С «Панатинаикоса» сняли три очка

вчера, 19:49

Руководство греческой Суперлиги наказало «Панатинаикос» снятием трех очков. Такое наказание последовало из-за беспорядков, которые устроили фанаты клуба в домашнем поединке против «Олимпиакоса». При счете 0:1 болельщики «Панатинаикоса» устроили драку с полицией, что привело к остановке матча. Также на клуб наложен штраф в размере 94 500 евро, и ближайшие два домашних матча «Панатинаикос» проведет без зрителей.

Ранее сообщилось, что с «Бирмингема» снимут 9 очков за нарушение правил рентабельности.