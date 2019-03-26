Люксембург подаст протест на участие Мораеса в матче за сборную Украины

Сборная Люксембурга собирается подать протест в УЕФА на участие нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече между командами, состоявшейся накануне (1:2).
«В течение вторника мы направим протест», — сообщил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.
Напомним, ранее португальские СМИ запустили информацию, что Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.
или на этот раз все-таки сами облажались?
но справедливости ради, 2 технаря из-за того, что бразилец 2 месяца "не дожил" - это будет бред...
или на этот раз все-таки сами облажались?
но справедливости ради, 2 технаря из-за того, что бразилец 2 месяца "не дожил" - это будет бред...