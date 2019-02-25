Утопия, ставшая реальностью. «Алкмар» Георга Кесслера. Сезон-1980/81

25 февраля 2019, 11:45

«Соккер.ру» рассказывает о том, как скромный голландский клуб удивил футбольную Европу.

Если «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд», согласно набившему оскомину стереотипу, «киты» голландского футбола (в последнее время изрядно измельчавшие), то «Алкмар», наверное, «дельфин». Ведь за последние 55 лет лишь трижды чемпионом Голландии становился клуб, не входящий в эту троицу. Дважды – в 1982 и 2009 годах счастливчиком, посмевшим выиграть «эре», становился «Алкмар». А ещё один раз «А-Зет» добровольно вручил чемпионский кубок ПСВ , уступив на финише.

АЗ не только самый смелый, но и самый нестабильный голландский клуб. Помимо головокружительных взлётов он пережил и не менее головокружительные падения, вплоть до вылета из высшей лиги. В сезоне, который предшествовал второму чемпионству, АЗ занял лишь 11-е место, а заступничество трёх ведущих футболистов спасло Луи ван Гала от увольнения.

Победа начинается в Алкмаре

И хотя клуб базируется и проводит домашние матчи в Алкмаре, буква Z тоже имеет свое значение. Ведь нынешний «А-Зет» образован в результате слияния клубов из Алкмара и Зандама. Городок Зандам, ныне имеющий небольшое отношение к чемпиону Голландии, знаменит, прежде всего, тем, что тут под именем капитана Петра Михайлова некоторое время проживал Пётр Первый. Царь-реформатор снимал квартиру на улице Кримп у кузнеца Геррита Киста. Его Величество постигал науки судостроения, но вскоре тайна Петра Михайлова вскрылась, а посмотреть на живого царя повалил весь Зандам. Какая тут учёба, после Пётр отбыл в Амстердам. А еще Зандам подарил футбольному миру сразу трех Куманов – отца Мартина и сыновей Эрвина и Рональда.

Алкмар – небольшой аккуратный городок в Северной Голландии. Всего сто тысяч жителей, значительная часть которых занимается сыроварением. Здесь же проходят сырные фестивали, существует музей сыра. Но прошлое у города сыроваров воистину героическое. В середине XIII века Алкмар был пограничной крепостью, защищавшей голландцев от набегов фризов. Когда же и голландцы, и фризы оказались под пятой испанской короны, Алкмар стал центром сопротивления. В 1573 году войска герцога Альбы безуспешно осаждали город, они были вынуждены повернуть вспять. Этот момент стал поворотной точкой в войне за независимость Голландии. «Победа начинается в Алкмаре», - гласит голландская народная пословица. В футбол же в этом милом городе начали играть только в 1954 году. В соседнем городке Коог ан ден Зане 20 октября 1910 был создан футбольный клуб, носивший аббревиатуру КФК . Допустим, ФК – это Футбольный Клуб, а первая буква «К», скорее всего, означала название этого славного населенного пункта. Особых заслуг за КФК не числилось – лишь однажды добрались до финала Кубка Нидерландов, где его поджидали 2:4 от «Рурмонда». После войны КФК почти девять лет находился в какой-то спячке – вроде и распущен не был, но и в соревнованиях не участвовал. Лишь в 1954 году КФК проснулся в городе голландских сыроваров под именем «Алкмар-54». Здесь играли братья Кеес и Клас Моленары, люди, которые впоследствии сделают АЗ весьма презентабельным клубом, а еще и упомянутый ранее Мартин Куман.

1954 год был примечателен и тем, что стартовал первый профессиональный чемпионат Нидерландов. Даже два чемпионата. Ведущие клубы страны объединились в Голландскую Ассоциацию Профессионального Футбола (NBVB). «Аякс» и еще несколько команд не рискнули к ним примкнуть. В стране возникли сразу два чемпионата. Раскол был губителен в первую очередь для KNVB, поэтому именно она первой пошла на компромисс. Было принято решение о проведении первого чемпионата среди профессионалов. Чемпионат NBVB, в котором принимал участие и «Алкмар», был свёрнут после 11-го тура из-за самороспуска самой Ассоциации профессионального футбола. Надо сказать, что алкмарцы выступали неплохо и на момент скоропостижного завершения первенства занимали третье место. В объединенном первенстве все команды были распределены в четыре группы по 14 клубов в каждой. Победители групп в финальной пульке определяли чемпиона. До финальной пульки «Алкмар» не добрался, заняв лишь пятое место в своей группе.

Следующий чемпионат проходил по такой же заумной схеме, но с 1956 года первенство Голландии должно было приобрести вполне человеческий вид. А для этого должно было произойти разделение на высший и первый дивизионы. «Алкмар» свой шанс войти в элиту упустил, заняв лишь 11-е место в группе. Лишь в 1960 году клуб из героического города смог пробиться в компанию сильнейших. Дебют оказался неудачным – предпоследнее место и вылет. Следующего подъема пришлось ждать шесть лет.

В 1967 году «Алкмар-54», а также никогда не всплывавший на поверхность «Занстрек», решили объединиться. Объединились, и АЗ -67 сразу поднялся и удержался, правда, в переходном турнире. Но клубу катастрофически не хватает средств. Отыграв два сезона в высшей лиге, АЗ -67 снова вылетел. И тут пришли спасители.

Эльдорадо братьев Моленаров

Братья Моленары на футбольных полях не блистали, зато преуспели в бизнесе. Все началось с маленького магазинчика по продаже стиральных машин. Магазинчик вырос в «Вастору» - фирму, снабжавшую бытовой техникой все Нидерланды. Но братья помнили про то, что были футболистами, а также про клуб, где играли. В 1972 году они купили задыхающийся от безденежья «Алкмар», вскоре игроки АЗ стали получать больше коллег из «Аякса» с «Фейеноордом», регулярно привозивших в Голландию Кубки чемпионов. «Через три года „А-Зет“ будет сильнейшим клубом Нидерландов. Если мы нашу лавчонку так раскрутили, то и клуб поднимем», - заявил старший из братьев Клаас.

Эту цель сочли утопической почти все, кроме юного форварда Кееса Киста и его напарника датчанина Кристена Нюгарда. Даже тренер Кор ван дер Харт, вернувший АЗ -67 в высшую лигу, не верил, что с «А-Зетом» можно будет добиться чего-нибудь путного, а в конце сезона-1972/73 стал помощником Франтишека Фадронца в сборной Голландии. «Алкмар» же возглавил Юп Бранд, который и начал готовить команду для великих свершений. В первый же год работы Бранда АЗ -67 из участника борьбы за выживание превратился в середнячка - 7-е место. В сезоне-1974/75 «Алкмар» уже пятый, через год алкмарцы остались на тех же позициях. Романтичный юноша Кист вырос в грозного бомбардира - не меньше десятка голов за сезон. В обороне появились Хуго Ховенкамп и Роналд Снелбос, в будущем игроки голландской сборной. В центре поля игру вел пришедший из «Гоу Эхэд Иглз» Берт ван Марвейк, тот самый, который взял с «оранжевыми» серебро на чемпионате мира в ЮАР . Братья Моленары денег не жалели, в 76-м в Алкмар приезжает лидер «Фейеноорда» Вим ван Ханегем. Компанию ему составили полузащитник «орлов» Петер Арнтс и защитник «Харлема» Джон Метгод. Оба сборника отклонили предложения «Аякса» и ПСВ . А зачем, ведь в Алкмаре больше платят. Место в воротах занял Риза Мешкович. С приходом югослава как-то стало спокойнее за последний рубеж, ибо от Геррита Фуйса можно было ожидать всяких подвохов. И это еще не всё. Из «Аякса» переманили тренера Ханса Края, который заменил Бранда. Подобные вливания пошли на пользу. «А-Зет» впервые в истории занял третье место, опередив «Фейеноорд». Кист же от души наколотил 24 гола. АЗу предстоял дебют в Кубке УЕФА . При этом Край остался недоволен ван Марвейком, по просьбе тренера братья Моленары переманили из «Неймегена» плеймейкера Яна Петерса.

И тут отставка Края. Ни с того, ни с сего. На некоторое время команду возглавил Ян Нотерманс, а потом братья вернули из бельгийского «Стандарда» ван дер Харта, даром, что тот не верил в их затею.

Первым соперником по Кубку УЕФА оказался люксембургский клуб «Ред Бойз». «Красным ребятам» набили от души. В Алкмаре счет был 11:1. Четыре гола забил Ян Петерс, тут же ставший любимцем публики, три - другой кумир Нюгард. Кист ограничился лишь двумя голами. Кеес трижды отличился в ответной встрече, которую АЗ выиграл 5:0. Всего 5:0.

И после дохленьких «красных ребят» в Алкмар пожаловала сама «Барселона» с её голландскими звёздами - с двумя Йоханами - Кройфом и Неескенсом. Логично было предположить, что каталонцы поступят с «А-Зетом» немного гуманнее, чем те с клубом из Люксембурга. А вот и нет. Нюгард к огромной радости болельщиков распечатал ворота «Барсы» незадолго до перерыва. Едва начался второй тайм, как Неескенс счёт сравнял. На том и порешили – 1:1.

На «Камп Ноу» неожиданно для всех АЗ -67 выстоял. На гол Карлеса Рексача ответил Кеес Кист. Но пенальти лучше пробили барселонцы, а первая европейская кампания «Алкмара» закончилась на стадии 1/16 финала. В качестве компенсации стал первый трофей – Кубок Голландии. В финале был обыгран «Аякс», а единственный гол забил защитник Хенрикус ван Рейнсевер, игрок сборной Голландии, между прочим.

Мечты сбываются

После победы в Кубке команде был представлен новый тренер – немец Георг Кесслер. Примечательная личность. В возрасте 34 лет, не имея никакого опыта, он возглавил сборную Голландии. Ничего особенного он там за четыре года не добился, разве что привёл в команду Йохана Кройфа. Но такой талант должен был заиграть при любом тренере. Потом Кесслера изрядно помотало по Голландии, Бельгии, Австрии и родной стране, учился у Зеппа Гербергера и Хёнесса Вайсваллера, после чего он оказался востребованным в Алкмаре. Именно немцу и предстояло осуществить мечту братьев Моленаров. Увы, Кеес Моленар не дожил до того дня, когда АЗ -67 впервые стал чемпионом Голландии, он умер в 1979 году от рака. Чемпионство же пришло двумя годами позже.

Первый сезон у Кесслера получился так себе. В чемпионате «А-Зет» занял четвертое место, в Кубке Голландии сложил полномочия в полуфинале. В итоге остались без Европы в сезоне-1979/80. Из Кубка Кубков голландцы вылетели сразу – не нашлось методов против «Ипсвича» 0:0 и 0:2. Вот только Кеес Кист был в ударе – 34 гола в 34 матчах и Золотая бутса в награду.

Летом укрепление рядов продолжилось. Пришел надёжный вратарь – Эдди Трейтел, немало поигравший в «Фейеноорде». В помощь к стареющим Кисту и Нюгарду был куплен австриец Курт Велтцль. С ним Кесслер был хорошо знаком по работе в инсбрукском «Тироле». Стал больше времени проводить на поле Кеес Тол, которого все именовали Полем. Поль постепенно задвигал самого Киста. Изменилась и игра команды. «А-Зет» стал играть в основном низом. Быстрые длинные передачи вперёд и вдоль. И почти всё низом. В Голландии так играть не привыкли. И потому противоядие к АЗ -67 было найти чрезвычайно сложно. Уже в своем втором сезоне Кесслеру удалось поднять команду на невиданную доселе вторую строчку, - «Аяксу» уступили лишь три очка. А потом был блестящий сезон-1980/81. «Алкмар» выиграл чемпионат с огромным отрывом, забил 101 гол и потерпел лишь одно поражение в ничего не решавшей встрече с «Аяксом». Зато в финале Кубка «Аякс» был бит со счетом 3:1. Золотой дубль едва не был поддержан крупным международным успехом – «А-Зет» дошел до финала Кубка УЕФА .

Конечно, можно сказать, что оппоненты были так себе – снова «красные ребята» из Люксембурга (с ними поступили гуманнее, чем в 1977 году - 6:0 и 4:0). Затем «Левски» - 1:1 в Софии и 5:0 дома. Потом югославские «Раднички» - 2:2 в гостях и снова 5:0 на своём поле. С «Локереном» пришлось повозиться и даже проиграть впервые в сезоне – 0:1. Но первый матч был выигран благодаря голам Тола и Вельцля. В полуфинале «Сошо» оказал отчаянное сопротивление – 1:1 в Монбельяре. В Алкмаре голландцы пропустили первыми – Бернар Женгини отличился уже на восьмой минуте, но Метгод, Йонкер и Петерс положили три гола в ворота французов. Гости всё же бились до последнего, как и положено «львам», сократили отставание, но помешать выходу в финал не смогли. Так вот скептики говорили, что соперники не уровень. Но разве это проблема Кесслера и его команды? Не они же себе противников назначали.

Хотели как лучше

Итак, финал: «Испвич» - АЗ -67. Тот самый «Ипсвич», тремя годами ранее выбивший алкмарцев из Кубка Кубков. С тем же Бобби Робсоном во главе. Джон Уорк, Терри Батчер, Пол Маринер, Алан Брэзил. И два голландца в середине поля – Франс Тёйссен и Арнольд Мюрен.

Первый матч проходил на поле «трактористов». И с первых минут голландцам пришлось несладко. Гол в ворота Трейтела казался вопросом времени, удивительно, что гости продержались почти полчаса. Но на 28-й минуте Хуго Ховенкамп рукой остановил мяч, летевший в ворота после удара Пола Маринера. Пенальти безупречно пробил Уорк. Едва начался второй тайм, как Тёйссен вышел один на один с Трейтелом. Первый удар вратарь отбил, но последовала добивочка. А потом и Маринер отличился после прострела Брэзила – 3:0. Шансы «А-Зета» на выигрыш Кубка УЕФА резко упали.

Но Клаас Моленар считал иначе. Какой финал в Алкмаре с его маленьким стадиончиком? Только Амстердам. Арендовать олимпийскую арену, - не вопрос. Мы за ценой не постоим. Вот только не все болельщики приехали в столицу, этой поддержки не хватило «А-Зету» в ответной встрече.

Кесслер удивил коллегу Робсона тем, что оставил на лавочке Киста. С первых минут вышли «Пьер» и Вельцль. Но стартового урагана не вышло. Уже на 4-й минуте угловой привел к голу в ворота хозяев. И снова забил соотечественник Тёйссен, не самый результативный игрок в составе «трактористов». Теперь «Алкмару» нужно было забивать пять штук. Вельцль сравнял счет уж через три минуты, но одного гола мало. Затем высоченный Джон Метгод использовал навес Яна Петерса. Оставалось еще три гола, но все испортил Джон Уорк, забивший свой 14-й гол в том розыгрыше. Еще два мяча хозяева забили, да толку с того. Суммарная победа и Кубок УЕФА достались «Ипсвичу».

И тут в команде единомышленников наступил разлад. Поссорились Моленар с Кесслером. Хозяин упрекал тренера в том, что он «загонял» команду и к финальным матчам Кубка УЕФА футболисты напоминали шахтёров, только что вернувшихся из забоя. А сам Моленар при этом понес убытки на три миллиона гульденов. «А кто возил к нам на тренировки журналистов и прочих посторонних? Кто заставлял устраивать открытые тренировки и разные дни открытых дверей? Кто заставлял играть основным составом в ничего не значивших уже последних турах чемпионата Голландии? Чтобы гости дорогие посмотрели, какая у меня блестящая команда»? Правы были оба. Кесслер действительно переусердствовал с нагрузками, да пик формы «А-Зета» прошёл задолго до финалов Кубка УЕФА . Но непомерное тщеславие Моленара, его маниакальная страсть похвастаться командой-звездой, желание выиграть за один сезон всё, что выигрывается – вот это и заставило Кесслера выжать из игроков все соки. И не забывайте, как раздражали тренера внезапные визиты Моленара с гостями и пожеланиями хозяина.

Несмотря на дубль – чемпионский титул и Кубок Голландии, - концовка сезона была смазана. К тому же в Алкмар зачастили гонцы из других клубов. Хотя состав « АЗ -67» назвать звездным было нельзя, просто игроки удачно собрались в одном месте, многие лидеры оказались на карандаше у сильных мира сего. Летом 1981 года чемпионы не досчитались всего одного бойца, но какого – Курта Вельцля. Любимец Кесслера уехал в «Валенсию», а остальным лидерам тоже захотелось сменить обстановку.

Я устал, я ухожу

В сезоне-1981/82 « АЗ -67» не смог подтвердить свои чемпионские полномочия – финишировал третьим. Кубок Голландии алкмарцы у себя сберегли, а вот европейская кампания оказалась скоротечной. С норвежским «Стартом» чемпионы Нидерландов разделались довольно легко – 1:0 и 3:1. А вот клубному чемпиону Европы «Ливерпулю» подопечные Кесслера уступили. Даром, что оказали достойное сопротивление – 2:2 и 2:3. У себя дома голландцы «горели» 0:2, но Тол и всегда жадный на голы Кист сумели счет сравнять. В ответке «А-Зет» дважды уступал 0:1 и 1:2, дважды сравнивал – Кист и Фил Томпсон удружил соперникам, но отыграть третий гол Алана Хансена сил уже не осталось. Представляете, какая бы сенсация была, сделай, например, Кист счет ничейным – 3:3. Тогда бы глядишь и та замечательная команда сохранилась. Но все вышло иначе. В конце сезона-1981/82 подал в отставку Кесслер – подался в «Брюгге». Разбежались и главные герои. Спелбос составил компанию своему тренеру, Ховенкамп, напротив, уехал в бывший клуб Кесслера – «Сваровски Ваккер». Джона Метгода взяли в «Реал», где он словно солдат отслужил два года и перешёл в «Ноттингем Форест». Движок команды Ян Петерс ушёл в «Дженоа». Даже старики Нюгард и Кист перебрались в другие страны. Моленар с трудом сводил концы с концами в своих хозтоварах, ему стало не до своей любимой игрушки. Похозяйничал еще несколько лет, после чего продал клуб. А заодно и выступил с речью. «Я устал, я ухожу (вот кого, оказывается, цитировал Ельцин). Я сделал всё, что мог, но я устал нести эту ношу. Я обещал превратить A3 в сильнейший клуб страны, и он стал таковым. Но мне не удалось другое и, быть может, не менее важное - пробудить в сердцах наших болельщиков подлинную любовь к команде и клубу! Ибо сколько бы мы ни побеждали, какие бы чудеса ни творили на поле, на стадион редко когда приходило поддержать нас больше 10 тысяч человек... А подобное „внимание“ автоматически превращало клуб в убыточное предприятие. Даже сезон-1980/81, когда мы выиграли почти всё, означал для нас убытки в 3 миллиона гульденов. Я продержался четверть века, но теперь ухожу. Не осуждайте меня за это. Наверное, в Северной Голландии просто не может быть по-настоящему мощного клуба, а я всю дорогу гнался за призраком». За падением клуба Клаас Моленар будет наблюдать как частное лицо. Он увидел возвращение «Алкмара» в высшую лигу и умер в 1997 году.

Из названия исчезло число 67, клуб обрел имя, под которым он выступает и по сей день. Денег катастрофически не хватало, игроки разбегались. Верность хранили лишь форварды Кеес «Пьер» Тол и обладатель забавной фамилии Рулф-Ян Тиктак. Остальные футболисты были не совсем те, что играли при Моленаре. Поэтому, не стоит удивляться, что в 1987 году «Алкмар» вылетел из высшей лиги и вернулся туда лишь через девять лет. Уже с новым богатым хозяином – владельцем немецкого банка DSB, отставным полицейским Дирком Шерингой.