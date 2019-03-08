Новый стадион «Тоттенхэма» может получить название «Nike Stadium»

вчера, 18:32

Новая арена «Тоттенхэма» может получить название в честь спортивного бренда одежды Nike. Об этом сообщил известный английский журналист Ричард Киз.

«Я полагаю, что первая игра „Тоттенхэма“ на новом стадионе пройдет 7 апреля с „Брайтоном“. И хочу поделиться эксклюзивной информацией: стадион получит название „Nike Stadium“», — сказал Киз сегодня утром в эфире одного из телеканалов.

Вскоре эта запись была удалена из официальных источников канала. Как выяснили английские СМИ , данная информация не соответствует действительности.

Ранее «Тоттенхэм» официально сообщал, что стадион будет называться «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Tottenham Hotspur Stadium).