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Опубликован рейтинг самых прибыльных стадионов Европы

вчера, 18:25

Аудиторская компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных стадионов футбольных клубов Европы по итогам прошлого сезона.

Доход стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» составил 144,8 млн евро, второе место заняла арена «Реала» «Сантьяго Бернабеу» - 143,4 млн.

Первая десятка самых прибыльных стадионов выглядит так:

1) «Камп Ноу» («Барселона», Испания): 144,8 млн евро (+ 5,54% по сравнению с сезоном-2016/17)

2) «Сантьяго Бернабеу» («Реал», Испания): 143,4 (+ 5,13%)

3) «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед», Англия): 119,5 (-4,55%)

4) «Эмирейтс» («Арсенал», Англия): 111,6 (-4,12%)

5) «Альянц Арена» («Бавария», Германия): 103,8 (+ 6,24%)

6) «Парк де Пренс» (ПСЖ, Франция): 100,6 (+ 11,53%)

7) «Энфилд Роуд» («Ливерпуль», Англия): 91,6 (+ 14,63%)

8) «Уэмбли» («Тоттенхэм», Англия): 85,2 (+ 61,67%)

9) «Стэмфорд Бридж» («Челси», Англия): 83,4 (+ 9,45%)

10) «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити», Англия): 63,9 (+ 5,79%)

Напомним, в Лондоне продолжается сооружение нового стадиона «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   250 / 933
сегодня в 05:57
Нам есть куда стремиться.
cska plus
cska plus
   15 / 933
сегодня в 04:11
Во как люди ходят на фубол.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   119 / 933
сегодня в 02:17
Что тут комментить ...факты есть факты ..Барселона -Боги ))))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   198 / 933
сегодня в 00:12
А где наши стадионы с ЧМ?
Vladimir808
Vladimir808
   362 / 933
вчера в 23:17
Барса и Реал- впереди!!!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   196 / 933
вчера в 23:06
вот те на
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   12 / 933
вчера в 23:05
Все верно. У меня родственник уехал в Германию в 2000 г. К настоящему моменту уже там заработал пенсию 1200 евро и продолжает работать. 1200 евро - это практически 90 тысяч рублей. Кто у нас в стране может такую пенсию заработать? Там совершенно другой уровень доходов населения, поэтому и цены на билеты другие и выручка стадионов другая.
И не удивительно что нас нет ....и ещё наверно долго не будет в списке самых доходных арен...
Мы можем обыгрывать их клубы....иметь со временем не худшею чем у них заполняемость арен...но при всём при этом ещё наверно долго мы не сумеем приблизиться к их доходности....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   38 / 933
вчера в 23:00
Это первое о чём подумалось.... Даже при одинаковом количестве зрителей мы не можем сделать стоимость билетов равной или приближённой к перечисленным аренам......ибо разный уровень дохода у потенциальных посетителей арен....наших и европейских.... Средняя зарплата в Англии составляет 28,941фунтов; = 1,403,638р. (116,969 р. в месяц) Средняя по Лондону — 41,759фунтов; = 2,025,311 р. (168,775р. в месяц)
Все верно. У меня родственник уехал в Германию в 2000 г. К настоящему моменту уже там заработал пенсию 1200 евро и продолжает работать. 1200 евро - это практически 90 тысяч рублей. Кто у нас в стране может такую пенсию заработать? Там совершенно другой уровень доходов населения, поэтому и цены на билеты другие и выручка стадионов другая.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   12 / 933
вчера в 22:55
Та сумма, что была заложена при закладке стадиона ( смета) корректировалась несколько раз в сторону увеличения и достигла по разным данным 600-800 млн евро. Точный данных добыть невозможно. Может и миллиард. Но стадион не был продан клубу за 1 руб. Он был передан ( видимо в бессрочную аренду). Точный статус этой сделки не знает никто. Я не оправдываю Зенит, или Газпром. Я за истину. У нас клубы ( кроме Локо и Зенита) строили стадионы сами ( Федун, Галицкий, Гинер) , влезая в долги. Конечно получить такой стадион даром - это мечта, но она сбылась только для Зенита. Почему их стадион не вошел в рейтинг самых доходных? Все очень просто. Там другой порядок цен на билеты. 100 евро - это обычная цена билета в Англии , Германии, Испании , Франции. Наши цены другие, поэтому мы и не в рейтинге. ( по выручке)
Это первое о чём подумалось....
Даже при одинаковом количестве зрителей мы не можем сделать стоимость билетов равной или приближённой к перечисленным аренам......ибо разный уровень дохода у потенциальных посетителей арен....наших и европейских....
Средняя зарплата в Англии составляет 28,941фунтов; = 1,403,638р. (116,969 р. в месяц) Средняя по Лондону — 41,759фунтов; = 2,025,311 р. (168,775р. в месяц)
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   20 / 933
вчера в 22:41
Специально строили для спартачей. А то они привыкли у себя на Открывашке в очередях в сортиры, да углы метить в округе. А тут чай культурная столица. Гыгыгы
Спартачи к вам в бомжомник не ходят. А самый большой женский туалет в мире на баклан-арене потому, что мужиков у лазурных нет. Как ни стыдно, но если сказать по-русски - одни только бабы, и в штанах, и в юбках. Так же как и на соккере, базарные питерские сплетницы.
Rustik Fan
Rustik Fan
   731 / 933
вчера в 22:33
Ниче себе, у Барсы сразу 2 стадиона первые 2 места занимают(Кант Ноу - домашний; Сантьяго Бернабеу- для тренировок)
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   137 / 933
вчера в 22:18
ГОВОРЯТ НЕКУЮ АРЕНЫ ЗА МИЛЛИАРДЫ БАКСОВ ТЕРЕБОНЬКАЮТ БАКЛАНЫ

ХАХАХАХ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   38 / 933
вчера в 22:16
Отчасти вы правы Порядок цифр был мною нарушен ( ошибся каюсь) Однако при закладке стадиона была заложена сумма превышающая 1 млрд евро С учетом того за какую сумму был продан стадион городом - Зениту Стоимость стадиона на момент передачи равнялась 1 (один) Рубль Так что с вашими 600 - 800 данные суммы никак не вяжуться
Та сумма, что была заложена при закладке стадиона ( смета) корректировалась несколько раз в сторону увеличения и достигла по разным данным 600-800 млн евро. Точный данных добыть невозможно. Может и миллиард. Но стадион не был продан клубу за 1 руб. Он был передан ( видимо в бессрочную аренду). Точный статус этой сделки не знает никто. Я не оправдываю Зенит, или Газпром. Я за истину. У нас клубы ( кроме Локо и Зенита) строили стадионы сами ( Федун, Галицкий, Гинер) , влезая в долги. Конечно получить такой стадион даром - это мечта, но она сбылась только для Зенита. Почему их стадион не вошел в рейтинг самых доходных? Все очень просто. Там другой порядок цен на билеты. 100 евро - это обычная цена билета в Англии , Германии, Испании , Франции. Наши цены другие, поэтому мы и не в рейтинге. ( по выручке)
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 22:09
Барса и тут побеждает безоговорочно...Привет Зенит ! Привет Распил Арена!

а-а-ах)
димон 37
димон 37 ответил Jeck Denielse
   797 / 933
вчера в 22:01
В декабре 2004 г. губернатор Петербурга Валентина Матвиенко подписала постановление городского правительства «О реализации проекта по строительству футбольного стадиона в западной части Крестовского острова». Пункт первый документа наделял будущую стройку статусом «стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга». ....а вот теперь ответ на твой вопрос..... "Начиная с пункта второго речь шла о том, что финансировать этот проект будет Газпром."
ты личный референт Вали Стакан?
димон 37
димон 37 ответил ПерекатиПоле
   797 / 933
вчера в 21:59
Вот от хрюна такое слышать вообще странно. Куда не приезжает спартак, его болелы все гостевые сектора изгадят. В Питере по свиньям ОМОН прошёлся за вандализм, в других городах тоже подключаются. Ну и в Европу само-собой систематически въезд закрывают.
ты то откуда знаешь, со Спартаком на выезды ездишь?
Novograd
Novograd
   786 / 933
вчера в 21:59
скорее всего я покидаю єтот сайт
Литейный 4
Литейный 4 ответил mihaluch
   1 / 933
вчера в 21:56
Зато в Питере на Крестовом самый большой женский туалет в мире. А росгвардия на входе экипирована как средневековый рыцарь.
Специально строили для спартачей. А то они привыкли у себя на Открывашке в очередях в сортиры, да углы метить в округе. А тут чай культурная столица. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 21:46
Зато в Питере на Крестовом самый большой женский туалет в мире. А росгвардия на входе экипирована как средневековый рыцарь.
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   48 / 933
вчера в 21:41
Извини, что я вклинился в вашу дискуссию. Но ты же знаешь, что я люблю точность. Этот человек утверждает, что стадион построили за 60 млрд. евро. Он уверяет что бюджет города ( 60 млрд.руб) и стоимость стадиона в цифрах одинаковы, но только стадион в валюте. На момент строительства евро было около 60 руб ( для простоты расчета принимает эту цифру). Значит 60 млрд. руб это около 1 млрд. евро. Точный данных по цене стадиона нет, но ориентировочно по разным источникам это 600-800 млн. евро. То-есть вполне подъемная сумма для города с учетом льготного кредитования. Я люблю точность и пунктуальность в дискуссиях.
Отчасти вы правы

Порядок цифр был мною нарушен ( ошибся каюсь)

Однако при закладке стадиона была заложена сумма превышающая 1 млрд евро

С учетом того за какую сумму был продан стадион городом - Зениту

Стоимость стадиона на момент передачи равнялась 1 (один) Рубль

Так что с вашими 600 - 800 данные суммы никак не вяжуться
Литейный 4
Литейный 4 ответил Serg3.12
   1 / 933
вчера в 21:40
Увы, но стараниями одного уроженца, недавний бюджет С-Пбурга превысил пол-триллиона рублёв. Там дефицит бюджета 50 миллиардов....
Дефицит бюджета города Москвы 2018 в сумме 222866710,6 тыс. рублей! И ШО? Гыгыгы
dok66
dok66
   432 / 933
вчера в 21:35
Все из ТОП , чего тут нового
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   137 / 933
вчера в 21:19
САМАЯ ВОНИЗМА В ПИТИРЕ ОТ ИХ СТАДИОНА. ХОРОШО ПОСТРОИЛИ ХЕХЕХЕ
Serg3.12
Serg3.12 ответил МКС
   25 / 933
вчера в 21:17
Слушай, но это же ваши слова, что стадион построил Город. Годовой бюджет Питера составляет в среднем 60 млрд рублей А стоимость стадиона та же цифра только в евро Получается что Крестовский должны были строить 60 лет Вкладывая весь бюджет в строительство Так что слова твоего опонента не выглядят так уж безрассудно Смеюсь конечно Но это же простая Арифметика)))
Увы, но стараниями одного уроженца, недавний бюджет С-Пбурга превысил пол-триллиона рублёв. Там дефицит бюджета 50 миллиардов....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил kingoffam
   267 / 933
вчера в 21:08
А не мешало бы.Поскольку все ваши удовольствия оплачивает вся страна.
Финчера верни Fallout rulezzz
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   38 / 933
вчера в 21:07
В декабре 2004 г. губернатор Петербурга Валентина Матвиенко подписала постановление городского правительства «О реализации проекта по строительству футбольного стадиона в западной части Крестовского острова». Пункт первый документа наделял будущую стройку статусом «стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга». ....а вот теперь ответ на твой вопрос..... "Начиная с пункта второго речь шла о том, что финансировать этот проект будет Газпром."
Извини, что я вклинился в вашу дискуссию. Но ты же знаешь, что я люблю точность. Этот человек утверждает, что стадион построили за 60 млрд. евро. Он уверяет что бюджет города ( 60 млрд.руб) и стоимость стадиона в цифрах одинаковы, но только стадион в валюте. На момент строительства евро было около 60 руб ( для простоты расчета принимает эту цифру). Значит 60 млрд. руб это около 1 млрд. евро. Точный данных по цене стадиона нет, но ориентировочно по разным источникам это 600-800 млн. евро. То-есть вполне подъемная сумма для города с учетом льготного кредитования. Я люблю точность и пунктуальность в дискуссиях.
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA ответил Ник Уволен
   777 / 933
вчера в 21:05
Даже с такой посещаемостью сколько времени нужно ,чтобы оправдать деньги на Крестовский?
Serg3.12
Serg3.12
   25 / 933
вчера в 21:04
Только не прибыльных, а доходных
Расходы не учтены
kingoffam
kingoffam ответил DawnOfDestiny
   182 / 933
вчера в 21:01
тебя забыли спросить
А не мешало бы.Поскольку все ваши удовольствия оплачивает вся страна.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил kingoffam
   267 / 933
вчера в 20:59
Почему нет баклан-арены?Запоздал перевод Газпрома?
тебя забыли спросить
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