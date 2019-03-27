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Евсеев подписал двухлетний контракт с «Уфой»

вчера, 19:53

Российский специалист Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы». С 43-летним Евсеевым заключен контракт сроком на два года. 

На этом посту Евсеев сменил Дмитрия Кириченко. Ранее он работал в «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи» и «СКА-Хабаровске».

«Уфа» после 20 туров РПЛ занимает предпоследнее место в таблице, набрав 16 очков.

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Все комментарии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 835
сегодня в 01:09
удачи
Шуnя771
Шуnя771
   90 / 835
сегодня в 01:06
Время покажет....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:54
Поближе к Маскве работу нашел ...
cska plus
cska plus
   9 / 835
сегодня в 00:53
Очередная жертва.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 23:56
Сколько можно ходить по кругу
Вася Васильев
Вася Васильев
вчера в 23:41
странный ход
Balbes77773
Balbes77773 ответил Евгений Быстров
   293 / 835
вчера в 23:26
А толку?Руководство реально думает,что попрет игра?Игроков прежде нормальных купите.
Абсолютно согласен!дело не в Диме Кириченко или,теперь уже,в Вадике Евсееве...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   190 / 835
вчера в 22:25
А толку?Руководство реально думает,что попрет игра?Игроков прежде нормальных купите.
Sysanin101
Sysanin101
   284 / 835
вчера в 22:05
Поздравляем Вадима Евсеева с назначением!
Риск Уфы есть!
У Евсеева не всё было хорошо в СКА-Хабаровск.
Только время покажет сможет ли Вадим остаться с Уфой в РПЛ!
Желаем Вадиму успешных выступлений!
Зацепиться за стыки вполне по силам и остаться в РПЛ.
Т34
Т34 ответил serh62
   58 / 835
вчера в 21:45
согласен....спартачей не бывает. они все перевертыши.
    valt134
    valt134
       160 / 835
    вчера в 21:39
    Весьма спорный и сомнительный ход.
    За адекватность
    За адекватность ответил particular
       36 / 835
    вчера в 21:26
    Судя по всему, руководству клуба даны указания удержать команду региона в РПЛ... Но понуканий недостаточно, ибо, ресурсов, явно, не хватает... Вот разменяли ровесников на посту тренера... Неужели, этот чудесный кадровый ход вознесёт уфимцев в зону УЕФА?..:))
    Приветствую. Тут не до вознесения. Объективности ради, при наличии "Енисея" который со слов ГТ верит в чудо, и при наличии "Анжи", где никак не определятся с финансированием, стоящая более менее на стабильно крепких финансовых ногах "Уфа" (не особо потеряв состав после прошлогоднего 6 места) идет на 15 месте. Повторюсь, выбор ГТ весьма сомнительный."Будем посмотреть."
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       20 / 835
    вчера в 21:18
    Наняли специалиста по расформированию? Уфа что-то затевает?
    Исмет
    Исмет
       270 / 835
    вчера в 21:06
      serh62
      serh62 ответил Ангел неБесГрешен
         112 / 835
      вчера в 20:59
      Мог что то и напутать, в Педивикию лазить не люблю. Надеюсь что ты сам загуглил и не вводишь меня в заблуждение...
      не ввожу.
      ДСА
      ДСА
         136 / 835
      вчера в 20:58
      Будет выводить команду из ФНЛ
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил serh62
         19 / 835
      вчера в 20:58
      ты бы хоть немного узнал о Кириченко....никогда он не выступал за , так называемых, спартачей
      Мог что то и напутать, в Педивикию лазить не люблю.
      Надеюсь что ты сам загуглил и не вводишь меня в заблуждение...
      shlomo
      shlomo
         80 / 835
      вчера в 20:55
      Ой зря...коней на переправе не меняют.....тем более шило на мыло.....
      handreb
      handreb
         71 / 835
      вчера в 20:54
      Неужели печальный опыт бывших тарасовцев ничему не учит?
      drug01
      drug01
         107 / 835
      вчера в 20:49
      Удачной работы!
      SHMEL
      SHMEL
         49 / 835
      вчера в 20:48
      А чего добился Вадик,что его туда взяли?Странный ход руководства Уфы.
      serh62
      serh62 ответил Т34
         112 / 835
      вчера в 20:46
      Так называемых, спартачей - не бывает. Есть так называемые, "армейцы", которые к армии никакого отношения не имеют.
      согласен....спартачей не бывает. они все перевертыши.
      Т34
      Т34 ответил serh62
         58 / 835
      вчера в 20:44
      ты бы хоть немного узнал о Кириченко....никогда он не выступал за , так называемых, спартачей
      Так называемых, спартачей - не бывает. Есть так называемые, "армейцы", которые к армии никакого отношения не имеют.
      Sergey Z
      Sergey Z
         220 / 835
      вчера в 20:42
      Не верится, что Евсеев потянет в Уфе!
      serh62
      serh62 ответил Ангел неБесГрешен
         112 / 835
      вчера в 20:37
      Один спартач сменил другого...
      ты бы хоть немного узнал о Кириченко....никогда он не выступал за , так называемых, спартачей
      STVA 1
      STVA 1 ответил kotmyshka
         70 / 835
      вчера в 20:29
      Жаль Вадика!
      Брулин
      Брулин
         26 / 835
      вчера в 20:29
      А чем он лучше Кириченко?
      mangoх12
      mangoх12
         29 / 835
      вчера в 20:28
      вылетят в пердив
      kotmyshka
      kotmyshka
         109 / 835
      вчера в 20:26
      всегда надо надеяться на лучшее...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         19 / 835
      вчера в 20:22
      Один спартач сменил другого...
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