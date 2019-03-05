Опубликован рейтинг самых прибыльных стадионов Европы

Аудиторская компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных стадионов футбольных клубов Европы по итогам прошлого сезона.
Доход стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» составил 144,8 млн евро, второе место заняла арена «Реала» «Сантьяго Бернабеу» - 143,4 млн.
Первая десятка самых прибыльных стадионов выглядит так:
1) «Камп Ноу» («Барселона», Испания): 144,8 млн евро (+ 5,54% по сравнению с сезоном-2016/17)
2) «Сантьяго Бернабеу» («Реал», Испания): 143,4 (+ 5,13%)
3) «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед», Англия): 119,5 (-4,55%)
4) «Эмирейтс» («Арсенал», Англия): 111,6 (-4,12%)
5) «Альянц Арена» («Бавария», Германия): 103,8 (+ 6,24%)
6) «Парк де Пренс» (ПСЖ, Франция): 100,6 (+ 11,53%)
7) «Энфилд Роуд» («Ливерпуль», Англия): 91,6 (+ 14,63%)
8) «Уэмбли» («Тоттенхэм», Англия): 85,2 (+ 61,67%)
9) «Стэмфорд Бридж» («Челси», Англия): 83,4 (+ 9,45%)
10) «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити», Англия): 63,9 (+ 5,79%)
Напомним, в Лондоне продолжается сооружение нового стадиона «Тоттенхэма».
Мы можем обыгрывать их клубы....иметь со временем не худшею чем у них заполняемость арен...но при всём при этом ещё наверно долго мы не сумеем приблизиться к их доходности....
Мы можем обыгрывать их клубы....иметь со временем не худшею чем у них заполняемость арен...но при всём при этом ещё наверно долго мы не сумеем приблизиться к их доходности....
Даже при одинаковом количестве зрителей мы не можем сделать стоимость билетов равной или приближённой к перечисленным аренам......ибо разный уровень дохода у потенциальных посетителей арен....наших и европейских....
Средняя зарплата в Англии составляет 28,941фунтов; = 1,403,638р. (116,969 р. в месяц) Средняя по Лондону — 41,759фунтов; = 2,025,311 р. (168,775р. в месяц)
Даже при одинаковом количестве зрителей мы не можем сделать стоимость билетов равной или приближённой к перечисленным аренам......ибо разный уровень дохода у потенциальных посетителей арен....наших и европейских....
Средняя зарплата в Англии составляет 28,941фунтов; = 1,403,638р. (116,969 р. в месяц) Средняя по Лондону — 41,759фунтов; = 2,025,311 р. (168,775р. в месяц)
ХАХАХАХ
ХАХАХАХ
а-а-ах)
а-а-ах)
Порядок цифр был мною нарушен ( ошибся каюсь)
Однако при закладке стадиона была заложена сумма превышающая 1 млрд евро
С учетом того за какую сумму был продан стадион городом - Зениту
Стоимость стадиона на момент передачи равнялась 1 (один) Рубль
Так что с вашими 600 - 800 данные суммы никак не вяжуться
Порядок цифр был мною нарушен ( ошибся каюсь)
Однако при закладке стадиона была заложена сумма превышающая 1 млрд евро
С учетом того за какую сумму был продан стадион городом - Зениту
Стоимость стадиона на момент передачи равнялась 1 (один) Рубль
Так что с вашими 600 - 800 данные суммы никак не вяжуться
Расходы не учтены
Расходы не учтены