. Дальше идут «Зенит» (27 голов), а «Локомотив» забрался в тройку и делит почетное место с ЦСКА и «Арсеналом» (по 23 забитых мяча);

- в этом сезоне РПЛ идет на антирекорд по средней результативности (пока по 2.13 гола), поэтому это важный пункт – весной стоит подняться со дна. Чтобы хотя бы повторить прошлогодний результат, нужно еще 253 гола – по 19-20 за тур;

- по ударам лидирует тоже «Краснодар», на втором месте «Спартак», а ЦСКА и «Арсенал» идут следом. И это камень в огород «Зенита» и «Локомотива» - даже от «Динамо» с ударником Панченко не сильно оторвались;

- «Зенит» выручает меткость – единственная команда, у которой средний показатель попаданий выше 5 за матч. Значит ли это, что коллективу Семака везло? Отчасти, ведь «Краснодар» и «Спартак» ниже по попаданиям, хотя по количеству у них атак больше;

- с голами с игры в РПЛ беда. У «Спартака» всего шесть таких мячей, у «Ростова» - 7. Лидирует «Краснодар» - 27 мячей, дальше идет ЦСКА – 20, а ниже «Арсенал» - 16. У «Зенита» 13 таких голов, большие проблемы с успешной игрой в атаке без подключения стандартов;

- у «Локомотива» 10 голов из 23 – после розыгрышей штрафных, свободных и угловых. У «Зенита» и «Спартака» - по 8. «Красно-белые» еще и короли пенальти – 5 мячей. У четырех остальных лидеров в сумме лишь на один гол с одиннадцатиметрового больше – 6;

- из 288 мячей сезона сразу 63 забиты после стандартов, а вдобавок еще 25 – результат пенальти. Получается, в РПЛ почти каждый десятый гол с «точки» - кошмар! И суммарно с пенальти и других стандартов собрали 88 мячей (20 %);

- как и в прошлом сезоне, по xG лидирует «Зенит». Команде с Дзюбой многие разрешают атаковать, но не всегда эти подходы эффективные. Зато снова подтверждается зависимость параметра от класса и стиля – в первой пятерке по xG ровно те же, что в таблице. Только ЦСКА на миллиметр опередил «Краснодар»;

- забавный факт, чтобы понять вес единичных голов в РПЛ. У «Рубина» сразу 10 ничьих. Если бы они забили всего 5 жалких мячей в нужные моменты, то Бердыев занимал бы чистое первое место. Первое место! Просто за счет превращения половины ничьих в минимальные победы.

Кто заслужит путевки в Лигу чемпионов?

На три места претендует пять команд, хотя вы же знаете Курбана Бекиевича. Даже без денег «Рубин» в трех пунктах от последних чемпионов и в пяти от третьей строчки. Впрочем, и пять претендентов на три места – серьезная футбольная очередь.

- судя по матчам с прямыми конкурентами, у «Спартака» неплохая стартовая возможность ворваться в первую тройку (взяли 9 пунктов из 15 возможных). Тем более, отрыв ЦСКА составляет всего два очка, и второе московское дерби может изменить расклад;

- не забывайте, что по среднему возрасту в этом сезоне «Локомотив» на второй строчке среди всех команд – 29 лет против 24 у ЦСКА, например. Команда Семина может поставить на опыт лидеров в борьбе за тройку;

- «Зенит» топят матчи с середняками. Сразу 4 поражения от «Рубина», «Арсенала», «Динамо» и «Анжи». Никто не боится играть против команды Семака в РПЛ, потому и пропустили три сезона в самом престижном турнире, где видели «Ростов», «Спартак» и «Локомотив»;

- козырь ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ – молодость состава. Могут набирать силу со временем и сборы, где выиграли 7 из 9 матчей, способны улучшить качество футбола. Плюс влияет надежная защита – самая эффективная в РПЛ;

- а за «Краснодар» говорит атака. Команда с самым большим количеством ударов может добавить в меткости, взяв пример с Сулейманова. «Быкам» пора перешагнуть отметку в 2 гола за игру в среднем. Даже лидер по голам далек от стандартов ЛЧ, где все в домашних турнирах умеют забивать много мячей.

Победитель РПЛ 2018/19 покажет класс?

Отдельно оценивали «за» и «против» при выборе чемпиона, ведь в гонке пять команд,  и у четырех был опыт празднования победы. А здесь скорее хочется понять, кто отвечает высоким стандартам, и насколько «зимнее чемпионство» «Зенита» приближает их к титулу?

- последний раз лидер после 17 туров упустил первую строчку в таблице пять лет тому назад. Это был как раз «Зенит» - набрали тогда 36 пунктов, оторвавшись от ЦСКА на три очка, но в итоге «армейцы» были первыми, опередив конкурента на один балл;

- сейчас у «Зенита» 34 очка после 17 туров – в среднем всего по 2 за игру, и это худший результат для лидера на этом отрезке за 10 лет. Последний раз 34 пункта было у «Рубина» в 2009 году при другой системе розыгрыша чемпионата – «весна-осень»;

- «Зенит» не лучший по забитым или пропущенным, количеству ударов, владению мячом, точности передач, количеству голов с игры, успешным обводкам или передачам под удары. Часто в таких номинациях лидирует «Краснодар». Неудивительно, что между соперниками один пункт в таблице;

- «Зенит» может покинуть вершину турнирной таблицы после двух поражений при параллельных победах других лидеров, если проиграет прямым конкурентам. И хотя, как сказано выше, пока контролируют ситуацию – лидер после 17 туров редко теряет первое место, растеряли солидный отрыв, возродив чемпионскую интригу;

- у лидера столько же поражений, как у «Спартака» и «Локомотива» - последних триумфаторов, так что пока чемпионским стандартам не отвечал ни один из претендентов. В прошлом сезоне впервые с 2008 года победителю хватило 60 пунктов для титула. Ждем повторения выборов лучшего из худших?  

Факты осовременивают подход к прогнозам, ведь угадать приятно, а суметь объяснить свой выбор и понять, почему ту или иную команду ждет успех – вдвойне лестно для всех, кто любит футбол. Есть много интересных номинаций, и в каждой будет свой чемпион.  

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил ОлегаТэ
   19 / 886
02 марта в 13:20
А свиньи - они такие! Настырные!!! И ежели кто-то думает, что теперь хряки уже точно на днище непробиваемом - зря!!! В следующем розыгрыше ЕК, ежели пупсы туда таки прорвутся (чего искренне им желаю))))) ), какой-нибудь молодой зулус в ЮАР выскочит поседевшим из места для уединения и слияния с матерью-природой после того, как в момент этого самого единения эта самая мать-природа материализуется снизу в виде пятака с немеркнущим хрюком... (подсказать, каким? ;) )
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Jum13
       242 / 886
    02 марта в 08:34
    Это там, где свиньи смогли пробить дно находясь на дне? Ниже только спартак )))
    А свиньи - они такие! Настырные!!! И ежели кто-то думает, что теперь хряки уже точно на днище непробиваемом - зря!!! В следующем розыгрыше ЕК, ежели пупсы туда таки прорвутся (чего искренне им желаю))))) ), какой-нибудь молодой зулус в ЮАР выскочит поседевшим из места для уединения и слияния с матерью-природой после того, как в момент этого самого единения эта самая мать-природа материализуется снизу в виде пятака с немеркнущим хрюком... (подсказать, каким? ;) )
    GKN
    GKN
       434 / 886
    01 марта в 15:33
    Этот чемпионат непредсказуем. Этим и интересен
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
       19 / 886
    01 марта в 15:28
    а разве игорь сухой был 12 лет? аххахаха
    А разве спартак в эти 12 лет играл в ЛЧ? Ахахаха
    FILL3286
    FILL3286 ответил Jum13
       12 / 886
    01 марта в 15:15
    Ну всё верно - свинарня43 это позор на века!
    а разве игорь сухой был 12 лет? аххахаха
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
       19 / 886
    01 марта в 15:13
    Это девиз РЕКОРДСМЕНА43 ВЕЧНЫЙ
      FILL3286
      FILL3286 ответил Jum13
         12 / 886
      01 марта в 15:09
      Отличный девиз у спартака!
      Это девиз РЕКОРДСМЕНА43 ВЕЧНЫЙ
      Jum13
      Jum13 ответил FILL3286
         19 / 886
      01 марта в 15:07
      Хрю хрю хрю 43 43 43
      Отличный девиз у спартака!
      poodle
      poodle
         168 / 886
      01 марта в 14:32
      "Красно-белые» еще и короли пенальти – 5 мячей"(с)...ну кто бы сомневался!))
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         32 / 886
      01 марта в 14:28
      Ребята, не надо никаких прогнозов - футбол не предсказуем. Все может быть. Внимательно прочитал и вижу, что здесь в основном или грязь, или пожелания. Не надо путать пожелания и прогнозы. Это разные вещи.. Например можно умножить число оставшихся игр на 3 и сказать сколько очков наберет Спартак. Карпин так уже делал и получил 12 очков вместо 33 запланированных. Так что терпите. Даже я не знаю кто будет чемпионом и кто займет места в ЛЧ.
      Miaf
      Miaf ответил Jum13
         39 / 886
      01 марта в 14:27
      Как займёте в ЛЕ место выше 4-го в группе - пиши. Ну - это если опять в квалификации не опозоритесь на всю Европу как всегда. Всей стране стыдно за спартак43!
      ну что еще от конебомжей можно услышать? ничего нового
      Egorium
      Egorium
         76 / 886
      01 марта в 14:24
      Стыдно за спартак, однозначно.
      OLESOCC
      OLESOCC ответил Дмитрий Климович 2
         262 / 886
      01 марта в 14:21
      ЦСКА всегда будет первым!
      С конца!
      FILL3286
      FILL3286 ответил Jum13
         12 / 886
      01 марта в 14:17
      Как займёте в ЛЕ место выше 4-го в группе - пиши. Ну - это если опять в квалификации не опозоритесь на всю Европу как всегда. Всей стране стыдно за спартак43!
      Хрю хрю хрю 43 43 43
      Jum13
      Jum13 ответил FILL3286
         19 / 886
      01 марта в 14:04
      У бомжей и коней один тур))) ЭТО ЛИГА ЕВРОПЫ!!!! ЗА коней там всегда стыдно,сам знаешь((( не напомню,вечно последние и 43 43 43 43 А бомжи туда за 10 лет один раз попадут и все! Но за вас смешнее!!! АХХАХА
      Как займёте в ЛЕ место выше 4-го в группе - пиши. Ну - это если опять в квалификации не опозоритесь на всю Европу как всегда. Всей стране стыдно за спартак43!
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 886
      01 марта в 13:57
      Свиньи по окончании сезона будут биться в переходных матчах ФНЛ. Их место в Пердиве. Гыгыгы
      FILL3286
      FILL3286 ответил Jum13
         12 / 886
      01 марта в 13:55
      Это там, где свиньи смогли пробить дно находясь на дне? Ниже только спартак )))
      У бомжей и коней один тур))) ЭТО ЛИГА ЕВРОПЫ!!!!
      ЗА коней там всегда стыдно,сам знаешь((( не напомню,вечно последние и 43 43 43 43
      А бомжи туда за 10 лет один раз попадут и все!
      Но за вас смешнее!!!
      АХХАХА
      Jum13
      Jum13 ответил FILL3286
         19 / 886
      01 марта в 13:47
      ДЕД ______________________ И что? Опять опозорите страну и будете последние! Ни чего нового! Ваш турнир ЛЕ дворовая с дворовыми командами((((
      Это там, где свиньи смогли пробить дно находясь на дне? Ниже только спартак )))
      Jum13
      Jum13 ответил Miaf
         19 / 886
      01 марта в 13:46
      стыдно за зенит
      Стыд - бренд спартака, Федун его уже 15-й год продвигает успешно
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         219 / 886
      01 марта в 13:44
      ЦСКА всегда будет первым!
      FILL3286
      FILL3286
         12 / 886
      01 марта в 13:41
      ДЕД
      ______________________
      И что? Опять опозорите страну и будете последние!
      Ни чего нового!
      Ваш турнир ЛЕ дворовая с дворовыми командами((((
      Miaf
      Miaf
         39 / 886
      01 марта в 13:27
      стыдно за зенит
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         49 / 886
      01 марта в 13:23
      Лучшая оборона РПЛ у ЦСКА, лучший бомбардир там же. Не ошибусь, что ЦСКА как минимум будет в ЛЧ.
      Питерский Пивасик
      Питерский Пивасик
         183 / 886
      01 марта в 13:16
      Новый обладатель 5 места спартъцуа
      Alladins
      Alladins
         44 / 886
      01 марта в 13:08
      Зениту победы!
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