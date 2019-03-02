«Зенит» с каждым матчем ближе к мечте

02 марта 2019, 14:00

«Соккер.ру» представляет зимние перемены в команде Семака, уже зная, как они стартовали в Лиге Европы и чемпионате России.

Зачем Семаку тринадцать весенних туров? Чтобы доказать себе, что является наставником чемпионского уровня. Для этого нужно не просто остаться на первой строчке, но и показать с командой работу над ошибками. Осенью наделали немало просчетов.

Конечно, они не были такими роковыми для «Зенита», как празднование десятилетия дружбы Кокорина с Мамаевым. Но и в защите, и в атаке, и в опорной зоне, и на бровке – с идеями по ходу матчей, в «Зените» нужна каждодневная работа. Так что развязка сезона для петербуржцев точно будет увлекательной.

Зимние трансферы

Пришли: Вильмар Барриос (25 лет, опорный хавбек, «Бока Хуниорс», 15 млн евро), Сердар Азмун (24 года, центрфорвард, «Рубин», 12 млн евро), Ярослав Ракицкий (29 лет, центрбек, «Шахтер», 10 млн евро).

Ушли: Леандро Паредес (24 года, центрхав, ПСЖ , 40 млн евро), Евгений Чернов (26 лет, левый бек, «Ростов», свободный агент), Иван Новосельцев (27 лет, центрбек, «Ростов», аренда), Юрий Лодыгин (28 лет, вратарь, «Олимпиакос», аренда), Миха Мевля (28 лет, центрбек, «Ростов», аренда).

Ключевое расставание известно. Паредес не стал однозначным и любимым всеми без исключения лидером «Зенита» - явно не второй Тимощук по отношению к игровому вкладу или не второй Денисов. И не Зырянов, и даже не Широков. Но в центральной зоне был человек с пасом, играл достаточно убедительно, чтобы Томас Тухель пригласил его в ПСЖ зимой посреди сезона.

В дебютных матчах в парижском клубе Леандро смотрится нормально, хотя и не стал железно основным. Зато набирается практики, точно будет чемпионом Франции и, быть может, пройдет МЮ в ЛЧ . У него жизнь налаживается, а как будет у новичков «Зенита»? Зимой Семаку донесли подарки, обещанные летом. Приехал левша в центр защиты – Ракицкий успел себя показать в ответном матче с «Фенербахче» и с «Уралом», резал воздух мячом стабильно.

Барриос тоже играет, грызется на славу. Оба новичка из оборонительного блока работают усердно, этим выделяются. А вот Азмун – главное усиление атаки в свете вечного продления содержания Кокорина под стражей, показал себя голами в Лиге Европы и РПЛ . Осталась одна позиция, которую стоило усилить – левого защитника, но Анюков, Жирков и Набиуллин сообща могут ее закрыть и без Рамиреса или Акуньи на пару месяцев.

Тактика и стартовый состав

У «Зенита» есть позиции, где основные футболисты очевидны. Вратарская – там Лунев. В центре обороны пара Ивановича и Ракицкого должна сыграться, значит, будут вместе появляться на поле, если Маммана не докажет, что Семаку стоит в виде эксперимента обкатать «3-5-2» против соперников, которых такой схемой можно испугать.

В опорной зоне может частенько появляться Барриос (по ходу матчей как раз переходили на три в центре при его участии). Но не забывайте, что Нобоа должен вернуться в центр, Ерохин и Кузяев – тоже. Поэтому Оздоев и Эрнани не обязательно будут в основе позже. В отличие от Дриусси, ведь и при схеме «4-4-2», и для формации «4-3-3» аргентинец хорошо подходит, то есть Себастьян будет основным, а также по возможности полезным игроком группы атаки.

Прелесть ситуации в том, что «Зенит» располагает, когда все будут здоровыми, двумя составами. Не забывайте, что не заиграл Маркизио – а речь о многократном чемпионе Италии и человеке со светлой головой. Дзюба хандрит, но это временно, ведь речь о форварде, который может собрать серию из голов за короткий отрезок. Азмун – такой же, хотя оба могут разочаровать нестабильностью после ярких серий…

Но если суммировать, то есть основной вратарь, три человека слева в защите (без варианта с Кузяевым при «3-5-2» на всем фланге), два кандидата справа в обороне, больше четырех игроков на два фланга, два центральных форварда и очень, очень много людей, которые могут выйти в центральной зоне. Семаку осталось объяснить идеи подопечным и выбрать правильный облик «Зенита» под каждого конкретного соперника. Пожалуй, им даже выгодно быть разными – поздней осенью повторялись и погорели.

Ориентировочные составы на весну

Схема «4-4-2»: Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков (Анюков, Набиуллин) – Мак, Кузяев (Оздоев), Барриос, Дриусси – Дзюба, Азмун.

Схема «4-3-3»: Лунев – Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Жирков) – Кузяев, Барриос, Ерохин (Маркизио) – Азмун, Дзюба, Дриусси.

Весенний календарь «Зенита»

У «Зенита» идеальный календарь. «Урал» и «Уфа» для раскачки – не мешают подготовке к двум важным и сложным матчам против непредсказуемого «Вильярреала», который может посчитать, что все российские клубы на одно лицо. А вот дальше – веселее. «Зенит» сыграет против «Спартака» в гостях еще в марте.

Потом появится в Москве против «Локомотива», затем матч-реванш дома с «Анжи», затем на повестке дня город Краснодар, а дальше еще один непростой соперник – «Динамо». Грозный и Ростов-на-Дону тоже потребуют у «Зенита» очки при встрече на своей земле. А в 28-м туре будет крайне важный матч против ЦСКА . «Армейцам» в гостях проиграли, но расписание для реваншей готово.

Кто может выстрелить?

Не только Заболотный! А еще Азмун, Барриос и Ракицкий. Первым двум возраст позволяет прибавлять в серьезной команде, третьему удар разрешит пальнуть издали или со штрафного. Или Кузяев в режиме Зобнина покажет себя – в Далера поверили, открытием его успешная игра не станет. Молодых ребят, к сожалению, в составе Семака мало, а о воспитанниках пора забыть – давно нет новых имен.

Но Набиуллину в 23 года грешно сдаваться. Тем более что до лета есть время, чтобы показать себя, а не молча дожидаться приезда нового иностранца на замену Кришито. Дриусси тоже 23 года отроду, а это намек, что к 10 созданным голам (4 удара и 6 передач) может добавить веселую нестабильную игру весной. Эрнани чуть старше, но может выстрелить буквально – до приезда в «Зенит» хвастался четким ударом.

Главный тренер. Сергей Богданович Семак

Наставник «Зенита» - славный парень. Но тут как комплимент Зинченко от Гвардиолы. Если бы Александр не пахал с хорошим настроем на тренировках, то зимой покинул бы «Манчестер Сити». Вот и Семаку, если не хочет покинуть команду вместе с другими представителями исторической родины – Тимощуком и Ракицким, нужно провести весну ударно и качественно.

В «Уфе» у Семака получалось тоньше и лучше. В «Зените» поначалу стал каким-то слишком добрым и компромиссным. Жестче надо, тем более что «пережать» воспитанный Сергей Богданович вряд ли сможет. У отца детей, которых непросто сосчитать – девятеро, если никого не забыли, в семье за строгость явно отвечает жена Анна, но с футболистами можно быть жестче, чем с детьми. Семак должен работать ярче.

Прогноз «Соккер.ру»

Похоже, пора? Накануне трехлетний наследник биатлониста Шипулина отказался здороваться за руку с Дзюбой, поскольку Артем «не чемпион, а просто футболист». Весну «Зениту» надо прожить так, чтобы сын Шипулина мог пожать руку не только Жиркову, Анюкову, Маркизио или Ивановичу, но и остальным игрокам из состава тренера Семака.

Устами ребенка глаголет истина – «Зенит» три подряд года позорится, где и как только может. Вылететь из Кубка России от «Анжи», проиграв 4:0? Да без проблем! Еще раз проиграть отчаянно сражающемуся за выживание во всех смыслах клубу? Легко! Петербургскому «Динамо» уступить в Кубке? Можно, а для разнообразия еще и его минскому тезке.

Для «Зенита» нет ничего невозможного – могут разнести дома в пух и прах «Спартак», а потом занять пятое место. Пропустить «Ростов» и «Локомотив» в Лигу чемпионов? Справились с задачей. Выбросить под 150 млн евро за год с Манчини, учитывая все траты? Фурсенко справился идеально, а потом ушел. Вместо него пришел хоккейный функционер, который пока отличился только с пенальти.