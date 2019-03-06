Закладка фундамента. «Валенсия» Клаудио Раньери. Сезон-1998/99

вчера, 14:37

«Соккер.ру» рассказывает о том, как создавалась знаменитая команда.

Начало ХХI века - золотая пора для «Валенсии». Los Ches дважды становились чемпионами Испании и два раза играли в финале Лиги чемпионов. Эти успехи связывают с именами двух тренеров - Эктора Купера и Рафы Бенитеса. При этом нередко забывают того, кто создал основы той великой «Валенсии».

Самый несчастный тренер

Наверное, нет в мире более несчастного тренера, чем Клаудио Раньери. Сколько раз его выгоняли досрочно, сколько раз не давали довести дело до конца. Даже «Лестер», ставший чемпионом благодаря итальянцу, уволил его менее чем через год после триумфа. А сколько раз наследством Раньери пользовались преемники. Жозе Моуринью приходил в «Челси» не на пепелище, а во вполне играющую команду. Да и «Монако» Леонарду Жардима вырос на засеянной предшественником грядке.

Во второй половине девяностых Клаудио Раньери не был хорошо известен за пределами родной Италии. Бывший защитник «Катандзаро» и «Катании» успел поднять из глубин «Кальяри», вполне сносно работал с «Наполи» и помог «Фиорентине» в кои-то веки выиграть трофей - Кубок Италии. Когда контракт с «фиалками» истёк, 46-летний на тот момент итальянец согласился возглавить «Валенсию».

В 1996-м руководимые Луисом Арагонесом Los Ches заняли второе место, уступив только «Атлетико». Но через год последовал заметный спад - только десятая позиция. Причём «летучие мыши» начинали сезон с Арагонесом, а продолжали и заканчивали под командованием Хорхе Вальдано. Раньери заступил на вахту в сентябре 1997-го. Прогресс оказался невелик - с десятого места команда поднялась на девятое. Конечно, были яркие эпизоды. Например, победа над «Барселоной» 4:3 после 0:3 в первом тайме. Новый президент клуба Педро Кортес начинал проявлять недовольство. Поэтому от Раньери требовалось совершить что-нибудь стоящее.

Большая ревизия

Летом была проведена ревизия состава. Завершил карьеру легендарный вратарь Андони Субисаррета. «Валенсия» осталась эпизодом в его роскошной спортивной биографии. Покинул команду знаменитый бразильский бомбардир Ромарио. Впрочем, вряд ли его уход стал утратой, - ничем особым он себя не проявил. Укатил в «Сампдорию» Ариэль Ортега. Молодые полузащитники Херард Лопес и Давид Альбельда отправились набираться опыта в «Алавес» и «Вильярреал». Ещё одного игрока средней линии Муссу Саиба пригласили в «Тоттенхэм».

Теперь о пополнении, которое оказалось внушительным. Вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес наконец-то решился покинуть «Реал», где его не воспринимали всерьёз. Из ПСЖ прибыл центральный защитник Ален Рош. Появились сразу два шведа - бронзовых призёра ЧМ -94 - защитник Йоахим Бьорклунд и центральный полузащитник Стефан Шварц. Чтобы не было скучно «Кобре» - нападающему Адриану Илие - из турецкого «Коджаэлиспора» позвали его младшего брата, тоже нападающего по имени Сабин. Еще один румын, полузащитник Габриэль Попеску, перешёл из «Саламанки». Линию атаки усилил соотечественник тренера Кристиан Лукарелли («Аталанта»).

Вот что у Раньери получилось. В воротах Сантьяго Канисарес. На лавочке Хорхе Бартуаль. Интернационал в обороне: справа француз Жослен Англома, слева итальянец Амедео Карбоне. В центре серб Мирослав Джукич и француз Ален Рош. Йоахим Бьорклунд, Пако Камараса, Хави Наварро и Хуанфран. Средняя линия: Мигель Ангуло, Габриэль Попеску, Гаиска Мендьета, Франсиско Фаринос. И в ближайшем резерве Стефан Шварц, Луис Мийя, Курро Монтойя, Деннис Щербан. В атаке Клаудио Раньери использовал иногда двух, иногда трёх футболистов: Клаудио Лопес по прозвищу «Блоха», Кристиан Лукарелли и Адриан Илие. Если выходили трое, то кто-то из четвёрки упомянутых выше полузащитников присаживался на лавочку. Также в распоряжении Los Ches имелись молодой хорват Горан Влаович и парочка ещё более молодых испанцев Рубен Наварро и Хандро.

Проход сквозь игольное ушко

«Валенсия» получила шанс пробиться в Кубок УЕФА через Кубок Интертото. Ещё то игольное ушко. Но попытка не пытка. Исход противостояния с ярославским «Шинником» решился в первой встрече, выигранной на «Месталье» 4:1. Не помешало и удаление Роша. Но перед тем, как получить красную карточку, Ален успел забить второй мяч в ворота нашей команды. В ответной игре «Шинник» добился победы 1:0, принесшей ярославцам моральное удовлетворение. Следующим соперником по европейскому «недокубку» (извините, но назвать Кубок Интертото полноценным турниром сложно) стал соперник по чемпионату Испании «Эспаньол». И «попугаев» прошли, выиграв обе встречи - 1:0 в Барселоне и 2:0 в Валенсии. Все три гола на счету «Пьохо» («Блохи») Лопеса.

Игольное ушко заметно расширилось. Оставалось выиграть в финале у австрийского «Зальцбурга» и забрать причитающуюся путёвку в Кубок УЕФА . Что и было с успехом сделано - 2:0 в гостях, 2:1 дома. Раннее вхождение в сезон оправдало себя.

Чемпионат «Валенсия» открыла домашней победой над «Атлетико» 1:0, которую обеспечил гол Ангуло. Но выезд в Ла-Корунью обернулся проигрышем с тем же счётом. Залогом успешного прохождения первого этапа Кубка УЕФА стал выигрыш в Бухаресте у «Стяуа» - 4:3. Дома «летучие мыши» только подтвердили своё превосходство - 3:0. А в чемпионате всё съехало с намеченной колеи. После победы над соседями из «Вильярреала» 1:0 последовали три проигрыша - с общим счётом 2:8 - «Вальядолиду», «Барселоне» и «Атлетику». Los Ches провалились на 16-е место.

В еврокубке «Валенсию» дальше ждал «Ливерпуль». Команда Раньери выстояла на «Энфилде» - 0:0. В промежутке между двумя встречами с «Ливерпулем» испанцы поправили дела в первенстве, разгромив дома «Бетис» 5:1 и в гостях «Сарагосу» 4:1. Ответный матч Кубка УЕФА оказалось более чем нервным. Клаудио Лопес в конце первого тайма вывел хозяев вперёд, и этот, вполне устраивавший валенсийцев счёт, держался до 80-й минуты. Стив Макманаман забил один мяч, Патрик Бергер второй. Последовали кулачные бои с удалениями. «Блоха» всё же спас «Валенсию» от проигрыша, но не от вылета. Европейская кампания была завершена в 1/32 финала.

Зло сорвали на «Расинге» - 3:0. И сразу пятое место с отставанием в четыре очка от лидера - «Мальорки» Эктора Купера. Не успели обрадоваться, как проигрыш «Эстремадуре». Который не повлиял на положение в таблице. Зато как красиво был обыгран «Реал» на «Месталье» - гол Ангуло и дубль Лопеса! Однако агрессивная игра в атаке и надёжная оборона никак не обеспечивали качественного прорыва ещё выше. После нескольких сильных матчей шли необъяснимые потери. Новый 1999 год «летучие мыши» встретили на четвёртом месте с отставанием в одно очко от вновь вырвавшейся вперёд «Мальорки». Самое время выйти из тени. Но ничья в Овьедо, потом домашние 1:1 с «Тенерифе». Уже -4, уже от «Сельты».

Вперёд за Кубком Короля

И тут «Валенсия» вступила в розыгрыш Кубка Короля. В первом раунде не пришлось покидать город, ибо оппонентом бы второй клуб Валенсии «Леванте». Два гола Рубена Наварро и точный удар Мендьеты превратили ответный матч в формальность. Можно было поправить дела в чемпионате, что Los Ches и сделали. Гол «Пьохо» принёс победу на Мальорке, и «Валенсия» третья по итогам первого круга. Выигрыш в Мадриде у «Атлетико» 2:1, и она вторая. Всего очко отставания от «Барсы». Но как же некстати домашние нули с «Депором». А потом 0:1 от проводившего дебютный сезон в Примере «Вильярреала».

Наверное, в это время Клаудио Раньери почувствовал, что его команда ещё сыровата для марафона, которым является чемпионат Испании. А вот в спринте - Кубке страны можно преуспеть. Даром что после «Леванте» предстояло двухраундовое противостояние с «Барселоной».

Первый матч с «Барсаяксом» Луи ван Гала проходил на «Камп Ноу». Первый тайм - по нулям. В начале второй половины Патрик Клюйверт распечатал ворота гостей. Но «Валенсия» не рассыпалась. Лопес забил один раз, забил другой, и впереди уже «летучие мыши». Но цели достиг удар Ривалдо. «Барселону» не устраивала ничья, она жаждала победы. Однако даже ничьей не получилось. Мендьета принёс гостям победу.

В ответной игре на «Месталье» барселонцы получили мощный удар до перерыва. Гол Ангуло и два гола Лопеса. «Сине-гранатовые» взялись за дело во второй половине игры - Ривалдо и Оскар свели перевес Los Ches к минимуму. Но как же вовремя забил Мендьета. Франк де Бур ещё раз пробил Канисареса - две трудные, но красивые победы вывели «Валенсию» в полуфинал. А там мадридский «Реал». Через три дня после кубковой битвы «летучие мыши» в третий раз за короткий срок обыграли «Барсу». Причём на «Камп Ноу» с результатом 4:2.

Из чемпионской гонки «Валенсия» ещё не выбыла. Уже обозначился новый лидер - выбитая из Кубка «Барселона». Но преследование продолжалось. Впрочем, отставание постепенно увеличивалось, и битва на два фронта могла превратиться в погоню за двумя зайцами. График продвижения по турам становился всё больше похожим на кардиограмму - то падение на шестое место, то подъём на третье. Поэтому Раньери решил не пришпоривать команду в чемпионате, а подвести её в наилучшем состоянии к играм с «Реалом». В чемпионате страны «королевский клуб» взял реванш с тем же счётом 3:1.

Первый полуфинал на «Месталье» пришёлся аж на 9 июня. В чемпионате оставалось сыграть только тур. «Барселона» давно отпраздновала своё чемпионство. «Валенсия» же занимала шестое место. Но шансы подняться выше оставались. Из команд, расположившихся выше, только «Мальорка» и, естественно, «Барса» находились вне зоны доступа.

Победу «Валенсии» над «Реалом» можно было спрогнозировать. Но никто не мог предположить, что мадридцы развалятся. Уже в первом тайме Бодо Ильгнер вытащил из сетки четыре мяча - по одному от Лопеса и Влаовича и два от защитника Роша. После перерыва избиение «королевского клуба» продолжилось - Ангуло и Мендьета довели счёт до 6:0. Давно никто так не издевался над самым титулованным клубом Европы.

В последнем туре «Валенсия» разгромила «Мальорку», забив островитянам в два раза меньше, чем их мадридским одноклубникам. Этот выигрыш вывел Los Ches на итоговое четвёртое место, которое уже принесло путёвку в Лигу чемпионов. Можно было пойти на каникулы. Но оставался ещё Кубок. Отыграть шесть мячей «Реал» не мог никак. Даже победа 2:1 вряд ли принесла «королевскому клубу» хоть какое-то удовлетворение. «Валенсия» вышла в финал. Как и мадридский «Атлетико». Решающий матч проходил в Севилье.

Всё решилось в первом тайме. Клаудио Лопес и Гаиска Мендьета с интервалом в четыре минуты поразили ворота мадридцев. Ни воли, ни сил спасти игру у «Атлетико» не было. После перерыва Клаудио «Пьохо» Лопес поставил восклицательный знак. «Валенсия» в шестой раз выиграла Кубок Испании.

Сезон получился прекрасным. Кубок и билет в Лигу чемпионов тому подтверждение. «Валенсия» наконец-то предстала зубастой командой, играющей в красивый футбол. Выше всяких похвал отыграли Лопес, Ангуло, Мендьета. Словно крылья выросли у Канисареса. Но архитектор этого успеха Клаудио Раньери остался не у дел. В следующем сезоне команду возглавил Эктор Купер, выжавший максимум из скромной «Мальорки».