ГлавнаяНовости

Люксембург подаст протест на участие Мораеса в матче за сборную Украины

вчера, 18:17
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Люксембурга собирается подать протест в УЕФА на участие нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече между командами, состоявшейся накануне (1:2).

«В течение вторника мы направим протест», — сообщил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.

Напомним, ранее португальские СМИ запустили информацию, что Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дело Погребняка. Без шума и пыли
Вчера, 23:11Сергей Иванов в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии8
УЕФА рассмотрит жалобу «Челси» на фанатов киевского «Динамо»
Вчера, 19:11 Комментарии12
ОфициальноРФС условно дисквалифицировал Погребняка до конца сезона
Вчера, 15:32 Комментарии45
Сборной Украины грозят технические поражения в матчах отбора Евро-2020
Вчера, 15:01 Комментарии121
СлухиДжеко могут отстранить от матча с «Наполи»
23 марта Комментарии5
С «Панатинаикоса» сняли три очка
22 марта Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 22:01
Сколько они визжали, какие у них крутые футболисты, а сами натурализуют, но даже и это сделали через ж...
Байкал-38
Байкал-38
   65 / 850
вчера в 19:29
Молодцы ребята! Так их!!!
League1
League1
   81 / 850
вчера в 19:27
У Люксембурга появился реальный шанс возглавить группу. Может быть даже в первый раз в истории...
mphuZ
mphuZ
   819 / 850
вчера в 19:00
Правильно. Законы нужно соблюдать.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 850
вчера в 18:47
УЕФА решит жалобу Люксембурга положительно
Russian_spb
Russian_spb
   696 / 850
вчера в 18:41
опять рука Кремля?
или на этот раз все-таки сами облажались?
но справедливости ради, 2 технаря из-за того, что бразилец 2 месяца "не дожил" - это будет бред...
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   165 / 850
вчера в 18:40
Люксембург может разве что ещё раз соснуть у Украины. Был о них лучшего мнения.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   335 / 850
вчера в 18:33
Смешно.
YRunner
YRunner
   295 / 850
вчера в 18:30
Не до конца получается Украина отскочила
Брулин
Брулин
   25 / 850
вчера в 18:26
Да и португезы от двух халявных очков не откажутся...
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 18:22
Не по спортивному конечно но имеют на это право. Реал вон тоже исключали из турнира за игрока который не имел право играть в том матче. Думаю и Украину должны наказать!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 850
вчера в 18:18
За закон и справедливость!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100