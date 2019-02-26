Победа перед бедой. «Црвена Звезда» Любомира Петровича. Сезон-1990/91

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«Соккер.ру» расскажет о сенсационной победе югославской команды в Кубке чемпионов.

Югославский футбол всегда высоко котировался. Но и сборную, и клубы отличала одна особенность. Они не умели доводить дело до логического конца.

Вечно невезучие

В 1956 году сборная СССР выиграла Олимпийские игры в Мельбурне. Соперником нашей команды была югославская сборная. Через четыре года наша команда победила в первом розыгрыше Кубка Европы. «Партизан» добирался до финала Кубка чемпионов в 1966 году, но проиграл «Реалу». Через два года югославы уступили в финале чемпионата Европы итальянцам. Наконец, в 1979 году «Црвена Звезда» была совсем рядом с Кубком УЕФА , но уступила в двухраундовом финале «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Но всё же именно «звездаши» прервали эту полосу неудач, выиграв главный трофей европейского футбола. Сделали это накануне смуты, похоронившей хорошую страну. Кубок чемпионов был последним успехом ещё живой Югославии. Да и сам Кубок чемпионов будет изрядно изуродован во имя коммерции.

Когда ещё ничего не предвещало беды, в «Црвену Звезду» пришёл новый спортивный директор - легендарный нападающий Драган Джаич, который собрал вместе замечательную команду. Не сразу, было несколько попыток, но всякий раз получался клуб национального масштаба. Джаич же мечтал о мировой, или хотя бы европейской славе. Тем более что все югославские республики славились своими талантами. Из Черногории в столицу Сербии перебрался Деян Савичевич. В Загребе был найден 18-летний Роберт Просинечки, в Скопье - бомбардир Дарко Панчев, в «Войводине», в кои-то веки ставшей чемпионом, обладатель пушечного удара Синиша Михайлович. Оттуда же позвали и тренера - Любомира или, как его часто называли, Любко Петровича. Но тот пришёл не сразу, а через год.

Странствующий Любко

Петрович, которому тогда исполнилось 43 года, в молодости был нападающим «Осиека». Потом он уехал в Америку, где играл в футзал. В восьмидесятые вернулся домой. Любко запомнился тем, что редко мог усидеть на одном месте более года. Причём уходил он сам, добившись результатов. Вывел в элиту «Спартак» из Суботице, сделал чемпионом «Войводину» и отправился тренировать белградский «Рад». И уже оттуда Петровича вытащил в самый титулованный клуб. После переговоров с Джаичем Любко дал согласие возглавить «звездашей» и сменил на посту главного тренера легенду клуба Драгана Шекулараца. Который в свою очередь выиграл чемпионат Югославии-1989/90. Вместе с Петровичем из «Рада» пришли полузащитник Владимир Югович и нападающий Любиша Милоевич.

Любопытно, но Любомир Петрович остался таким же странником и после своего триумфа. Он работал и дома, и в Греции, и в Болгарии, и в Китае, и на Ближнем Востоке. Несколько лет назад серба сватали в «Спартак». Он до сих пор практикует. Сейчас трудится в болгарском ЦСКА . С прошлого года.

Теперь о составе, который и совершил этот исторический подвиг. Ворота защищал воспитанник клуба, голкипер молодёжной и олимпийской сборной Югославии Стеван Стоянович. В запасе Милич Йованович и Желько Калуджерович. На правом фланге обороны Рефик Шабанаджович, на левом Слободан Марович. В центре обороны Илия Найдоски и Миодраг Белодедич, приехавший на историческую родину из Румынии. Этнический серб и футболист румынской сборной уже выигрывал Кубок чемпионов с бухарестским «Стяуа». Запасные - Душко Радинович, Горан Василевич, Горан Юрич и Раде Тошич.

В опорной зоне - Владимир Югович и Синиша Михайлович. Роберт Просинечки был разыгрывающим, а Деян Савичевич обычно действовал на левом фланге. И резервисты - Влада Стошич, Деян Йоксимович, и Ивица Момчинович. Основной тандем нападающих выглядел так - Дарко Панчев и Драгиша Бинич. В резерве - Любиша Милоевич и Владан Лукич.

Вперёд, за Кубком чемпионов

«Црвена Звезда» превосходно начала чемпионат страны - шесть побед на старте. Первый сбой произошёл уже в Кубке чемпионов, когда «красно-белые» довольствовались домашней ничьей с «Грассхоппер» 1:1. Сил в борьбе с «кузнечиками» было потрачено много, и сильнейший клуб Черногории «Будучность» довольно уверенно обыграл чемпиона 2:0. Прежде чем отправиться в Цюрих, «Звезда» обыграла «Вележ» и сыграла вничью с «Риекой». В ответной игре Кубка чемпионов «Црвена Звезда» сделала с «Грассхоппер» то же, что лягушка - прожорливое брюшко с кузнечиком из детской песенки - 4:1 - Панчев, Радинович и два реализованных Просинечки пенальти.

В ожидании визита «Рейнджерс» «звездаши» выиграли у «Бораца» и завершили вничью тяжелейшее дерби с «Партизаном» 1:1. Ничьи были отменены, и победитель определялся в серии пенальти. А их лучше пробили номинальные гости. После чего они разобрались с «Земуном» 5:1. Оказалось, что это хорошая репетиция перед игрой с чемпионами Шотландии. В самом начале игры югославам помог защитник «Джерс» Джон Браун. А после перерыва Роберт Просинечки и Дарко Панчев максимально облегчили поездку в Глазго - 3:0. Ничья на «Айброксе» 1:1 вывела белградцев в четвертьфинал.

Союзная Югославия трещала по швам, и матч с загребским «Динамо» был во многом политическим событием. Предыдущий матч в Загребе, сопровождавшийся стычкой фанатов «Динамо» с полицией, дал толчок распаду страны. Конфликт сербов и хорватов разгорался. Тем более что борьбу за чемпионство вели именно «Црвена Звезда» и «Динамо». Белградцы одержали важнейшую победу с результатом 2:1.

«Осиеку» проиграли в игровое время, а «Хайдуку» в серии пенальти. Но остальные матчи первого круга были выиграны. Отрыв от «Динамо» - пять очков после первого круга. Начало второй половины только укрепило лидерство «красно-белых»

ГДР доживала последние дни, но её представитель - дрезденское «Динамо» - пробился в четвертьфинал. На этом динамовцы и ограничились. В Белграде, на местной «Маракане», выиграли хозяева 3:0 - Просинечки, Бинич и Савичевич. В Дрездене на гол Торстена Гютшова нашёлся ответ в виде точных ударов Панчева и Савичевича. Немецкие болельщики выскочили на поле и помешали закончить встречу. Так счёт 1:2 превратился в технические 0:3. Следующей в графике стояла «Бавария». Во втором полуфинале сошлись московский «Спартак» и «Марсель».

В чемпионате «Звезда» шла на автопилоте, ибо отрыв позволял чувствовать себя спокойно. В Кубке Маршала Тито тоже было всё хорошо - дошли до финала. Все силы были брошены на игру в Мюнхене.

Баварцы рассчитывали подавить гостей в дебюте, но столкнулись с сопротивлением югославов. Ни тени робости, будто перед ними не «Бавария», а клуб из домашнего чемпионата. Но мюнхенцы всё же сумели добиться успеха, - в середине первого тайма Роланд Вольфарт перебросил Стевана Стояновича. «Звездаши» провели две атаки под копирку - прострел Просинечки справа и удар Панчева. Первый мимо, второй - точно. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Второй тайм начался с острейших атак хозяев, но успеха добились гости. Савичевич подобрал мяч в центре поля, убежал к воротам и пробил в дальний от Раймонда Ауманна угол - 1:2. И этот результат остался в силе до финального свистка.

В Белграде Синиша Михайлович в середине первого тайма пробил баварскую стенку со штрафного - 1:0. Югославы занесли ногу для того, чтобы войти в финал. Но за каких-то 5 минут всё резко изменилось. Сначала Стоянович грубо ошибся при ударе Клауса Аугенталлера со штрафного - 1:1. А потом заброс из глубины привёл к тому, что сразу два игрока «Баварии» оказались перед воротами. Один из них - Манфред Бендер - вывел гостей вперёд - 1:2.

Шла девяностая минута встречи. Соперники готовились к дополнительному времени. Хозяева перед этим упустили три или четыре возможности вырваться вперёд. Но на последней минуте Аугенталлер крайне неудачно для своей команды подставил ногу. Мяч спланировал за спину вратарю Ауманну - 2:2. «Бавария» успела разве что начать с центра поля. «Црвена Звезда» в финале!!!

Самый скучный финал

Перед тем как отправиться в Бари, «звездаши» оформили чемпионство, но проиграли в финале Кубка «Хайдуку». Появился шанс совершить нечто историческое. Но сделать это было крайне нелегко. Фаворитом встречи в итальянском Бари считался «Марсель», проводивший великолепный сезон. Финал обещал быть ярким, ведь оба соперника предпочитали атакующий футбол.

Но решающий матч выдался неожиданно скучным. Напоминал сюрпляс в велотреке. Оба претендента ждали чужих ошибок. Не дождались ни за 90 минут, ни за полчаса. Пришлось бить пенальти.

Первыми били югославы, и Просинечки со своей миссией справился. А француз Мануэль Аморо - нет, его удар взял Стоянович. А потом пошли выстрелы без промаха. Драгиша Бинич - 2:0. Бернар Казони тоже - 2:1. Миодраг Белодедич переиграл Паскаля Ольмета - 3:1. Жан-Пьер Папен сократил отставание. Синиша Михайлович едва не порвал сетку, Карлос Мозер оставил шансик французам - 4:3. Но после удара Дарко Панчева всё ясно - Кубок чемпионов у «Црвены Звезды». Первая и самая большая победа югославского футбола! Проклятье снято.

Но праздник оказался коротким просветлением среди бури. Перессоренные между собой народы Балкан принялись кромсать общую землю. Футбол, ставший невольным детонатором процесса, отошёл в сторону. Вскоре в ещё недавно процветавшей стране полилась кровь. Сборную Югославии лишили честно выигранной путёвки на чемпионат Европы.

«Црвена Звезда» пережила и распад страны, и резню сербского народа, и натовскую агрессию, и американские бомбёжки, и цветную революцию. Она остаётся самым титулованным и популярным клубом Сербии. Но до былого величия ещё далеко. И не факт, что «звездаши» смогут повторить успех команды Любомира Петровича.