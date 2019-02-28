«Реал» и «Барселона» сравнялись по победам в Класико

«Барселона» накануне разгромила «Реал» в матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). Теперь у команд по 95 побед в Эль Класико, если считать официальные встречи. Всего же команды провели между собой 241 игру (51 ничья).
При этом у «Реала» чуть больше забитых голов (403 против 398).
Что же до сборной - без твоего кумира они выиграли Евро, и сейчас прибавили. Он был тормозом, который тянул их назад.
Что же до сборной - без твоего кумира они выиграли Евро, и сейчас прибавили. Он был тормозом, который тянул их назад.
- Аа?
- Не забудь вынести мусор в субботу!
- Хорошо Мам (Месси)!
=D
- Аа?
- Не забудь вынести мусор в субботу!
- Хорошо Мам (Месси)!
=D
Там и будет писаться история))
Вперёд Барса!
Там и будет писаться история))
Вперёд Барса!