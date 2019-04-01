Никто не хочет быть чемпионом. Кроме «Зенита»

вчера, 12:44

Возможно, главное преимущество «Зенита» в чемпионской гонке заключается в том, что преследователи не верят в свои силы и заранее ищут оправдания. «Соккер.ру» поясняет.

Страх первого места

Признаться, резанули слова Виктора Классона, который заявил, что «Краснодар» не ставит задачу стать чемпионами. Если не вырывать фразу из контекста, то смысл более объемный: швед просто пытается искусственно снизить давление на себя и команду, попутно объясняя – матч против «Зенита» будет как финальный, многое за оставшиеся 9 туров может измениться. Так или иначе, высказывание получилось очень осторожное и деликатное, и пусть мы знаем, что спортсмены часто не говорят о возможных потерях из суеверия, реплика Виктора Классона на 100% передает дух нынешней чемпионской гонки.

«Зенит» не выглядит идеальным претендентом на трон, турнирное положение санкт-петербуржцев с учетом календаря тоже не назовешь непоколебимым, но преследователи какие-то вялые, безынициативные. Они обложились не только собственными проблемами – нет в первой пятерке команды без греха, но и кучей «если» и «может быть». У «Краснодара» давняя привычка не ставить себя в рамки, «быки», как оказалось, «не ставят цели стать чемпионами». Прагматичный «Локомотив» и здраво оценивающий свои силы в сезон перестройки ЦСКА будут довольны вторым местом и путевкой в Лигу чемпионов, это их цель. «Спартак» отстает сильнее всех, и у него тоже куча оправданий. Так и живем.

«Зенит» целеустремленный

Главное отличие и серьезное преимущество «Зенита» над конкурентами заключается в том, что питерцы знают, чего хотят и движутся к своей цели сквозь невзгоды. Из песни слов не выкинешь: команда Семака слабо играет в футбол как для претендента на чемпионство, дефицит созидательных идей никуда не делся, а без отличной работы клуба, именно клуба на зимнем трансферном рынке неизвестно, где бы сейчас была команда с Паредесом, но без Азмуна, Барриоса и Ракицкого. У «Зенита» есть проблемы, но есть и плюсы, которые не все замечают или не хотят замечать. Качество исполнителей – это понятно, но это, снова же, преимущество клуба «Зенит» над конкурентами, а не команды Семака.

Но у команды есть упрямство, и это заслуга тренера и футболистов. «Зенит» в нынешнем сезоне во всех турнирах потерпел уже 12 поражений, санкт-петербуржцев били, больно били и зачастую ногами, но они не рефлексируют по этому поводу – отряхиваются, встают и топают дальше к своей мечте. Нужно подчеркнуть, что и не слишком прилежно учатся на своих ошибках, зато веру в себя не теряют, несмотря на любые невзгоды. У «Зенита» всегда одинаковое самоощущение бывалого боксера, которого уже не пугают нокауты и нокдауны, ибо их сотни за спиной.

Сегодня ты бьешь по морде, завтра – тебя, ты уже не учишься новым трюкам и не винишь себя за это, но кем бы ты ни был сегодня – победителем или побежденным, ты точно знаешь, что завтра все начнется сначала, и нужно сделать так, чтобы первым на ринг лег противник. Именно такой настрой помогает «Зениту» лидировать, пока конкуренты преследуют ложные или слишком приземленные цели, боясь выйти из образа картонных преследователей и превратиться в реальную угрозу для «сине-бело-голубых».

«Зениту» помогает опыт неудач

Народная мудрость гласит: за одного битого двух небитых дают. «Зенит» сейчас – самый битый из топ-клубов РПЛ . ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив» по очереди выиграли три предыдущих чемпионата, а «Краснодар», такое ощущение, избегает опыта поражений, подменяя себе цели. «Зенит» же трижды подряд промахивался мимо Лиги чемпионов: два третьих места и пятое, и благодаря неудачам прошлых сезонов сейчас команде проще справляться с давлением. Санкт-петербуржцев не страшат удары судьбы, они уже плавали и знают, каково это, поэтому, во-первых, зная разочарование на вкус, не хотят снова ощущать его горечь, а во-вторых, не придают большого значения локальным неудачам и критике за невнятную игру. Бакланы кричат – пароход плывет.

Чего боятся «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»?

Как уже сказано, в первой пятерке РПЛ никто не без изъяна. И если у «Зенита» пробелы в командной игре, то преследователям мешают ментальные особенности. «Краснодар» с давних пор козыряет показной беззадачностью. Да, «быки» закрепились в числе сильнейших команд России за счет планомерного развития клуба и грамотного менеджмента, но ради больших побед, ради титулов нужно ставить себя в рамки, подстегивать целями и учиться выживать под давлением. Но вы слышали Классона: «Краснодар» не ставит перед собой цели быть чемпионом». А почему не ставит в сезоне, когда есть реальный шанс на «золото», когда «Краснодар» после первой части сезона на одно очко отставал от «Зенита»? Трудно стать чемпионом, не стремясь к этому.

В ЦСКА другая ситуация. Вряд ли дерзкая молодая команда ставит перед собой какие-то ограничения, но молодость – это импульсивность, и такие неудачи, как в матче с «Уфой», могут и разъярить честолюбивых футболистов, и ввергнуть их в уныние. Все это – особенности роста, его прелести и болезни. ЦСКА может добраться до первого места только сдуру, и если «Зенит» вдруг выключится, при этом в верхах клуба понимают, что завоевать в таком сезоне после ухода лидеров вторую строчку будет сродни подвигу. Наверняка молодых игроков приходится периодически осаживать, чтобы научились смотреть, в первую очередь, себе под ноги, а уже потом на золотые вершины. ЦСКА пока не может бросить эту команду в борьбу за чемпионство и требовать от нее максимума, велик риск, что молодые ребята «перегорят».

«Локомотив» пока не складывал чемпионских полномочий, как утверждает сам Сёмин, и железнодорожники даже могут защитить титул, если продолжат побеждать благодаря таким чудесным пенальти, как в матчах с «Краснодаром» и «Динамо». «Локомотив» еще не забыл, как быть чемпионом. По характеру команда Сёмина – самый опасный противник «Зенита», но такие победы, как в последних турах, позволяют набирать очки, но не уверенность, к тому же «Локомотив» будет горд собой, если после чемпионства финиширует в тройке. «Красно-зеленые» слишком сытые, не такие фартовые, как год назад, и по-прежнему без блестящей игры для того, чтобы защитить титул.