Дело Погребняка. Без шума и пыли

вчера, 23:11

Расистский скандал в РПЛ закончился, едва начавшись. И, кажется, решение не стало радикальным ни для одной из сторон. «Соккер.ру» - о вердикте Комитета по этике РФС .

Что случилось?

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, соскучившись по вниманию к своей персоне, не нашел лучше способа его привлечь, чем бросить расистскую реплику в одном из интервью. Причем Павел человек не особо разговорчивый. Но ему хватило всего нескольких слов, чтобы поднялась большая волна: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Так Погребняк сказал перед мартовскими матчами российской команды, отреагировав на приглашение в нее натурализованных футболистов. Мы еще в первом материале по этому поводу отмечали, что сложно Павла обвинить в расизме. Он пояснял потом, что играл и с темнокожими, и нормально к ним относится. Погребняк, так сказать, подобрал неподходящую фигуру речи для выражения своего несогласия с натурализацией в принципе.

И Комитету по этике РФС предстояло отделить частное мнение гражданина и футболиста, на которое в принципе право имеем мы все, от признаков расизма. Формально в его словах они есть – пренебрежение к роли того или иного игрока в сборной России только лишь по расовому признаку. И наверняка где-нибудь в Англии Погребняка уже распяли бы.

Мы знаем примеры, когда футболистов в АПЛ дисквалифицировали на несколько матчей за расистские оскорбления соперников. Но являются ли те же Луис Суарес или Джон Терри расистами в классическом смысле слова? Или они просто неудачно проявили свои эмоции, агрессию в отношении противника на поле в запале борьбы? Если условный Суарес назовет соперника идиотом, получит ли он наказание? А если соперник будет темнокожим? Или если Терри назовет какого-нибудь симулянта мартышкой – за ужимки – он будет расистом? И, опять же, если тот будет темнокожим или нет – в чем разница наказаний? Как по-вашему?

Просто ответьте себе на эти вопросы, пользуясь своим опытом наблюдений за футболом. Но одно дело, когда речь об эмоциональных выбросах, кто в запале не говорил глупостей. А другое – когда речь об интервью, где предполагается, что человек осознанно подбирает слова, вполне обдуманно их говорит. Именно поэтому известный комментатор и журналист Василий Уткин предложил наказать Погребняка. Но не за расизм – какой из него расист – а за глупость.

Павел, имея все возможности все обдумать и подобрать слова, даже если имеет такую позицию против натурализации, взял и ляпнул такое, зная об этой охоте в футболе на все, что хоть отдаленно попахивает расизмом. Погребняк должен радоваться, что УЕФА от дела отмахнулся, а ФИФА даже не почесалась. И должен радоваться, что случилось это не перед чемпионатом мира в России, когда каждое движение в подобном стиле рассматривалось под микроскопом уважаемой мировой общественности. Загремел бы по полной. А что мы имеем?

Каков вердикт?

Комитет по этике РФС все сделал быстро, получив соответствующее письмо от президента организации Александра Дюкова. После предварительной обработки разносортными мнениями в СМИ решение кажется взвешенным и призванным не побеспокоить серьезно ничьих позиций.

Члены комитета обсудили проблему, выступил сам Павел Погребняк, объяснил свое выступление. Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение - применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС . Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС , по истечении трех дней данное решение вступает в силу.

250 тысяч рублей штрафа и дисквалификация до конца сезона, но условная. Сложно представить, что должно случиться, чтобы она стала реальной. Наказание гораздо более мягкое, чем было бы где-нибудь в Европе, но достаточно суровое для российских реалий, где в принципе до каких-то санкций редко что-то доходит. Что касается апелляции, то ее ждать не приходится. Сам Погребняк был на этот раз тоже краток:

Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения. Решение РФС принимаю.

«Урал» тоже продемонстрировал полное согласие с вердиктом Комитета по этике:

Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом. Он очень важный игрок для нашей команды, хорошо, что нападающий сможет помочь клубу в ближайших матчах. Конечно, эта ситуация повлияла на тренировочный процесс – Павлу пришлось лететь со сборов на Кипре в Москву специально ради заседания комитета по этике. Возвращаясь к теме его слов про темнокожих футболистов, Павел после заседания извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова.