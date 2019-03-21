Чемпионат мира в Катаре. Из первых рук

21 марта 2019, 13:42

Итак, следущий чемпионат мира пройдёт в Катаре.

Пройдёт чемпионат в непривычное время, в ноябре-декабре, что обусловлено погодными условиями страны-хозяйки чемпионата. Хочется отметить, что погода в это время в Катаре просто изумительная, около +25 С +28 С, море и пляжи будут в распоряжении болельщиков, так что можно будет запросто искупаться и позагорать.

Но, давайте с начала.

Когда в 2010 году выбрали Россию и Катар на проведение чемпионата мира, Россия обошла Австралию, Англию, Индонезию, Мексику, США , Японию, Португалию и Испанию (совместная заявка), Бельгию и Нидерланды (совместная заявка), а Катар соответственно Австралию, США , Республику Корея и Японию. В день выборов я был в Катаре и очень хорошо помню этот день, потому что добирался домой с работы более часа, хотя обычно ехал максимум 20 минут. Люди вышли на улицу, размахивали флагами, поздравляли друг друга, и это было очень дружелюбно и необычно, напомнило мне празднование Нового года. Потом, спустя несколько месяцев, поползли слухи, начались расследования в медиа, что Катар купил чемпионат и он будет самым провальным в истории. «Не верю» и лично считаю, что основная причина всего этого - простая зависть. Посмотрите на список стран-претендентов, и всё сразу станет ясно. Основные источники этих расследований и обвинений - как раз оттуда.

Катар. Это действительно очень маленькая страна и для тех кто был на отдыхе в ОАЭ она покажется очень похожей на Дубай или Абу-Даби. Просто меньше. Алкоголь не в свободной продаже, но вы можете спокойно сходить в бар, коих множество и ,показав удостоверение личности, попить пива или любого другого более крепкого напитка, что-кому нравится, как говорится. Я лично предпочитаю пиво и поверьте, выпиваю здесь не меньше, а может быть даже и больше, чем в России. Это о главном. Да, страна мусульманская, но достаточно демократична к гостям и никто вас не заставит ходить в мечеть или носить паранджу. Делай что хочешь, в рамках закона, разумеется. О законе. Полиция не останавливает машины и людей для проверок, взяток не берёт (подозреваю, что если предложишь, просто не поймут, что происходит), уровень преступности практически равен нулю. Это не значит, что Катар - рай на земле, и маленькая подробность - здесь постоянно жарко. Зимой просто жарко, сравнимо с центральной частью России летом, всё остальное время похоже на остывшую баню. Температура может подняться до +50 при влажности более 80%.

Большинство приезжих в Катаре так или иначе связанны со строительством. Катарцы вкладывают огромные средства в строительство инфраструктуры, жилья и стадионов.

Их всего 8:

«Халифа Интернешнл» (40 000 зрителей)

Стадион построен и уже давно. Автор этих строк там был на товарищеском мачте Бразилия - Аргентина в 2010 году. Видел Роналдиньо! Хоть уже и с животиком. Аргентина выиграла, Месси забил один гол, впрочем, ничего необычного.

«Рас Абу Абуд» (40 000 зрителей)

Один из первых в мире стадионов модульного типа, проще говоря из готовых блоков. Такой вот конструктор для взрослых строителей. Вот как он будет выглядеть. Возведение стадиона началось недавно, да и времени достаточно для такого типа строительства.



«Аль-Раян» (40 000 зрителей)

Стадион в арабском стиле. Очень аутентично выполненный проект. Фасад в стиле арабской вязи, а сам стадион в форме песчаных дюн. Располагается рядом с гигантским торговым центром и линией метро. Уже вовсю строится (фото сверху - проект, внизу - текущее состояние).

«Аль-Байт» (60 000 зрителей)

Интересная архитектура в виде традиционного шатра кочевников. Не забываем, что Катарцы были жителями пустыни и, нисколько этого не стесняются, а наоборот, гордятся и показывают всему миру. Да и до сих пор бывает- на несколько месяцев уезжают в пески, к морю в такой вот шатёр. Но уже с кондиционерами, холодильниками, моторными лодками и прочими прелестями цивилизации. А какая тут рыбалка! Впрочем, не будем отвлекаться



«Аль-Тумама» (40 000 зрителей)

Стадион запроектирован в форме гахфии - традиционного арабского головного убора. Примет матчи четвертьфинала.

«Аль-Вакра» (40 000 зрителей)

Честно говоря, мой любимый стадион. Спроектирован архитектурным бюро Захи Хадад Zaha Hadid Architects (это такой «Реал» Мадрид в архитектуре, если проводить параллели). Выглядит просто потрясающе. Не удержусь и выставлю несколько фотографий. Лучше один раз увидеть, как говорится.

Кстати, практически достроен.

«Эдьюкейшн Сити Стэдиум» (40 000 зрителей)

Стадион по соседству с Университетским городком, отсюда и название. Кристаллические формы дизайна отличают его от других. И ещё - на мой взгляд, очень пригодиться после чемпионата мира для студенческих команд, в планах - последующее уменьшение количества зрительских мест и создание спортивных площадок для других видов спорта - баскетбол, волейбол.

«Лусаил» (80 000 зрителей)

Стадион примет матч-открытие и финал чемпионата. Что тут сказать, стадион самый большой в программе. Работы уже ведутся, и, конечно, не обошлось без национальных мотивов в дизайне.

Итого, восемь стадионов. У всех сооружений есть система охлаждения для зрителей. Все они будут достроены в срок, и, хорошо зная строительную сферу в этой стране, не сомневаюсь по поводу качества строительства. Практически все стадионы после чемпионата мира будут модернизированы, а модульный стадион «Рас Абу Абуд» и вовсе разобран и вывезен. В планах - уменьшение количества зрительских мест практически в два раза. Все демонтированные сиденья и конструкции будут переданы бесплатно нуждающимся странам (Африка, я подозреваю), что в принципе, неплохо.

Зачем Катару столько стадионов? Давайте не будем забывать, что футбол в Катаре любят и смотрят. Многие звезды приезжают в чемпионат этой страны доигрывать и заработать денег. Например, здесь играли и играют Габи, Хави, Снейдер, Это'О. Кстати, национальная команда страны выиграла Кубок Азии по футболу, что было полной неожиданностью. Не многие знают, что с учётом очень напряжённых отношений между ОАЭ и Катаром в данный момент, полуфинальный матч этих сборных прошёл без фанатов Катара, вообще. Финал Катар выиграл у сильной Японии, и посмотрите эти игры, тут ни у кого не повернётся язык сказать, что игры куплены.

У катарцев есть возможность вкладывать деньги в будущее, в развитие, в долгосрочные перспективы. И это мне нравиться, если честно. Немного завидно. Спортивные школы, футбольные поля. Всё это есть и практически бесплатно для родителей.