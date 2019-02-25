Прощание с Кубком кубков. «Лацио» Свена-Горана Эрикссона. Сезон-1998/99

25 февраля 2019, 17:19

«Соккер.ру» - об исторической миссии римского клуба.

19 мая 1999 года в Бирмингеме был сыгран последний финал Кубка обладателей кубков. Некогда второго по возрасту и статусу европейского клубного турнира. И самого демократического из всех трех имевшихся. Ибо участвовать в нем могли не самые сильные, а самые находчивые клубы, сумевшие овладеть национальными кубками. Отсюда и пестрый состав участников и не менее пестрый список победителей.

Трижды трофей доставался представителям нашей еще единой страны. В 1975-м и 1986-м драгоценный сосуд завоевывали киевские динамовцы, а в 1981-м – их тбилисские одноклубники. И, конечно, было грустно, что старый добрый турнир стал жертвой реформ еврокубков, проведенных тогдашним президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. Но наш рассказ – не эпитафия Кубку кубков. Он посвящен блестящей победе римского «Лацио», добытой под руководством мудрого Свена-Горана Эрикссона.

Шведский кудесник

Свен-Горан Эрикссон пришел в римский клуб уже будучи большой величиной тренерского цеха Европы. Уже в начале своей трудовой биографии Свеннис выиграл с «Гётеборгом» чемпионат Швеции, взял два Кубка страны, а потом выиграл Кубок УЕФА , одолев в двух раундах немецкий «Гамбург». Блестящего результата добился шведский специалист в Португалии – три чемпионства «Бенфики» плюс Кубок страны. Дважды «орлы» выходили в финалы еврокубков, но ни Кубок УЕФА , ни Кубок чемпионов им не покорились. В перерыве между двумя командировками в Лиссабон Свен-Горан взял с «Ромой» Кубок Италии. Плодотворными были пять лет в «Сампдории», но «Лацио» стал венцом творения Эрикссона.

Первый сезон в «Лацио» оказался не самым успешным для Свенниса. Седьмое место в Серии А – худший результат за пять лет. Зато был выигран еще не утративший ценности Кубок Италии. Долетели «орлы» и до финала Кубка УЕФА , где получили три безответных мяча от «Интера». «Это лишь разминка, разбег перед большим прыжком», – заявил Эрикссон по окончании сезона.

Рекруты Эрикссона

Римляне провели мощнейшую закупочную кампанию. Кристиан Вьери вернулся из мадридского «Атлетико» в Италию. Но не в «Ювентус», а к «бьянкочелести». Из аргентинского «Ривер Плейт» привезли чилийца Марсело Саласа. Эль Матадор с наилучшей стороны проявил себя на чемпионате мира-1998. В «Црвене Звезде» нашли 20–летнего Деяна Станковича. Еще один югослав, обладатель пушечного удара и непростого характера Синиша Михайлович, знакомый со Свеннисом по работе в «Сампе», воссоединился с тренером–единомышленником. Сразу два бойца приехали из «Барселоны» – не нашедшие общего языка с Луи ван Галом защитник Фернанду Коуту и полузащитник Иван де ла Пенья. Подписал контракт лидер «Порту» Сержиу Консейсау. Эти новобранцы влились в и без того сильный коллектив, где первые роли играли вратарь Лука Маркеджани, защитники Паоло Негро, Джузеппе Фавалли, Джузеппе Панкаро и юный, но уже опытный капитан (!) Алессандро Неста. В средней линии отличный аргентинский опорник Маттиас Альмейда и чешский самородок Павел Недвед. Многолетний лидер атаки Джузеппе Синьори не сработался с Эрикссоном, но осталась вторая легенда «небесно-голубых» - Роберто Манчини. Хорват Ален Бокшич играл не так часто, но всё равно был полезен. С таким составом можно было горы свернуть, и мудрый швед предпринял наступление по всем фронтам.

Трудная осень и волшебная зима

Осень оказалась непростой, даже тяжелой. Новички и старожилы довольно долго притирались, искали общий язык. Отсюда неизбежные издержки. Три ничьи на старте, спад в октябре и ноябре. Были времена, когда римляне падали на 11-е место. В Кубке Кубков тоже получалось не всё. Скромную швейцарскую «Лозанну» команда Эрикссона прошла с трудом, за счет гола на чужом поле 1:1 и 2:2. В 1/8 финала «Лацио» играл с югославским «Партизаном». Нулевая ничья на «Стадио Олимпико». Но в Белграде дубль Саласа и гол Станковича в ворота исторического соперника помогли выиграть 3:2. И хотя в чемпионате Италии команда шла по графику шаг вперед, шаг назад, именно матч в Белграде стал поворотной точкой «Лацио» Эрикссона. Зимой «бьянкочелести» выдали чудо–серию. Сначала девять побед подряд. Ничья на Сардинии с «Кальяри», потом еще три победы. Несложно догадаться, что «Лацио» в начале второго круга возглавил турнирную таблицу.

Битвы с «Локомотивом»

Но пришла весна, а вместе с ней и возобновились еврокубки. В четвертьфинале по греческому «Панионису» римляне прошлись катком – 4:0 в Афинах и 3:0 в Вечном городе. А в полуфинале «Лацио» поджидал московский «Локомотив». Команда Юрия Сёмина впервые пробилась в полуфинал еврокубка и не собиралась останавливаться на достигнутом. Ведь до осуществления мечты оставалось сделать три шага.

В первом тайме «Локомотив» выглядел как минимум не слабее гостей из Италии. Заза Джанашия постоянно держал в напряжении оборону «лациале», искал слабые места в защите гостей Дмитрий Булыкин. После перерыва не смог выйти на поле Алексей Смертин. Его отсутствие пусть не сразу, но сказалось. Разряжал свою «пушку» Михайлович, но начеку был Руслан Нигматуллин. Однажды Вьери попал в перекладину.

На 60-й минуте Джанашия воспользовался неосмотрительной скидкой Альмейды, обыграл поочередно защитника Фавалли и вратаря Маркеджани, после чего вколотил мяч под перекладину. Свой гол грузинский форвард отметил кульбитом. Но эту победу у «железнодорожников» отобрали Манчини и Бокшич. Будущий тренер «Зенита» обыграл двух защитников и выложил мяч под удар Алену. Хорвату оставалось только попасть в ворота. Мог изменить исход встречи перед финальным свистком Александр Бородюк, но не хватило точности олимпийскому чемпиону.

Встреча в Москве отняла у «Лацио» столько сил, что он безропотно проиграл в римском дерби 1:3. Через неделю «орлы» с таким же счетом были биты дома «Ювентусом». Не выдерживал Боливар борьбы на два фронта. И хотя битва за Скудетто еще не была завершена, а сами «небесно-голубые» оставались на первом месте, Эрикссон сделал упор на Кубок кубков. Не проиграл в Риме «Локомотив». Но и не выиграл. Нулевая ничья вывела в финал «Лацио». Вторым соискателем Кубка кубков стала испанская «Мальорка», взявшая верх над «Челси».

До финала оставался почти месяц. Можно было побороться за Скудетто – второй с 1974 года и вообще в истории. Обыграны «Сампдория», «Удинезе» и «Болонья». Но во Флоренции римляне споткнулись. Вьери быстро, через 13 минут, ответил на гол Габриэля Батистуты, впереди оставалось больше часа игрового времени. Но ничья 1:1, из-за которой за тур до финиша на первое место выскочил «Милан». Соперников разделяло одно очко.

Исторический удар Недведа

Да чёрт с ним, с «Миланом». После игры с «Фиорентиной» римляне отправились в Бирмингем. На последний в истории Кубка кубков финал. Явного фаворита не было. Испанская «Мальорка», возглавляемая аргентинцем Эктором Купером, также собиралась вписать свое имя в историю.

Семь минут пришлось ждать первого гола. Кристиан Вьери головой перебросил мяч через вышедшего далеко вратаря островитян Карлоса Роа. Но испанцы отыгрались через четыре минуты. Дани воспользовался ошибкой обороны римлян.

И всё же Кубок уехал в Рим. За девять минут до конца основного времени белокурый чех Павел Недвед с разворота вогнал мяч в ворота «Мальорки». Есть первый в 99-летней истории клуба европейский трофей. «Мы заслужили эту победу. И хотя еще не завершена борьба за чемпионство, можно с уверенностью утверждать – сезон оказался успешным», – заявил после церемонии награждения Свен-Горан Эрикссон, победивший в еврокубке после 17-летней паузы.

Шансы на победу в чемпионате оставались, но были минимальны. «Лацио» мало было обыграть дома «Парму», нужно было, чтобы «Перуджа» не уступила дома «Милану». Римляне победили нового обладателя Кубка УЕФА . Но и «грифоны» не стали упираться, короновав миланцев. Так и финишировали – 70 очков у «Милана», 69 у «Лацио». Поход за Скудетто откладывался на следующий сезон. Непростой, юбилейный. В 2000 году клубу исполнялось сто лет. Римляне выиграют заветный титул. Но это тема для другого рассказа.

Источник: prostoprosport.ru