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Позолоченные. Сборная Голландии Ринуса Михелса. 1974

27 февраля 2019, 10:40

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которая не стала чемпионом мира.

Чемпионат мира 1974 года выиграли хозяева – сборная Западной Германии. Но приз зрительских симпатий достался обладателю позолоченных медалей – команде Голландии. Команда Ринуса Михелса очаровала футбольный мир своей яркой, зрелищной игрой. А имена голландских футболистов, не только Йохана Кройфа, довольно быстро выучили в разных уголках планеты.

От Профессора к Доктору

А ведь ещё каких-то два или три года назад сборная Нидерландов считалась едва ли не самой нечастной в Европе. Уже расцвели «Аякс» с «Фейеноордом», привозившие в Голландию Кубки чемпионов, стремительно развивался ПСВ, но национальная команда приносила только разочарование. Болельщики не могли понять, почему сильные футболисты становились непохожими на себя, стоило им надеть оранжевые футболки. Чемпионат мира 1938 года оставался единственным крупным турниром голландской сборной.

Молодой, но носивший от чего-то прозвище Профессор, немец Георг Кесслер не смог вывести голландцев на чемпионат мира-1970, и был уволен. Его место занял наставник «Гоу Эхэд Иглз» Франтишек Фадронц. Или доктор Фадронц, как он просил себя называть. Несложно догадаться, что этот доктор был чехом по национальности. Однако пан Фадронц оставил родину в конце сороковых и прижился в Нидерландах. Дважды выиграл чемпионат с «Виллемом II», затем успешно трудился в «Твенте» и «Гоу Эхэд Иглз», и к 56 годам дослужился до тренера «оранье».

При Фадронце сборная Голландии наконец-то стала напоминать находившийся на пике своей славы «Аякс». Но отборочный турнир чемпионата Европы-1972 голландцы провалили. Руководство Королевской федерации футбола собралось было заменить чешского мигранта Ринусом Михелсом, но последний взял самоотвод и отправился работать в «Барселону». Желающих возглавить национальную команду не нашлось, и доктор Фадронц продолжил «лечить» её. И надо же – «вылечил».

С соседями – бельгийцами «Оранжевые» дважды сыграли вничью – оба раза по 0:0. Но норвежцы были биты 9:0 и 2:1, а команда Исландии 5:0 и 8:1. Сборные Нидерландов и Бельгии завершили отборочный турнир с одинаковым количеством очков – 10, но разница мячей +22 против + 12 была на стороне команды Фадронца.

Бархатный переворот

Но успешная игра «оранжевых» сыграла с доктором Фадронцем злую шутку. Зачем отправлять на чемпионат мира копию команды Михелса, не лучше ли прибегнуть к помощи оригинала. Пусть Михелс сам руководит сборной Голландии, тем более что лидеры – Йохан Кройф, Йохан Нескенс, Руди Крол, Ари Хан. Общественное мнение тоже было на стороне изобретателя тотального футбола. Сам Михелс тоже был не прочь порулить на чемпионате мира. Вот и разрешили тренеру «Барселоны» поработать с национальной командой. А что же Фадронц? Да ничего. Поблагодарили за работу и вручили компенсацию.

Маринус Якобус Хенрикус Михелс был сильным нападающим «Аякса», а завершив выступления, стал выдающимся тренером. С «Аяксом» он трижды выиграл чемпионат страны и взял Кубок чемпионов. Но дело даже не в трофеях. Михелс совершил революцию, придумав тотальный футбол – универсализм, взаимозаменяемость и ставка на атаку. Добившись успехов с амстердамцами, Михелс уехал в «Барселону», оставив своё детище румыну Штефану Ковачу.

Выиграв чемпионат Испании, Михелс вплотную занялся сборной страны. После нескольких удачных товарищеских матчей он, не без помощи Йохана Кройфа, сформировал состав команды для участия в чемпионате мира. Не обнаружил себя в заявочном списке основной вратарь команды Ян ван Беверен, имевший неосторожность поссориться с Кройфом. Его место занял Ян Йонгблуд из ФК «Амстердам», проведший лишь две встречи в сборной страны.

Голландцы сначала удивили тем, что раздали номера не согласно позиции на поле, а в алфавитном порядке. Для Кройфа было сделано исключение – ему выделили любимый четырнадцатый. Вратарь Йонгблуд получил восьмой номер на свитер, а форвард Руд Гелс – вратарскую единицу. Сделано это было не только для экзотики, нетрадиционная нумерация вводила в заблуждение соперников.

Заявка сборной Нидерландов выглядела так. Вратари: 8. Ян Йонгблуд («Амстердам»), 18. Пит Шрийверс («Твенте»). 21. Эдди Трейтел («Фейеноорд»). Защитники: 4. Кеесван Йерселл («Твенте»), 5. Ринус Исраэл («Фейеноорд»), 12. Руд Крол(«Аякс»), 17. Вим Рийсберген («Фейеноорд»), 19. Плеун Стрик (ПСВ «Эйндховен»), 20. Вим Сурбиер («Аякс»). 22. Харри Фосс («Фейеноорд»). Полузащитники: 2. Ари Хан («Аякс»), 3. Вим ван Ханегем («Фейеноорд»), 6. Вим Янсен («Фейеноорд»), 7. Тео Де Йонг («Фейеноорд»), 10. Рене ван де Керкхоф (ПСВ «Эйндховен»), 11. Вилли ван де Керкхоф (ПСВ «Эйндховен»), 13. Йохан Нескенс («Аякс»), 14. Йохан Кройф («Барселона»). Нападающие: 1. Руд Гелс «Брюгге»), 9. Пит Кейзер («Аякс»), 15. Роб Ренсенбринк («Андерлехт»), 16. Джонни Реп («Аякс»). Обычно с первых минут на поле выходили вратарь Йонгблуд, защитники Янсен, Крол, Рийсберген и Сурбиер, в средней линии Хан, ван Ханегем, Нескенс, в нападении Кройф, Реп и Ренсенбринк.

Оранжевое солнце, оранжевое небо

«Оранье» досталась крепкая по составу группа номер три: Швеция, Болгария и Уругвай. Ни претендентов на чемпионство, ни явных туристов вроде Гаити и Заира. Голландцы начинали первый групповой турнир матчем с уругвайцами. Южноамериканцы с первых минут стали испытывать на себе все прелести тотального футбола. Вратарь Ладислао Мазуркевич несколько раз выручил уругвайцев, но против удара Репа на 16-й минуте он был бессилен. Затем судья отменил гол Кройфа. Но Реп после передачи Ренсенбринка забил второй мяч в ворота «селесте», закрепив тем самым победу сборной Голландии.

В игре со шведами Михелс решил воссоздать аяксовскую связку Кройф – Кейзер, поэтому оставил в запасе Ренсенбринка. И просчитался. Голландцы много атаковали, но шведы выстояли. Более того, скандинавы могли забить и победить, если б не Йонгблуд. В итоге нулевая ничья.

Зато болгары были разбиты со счётом 4:1. В дебюте встрече защитники сборной Болгарии грубо обошлись с Кройфом, и второй Йохан – Нескенс реализовал 11-метровый. Но судье что-то не понравилось, и он попросил голландца перебить. Перебил столь же успешно. Незадолго до перерыва Нескенс снова отправился к точке. На этот раз пенальти был назначен за снос Ренсенбринка. Йохан снова был безупречен. Во втором тайме голландцы забили ещё три мяча – два в чужие – Реп и Де Йонг и один в свои – Крол. Победа 4:1 обеспечила «оранжевым» первое место в группе.

Второй групповой этап голландцы начали образцово-показательной игрой со сборной Аргентины. Не забивавший на чемпионате Кройф устранил эту несправедливость, - получил мяч от ван Ханегема, уложил вратаря, переложил мяч на другую ногу и вкатил его в сетку. Крол показал, что может забивать и в чужие ворота. Реп после навеса Кройфа 3:0. Подвёл итог сам Йохан – 4:0. Пресса была в экстазе. «Оранжевых» называли фаворитами турнира, прочили в победители, забыв о хозяевах. А ведь западные немцы были тогда чемпионами Европы. Но чтобы дойти до финала, команде Михелса надо было обыграть немцев восточных. Которые не были подарком. Победа над сборной ФРГ на первом групповом этапе тому подтверждение.

Но голландцы пусть и без прежнего куража обыграли команду ГДР 2:0. Нескенс отличился на 9-й минуте, Ренсенбринк - на 60-й. Для выхода в финал оставался один шаг – обыграть пока ещё чемпиона мира сборную Бразилии. Справились. Во втором тайме два Йохана - Нескенс и Кройф забили по мячу. Бразильцы сложили полномочия, а команда Нидерландов шагнула в финал.

Лучшего начала для голландцев трудно было придумать. На второй минуте Кройф играючи улизнул от Берти Фогтса, и Ули Хёнессу пришлось сбивать голландского капитана. Нескенс не слишком уверенно пробил с точки, но Зепп Майер облегчил задачу Йохана Второго, заранее завалившись в угол - 1:0. «Оранжевые» идут вперёд забивать второй. Промазал Крол. Нескенс убегал - догнали.

Но левый крайний сборной ФРГ Бернд Хольценбайн оставил не у дел Рейсбергена, ускользнул от Хаана, но напоролся на Янсена. Второй пенальти за матч, только в противоположные ворота. Пауль Брайтнер пробил без шансов для Йонгблуда. Голландцы в замешательстве. Что-то сломалось в их игре. За две минуты до перерыва голландская оборона позволила Герду Мюллеру принять в штрафной и пробить. Такие моменты Герд реализовывал девять из десяти. Напрасно, Кройф уверял судью, что Мюллер залез в офсайд. Джек Тэйлор указал на центр.

У команды Ринуса Михелса оставался второй тайм. Голландцы могли отыграться и не раз. Но то Майер тащил мячи, то Брайтнер принимал удары на себя. Удержали немцы победный счёт и во второй раз стали чемпионами мира. Голландцам достались позолоченные медали. Михелс отправился тренировать «Барселону», передав рычаги управления своему многолетнему помощнику и преемнику в «Аяксе» Георгу Кнобелу.

А через четыре года сборная Голландии снова дошла до финала чемпионата мира. Правда, без Михелса и Кройфа. Но об этом в другой раз. Что касается доктора Франтишека Фадронца, то он провёл остаток и карьеры, и жизни на греческой земле. Тренировал АЕК, «Панахаики», кипрский «Керавнос» и умер в 66 лет.

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Все комментарии
yagora
yagora
27 февраля в 23:08
Конечно чемпионами должны были стать голландцы.
ФРГ и ГДР должны были дисквалифицировать за договорной матч.
JRush9
JRush9
   624 / 886
27 февраля в 21:27
Абсолютно совершенная команда. Космический уровень мастерства. Сверхпередовая тактика. Лучший футболист в истории показывает лучший футбол в своей карьере, но в итоге победный гол "наковырял" "Маленький толстый" Мюллер и победила Германия. Битва титанов!
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   234 / 886
27 февраля в 16:19
Будут и те венгры, и те немцы.Но не сразу. Информацию о далёких событиях довольно сложно искать, а повторяться не хочется. Будут эти команды через какое то время обязательно. Спасибо всем за добрые слова.
Dominators
Dominators ответил DVL
   192 / 886
27 февраля в 16:15
Голландцы подарили миру современный футбол, но так и не стали чемпионами мира. Главная несправедливость в футболе. Спасибо за статью. Жду статью о великой сборной Венгрии 50-х с Пушкашем и Кочишем в составе. С 1950-1956гг потерпели тока 1 поражения в 50 матчах, и какое обидное, в финале ЧМ 54 года.
Да это была Команда у венгров .По -моему 7-3 вынесли немцев на групповом ,и попали им в финале 2-3 .
Dominators
Dominators
   192 / 886
27 февраля в 16:12
Автору 5 баллов ,но правильно пишется Неескенс .
DAD81
DAD81
   526 / 886
27 февраля в 13:17
Да уж. Никто в 1974 не заслуживал победы в Кубке Мира так, как Голландия. "Заводной апельсин". Могли бы взять Кубок в 1978, если бы Кройф не отказался выступить на чемпионате и не позорный договорняк Аргентины и Перу.
DVL
DVL
   644 / 886
27 февраля в 11:56
Голландцы подарили миру современный футбол, но так и не стали чемпионами мира. Главная несправедливость в футболе.
Спасибо за статью. Жду статью о великой сборной Венгрии 50-х с Пушкашем и Кочишем в составе. С 1950-1956гг потерпели тока 1 поражения в 50 матчах, и какое обидное, в финале ЧМ 54 года.
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