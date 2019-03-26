РФС условно дисквалифицировал Погребняка до конца сезона

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что организация условно дисквалифицировала до конца сезона нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о натурализованных игроках сборной России.

Члены комитета обсудили проблему, выступил сам Павел Погребняк, объяснил свое выступление. Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение - применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС . Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС , по истечении трех дней данное решение вступает в силу.