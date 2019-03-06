Король повержен! В Лиге чемпионов будет новый триумфатор

вчера, 13:30

В четвертый раз подряд «Реал» любимый турнир не выиграет, а «Соккер.ру» находит ответ на полезный вопрос: как свергают чемпионов?

Ранний вылет победителя стал редким гостем в меню Лиги чемпионов. Но интрига веселее предсказуемости. Помните, был такой футбольный клуб «Милан»? Фаворитом ЛЧ более чем заслуженно являлся. Но даже «россонери» позволяли шалости в ранге чемпионов, вроде эпичного влета «Депортиво» (камбек 4:0 после 1:4 в Милане).

В том далеком сезоне в финале сыграли «Порту» и «Монако» - победили Аленичев и Моуриньо. За сюрпризы тоже любили старую Лигу чемпионов, которую десятилетиями не выигрывали дважды подряд. Но «Реал» изменил ход истории, «сливочные» были хороши во многих решающих битвах. А вчера произошел переворот – в финале в Мадриде чемпиона не будет.

Многие фанаты по всему миру радуются, ведь врать глупо – победитель «Реал» народу поднадоел. А такой «Мадрид», как у Солари, попросту не заслужил трофей. Осталось «Лиону» выбить «Барселону», а «Ливерпулю» - «Баварию», и тогда впервые за много лет у нас будет совсем новый чемпион. Посмотрим, кто наиграет на кубок, а пока напомним, почему вечных победителей в мире невечных людей нет.

28 апреля 2010 года. «Барселона» - «Интер» - 1:0 (2:3 по сумме двух встреч)

Единственный за десять лет случай, когда обладатель кубка вылетел в день победы. Ведь МЮ Фергюсона сложил полномочия через год после московского финала в другом решающем матче – уступил «Барселоне» Гвардиолы в Риме со счетом 2:0. А сами каталонцы не смогли дважды подряд пережить триумф, когда нарвались на антипод. «Тики-така» в одной из своих форм тоже была «антифутболом».

Но когда Хосеп встретил Жозе, то оказалось, что «Интер» в такой манере работает куда лучше. «Барселона» по пути в полуфинал грохнула «Штутгарт» и «Арсенал». А миланцы обыграли «Челси» и ЦСКА . «Баварии» в другом матче достался «Лион» - один финалист читался. А матч между Гвардиолой и его будущим клубом не увидели, ведь гол Пике не сломал «Интер». У них был в запасе первый матч – 3:1, Снейдер, Майкон, Милито и выставленный «Барселоной» за дверь Это'О пошли к победе над «Баварией» как раз на «Бернабеу».

13 апреля 2011 года. «Шальке» - «Интер» - 2:1 (7:3 по сумме двух матчей)

Эпично получилось в Милане, когда команда Рангника забила «Интеру» тренера Леонардо (Моуриньо уехал к тому времени в Мадрид) целых пять мячей благодаря действиям Эду, Рауля и Фарфана. Играя в Гельзенкирхене, имели в кармане разницу в три мяча, поэтому спокойно себя чувствовали – Рауль забил первым, а на гол Мотты в конце ответил Хеведес с паса все того же испанца.

Легенда «Реала» выбил бывшую команду тренера, который не захотел с ним работать. Нойер, Хеведес, Метцельдер, Матип, Хурадо и Рауль сломали чужую систему – заставили «Интер», который играл за год до этого хорошо, действовать иначе. В результате банда Снейдера, Это’О, Милито, Майкона, Лусио и Дзанетти посыпалась. Не сказать, что это была большая сенсация. «Интер» не казался вечным чемпионом, а «Шальке» был хорош. Но 7:3 по сумме двух матчей – ураганный вылет.

24 апреля 2012 года. «Барселона» - «Челси» - 2:2 (2:3 по сумме двух матчей)

Вот это было красиво! После поражения в Лондоне, когда Дрогба забил единственный мяч команды Ди Маттео, многим казалось, что на «Камп Ноу» Гвардиола сумеет наказать «автобус». Часть футбольных фанатов помнила Эвребе – болели против испанцев, части не нравился стиль «Челси».

Многие ждали в финале Эль Класико, когда увидели жеребьевку. Ведь «Реалу» досталась в полуфинале «Бавария», а «Барселоне» - «Челси». И, стоит отдать каталонцам должное, быстренько накидали Чеху два мяча. Бускетс и Иньеста забили, а потом коварный Рамирес отквитал один мяч. Но у «Барселоны» был целый тайм, да и команда играла в большинстве – Терри серьезно сглупил.

Впрочем, Ди Маттео нашел правильные слова, Лэмпард и Чех сыграли на опыте. А помог «Челси» выйти в финал Лионель Месси. Аргентинец пошел бить пенальти при счете 2:1 и попал в перекладину. «Челси» получил эмоциональную встряску, хорошо держали удар и в результате Торрес, вышедший на замену, забил второй мяч в ворота Вальдеса. 24 апреля семь лет назад умерла «Барселона» Хосепа Гвардиолы. Короли ушли не стыдно, проиграв будущему чемпиону.

20 ноября 2012 года. «Ювентус» - «Челси» - 3:0 (5:2 по сумме игр группового этапа)

Победитель ЛЧ не вышел из группы – уникальный случай. А вот результативные осечки видели чаще. Англичане справились с задачей, словно предрекли представителей АПЛ на семь лет мытарств без кубка чемпионов. «Челси» формально вылетел в день, когда победил 6:1 бедный «Нордшелланд» в шестом туре, но этот успех не имел значения, поскольку «Ювентус» и «Шахтер» прошли дальше заранее.

«Челси» отправился в ЛЕ , которую в результате выиграл у «Бенфики». Команда была сильна, но «Шахтер» оказался хитрее. Дома обыграл гранда 2:1, а в гостях Луческу праздновал дубль Виллиана, эти голы будущего игрока «Челси» похоронили команду Ди Маттео. Сам итальянец был уволен 21 ноября, через день после разгрома в Турине. «Ювентус» усилиями Квальярреллы, Видаля и Джовинко накидал «Челси» на прощание с ЛЧ три гола. «Челси» пропустил от «Ювентуса» и «Шахтера» 10 мячей.

29 апреля 2014 года. «Бавария» - «Реал» - 0:4 (0:5 по сумме двух встреч)

Между этим вылетом чемпиона и победой «Аякса» над «Реалом» увидели за почти пять лет всего одно унижение действующего обладателя трофея и один не совсем стыдный вылет. А в этом случае получили не то, на что рассчитывали. В первой полуфинальной игре «Реал» победил дома 1:0, а через неделю в Мюнхене ждали ответ «Баварии»…

Дождались четыре мяча испанцев. В отличие от скандальной ничьей через три года, когда арбитры предпочитали не замечать офсайды у игроков «Реала», в 2014 году будущие чемпионы мира получили прививку от заносчивости. Нойер, Боатенг, Лам, Швайнштайгер, Мюллер, Кроос и Гетце были на поле и смотрели, как Анчелотти строит первую победу «Реала» в ЛЧ спустя 12 лет.

Это было время, когда у «сливочных» все получалось. Рамос сделал дубль – и поможет позже в финале с «Атлетико», а затем за ним повторил Роналду (контратака и хитрый удар со штрафного). Гвардиола проиграл Анчелотти чисто и показательно. Поражение было полезным для «Баварии»? Судя по тому, как позже Роббен и немцы сыграли в Бразилии, игрокам пригодилось, но не команде.

13 мая 2015. «Реал» - «Ювентус» - 1:1 (2:3 по сумме двух матчей)

Как видите, в прошлый раз – почти четыре года назад, «Реал» вылетел из Лиги чемпионов достойно. В отличие от «Баварии», этот победитель не переживал разгром. Зато Анчелотти не справился с «Ювентусом» - клубом, с которым у него очень давние личные счеты. Вернее, «Реал» проиграл своему же воспитаннику, которого отдали туринцам за 20 млн евро.

Если вчера увидели, как человек из академии «Барселоны» - Онана, новичок каталонцев – де Йонг, парень из школы «Войводины» - Тадич, и, возможно, будущий игрок каталонцев де Лигт уничтожают общими усилиями при помощи Зийеха «Реал» в гостях, то в прошлый раз Мадрид вылетел после ничьей с голом Мораты. Голевой пас отдал Погба, а за неделю до этого Аллегри увидел еще один мяч Альваро и гол Тевеса. Даже Роналду не помог…

13 апреля 2016. «Атлетико» - «Барселона» - 2:0 (3:2 по сумме двух матчей)

Сложение полномочий напоминает по безнадежности влет «Роме»? Один гол нужен был команде Месси, чтобы перевести игру в овертаймы (в первой в игре Суареса и Торреса счет был 2:1). Но Симеоне так спланировал игру, что оборона не пустила к воротам Облака никого из трио атаки «Барселоны». Из 13 ударов лишь 4 пришлись в створ.

А вот «Атлетико» понимал задачу на игру и Гризманн провел блестящий поединок. Из 6 точных ударов хозяев в матче 4 были на счету француза. Летом форвард дойдет до финала Евро-2016, но проиграет его команде Роналду. Также Криштиану уступит в финале Лиги чемпионов по пенальти. А Месси против Гризманна часто выступал хуже…

5 марта 2019. «Реал» - «Аякс» - 1:4 (3:5 по сумме двух матчей)

Жесткий погром от команды, которая 16 лет не была в четвертьфиналах ЛЧ ! Вчера миллионы футбольных болельщиков разными словами сформулировали для себя одну мысль: «Какой же Зидан проницательный». А что, были сомнения? И Роналду вовремя ушел, хотя в новом клубе тоже может вылететь сразу...

«Аякс» сделал большое дело. Ответили прекрасным футболом на противоречивый сценарий игры в Амстердаме. Тадич, Шене, де Йонг, де Лигт, Онана – красавцы, как и тренер Эрик тен Хаг. Не говоря о фанатах из Амстердама. Оккупировали центр Мадрида и подогрели атмосферу на стадионе, где орали «Месси, Месси, Месси» после штрафного удара Шене.

«Реал» не вылетал из Лиги чемпионов 3 года, 9 месяцев и 20 дней. 1 392 дня прошло с поражения от «Ювентуса» в полуфинале, а теперь оступились еще раньше. И про влет «Мадрида» важно понять две вещи. Первая – все к тому шло, вторая – заслужили, причем благодаря ошибкам почти всех, от Переса и Рамоса до Васкеса и Бэйла. И Солари, разумеется.

Начиная с создания ситуации, при которой Зидан и Роналду хотят уехать и уезжают, продолжая заниматься переманиванием главного тренера сборной Испании за пару дней до старта ЧМ и заканчивая многочисленными поражениями в этом сезоне, в том числе домашними, «Реал» нарывался. В Амстердаме тоже пытались классом закрыть отсутствие качественного футбола.

«Аякс» все верно рассчитал и провернул, настрой был сумасшедшим. Хотя голландцам будет сложно повторить успех «Интера», «Челси», «Баварии», «Ювентуса» или «Атлетико». Опыт показывает, что частенько те, кто выбивал действующих победителей, позже играли в финалах.

Зато футбольная Европа точно получит нового короля. Непонятно, кто возьмет кубок. Выбор прекрасен, каждая новая стадия будет отсеивать невезучих, слабых или не совсем готовых претендентов. Останется только один, впервые за четыре сезона – не «Реал». И важно, что столь ранний вылет более чем заслуженный. Все по делу, футбол снова победил.