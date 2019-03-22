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С «Панатинаикоса» сняли три очка

вчера, 19:49
ПанатинаикосЛоготип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)0 : 1Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Руководство греческой Суперлиги наказало «Панатинаикос» снятием трех очков. Такое наказание последовало из-за беспорядков, которые устроили фанаты клуба в домашнем поединке против «Олимпиакоса». При счете 0:1 болельщики «Панатинаикоса» устроили драку с полицией, что привело к остановке матча. Также на клуб наложен штраф в размере 94 500 евро, и ближайшие два домашних матча «Панатинаикос» проведет без зрителей.

Ранее сообщилось, что с «Бирмингема» снимут 9 очков за нарушение правил рентабельности.

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Все комментарии
Вася Васильев
Вася Васильев
вчера в 22:35
жестко конечно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 21:36
Три вида наказания за 1 нарушение. Оригинальненько...
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 21:15
Значит так и должно быть .
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 21:06
Процскашные 87 ники получили по щам и на поле и вне его!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 20:41
Что то В последнее время очки полетели, даже у нас в ФНЛ с Тюмени 6 очков сняли.
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 20:25
интересная практика штрафных санкций...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 20:08
Зачем очки снимают, штрафы же есть.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 20:06
Не в первый раз - уже привыкли.
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 20:04
Когда что-нибудь у нас с пупсиков снимут, у них на каждом матче такое?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 19:52
В РПЛ за регулярные выходки свинофанов ничего не снимают!
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