«Реал» и «Барселона» сравнялись по победам в Класико

28 февраля 2019, 08:41

«Барселона» накануне разгромила «Реал» в матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). Теперь у команд по 95 побед в Эль Класико, если считать официальные встречи. Всего же команды провели между собой 241 игру (51 ничья).

При этом у «Реала» чуть больше забитых голов (403 против 398).