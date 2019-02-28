95:95. Ничья в великом противостоянии «Реала» и «Барселоны»

28 февраля 2019, 13:00

После победы «Барселоны» в ответном полуфинале Кубка Короля в столетней войне под названием Эль Класико счет ничейный – 95:95. «Соккер.ру» - о том, что к этому привело.

Эль Класико – воистину великое противостояние, раз в этой дуэли так и не появился фаворит за более чем столетнюю историю противостояний. Выиграв 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» минувшей ночью и завоевав пропуск в пятый подряд для себя финал Кубка Короля, «Барселона» еще и сравняла исторический счет в грандиозной дуэли: теперь у мадридцев и каталонцев ровно по 95 побед. Еще 51 матч закончился вничью, а преимущество по голам пока на стороне «Реала», но его мизерность только подчеркивает равенство между двумя величинами мирового футбола – 403 против 398. Как же развивались события в главной футбольной дуэли планеты?

До образования испанской Лиги (1916 – 1928) = 6 матчей

«Реал» - «Барселона» = 2:3 (1 ничья)

В официальном реестре учтены только матчи из официальных турниров, а до образования Ла Лиги «Мадрид» и «Барса» могли пересечься только в Кубке Короля. В полуфинале розыгрыша 1916 года потребовалось четыре матча для выяснения отношений! Так как разницу голов тогда не считали, то после обмена победами («Барса» выиграла 2:1, «Мадрид» - 4:1) назначили переигровку. Первый матч на нейтральном поле завершился с выдающимся счетом 6:6, а во второй переигровке «Реал» выиграл 4:2 и вышел в финал, где был разгромлен «Атлетиком» из Бильбао. Десять лет спустя главные команды Каталонии и Мадрида встретились в четвертьфинале, тут «Барса» не оставила шансов – 5:1 и 3:0.

Предвоенные годы (1928 – 1939) = 15 матчей

«Реал» - «Барселона» = 12:3 (4 ничьих). Общий счет = 14:6 (5 ничьих)

Период явного доминирования «Реала» - четырехкратное преимущество по количеству побед. «Барса» всего трижды за 12 лет сумела переиграть «сливочных», правда, один раз получилось сделать это со счетом 5:0 и покером Марти Вентольры, но и проигрывали каталонцы крупно не раз вплоть до 2:8. А еще «Реал» в 1936 году выиграл у «Барселоны» в финале Кубка Короля, взяв реванш за вылет в четвертьфинале десятилетней давности.

1940-е = 22 матча

«Реал» - «Барселона» = 10:10 (2 ничьих). Общий счет = 24:16 (7 ничьих)

40-е годы XX века ознаменованы бескомпромиссностью борьбы и равенством результатов в Эль Класико: всего лишь 2 ничейных результата на 22 матча и по 10 побед у каждой из команд. Зачастую это были домашние победы, нередко крупные. На этот же период приходится виктория «Реала» со счетом 11:1 в ответном матче Кубка Короля, которую в Мадриде считают выдающейся, а в Барселоне – позорной страницей Эль Класико. Кстати, обе мировых получились боевыми, а один из таких матчей завершился со счетом 5:5!

1950-е = 22 матча

«Реал» - «Барселона» = 14:12 (2 ничьих). Общий счет = 38:28 (9 ничьих)

Снова очень плотная борьба, правда, «Реал» на пару побед впереди, а еще «сливочные» один за другим выигрывают Кубки чемпионов – новый трофей, предназначенный для лучшего клуба Старого Света. При этом в «Барселоне» мадридцам случается проигрывать и 2:7, и 0:4, и 1:5. Впрочем, сами они в долгу тоже не остаются, а главное – «Реал» выбивает «Барселону» из розыгрыша Кубка чемпионов 1959/1960. Это первая встреча испанских грандов в рамках международного турнира. Каталонцы отыгрываются в Кубке Короля, из которого трижды выбивают «Реал». Соперники стоят друг друга!

1960-е = 21 матч

«Реал» - «Барселона» = 13:8 (6 ничьих). Общий счет = 51:36 (15 ничьих)

На старте следующего десятилетия уже «Барселона» выбивает «Реал» из Кубка чемпионов и тем самым прерывает царствование мадридцев в Европе. При этом сами каталонцы в финале проигрывают «Бенфике», а десятилетие в очной дуэли остается за «Мадридом», хотя «Барса» может похвастаться победой в финале Кубка Короля над своим самым главным соперником. Зато «Реал» хвастается серией из шести подряд побед в рамках Ла Лиги, три года «Барса» неизменно покидала поле после Эль Класико поджав хвост. В конце десятилетия стало много ничьих, была серия из пяти матчей, четыре из которых не выявили победителя.

1970-е = 21 матч

«Реал» - «Барселона» = 8:8 (5 ничьих). Общий счет = 59:44 (20 ничьих)

Переломное десятилетие в противостоянии. «Барселона» вступила в 70-е с отставанием в 15 побед от «Реала», но не позволила нарастить и без того внушительное преимущество. Самым ярким за этот период получился 1974 год. В феврале «Барса» одержала яркую победу на «Сантьяго Бернабеу» - 5:0, Йохан Кройф солировал и забил один из голов. Однако в июне команды встретились в финале Кубка Генералиссимуса (так тогда назывался Кубок Короля) и «Реал» отомстил – 4:0. Тем не менее, ветер уже подул в другую сторону.

1980-е = 32 матча

«Реал» - «Барселона» = 9:16 (7 ничьих). Общий счет = 68:60 (27 ничьих)

В 80-е число Эль Класико резко возросло. Появился Кубок испанской Лиги, позже канувший в лету, стал разыгрываться на постоянной основе Суперкубок Испании, были встречи в рамках Кубка Короля («Барса» выиграла два финала). Впервые за долгую историю противостояния каталонцы гораздо увереннее «Реала» смотрелись в рамках одной декады. На стороне «Мадрида» был «дух Хуанито», но «Барселона» заманивала звезд, сам Диего Армандыч заглядывал в Каталонию. На своем поле «сине-гранатовые» выглядели невероятно грозно: 13 побед при единственном поражении.

1990-е = 30 матчей

«Реал» - «Барселона» = 10:12 (8 ничьих). Общий счет = 78:72 (35 ничьих)

В середине десятилетия с разницей в год «Реал» и «Барса» обменялись домашними победами со счетом 5:0, забавно, что в обоих матчах на стороне победителей играл датчанин Микаэль Лаудруп. «Барселона» доминировала над «Реалом» в Примере, в конце десятилетия была серия из десяти матчей в рамках Ла Лиги с одной победой «сливочных». Мадридцы частично отыгрывались в кубковых турнирах и порадовали себя первой за 32 года победой в Лиге чемпионов, но 90-е в Эль Класико в целом остались за «Барселоной».

«Нулевые» = 22 матча

«Реал» - «Барселона» = 7:8 (7 ничьих). Общий счет = 85:80 (42 ничьих)



Очень напряженное десятилетие, «Барса» и «Реал» шли нос в нос, все три возможных исхода Эль Класико были задействованы почти в равной степени, но все-таки на стороне «Барселоны» на одну победу больше. Зато «Королевский клуб» может похвастаться победой над каталонцами в полуфинале Лиги чемпионов 2001/2002, что стало этапом на пути к победе в турнире. В свою очередь, «Барселона» создала серию из пяти подряд побед в Примере, причем тут было и 6:2 на «Сантьяго Бернабеу», и 5:0 в первом Эль Класико Моуриньо. Третье десятилетие подряд «Барса» была успешнее «Реала» в их очной дуэли, а четвертая декада тоже останется за каталонцами, в этом уже нет сомнений.

2010-е = 34 матча

«Реал» - «Барселона» = 10:15 (9 ничьих). Общий счет = 95:95 (51 ничья)

Десятилетие еще не завершено, а уже установлен рекорд по плотности Эль Класико: с 2010 года мы увидели уже 34 битвы, и это еще не конец. «Барселона» в сезоне 2010/2011 выбила «Реал» из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, отомстив за вылет на аналогичной стадии девятью годами ранее. Победа над «Реалом» в ЛЧ тоже привела «Барсу» к победе в турнире. А дальше было всякое, но чаще – в пользу каталонцев, которые особенно полюбили выигрывать на «Сантьяго Бернабеу». С 2010-го «Реал» лишь четыре раза показал своей публике победу над «Барселоной» (на «Камп Ноу» выиграл шесть матчей), а проиграл девять раз. Таким образом, хозяева в целом играют хуже гостей в последнее время – 10 побед против 15, как и «Реал» против «Барсы» на этом отрезке.

Кто первым выиграет 100-й матч в Эль Класико?

Сотая победа обязательно придет и к «Барселоне», и к «Реалу», вопрос в том, кто достигнет круглой отметки первым? «Полтинник» раньше покорился «сливочным», а сейчас, учитывая тенденцию противостояния, ближе к юбилейной виктории «Барселона». В последний раз на длительном отрезке каталонцы были хуже «Реала» в 60-е годы XX века, в следующем десятилетии зафиксировано пограничное равенство, а потом, вот уже почти 40 лет, «Барселона» успешнее в Эль Класико.

Уже послезавтра, когда команды проведут встречу в рамках Ла Лиги, «Барса» может выйти вперед по победам в великом противостоянии впервые за почти 100 лет! А может и не выйти, если у «Реала» взыграет самолюбие. На самом деле, еще в этом году в теории можем увидеть шесть Эль Класико, включая субботнее. Каждый клуб может достичь 100-й победы уже в этом году, а у «Реала» есть математический шанс изменить счет декады в свою пользу. Слишком фантастично? Согласен. Но так ведь и дело имеем не с обычным соперничеством!