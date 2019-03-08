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Новый стадион «Тоттенхэма» может получить название «Nike Stadium»

вчера, 18:32

Новая арена «Тоттенхэма» может получить название в честь спортивного бренда одежды Nike. Об этом сообщил известный английский журналист Ричард Киз.

«Я полагаю, что первая игра „Тоттенхэма“ на новом стадионе пройдет 7 апреля с „Брайтоном“. И хочу поделиться эксклюзивной информацией: стадион получит название „Nike Stadium“», — сказал Киз сегодня утром в эфире одного из телеканалов.

Вскоре эта запись была удалена из официальных источников канала. Как выяснили английские СМИ, данная информация не соответствует действительности.

Ранее «Тоттенхэм» официально сообщал, что стадион будет называться «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Tottenham Hotspur Stadium).

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YRunner
YRunner
   262 / 1052
сегодня в 00:32
Предлагаю назвать "WC stadium"
Vasya Vasev
Vasya Vasev ответил Заратустра
сегодня в 00:16
Во-первых, "стэдиум" допустимая транскрипция. А во-вторых, "горожанЕ" и тут без вариантов. Короче, не получилось у тебя поумничать.
Варианты есть всегда, нет вариантов только у чертей стать нормальным клубом.
Может ты, как "знаток" английского футбола, ответишь нам кто такие "горожанЕ" ?
DXTK
DXTK
   280 / 1052
вчера в 21:06
Курятник, ферма бройлеров, дом большого цыпленка, Яйцо.....так много названий что даже выбрать трудно. это для смеха)))))

Да у Болтона был Рибок стэдиум, спонсор экпиперовки у них они были до 14 года, после сменили спонсора и название, видимо у людей в Тоттенхэме не слишком богатая фантазий Раз Найк Стадиум лепято. а так название выбрать Хотспур Стэдиум, Николсон Стэдиум, а еще можно и Леви Стэдиум, что-то связанное с клубной историей. или Уайт Харт Лейн 2.

PS Выберут Найк стэдиум, будет выглядить тупо и глупо. хотя о чем это я - это же Тоттенхэм, хотя Леви может получит процент с этого названия в случаи согласия.
Заратустра
Заратустра ответил sparxx2
   117 / 1052
вчера в 20:59
Во-первых, "стэдиум" допустимая транскрипция. А во-вторых, "горожанЕ" и тут без вариантов.
Короче, не получилось у тебя поумничать.
sparxx2
sparxx2 ответил Juve14
   390 / 1052
вчера в 19:24
У горожан - "Пума стэдиум"
Ну во 1-ых: стэйдиум, а во 2-ых: а кто такие "горожани" ?
Juve14
Juve14
   319 / 1052
вчера в 19:17
У горожан - "Пума стэдиум"
Aчиститель
Aчиститель
   248 / 1052
вчера в 18:47
Хорошее название, не забудется.
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