Судьба «Реала». Новые поражения и тень Моуриньо

Зидан был настолько хорош, что догадался покинуть «Мадрид» на пике. «Соккер.ру» уверен – у «Реала» наступают сложные времена.
Закончилась эпоха
Давайте вспомним победителей Лиги чемпионов, которые выигрывали более одного раза. «Реал» уже после отставки Дель Боске шесть сезонов подряд вылетал в первом же раунде плей-офф. Порой от соперников, которые были ниже по статусу, как «Лион». Всего 12 лет ждали, пока окрепнет новая команда, заиграет Роналду, выйдут на Анчелотти.
«Милан»? Двукратный победитель мечтает просто о возвращении в ЛЧ. В середине прошлого десятилетия казалось, что «Манчестер Юнайтед» - вечный фаворит АПЛ и ЛЧ. А сколько лет не выигрывали ни тут, ни там? Теперь для английского гранда, который не потерял финансовую мощь, как «Милан», пройти «Севилью» - подвиг, пройти ПСЖ - подвиг в квадрате.
«Барселона»? У Суареса и Месси большие перепады от игры к игре в этом сезоне. Вряд ли сейчас, хотя каталонцы котируются при прогнозах высоко, да и тер Штеген - умница, именно им можно отдать пальму первенства как самой играющей команде планеты. Невзирая на победы над «Реалом», речь о коллективе, который потерял стиль. «Барселона» времен Гвардиолы давно в прошлом и была краше этой.
Эпоха ушла вместе с Иньестой и Хави, а после потери Пике, Бускетса и Месси возможна ровно та же история, что у «Милана», «Манчестер Юнайтед» или сейчас у «Реала». Никто не может законсервировать чемпионскую команду на много, много лет. Смена поколений неизбежна. «Реалу» и так удалось, пока портрет Дориана Грея-Роналду прятали на «Бернабеу», выйти в 4 финала за 5 лет. В будущем будет иначе.
Допущены ошибки
Про Солари смешно говорить как о главном виновнике. Не он кашу заварил, хотя именно аргентинец виноват в том, как «Реал» неумно работал против ЦСКА, «Реала Сосьедад», «Леванте», «Жироны», «Барселоны» и теперь вот «Аякса». Сантьяго провалил и матч в Амстердаме, но там повезло. А вчера обновили антирекорд, который недавно поставил ЦСКА. 1:4 - худшее домашнее поражение «Реала» в еврокубках.
Теперь фортуна отдала долги за все хорошее. И за гол «Вольфсбургу» - яркий камбэк при Зидане. И за другие спасительные мячи, вроде пенальти «Ювентусу». И за древний удар Рамоса в первом финале великолепной «сливочной» серии в самом конце игры. Для «Реала» Лига чемпионов стала отдушиной. Но не работали над собой от года к году, а скорее использовали метод «Милана» - проигрывали внутренние турниры и концентрировались на ЛЧ.
А теперь вылетели, Пересу пора искать новые смыслы, ведь Флорентино сделал много ошибок. Надо учесть, что отказ от солидных покупок - даже «Аякс» по своим меркам за таких игроков, как Тадич, де Йонг или Зийех, выложил больше, чем «Реал» пропорционально своему бюджету за новичков, не сработал. А где тратились – выбрасывали деньги, как на зарплату Бэйлу. Плюс Куртуа пока - полный провал.
Возможно, даже девятнадцатилетний вратарь Андрей Лунин лучше бы сыграл в этом сезоне в основе, чем Тибо, поскольку бельгийца словно «прокляли» фанаты верного Наваса. Варан расслабился после ЧМ, а Рамос - по причине старения и упрямства. Серхио именовали лидером, но одновременно он и проблема в защите. Плохая оборона у «Реала» была и раньше - даже при Зидане.
Но в итоге часто находили баланс. А сейчас в центре поля печаль печальная, ведь Кроос, Модрич и Каземиро никакие. И нет атакующего включения, ведь «Реал» забивает меньше, чем привык. Отсюда частые поражения, скупые на моменты матчи и полное впечатление, что Винисиус - единственный, кто заслуживает место в основе «Реала» из нынешней атаки. Бэйл, Бензема, Асенсио и Васкес, не говоря о Мариано, не тянут.
Начинаются приключения
«Реалу» захотелось построить новый «Сантьяго Бернабеу». Проект показали, начать работы планируют в конце сезона, а строить будут годами. Арену никто за 1 евро не подарит. Надо собрать 400 миллионов за пару лет, одновременно отыскав деньги на крупные важные трансферы. Также пора готовиться, что у Модрича, Крооса, Марсело, Бэйла и, быть может, даже Варана, появятся интересные предложения от других клубов.
Куртуа может стать глобальной ошибкой – у нового тренера будет свое виденье работы в рамке. Но Тибо можно заменить. А как поступить с Рамосом? Вроде бы лидер, вроде бы вожак, но стареет, много на себя берет, при этом думает строго о себе любимом – схватил лишнюю карточку, хотя знал, что пропустил ответный матч, да и снимал вчера документальный фильм о себе прямо по ходу игры, что фанаты не одобрили.
«Реал» сейчас как 11 бюстов Роналду – сами на себя не похожи. Это нормально, это читалось не в день ухода Роналду, а чуть раньше, когда Зидан объявил о расставании. За весь сезон много раз обсуждали, где совершены ошибки, но кто их будет исправлять? Такой момент, когда Аллегри может отказаться от работы в Мадриде – слишком высок риск стать очередным в перечне Кейруша, Камачо, Мариано, Лушембургу, Лопеса Каро, пускай и в роли Капелло.
Почеттино согласится, но как часто аргентинец брал трофеи? Многие захотят этот пост, хотя Моуриньо не случайно делает намеки о возвращении в бывший клуб. Понятно, что Перес из всех тренеров боялся только Зидана – из-за авторитета, а уважал и слушал только Жозе. Похоже, старая гвардия снова будет в деле, ведь учтите фактор постройки стадиона. Это очень важный момент, который будет мешать выбрасывать сотни миллионов.
К Моуриньо с его репутацией, ухудшенной в МЮ, не пойдут многие футболисты – Неймар задумается, хотя Азар может согласиться по старой памяти. Но ключ, пожалуй, в середине поля. Если Модрич и Кроос не вернутся в прошлое – им нужно срочно найти замену. Бензема можно заменить, Бэйла – тоже, Винисиус через год может быть прекрасен. А вот как будут играть в центре поля? Вопросов пока много, но ряд ответов знаем.
Выехали на черную полосу
За шесть дней «Реал» умудрился проиграть два Эль Класико – оба дома, одновременно вылетев из Кубка Короля и отпустив каталонцев в таблице Примеры на 12 пунктов. Довели количество поражений в чемпионате до 8 и, учитывая форму ключевых игроков, легко могут поставить антирекорд десятилетия. Также на шестой день после влета 0:3 в Кубке Испании уступили «Аяксу» 1:4.
Второй погром дома за сезон в Лиге чемпионов, на этот раз финальный. Солари стартовал лучше всех наставников в 116-летней истории «Реала», а теперь на грани увольнения. Только невозможность начать работу фаворитом Переса или нежелание Моуриньо трогать «горячую картошку», как назвал «Мадрид» Конте, которого Рамос не хотел видеть главным тренером, может оставить Сантьяго у руля до конца сезона.
Но идет сезон мучений, поражений, скандальных выходок – как у Бэйла с уходом со стадиона до финального свистка, или у Рамоса с подножкой Месси в Эль Класико, или глупой желтой карточкой с «Аяксом». Роналду не обязательно сможет пройти «Атлетико». Зато моральную победу над клубом, который вдруг стал с ним враждовать – благодаря лично Пересу, португалец получил.
С Криштиану тоже проигрывали. Но всегда было ощущение, что обязательно быстро вернутся. Сейчас аналогичные прогнозы давать не хочется, поскольку нет лидеров и нет тренера. Ставка на Почеттино - это приличная игра и ноль трофеев, а Мадрид всегда мерит эпохи количеством кубков. Аллегри – возможная победа в Ла Лиге и порядок на поле, но вряд ли успехи в ЛЧ. А Моуриньо – попытка исправить прошлое.
Жозе рассказал, что бывший клуб предлагал вернуться. Скорее всего, это «Реал». Но у Переса, Рамоса и самого Моуриньо в последние годы были проблемы с фиксацией причинно-следственных связей, и если эта тройка будет у власти в сезоне 2019/20, то нельзя исключать локальные успехи. Но не изменится главное. «Реал» всегда побеждал за счет характера, не только мастерства и класса.
И то, и другое поднимал Роналду – его больше нет. Кроме того, если раньше соперники знали, что разок победить «Мадрид» можно, но во второй раз с нужным счетом – проблематично, то сейчас все изменил ЦСКА. И «Аякс» справился. И «Барселона», отсиживаясь в защите, получила победы, как и в атакующем стиле, когда выиграли 5:1. «Реал» мог не спасти даже сам Семак.
Все просекли, что испанский гранд стал слабее сам по себе. Убедить с Куртуа в воротах, с постаревшими Рамосом, Марсело, Карвахалем, Кроосом и Модричем, с Бензема и Бэйлом в атаке, что «Реал», невзирая на уход Зидана и Роналду, такой, как прежде, будет крайне сложно. Впервые за девять лет вылетели в первом раунде плей-офф, но вряд ли это последний влет задолго до финала на ближайшие несколько сезонов.
Ведь вспомните, с чего начинали разговор. В дни, когда «Реал», МЮ, «Барселона» или «Милан» были на пике, их успехи казались вечными. Было ощущение, что все под контролем. Но каждый раз за подъемом следовал длительный спад. Сам Перес предыдущую смену поколений провалил, а в этот раз откладывал ее до последнего, сохраняя вид основы, а в результате прогорел.
Реал итак 3 года к ряду удерживал кубок ЛЧ. Возможно, такого достижения мы уже не увидим. Это аномально круто для сегодняшнего футбола. Естественно, когда-то это должно было кончиться.
Реал итак 3 года к ряду удерживал кубок ЛЧ. Возможно, такого достижения мы уже не увидим. Это аномально круто для сегодняшнего футбола. Естественно, когда-то это должно было кончиться.