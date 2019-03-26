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Сборной Украины грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020

вчера, 15:01

Пресса сообщает, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента ФИФА в матчах против команд Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Федерация футбола Украины нарушила правила ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические отец и мать родились на территории страны или игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Мораес непрерывно жил в Украине четыре года и восемь месяцев, выступая за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». После чего игрок был отдан в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на четыре месяца. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно на Украине на протяжении 21 месяца.

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Все комментарии
Ника228
Ника228
сегодня в 11:04
Ой все .
Рефери
Рефери ответил chubuka
   469 / 850
сегодня в 08:42
Пресса сообщает, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента ФИФА в матчах против команд Португалии (0:0) и Люксембурга (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020. С Люксембургом (1:2) сыграли!
спасибо, поправили
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   206 / 850
сегодня в 01:14
Путин виноват наверное.
GooSe25
GooSe25
   621 / 850
сегодня в 00:20
Мда, кто же интересно такой просчёт допустил? Жаль,будет очень обидно, если засчитают технари из-за натурализации.. может предупреждением отделаются? У нас то тоже трое бразильцев уже ..))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   235 / 850
вчера в 23:04
Кстати на Украине очень радовались,когда могли перенести ЧМ из РФ, да хоть на Арктику. Даже гордились тем,что не едут к агрессору на клятый турнир)))) Вспомните! Я уже молчу про допинги МОКа... а так же про хоккей - сами играть не умеют,зато если соседи проигрывают аж пиЩат)))) так что злорадствующих украинцев больше,чем тех же россиян, говорю как человек проживших в двух странах. после всего этого, мова стала тошной,это я ещё тв каналы не смотрю,только в гостях.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ZENIT GOAL
   131 / 850
вчера в 23:03
Зомбиклоунами я назвал тех, кто не имея по сути собственносозданного мнения, поносит (не важно кого) в стиле определенного клоуна. Опять-таки я не говорю о том, что здесь плохие, а там хорошие. Совсем нет. Я только отмечаю невежественность некоторых комментариев. Зомби изтчеловека делает его глупость.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   235 / 850
вчера в 22:55
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Y.N.W.A.
       302 / 850
    вчера в 22:50
    В моем комментарии нет и намека на оправдание тех отморозков, что творят беспредел во власти и обществе украинсокм в целом. Украинское правительство, нацисты, "небратья" и прочие подобные персонажи это из кагорты россиян, плюющих на хохлов. Это одна "братва", стоящая по разные стороны и ненавидящая друг друга. Я говорю о российской ее части. В том числе и соккеровских персонажах. Не понимаю, зачем вы все это пишите мне, когда я совсем о другом. Я ведь не говорю, что здесь плохие, а там хорошие. Я говорю о наших плохих- и только.
    Допустим. Но с другой стороны - почему наши болельщики здесь должны поддерживать сборную Украины и её клубы? Даже если оставить все эти оскорбления в наш адрес с противоположной стороны (да, я помню, там не все такие, были люди, которые на ЧМ за Россию болели, например), это лично дело каждого человека, за кого ему болеть или не болеть. Если почитать всю ту грязь, которую болелы льют друг на друга на клубном уровне, то там про зомби поговорить поводов намного больше будет. Но там вряд ли представится повод так удачно ввернуть киселёва с соловьёвым.

    А я вот не понимаю, причём тут они? Чтобы сложилось мнение о противоположной стороне, достаточно ознакомиться с её творениями (некоторые я перечислил, а это капля в море), ТВ пропаганда тут не нужна.

    И причём тут ненависть ко всем жителям Украины? Когда говорят про шизанутых майдаунов, то как раз их и имеют ввиду, а не всех людей поголовно (такие люди и в России есть, это теперь повод сказать "киселёвские зомби русских ненавидят?"). А если речь о футболе, то я просто не хочу болеть за команды, которые представляют это государство, как на клубном уровне, так и со сборными. Не хочу, и всё. Это моё право, как и право остальных. Это делает человека зомби?
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил СЫН ДЕДА
       302 / 850
    вчера в 22:32
    Вам и всем подобным. Не путайте народ с отморозками. Они - это мы. В подавляющем своем большинстве. Еще недавно мы были одним целым, вместе строили одну большую страну. Вместе учились, воевали, создавали семьи. Нас растащили по углам и науськали. И когда вы оскорбляете их, что вы думаете они вам отвечают? И что бы ответили вы на подобное? Будьте умнее!
    Я то помню и не путаю. И национализмом не страдаю. Лично для меня российские нацики (русскими их назвать язык не поворачивается) ничем не отличаются от украинских, польских, немецких, американских и прочих. У них у всех она цель - запудрить головы простых трудящихся бредом и стравить их друг с другом, чтобы они не думали о главных виновниках и выгодополучателях всех конфликтов. А местная буржуазия в этот момент будет спокойно орудовать лопатой, и при необходимости, ради собственной выгоды, спокойно договорится с заграничными, "унтерменшевскими" собратьями по классу и сольёт своих пламенных "патриотов". Те же взаимоотношения России и Украины последних лет это наглядно демонстрируют.

    Другое дело, когда ты начинаешь об это говорить, ты неизбежно касаешься ублюдочности нынешнего украинского режима и его псов, и у целого ряда граждан, такое чувство, просто в момент отключаются мозги, и ты автоматически попадаешь в разряд условных "жертв киселёва", хотя говорить ты можешь такие вещи, которые ни Киселёву, ни его начальникам совсем невыгодны. Но они считают, что нынешний украинский режим и его подпевалы из российской демшизы - это нечто непогрешимое, и ругать это нельзя.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил ZENIT GOAL
       131 / 850
    вчера в 22:09
    В моем комментарии нет и намека на оправдание тех отморозков, что творят беспредел во власти и обществе украинсокм в целом. Украинское правительство, нацисты, "небратья" и прочие подобные персонажи это из кагорты россиян, плюющих на хохлов. Это одна "братва", стоящая по разные стороны и ненавидящая друг друга. Я говорю о российской ее части. В том числе и соккеровских персонажах. Не понимаю, зачем вы все это пишите мне, когда я совсем о другом. Я ведь не говорю, что здесь плохие, а там хорошие. Я говорю о наших плохих- и только.
    KLINSI
    KLINSI
       312 / 850
    вчера в 22:03
    Да здравствует великий путин.

    Теперь я правильно высказался?)))))))
    В России полночь
    В России полночь ответил форева
       787 / 850
    вчера в 22:02
    Вот кто, кто, а Лихтенштейн их группу при любом раскладе не возглавит.)))
    У них Гренландия по моему на первом.
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
       766 / 850
    вчера в 21:59
    Бюрократизм. Формально вроде верно, а по справедливости нет.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       59 / 850
    вчера в 21:58
    португезы во главе с пеналду опять на шару пролезут на чемпионат
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА ответил ZENIT GOAL
       390 / 850
    вчера в 21:43
    Ну, другое дело - сама Украина, где на любые вопросы ответ всегда один : "Это российский след". Это ни разу не зомбари, зомбари только в России, ага. А по поводу ненависти - это же Киселёв с Соловьёвым сочинили стишок "Никогда мы не будем братьями". Это они радовались проигрышам российской сборной на ЧМ 2014, это они шутили про боярышник для биатлонистов. Валили советские памятники и писали на них нацистские лозунги, избивали людей за георгиевские ленточки, всё они, вездеССущие. Можно не любить соловья с киселём, можно не любить Путина с Медведевым ( я сам их не люблю за их враньё и лицемерие, и способность оправдать любую дрянь, типа пенсионной реформы и развала образования), но не надо в качестве альтернативы предлагать современную Украину, как вся наша зомбанутая либерда делает уже 5 лет, и не надо закрывать глаза на то, что они всё это время творят сверху донизу, делая вид, что это только в России всё плохо (вот уж кто реально на зомбоклоунов похож, и ведь киселёва не смотрят, если им верить!). Да, никакой народ целиком нельзя оскорблять, и на Украине есть много хороших и достойных людей, но не надо подменять понятия - достойные люди там сейчас, в основном, по тюрьмам сидят, или в подполье. А наша либерда с тамошними нацистами и их хозяевами в дёсны целуется. Не поддерживаешь нацистов, указываешь на какие-то проблемы Украины, США или Навального (а проблем у них до кучи) - "вата! Зомби! Киселя наслушался!" Это точно либеральная свобода слова? Не тоталитаризм, нет?
    Вам и всем подобным. Не путайте народ с отморозками. Они - это мы. В подавляющем своем большинстве. Еще недавно мы были одним целым, вместе строили одну большую страну. Вместе учились, воевали, создавали семьи. Нас растащили по углам и науськали. И когда вы оскорбляете их, что вы думаете они вам отвечают? И что бы ответили вы на подобное? Будьте умнее!
    SHMEL
    SHMEL ответил Dudikoff
       50 / 850
    вчера в 21:15
    Я недавно заглядывал. Там нет Лихтенштейна))
    Не мудрено,одного карлика с другим перепутал:-))Конечно же Люксембург.
    post-navigator
    post-navigator
       499 / 850
    вчера в 21:09
    Бразильскому натуралу срочно нужно принять участие в традиционном киевском хейпараде. И тогда краинская автофекальная церковь обнулит все его баги! :)
    Dudikoff
    Dudikoff ответил SHMEL
       607 / 850
    вчера в 20:59
    А ты в таблицу давно заглядывал?У Люксембурга(не Лихтенштейна,попутал) сейчас после 2-х игр 3 очка,если хохлам засчитают поражение,то у Лихтенштейна после 2-х игр будет 6 очков.И кто лидер группы?
    Я недавно заглядывал. Там нет Лихтенштейна))
    Guka87
    Guka87
       381 / 850
    вчера в 20:58
    Попали Хохлы!
    SHMEL
    SHMEL ответил форева
       50 / 850
    вчера в 20:49
    Вот кто, кто, а Лихтенштейн их группу при любом раскладе не возглавит.)))
    А ты в таблицу давно заглядывал?У Люксембурга(не Лихтенштейна,попутал) сейчас после 2-х игр 3 очка,если хохлам засчитают поражение,то у Лихтенштейна после 2-х игр будет 6 очков.И кто лидер группы?
    kyxy
    kyxy
       424 / 850
    вчера в 20:39
    Это всё проделки крымля
    leopit
    leopit
       535 / 850
    вчера в 20:31
    Это явно москали гаднули этой великой футбольной украинской нации....
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       54 / 850
    вчера в 20:19
    Реалу технарь давали в кубке за то, что Черышев играл, хотя не мог из-за перебора желтых карточек еще в Вильярреале... Чем Украина лучше Реала?!)
    Footbolista
    Footbolista ответил anyway
       3 / 850
    вчера в 20:05
    ахах главное верить))
    бульбаши только батьке верят ))...
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил За адекватность
       365 / 850
    вчера в 19:55
    Я Вас умоляю, да здесь просто кладезь толерантности по сравнению с комментариями на футбол.уа., в новостях про российский футбол которые изредка пролетают, спасибо админам (не в качестве подхалимажа). А так удачи Вашей сборной, но слова из песни на ум приходят:"Что они не делают, не идут дела....."
    Россиян достали все эти кипиши, а у уникумов только появился доступный интернет)
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL ответил Y.N.W.A.
       302 / 850
    вчера в 19:55
    Почитал комменты- сколько же зомбоклоунов. Сегодня Киселев с Соловьевым говорят ненавидеть украинцев, они ненавидят украинцев. Завтра прикажут хейтить томичей/краснодарцев/оренбуржцев, они начнут хейтить. Жесть.
    Ну, другое дело - сама Украина, где на любые вопросы ответ всегда один : "Это российский след". Это ни разу не зомбари, зомбари только в России, ага.

    А по поводу ненависти - это же Киселёв с Соловьёвым сочинили стишок "Никогда мы не будем братьями". Это они радовались проигрышам российской сборной на ЧМ 2014, это они шутили про боярышник для биатлонистов. Валили советские памятники и писали на них нацистские лозунги, избивали людей за георгиевские ленточки, всё они, вездеССущие.

    Можно не любить соловья с киселём, можно не любить Путина с Медведевым ( я сам их не люблю за их враньё и лицемерие, и способность оправдать любую дрянь, типа пенсионной реформы и развала образования), но не надо в качестве альтернативы предлагать современную Украину, как вся наша зомбанутая либерда делает уже 5 лет, и не надо закрывать глаза на то, что они всё это время творят сверху донизу, делая вид, что это только в России всё плохо (вот уж кто реально на зомбоклоунов похож, и ведь киселёва не смотрят, если им верить!). Да, никакой народ целиком нельзя оскорблять, и на Украине есть много хороших и достойных людей, но не надо подменять понятия - достойные люди там сейчас, в основном, по тюрьмам сидят, или в подполье. А наша либерда с тамошними нацистами и их хозяевами в дёсны целуется. Не поддерживаешь нацистов, указываешь на какие-то проблемы Украины, США или Навального (а проблем у них до кучи) - "вата! Зомби! Киселя наслушался!"
    Это точно либеральная свобода слова? Не тоталитаризм, нет?
    andromend
    andromend
    вчера в 19:46
    Интересно,кто слил информацию поругалам!? Наверняка они не следили до этого сколько и где жил новоукраинец этот. В ФФУ наверняка "крот" сидит,как и в любой украинской организации.
    форева
    форева ответил SHMEL
       505 / 850
    вчера в 19:38
    Что-то не подрассчитали Великоукры.Будет забавно,если Лихтенштейн возглавит их группу.
    Вот кто, кто, а Лихтенштейн их группу при любом раскладе не возглавит.)))
    За адекватность
    За адекватность ответил 10 seconds to stars
       41 / 850
    вчера в 19:37
    Сколько тут доброжелателей собралось ))) никакого технаря нам не присвоят, 100% Во первых: Согласно украинским законам, беспрерывным годом считается проживание на территории страны 183 дня в году. Жуниор Мораес провел в аренде в Китае 4 месяца в 2017-м, это приблизительно 120 дней. На территории Украины он жил больше 200 дней в том году. Или что по вашему? Мораес должен был 365 дней в году сидеть в Украине и не в коем случаи её не покидать, а то год не засчитается? Полный бред! Во вторых, ФИФА в лице комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса приняв решение о смене его ассоциации/футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Так что это уже их проблема.
    Я Вас умоляю, да здесь просто кладезь толерантности по сравнению с комментариями на футбол.уа., в новостях про российский футбол которые изредка пролетают, спасибо админам (не в качестве подхалимажа). А так удачи Вашей сборной, но слова из песни на ум приходят:"Что они не делают, не идут дела....."
    RIR68
    RIR68
       160 / 850
    вчера в 19:36
    да ну и хрен с ними. со всеми.
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