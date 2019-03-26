Сборной Украины грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020

Пресса сообщает, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента ФИФА в матчах против команд Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Федерация футбола Украины нарушила правила ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические отец и мать родились на территории страны или игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.
Мораес непрерывно жил в Украине четыре года и восемь месяцев, выступая за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». После чего игрок был отдан в аренду в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на четыре месяца. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно на Украине на протяжении 21 месяца.
А я вот не понимаю, причём тут они? Чтобы сложилось мнение о противоположной стороне, достаточно ознакомиться с её творениями (некоторые я перечислил, а это капля в море), ТВ пропаганда тут не нужна.
И причём тут ненависть ко всем жителям Украины? Когда говорят про шизанутых майдаунов, то как раз их и имеют ввиду, а не всех людей поголовно (такие люди и в России есть, это теперь повод сказать "киселёвские зомби русских ненавидят?"). А если речь о футболе, то я просто не хочу болеть за команды, которые представляют это государство, как на клубном уровне, так и со сборными. Не хочу, и всё. Это моё право, как и право остальных. Это делает человека зомби?
А я вот не понимаю, причём тут они? Чтобы сложилось мнение о противоположной стороне, достаточно ознакомиться с её творениями (некоторые я перечислил, а это капля в море), ТВ пропаганда тут не нужна.
И причём тут ненависть ко всем жителям Украины? Когда говорят про шизанутых майдаунов, то как раз их и имеют ввиду, а не всех людей поголовно (такие люди и в России есть, это теперь повод сказать "киселёвские зомби русских ненавидят?"). А если речь о футболе, то я просто не хочу болеть за команды, которые представляют это государство, как на клубном уровне, так и со сборными. Не хочу, и всё. Это моё право, как и право остальных. Это делает человека зомби?
Другое дело, когда ты начинаешь об это говорить, ты неизбежно касаешься ублюдочности нынешнего украинского режима и его псов, и у целого ряда граждан, такое чувство, просто в момент отключаются мозги, и ты автоматически попадаешь в разряд условных "жертв киселёва", хотя говорить ты можешь такие вещи, которые ни Киселёву, ни его начальникам совсем невыгодны. Но они считают, что нынешний украинский режим и его подпевалы из российской демшизы - это нечто непогрешимое, и ругать это нельзя.
Другое дело, когда ты начинаешь об это говорить, ты неизбежно касаешься ублюдочности нынешнего украинского режима и его псов, и у целого ряда граждан, такое чувство, просто в момент отключаются мозги, и ты автоматически попадаешь в разряд условных "жертв киселёва", хотя говорить ты можешь такие вещи, которые ни Киселёву, ни его начальникам совсем невыгодны. Но они считают, что нынешний украинский режим и его подпевалы из российской демшизы - это нечто непогрешимое, и ругать это нельзя.
Теперь я правильно высказался?)))))))
Теперь я правильно высказался?)))))))
А по поводу ненависти - это же Киселёв с Соловьёвым сочинили стишок "Никогда мы не будем братьями". Это они радовались проигрышам российской сборной на ЧМ 2014, это они шутили про боярышник для биатлонистов. Валили советские памятники и писали на них нацистские лозунги, избивали людей за георгиевские ленточки, всё они, вездеССущие.
Можно не любить соловья с киселём, можно не любить Путина с Медведевым ( я сам их не люблю за их враньё и лицемерие, и способность оправдать любую дрянь, типа пенсионной реформы и развала образования), но не надо в качестве альтернативы предлагать современную Украину, как вся наша зомбанутая либерда делает уже 5 лет, и не надо закрывать глаза на то, что они всё это время творят сверху донизу, делая вид, что это только в России всё плохо (вот уж кто реально на зомбоклоунов похож, и ведь киселёва не смотрят, если им верить!). Да, никакой народ целиком нельзя оскорблять, и на Украине есть много хороших и достойных людей, но не надо подменять понятия - достойные люди там сейчас, в основном, по тюрьмам сидят, или в подполье. А наша либерда с тамошними нацистами и их хозяевами в дёсны целуется. Не поддерживаешь нацистов, указываешь на какие-то проблемы Украины, США или Навального (а проблем у них до кучи) - "вата! Зомби! Киселя наслушался!"
Это точно либеральная свобода слова? Не тоталитаризм, нет?
А по поводу ненависти - это же Киселёв с Соловьёвым сочинили стишок "Никогда мы не будем братьями". Это они радовались проигрышам российской сборной на ЧМ 2014, это они шутили про боярышник для биатлонистов. Валили советские памятники и писали на них нацистские лозунги, избивали людей за георгиевские ленточки, всё они, вездеССущие.
Можно не любить соловья с киселём, можно не любить Путина с Медведевым ( я сам их не люблю за их враньё и лицемерие, и способность оправдать любую дрянь, типа пенсионной реформы и развала образования), но не надо в качестве альтернативы предлагать современную Украину, как вся наша зомбанутая либерда делает уже 5 лет, и не надо закрывать глаза на то, что они всё это время творят сверху донизу, делая вид, что это только в России всё плохо (вот уж кто реально на зомбоклоунов похож, и ведь киселёва не смотрят, если им верить!). Да, никакой народ целиком нельзя оскорблять, и на Украине есть много хороших и достойных людей, но не надо подменять понятия - достойные люди там сейчас, в основном, по тюрьмам сидят, или в подполье. А наша либерда с тамошними нацистами и их хозяевами в дёсны целуется. Не поддерживаешь нацистов, указываешь на какие-то проблемы Украины, США или Навального (а проблем у них до кучи) - "вата! Зомби! Киселя наслушался!"
Это точно либеральная свобода слова? Не тоталитаризм, нет?