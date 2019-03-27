Евсеев подписал двухлетний контракт с «Уфой»

Российский специалист Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы». С 43-летним Евсеевым заключен контракт сроком на два года.
На этом посту Евсеев сменил Дмитрия Кириченко. Ранее он работал в «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи» и «СКА-Хабаровске».
«Уфа» после 20 туров РПЛ занимает предпоследнее место в таблице, набрав 16 очков.
Риск Уфы есть!
У Евсеева не всё было хорошо в СКА-Хабаровск.
Только время покажет сможет ли Вадим остаться с Уфой в РПЛ!
Желаем Вадиму успешных выступлений!
Зацепиться за стыки вполне по силам и остаться в РПЛ.
Риск Уфы есть!
У Евсеева не всё было хорошо в СКА-Хабаровск.
Только время покажет сможет ли Вадим остаться с Уфой в РПЛ!
Желаем Вадиму успешных выступлений!
Зацепиться за стыки вполне по силам и остаться в РПЛ.
Надеюсь что ты сам загуглил и не вводишь меня в заблуждение...
Надеюсь что ты сам загуглил и не вводишь меня в заблуждение...