«Х.. вам! Понятно?» Евсеев не позволит «Уфе» вылететь

сегодня, 13:00

Всех, кто спросит о вылете «Уфы» в ФНЛ , Вадим Евсеев отправит по адресу, где до сих пор толпятся недоумевающие валлийцы. «Соккер.ру» - о тренерском возвращении в РПЛ .

В концовке прошлого сезона РПЛ Вадим Евсеев вел ожесточенную борьбу за выживание у руля «Амкара». Прописку команды в высшей лиге молодой тренер отстоял, но защитить клуб от развала было не в его власти. «Уфа» крепко стоит на ногах и не собирается прекращать существование, но вылет в ФНЛ команде из столицы Башкортостана грозит. Миссия по спасению «Уфы» от понижения в классе доверена перспективному тренеру и дядьке с мощнейшей харизмой. Но давайте обо всем по порядку.

Предшественники

Невероятно, но факт: предыдущее место работы двух тренеров, возглавляющих ныне двух лидеров чемпионата России – «Уфа». Сначала «горожане» по первому зову отправили в ЦСКА Виктора Ганчаренко, который уже был связан устными договоренностями с армейцами, потом «Уфа» вернула «Зениту» уже в качестве главного тренера Сергея Семака. Со следующими наставниками не так повезло. Сергей Томаров возглавил «Уфу» перед стартом нынешнего сезона, под его руководством состоялись первые еврокубковые матчи в истории клуба: «горожане» преодолели два раунда квалификации Лиги Европы, но в раунде плей-офф уступили «Глазго Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда.

Однако дела в чемпионате шли все хуже, в ноябре было принято решение об отставке Томарова, при этом тренер остался в системе клуба и возглавил аналитический отдел. На мостик взошел Дмитрий Кириченко и сходу обыграл «Спартак», вот только эта победа так и останется единственной для него. Забавно, что это второй такой случай в сезоне: Луис Гарсия Пласа за два месяца у руля «Вильярреала» тоже выиграл лишь однажды – у «Спартака». Так вот, в следующих шести матчах под руководством Кириченко «Уфа» наберет только два очка и увязнет в зоне вылета. И кто скажет, что отказ от услуг Кириченко на данном этапе нелогичен?

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

Хочу сказать Дмитрию Сергеевичу большое спасибо за работу, это и для нас большой опыт, и для него, естественно. Но пришло время, и решение принято. Оно взвешенное, это не эмоциональное решение. Мы по-доброму попрощались с Дмитрием Сергеевичем, пожелали друг другу дальнейших футбольных успехов. У нас нет упаднического настроения, клуб у нас боец, он был во всех ситуациях. Мы с оптимизмом смотрим вперед, мы однозначно выйдем из тяжелейшей ситуации, в которую попали. Команда настроена радовать своих болельщиков, а игроки знают, что на них есть доля вины за то, что у главного тренера не получилось.

Кто на новенького? Вадим Евсеев и его карьера

Не успел Евсеев повесить бутсы на гвоздь, как пошел на тренерскую работу. Первые пять лет его карьеры в качестве тренера прошли между Иваново и Пермью. Вадим Валентинович был старшим тренером «Текстильщика» и ассистировал Гаджи Гаджиеву в «Амкаре», потом поработал главным в обоих этих клубах и в концовке прошлого сезона сохранил пермякам прописку в РПЛ накануне распада клуба. Таким образом, опыт в Премьер-Лиге у Евсеева есть, причем именно тот специфический опыт выживания, который необходим прямо сейчас «Уфе».

Нынешний сезон Вадим Валентинович начинал в штабе «Анжи» старшим тренером, но в августе получил предложение из Хабаровска и решил возглавить СКА . Удаленность от дома и работа в ФНЛ не смутили Евсеева, что говорит о его амбициях – хочет работать именно в качестве главного тренера. Правда, в СКА получалось с серединки на половинку: в 23 матчах под руководством Евсеева было одержано восемь побед, столько же раз команда играла вничью, а еще в семи случаях проиграла.

В Хабаровске за Евсеева не сильно держались: все-таки нестабильность результатов и место в середине таблицы. В начале марта над Вадимом Валентиновичем даже нависла угроза отставки, но он выкрутился, выиграв у «Луча» в дальневосточном дерби и обыграв одного из лидеров ФНЛ «Томь». Но когда у Евсеева появилось предложение от команды РПЛ , и он попросил руководство СКА дать ему вольную, хабаровчане не стали сопротивляться, потому что не считали тренера Евсеева идеальным для своей команды. И это обстоятельство смущает сейчас часть болельщиков «Уфы», а также некоторых экспертов. А по Сеньке ли шапка?

Задачи

Шамиль Газизов (генеральный директор «Уфы»):

Мы даже не обсуждали задачи с Евсеевым. И так понятно, что задача сейчас одна – выходить из зоны вылета. Это назначение не спонтанно, мы наблюдали за Евсеевым, сейчас пришел момент действовать. В сезоне-2015/16 у нас вообще, как все думали, не было шансов на спасение. Но мы решились на тренерскую рокировку, и команда сохранила прописку в Премьер-Лиге.

В общем-то, действительно, какие могут быть задачи у «Уфы», кроме спасения? При этом отмечу, что клуб, чей грамотный менеджмент мы отмечали неоднократно, даже в такой сложной ситуации сохраняет спокойствие и действует внятно. Цивилизованное расставание с Кириченко, взвешенный выбор кандидатуры (приход Юрана, которого слухи отправляли в Уфу, было бы объяснить куда сложнее), двухлетний контракт для Евсеева – все это плюсики в карму. «Уфа» мотивировала Вадима Валентиновича, предложив ему продолжительный контракт, чтобы он не чувствовал себя временщиком и пожарным, при этом в помощь Евсееву дали многоопытного Евгений Перевертайло, который уже работал в «Уфе» в том самом сложном сезоне-2015/2016.

Евсеев сможет?

Прогнозы – вещь неблагодарная, да и на судьбу «Уфы» может повлиять масса факторов, но если обсуждать само назначение, то выбор видится верным. Во-первых, у Евсеева есть удачный опыт борьбы за выживание. Во-вторых, Вадим Валентинович обладает теми качествами характера, которых так не хватало «Уфе» Томарова и Кириченко. У команды нет ярко выраженного лидера на поле, в такой ситуации вожаком может стать тренер. У предшественников не обнаружилось такого стержня, чтобы объединить вокруг себя коллектив, а Евсеев сможет.