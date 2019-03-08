Новый стадион «Тоттенхэма» может получить название «Nike Stadium»

Новая арена «Тоттенхэма» может получить название в честь спортивного бренда одежды Nike. Об этом сообщил известный английский журналист Ричард Киз.
«Я полагаю, что первая игра „Тоттенхэма“ на новом стадионе пройдет 7 апреля с „Брайтоном“. И хочу поделиться эксклюзивной информацией: стадион получит название „Nike Stadium“», — сказал Киз сегодня утром в эфире одного из телеканалов.
Вскоре эта запись была удалена из официальных источников канала. Как выяснили английские СМИ, данная информация не соответствует действительности.
Ранее «Тоттенхэм» официально сообщал, что стадион будет называться «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Tottenham Hotspur Stadium).
Может ты, как "знаток" английского футбола, ответишь нам кто такие "горожанЕ" ?
Может ты, как "знаток" английского футбола, ответишь нам кто такие "горожанЕ" ?
Да у Болтона был Рибок стэдиум, спонсор экпиперовки у них они были до 14 года, после сменили спонсора и название, видимо у людей в Тоттенхэме не слишком богатая фантазий Раз Найк Стадиум лепято. а так название выбрать Хотспур Стэдиум, Николсон Стэдиум, а еще можно и Леви Стэдиум, что-то связанное с клубной историей. или Уайт Харт Лейн 2.
PS Выберут Найк стэдиум, будет выглядить тупо и глупо. хотя о чем это я - это же Тоттенхэм, хотя Леви может получит процент с этого названия в случаи согласия.
Да у Болтона был Рибок стэдиум, спонсор экпиперовки у них они были до 14 года, после сменили спонсора и название, видимо у людей в Тоттенхэме не слишком богатая фантазий Раз Найк Стадиум лепято. а так название выбрать Хотспур Стэдиум, Николсон Стэдиум, а еще можно и Леви Стэдиум, что-то связанное с клубной историей. или Уайт Харт Лейн 2.
PS Выберут Найк стэдиум, будет выглядить тупо и глупо. хотя о чем это я - это же Тоттенхэм, хотя Леви может получит процент с этого названия в случаи согласия.
Короче, не получилось у тебя поумничать.
Короче, не получилось у тебя поумничать.