Вместо бесценного. Ставка на сто миллионов

вчера, 16:00

Хосеп мечтает, чтобы лидер его команды оставался в форме как можно дольше. Но «Соккер.ру» напоминает - «Сити» летом нужен гениальный трансфер.

Как Гвардиола просит деньги на трансферы?

Начнем со смешного инсайда, которым поделился Ули Хенесс. Пеп рассказал бывшему боссу, что когда ему нужен дорогой футболист – немецкий ветеран округлил до формулы «игрок за 100 млн евро», то испанец берет нарезку с видео и отправляется на встречу к шейху Мансуру. Вместе смотрят крутые моменты, ужинают, и Гвардиола сразу получает деньги, а на следующий день нефть дорожает на пару центов.

У многих клубов нет такого доверия к главному тренеру и бездонного кошелька. Но этим летом у Хосепа будет задача, которую даже наставнику с личным музеем трофеев и чековой книжкой с нефтедолларами сложно решить. Нужно заменить ключевого футболиста «Манчестер Сити» Фернандиньо. Ветеран и сам понимает, что его время в основе заканчивается, поэтому опасно оставлять опорную зону без наследника. Вариантов немало, и каждый – любопытный.

Молодые, дешевые и сердитые

Юлиан Вайгль и Адриен Рабьо

Немец был шикарным кандидатом по состоянию на 2016 год, но сейчас не так крут, как хотелось бы. Зато Вайгль, в отличие от Рабьо, играет именно по центру и может разрушать. Адриен другой по формату, и его куда только ни сватают после ссоры с ПСЖ . Француз молод и обойдется новому клубу в стоимость личного контракта – соглашение с парижанами закончится летом, «Бавария» и «Ювентус» заинтересованы. Вайгль не так популярен сейчас, хотя 91 % точных пасов – аргумент в его пользу.

Также Ричард Данн – бывший игрок «Манчестер Сити», сватает в клуб Деклана Райса. Но 20-летний хулиган (поддерживал ирландскую террористическую организацию пару лет тому назад в социальных сетях, а теперь предал страну предков ради места в сборной Англии) не обойдется дешево. А поскольку удачные матчи празднует в пабе с фанатами, Гвардиоле может не подойти. Да и давно ли британские защитники, которые играют в опорной зоне, стали похожими на Фернандиньо или Бускетса по футбольному интеллекту?

Звезды, которых тяжело достать

Серхио Бускетс и Йозуа Киммих

По Серхио все понятно. Бускетс давно мог перейти в «Манчестер Сити», если бы захотел, но в сентябре подписал контракт с «Барселоной» до 2023 года. Каталонцы не желают отпускать ключевого футболиста в центре поля даже после покупки Де Йонга, а шейхи спросят, стоят ли переплачивать за игрока, которому почти 31 год? Похоже, этот поезд ушел…

В отличие от вагона с Киммихом. Однажды после одного из непростых таймов в центре обороны «Баварии» - куда его поставил Гвардиола, тренер долго объяснял Йозуа важные тактические вещи. Давно знает возможности универсала и может видеть в нем крутого хавбека. А «Бавария» собирается много тратить летом – официально подтверждено руководством. Но вряд ли готовы расстаться с заменой Лама не только по позициям на фланге и в центре, но и по смыслу.

Интересные, но сомнительные

Вилфрид Ндиди, Тангай Н’Домбеле, Аллан

Н’Домбеле использует игровой интеллект для решения тактических проблем. Описание для футболиста, в стиль которого влюбится тренер «Манчестер Сити». Французу всего 22 года, уже вызывается в сборную, раздает голевые передачи за «Лион» и, хотя Тангай не вырос окончательно, за «ткачами» Гвардиола после поражения от них в группе ЛЧ точно следит.

Ндиди тоже на виду – «Лестер» не скрывает, что доволен игрой молодого нигерийца, который после успешного для него ЧМ -18 заключил новый шестилетний контракт. Но и этот хавбек, и Аллан из «Наполи» - крутые, но не элитные пока полузащитники. Гвардиолу больше интересовал Жоржиньо, но бразильский итальянец ушел в «Челси» к Сарри. Поэтому Хосеп ищет дальше…

Самые любопытные варианты

Нголо Канте, Тьяго Алькантара, Сауль Ньигес и Рубен Невеш

С чемпионом мира все понятно. Если Канте захочет уйти из «Челси», то сразу получит три контракта – от «Манчестер Сити», «Реала» и ПСЖ . Но вряд ли скромняга, учитывая нелюбовь к вычурным передачам, вписывается в планы Гвардиолы. Если бы «Сити» играл с двумя в центре – могли взять Канте, а так надо искать другого.

Фернандиньо – атакующий полузащитник, который перешел в центр поля под руководством ворчуна Луческу, а в Манчестере оказался не выше Яя Туре, а ниже по схеме, чем другой бывший житель Донецка. Как видите, переучивать пришлось всех из центра, Бернарду Силва, Де Брюйне или Давид Сильва – не исключения. И даже в этом списке никто не чистый разрушитель.

Причем если португальца Рубена можно подучить, ведь ему всего 22 года, то Алькантара привык, что рядом есть опорник – Хави Мартинес, а Ньигес тоже не играет в центре, ведь там Родри и Партей, а раньше был Коке и другие разрушители. Зато и Тьяго, и Сауль – опытные, испанские, как любит Гвардиола. Но парадокс в том, что оба игрока не кажутся такими уверенными в себе, как ударник Невеш.

Рубен играет чуть выше, чем Фернандиньо, но уверенно решает задачи новичка АПЛ . Для Невеша плохо, что Моутинью и Дендонкер разгружают его в центре поля, в результате и точность паса у него плохая, и атакует больше, чем обороняется. Но Гвардиолу никогда не волнует уровень бывших команд его новых футболистов или даже их позиция. «Уфа» или «Вулверхэмптон» - без разницы.

Вот только признавая, что Невеш, Алькантара и Сауль – три прекрасных мастера, стоит также подчеркнуть, что здесь нет готового опорника с замашками Пирло. И Крооса вряд ли стоит предлагать, поскольку немца загоняли в сборной и «Реале». Вряд ли в 29 лет желает менять позицию и смещаться в зону Каземиро, превращаясь при этом в Модрича по подходу. Тяжело выбрать, даже если осмотреть всех ключевых кандидатов.

Кого в итоге выберет Гвардиола?

Определиться сложно, поскольку некоторых кандидатов – Бускетса, Киммиха или Сауля, не захотят отпускать их нынешние богатые клубы. Вайгль сдал, большой риск доверять парню, который в «Боруссии» Д проигрывает конкуренцию Витселю и Дилейни. С тем же успехом могли прошлым летом выписать Акселя из Китая напрямую.

Вот только бельгиец не подходит по позиции, как и Сауль, как и Киммих. Благодаря последним тренерам и Гвардиоле особенно Фернардиньо пережил мутацию в настоящего Сплинтера для молодых ниндзя вокруг. Бразилец закрывает опорную зону в команде, которая почти всегда атакует, а его окружают порой изначальные вингеры – Давид Сильва и Де Брюйне.

Мультизадачность – талант, не каждый справится. Но Фернандиньо стареет, ему в мае будет 34 года, позиция требует много энергии, и если Гвардиола не сможет грамотно заменить ветерана и легенду клуба – свыше 250 матчей, 2 десятка мячей и 7 трофеев, то корабль «Манчестер Сити» может налететь на рифы в следующем сезоне. Имея варианты почти на всех позициях, в опорной зоне у Хосепа в первую очередь Фернандиньо.

Конечно, испанец – большой оригинал, и даже Зинченко может поставить по центру, чтобы один воспитанник «Шахтера» заменил второго, тоже поменяв амплуа. Но это слишком экстравагантные решения. И Гюндоган тоже не чистый разрушитель. Поэтому слева в защите и в опорной зоне будут новые мощные новички. Ключевая покупка – глубинный плеймейкер, который мгновенно оценивает пространство и радует точностью паса.

Гвардиоле нужен исключительный, образующий систему игрок. Готового решения нет, любого надо будет подстраивать под команду. Учить играть как Хави, Бускетс, Пирло или Хаби Алонсо. Фернандиньо стал универсальным футболистом и подходит, но годы берут свое. Интересно, кого Пеп выберет в итоге? Если нацелился на Сауля – вероятно, снова будет побит трансферный рекорд «Манчестер Сити».

Пока самый дорогой новичок это Марез за 68 миллионов евро, но за испанца придется отдать не меньше сотни, ведь это прописанная в контракте сумма отступных. Не факт, что воспитанник «Атлетико» вообще мечтает о переходе в «Манчестер Сити» и игре именно в опорной зоне, но Гвардиола что-то задумал, а Хенесс неслучайно заговорил о ста миллионах. В футбольном мирке многие между собой общаются. Не исключено, что немец описал реальную историю, как тренер «Сити» убеждал шейха, что команде нужен новичок за рекордные деньги.