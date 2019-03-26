Люксембург подаст протест на участие Мораеса в матче за сборную Украины

вчера, 18:17

Сборная Люксембурга собирается подать протест в УЕФА на участие нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече между командами, состоявшейся накануне (1:2).

«В течение вторника мы направим протест», — сообщил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.