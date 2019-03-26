Сборной Украины грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020

вчера, 15:01

Пресса сообщает, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента ФИФА в матчах против команд Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Федерация футбола Украины нарушила правила ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические отец и мать родились на территории страны или игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Мораес непрерывно жил в Украине четыре года и восемь месяцев, выступая за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». После чего игрок был отдан в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на четыре месяца. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно на Украине на протяжении 21 месяца.