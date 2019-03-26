РФС условно дисквалифицировал Погребняка до конца сезона

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация условно дисквалифицировала до конца сезона нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о натурализованных игроках сборной России.
Члены комитета обсудили проблему, выступил сам Павел Погребняк, объяснил свое выступление. Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение - применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС. Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС, по истечении трех дней данное решение вступает в силу.
Там своих бездельников хватает ...
Вы еще Павлюченко с Аршавиным спросите .
Там своих бездельников хватает ...
Вы еще Павлюченко с Аршавиным спросите .
"Кидать банан" - тоже...
Что оскорбительного сделал Павел ???
Я помню как то Олимпиада была....Зимняя.. не помню где....Так там лыжник афро-американец на через полчаса после всех финишировал.. ..Все улыбались...И сорили шутками.. ...Никого на 250 000 не штрафовали....
"Кидать банан" - тоже...
Что оскорбительного сделал Павел ???
Я помню как то Олимпиада была....Зимняя.. не помню где....Так там лыжник афро-американец на через полчаса после всех финишировал.. ..Все улыбались...И сорили шутками.. ...Никого на 250 000 не штрафовали....
УРЯ!!!
УРЯ!!!