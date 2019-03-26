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РФС условно дисквалифицировал Погребняка до конца сезона

вчера, 15:32

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация условно дисквалифицировала до конца сезона нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о натурализованных игроках сборной России.

Члены комитета обсудили проблему, выступил сам Павел Погребняк, объяснил свое выступление. Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение - применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС. Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС, по истечении трех дней данное решение вступает в силу.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 22:58
Условно-досрочно простят...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
Паше - полено стало обидно , что его не пригласили в сборную Катманду ?
Там своих бездельников хватает ...
Вы еще Павлюченко с Аршавиным спросите .
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 21:33
Главное 250 кило срубили , а остальное ....
Zayac_65
Zayac_65
   572 / 850
вчера в 21:25
А 250 штук за что срезали? Вот халявщики! Ни за что наказали...
Danila Selin
Danila Selin ответил Lexand
   597 / 850
вчера в 21:24
А из-за чего собственно весь сыр-бор кто-нибудь может объяснить? Что он там такого сказал?
Ну, он сказал, что ему смешно, что в сборной РФ темнокожие футболисты бегают. Очень его задело, что его кровный враг Ари получил возможность выступать за сборную РФ
Lexand
Lexand
вчера в 21:21
А из-за чего собственно весь сыр-бор кто-нибудь может объяснить? Что он там такого сказал?
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Василий 50
   196 / 850
вчера в 20:15
А ты думаешь у него денег нет?У него бизнес 100%
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 20:08
отчитались перед Уефв
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   147 / 850
вчера в 20:06
потом удо
Raamtvall
Raamtvall
   455 / 850
вчера в 19:58
Очередное дно пробито. Волна побеждающей безмозглой толерастии добирается и до нас, теперь и у нас нельзя назвать чёрное чёрным, а белое - белым. Хотя в целом его слова были не об этом. Конечно, не буду утверждать, но думаю, что Погребняк всё же высказывался не в однобоком ключе а-ля "смарите, чёрные в сборной, гы-гы", мне видится, что изначальный посыл его фразы был поглубже. Развитие футбола в стране де-факто признано убыточным, ненужным, теперь у чинуш курс на стихийную скупку паспортов для тех иностранцев местного болота, до кого ещё можно дотянуться, кто ещё не востребован своими родными сборными. И самое горько-ироничное здесь то, что года 4 назад Павлу бы ничего не было за его слова, уверен, вот абсолютно ничего. Помахали бы пальчиком, как все нормальные люди, да и забыли бы. А теперь политика партии круто изменилась, как я уже писал, после распилиады чинуши подумали, что и в ногомяче такое же может сработать. К счастью, не работает. Но и всех подвернувшихся под руку с альтернативным мнением теперь наказывают. Дурдом как он есть. Дальше, наверно, за подобные мнения уголовку введут.
loko7
loko7
   328 / 850
вчера в 19:53
Лучше бы они обсудили наличие легионеров в сборной. Вот это должно волновать РФС, а не высказывания Погребняка.
Evilhuman
Evilhuman
   36 / 850
вчера в 19:46
250 кусков из воздуха срубили ,красавцы мля
Землянин
Землянин
   509 / 850
вчера в 19:45
ААААА Ха Ха Ха :~))
nautilus163
nautilus163
   447 / 850
вчера в 19:36
А я бы дисквалифицировал его на две тысячи лет, но условно! Бред какой то!
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 19:29
Справедливо...
RamonCSKA
RamonCSKA
   133 / 850
вчера в 19:21
мы превращаемся в Европу, где в сторону чёрных смотреть - расизм
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 19:05
Условно... Это хорошо!
4RT
4RT
   146 / 850
вчера в 19:03
Сами придумали "проблему" и сами её обсудили
armeec_♞
armeec_♞
   673 / 850
вчера в 18:56
Договорился Павлик) теперь живи и "оглядывайся" до конца сезона)))
Oleg1956
Oleg1956
   827 / 850
вчера в 18:53
А ведь он сказал о том о чем многие думают и в принципе вопрос он ставил чтобы за сборную играли те кто родился учился и служил в армии.
Верг
Верг
   550 / 850
вчера в 18:44
Так то этот буратино сам иммигрант! из итальянского полена выструган
Василий 50
Василий 50
   257 / 850
вчера в 18:25
Даже такое чучело, как Погребняк может заплатить такой штраф?
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:16
В принципе еще легко отделался Павел! За расизм нынче строго карают. Так что Погребняк может спокойно выдохнуть)
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки ответил ЦCКА навсегда
   135 / 850
вчера в 18:11
А Джикиё за шоколадки что было?
Мы его потом в бане сами наказали
НОЖ
НОЖ
   456 / 850
вчера в 18:00
За правду наказали!!!!!??.
морозз
морозз
   209 / 850
вчера в 17:56
У нас говорят 2а а в Европе и Америке ЛБГТ сообщество, Паше надо было более толерантно а не по деревянному расставлять приоритеты!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   45 / 850
вчера в 17:43
"Ухать" - понятно... "Кидать банан" - тоже... Что оскорбительного сделал Павел ??? Я помню как то Олимпиада была....Зимняя.. не помню где....Так там лыжник афро-американец на через полчаса после всех финишировал.. ..Все улыбались...И сорили шутками.. ...Никого на 250 000 не штрафовали....
Во -первых и ты это тоже знаешь. ФИФА и МОК - разные структуры. Во-вторых, было конкретное высказывание, которое УЕФА оценил и рекомендовал разобраться. Нам не хватало только из-за таких недоумков с УЕФА конфликтовать. В контрактах нормальных клубов четко указано, что могут и что не могут говорить футболисты. Наконец, тебе известно содержание шуток про темнокожего лыжника? Что там было? Я любитель точности в таких делах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   17 / 850
вчера в 17:39
"Ухать" - понятно...
"Кидать банан" - тоже...

Что оскорбительного сделал Павел ???

Я помню как то Олимпиада была....Зимняя.. не помню где....Так там лыжник афро-американец на через полчаса после всех финишировал.. ..Все улыбались...И сорили шутками.. ...Никого на 250 000 не штрафовали....
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 17:26
Жёстко и жестоко.
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 16:58
амнистия к 1 апреля
УРЯ!!!
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