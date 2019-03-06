Судьба «Реала». Новые поражения и тень Моуриньо

вчера, 16:30

Зидан был настолько хорош, что догадался покинуть «Мадрид» на пике. «Соккер.ру» уверен – у «Реала» наступают сложные времена.

Закончилась эпоха

Давайте вспомним победителей Лиги чемпионов, которые выигрывали более одного раза. «Реал» уже после отставки Дель Боске шесть сезонов подряд вылетал в первом же раунде плей-офф. Порой от соперников, которые были ниже по статусу, как «Лион». Всего 12 лет ждали, пока окрепнет новая команда, заиграет Роналду, выйдут на Анчелотти.

«Милан»? Двукратный победитель мечтает просто о возвращении в ЛЧ . В середине прошлого десятилетия казалось, что «Манчестер Юнайтед» - вечный фаворит АПЛ и ЛЧ . А сколько лет не выигрывали ни тут, ни там? Теперь для английского гранда, который не потерял финансовую мощь, как «Милан», пройти «Севилью» - подвиг, пройти ПСЖ - подвиг в квадрате.

«Барселона»? У Суареса и Месси большие перепады от игры к игре в этом сезоне. Вряд ли сейчас, хотя каталонцы котируются при прогнозах высоко, да и тер Штеген - умница, именно им можно отдать пальму первенства как самой играющей команде планеты. Невзирая на победы над «Реалом», речь о коллективе, который потерял стиль. «Барселона» времен Гвардиолы давно в прошлом и была краше этой.

Эпоха ушла вместе с Иньестой и Хави, а после потери Пике, Бускетса и Месси возможна ровно та же история, что у «Милана», «Манчестер Юнайтед» или сейчас у «Реала». Никто не может законсервировать чемпионскую команду на много, много лет. Смена поколений неизбежна. «Реалу» и так удалось, пока портрет Дориана Грея-Роналду прятали на «Бернабеу», выйти в 4 финала за 5 лет. В будущем будет иначе.

Допущены ошибки

Про Солари смешно говорить как о главном виновнике. Не он кашу заварил, хотя именно аргентинец виноват в том, как «Реал» неумно работал против ЦСКА , «Реала Сосьедад», «Леванте», «Жироны», «Барселоны» и теперь вот «Аякса». Сантьяго провалил и матч в Амстердаме, но там повезло. А вчера обновили антирекорд, который недавно поставил ЦСКА . 1:4 - худшее домашнее поражение «Реала» в еврокубках.

Теперь фортуна отдала долги за все хорошее. И за гол «Вольфсбургу» - яркий камбэк при Зидане. И за другие спасительные мячи, вроде пенальти «Ювентусу». И за древний удар Рамоса в первом финале великолепной «сливочной» серии в самом конце игры. Для «Реала» Лига чемпионов стала отдушиной. Но не работали над собой от года к году, а скорее использовали метод «Милана» - проигрывали внутренние турниры и концентрировались на ЛЧ .

А теперь вылетели, Пересу пора искать новые смыслы, ведь Флорентино сделал много ошибок. Надо учесть, что отказ от солидных покупок - даже «Аякс» по своим меркам за таких игроков, как Тадич, де Йонг или Зийех, выложил больше, чем «Реал» пропорционально своему бюджету за новичков, не сработал. А где тратились – выбрасывали деньги, как на зарплату Бэйлу. Плюс Куртуа пока - полный провал.

Возможно, даже девятнадцатилетний вратарь Андрей Лунин лучше бы сыграл в этом сезоне в основе, чем Тибо, поскольку бельгийца словно «прокляли» фанаты верного Наваса. Варан расслабился после ЧМ , а Рамос - по причине старения и упрямства. Серхио именовали лидером, но одновременно он и проблема в защите. Плохая оборона у «Реала» была и раньше - даже при Зидане.

Но в итоге часто находили баланс. А сейчас в центре поля печаль печальная, ведь Кроос, Модрич и Каземиро никакие. И нет атакующего включения, ведь «Реал» забивает меньше, чем привык. Отсюда частые поражения, скупые на моменты матчи и полное впечатление, что Винисиус - единственный, кто заслуживает место в основе «Реала» из нынешней атаки. Бэйл, Бензема, Асенсио и Васкес, не говоря о Мариано, не тянут.

Начинаются приключения

«Реалу» захотелось построить новый «Сантьяго Бернабеу». Проект показали, начать работы планируют в конце сезона, а строить будут годами. Арену никто за 1 евро не подарит. Надо собрать 400 миллионов за пару лет, одновременно отыскав деньги на крупные важные трансферы. Также пора готовиться, что у Модрича, Крооса, Марсело, Бэйла и, быть может, даже Варана, появятся интересные предложения от других клубов.

Куртуа может стать глобальной ошибкой – у нового тренера будет свое виденье работы в рамке. Но Тибо можно заменить. А как поступить с Рамосом? Вроде бы лидер, вроде бы вожак, но стареет, много на себя берет, при этом думает строго о себе любимом – схватил лишнюю карточку, хотя знал, что пропустил ответный матч, да и снимал вчера документальный фильм о себе прямо по ходу игры, что фанаты не одобрили.

«Реал» сейчас как 11 бюстов Роналду – сами на себя не похожи. Это нормально, это читалось не в день ухода Роналду, а чуть раньше, когда Зидан объявил о расставании. За весь сезон много раз обсуждали, где совершены ошибки, но кто их будет исправлять? Такой момент, когда Аллегри может отказаться от работы в Мадриде – слишком высок риск стать очередным в перечне Кейруша, Камачо, Мариано, Лушембургу, Лопеса Каро, пускай и в роли Капелло.

Почеттино согласится, но как часто аргентинец брал трофеи? Многие захотят этот пост, хотя Моуриньо не случайно делает намеки о возвращении в бывший клуб. Понятно, что Перес из всех тренеров боялся только Зидана – из-за авторитета, а уважал и слушал только Жозе. Похоже, старая гвардия снова будет в деле, ведь учтите фактор постройки стадиона. Это очень важный момент, который будет мешать выбрасывать сотни миллионов.

К Моуриньо с его репутацией, ухудшенной в МЮ , не пойдут многие футболисты – Неймар задумается, хотя Азар может согласиться по старой памяти. Но ключ, пожалуй, в середине поля. Если Модрич и Кроос не вернутся в прошлое – им нужно срочно найти замену. Бензема можно заменить, Бэйла – тоже, Винисиус через год может быть прекрасен. А вот как будут играть в центре поля? Вопросов пока много, но ряд ответов знаем.

Выехали на черную полосу

За шесть дней «Реал» умудрился проиграть два Эль Класико – оба дома, одновременно вылетев из Кубка Короля и отпустив каталонцев в таблице Примеры на 12 пунктов. Довели количество поражений в чемпионате до 8 и, учитывая форму ключевых игроков, легко могут поставить антирекорд десятилетия. Также на шестой день после влета 0:3 в Кубке Испании уступили «Аяксу» 1:4.

Второй погром дома за сезон в Лиге чемпионов, на этот раз финальный. Солари стартовал лучше всех наставников в 116-летней истории «Реала», а теперь на грани увольнения. Только невозможность начать работу фаворитом Переса или нежелание Моуриньо трогать «горячую картошку», как назвал «Мадрид» Конте, которого Рамос не хотел видеть главным тренером, может оставить Сантьяго у руля до конца сезона.

Но идет сезон мучений, поражений, скандальных выходок – как у Бэйла с уходом со стадиона до финального свистка, или у Рамоса с подножкой Месси в Эль Класико, или глупой желтой карточкой с «Аяксом». Роналду не обязательно сможет пройти «Атлетико». Зато моральную победу над клубом, который вдруг стал с ним враждовать – благодаря лично Пересу, португалец получил.

С Криштиану тоже проигрывали. Но всегда было ощущение, что обязательно быстро вернутся. Сейчас аналогичные прогнозы давать не хочется, поскольку нет лидеров и нет тренера. Ставка на Почеттино - это приличная игра и ноль трофеев, а Мадрид всегда мерит эпохи количеством кубков. Аллегри – возможная победа в Ла Лиге и порядок на поле, но вряд ли успехи в ЛЧ . А Моуриньо – попытка исправить прошлое.

Жозе рассказал, что бывший клуб предлагал вернуться. Скорее всего, это «Реал». Но у Переса, Рамоса и самого Моуриньо в последние годы были проблемы с фиксацией причинно-следственных связей, и если эта тройка будет у власти в сезоне 2019/20, то нельзя исключать локальные успехи. Но не изменится главное. «Реал» всегда побеждал за счет характера, не только мастерства и класса.

И то, и другое поднимал Роналду – его больше нет. Кроме того, если раньше соперники знали, что разок победить «Мадрид» можно, но во второй раз с нужным счетом – проблематично, то сейчас все изменил ЦСКА . И «Аякс» справился. И «Барселона», отсиживаясь в защите, получила победы, как и в атакующем стиле, когда выиграли 5:1. «Реал» мог не спасти даже сам Семак.

Все просекли, что испанский гранд стал слабее сам по себе. Убедить с Куртуа в воротах, с постаревшими Рамосом, Марсело, Карвахалем, Кроосом и Модричем, с Бензема и Бэйлом в атаке, что «Реал», невзирая на уход Зидана и Роналду, такой, как прежде, будет крайне сложно. Впервые за девять лет вылетели в первом раунде плей-офф, но вряд ли это последний влет задолго до финала на ближайшие несколько сезонов.