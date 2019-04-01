Никто не хочет быть чемпионом. Кроме «Зенита»

Возможно, главное преимущество «Зенита» в чемпионской гонке заключается в том, что преследователи не верят в свои силы и заранее ищут оправдания. «Соккер.ру» поясняет.
Страх первого места
Признаться, резанули слова Виктора Классона, который заявил, что «Краснодар» не ставит задачу стать чемпионами. Если не вырывать фразу из контекста, то смысл более объемный: швед просто пытается искусственно снизить давление на себя и команду, попутно объясняя – матч против «Зенита» будет как финальный, многое за оставшиеся 9 туров может измениться. Так или иначе, высказывание получилось очень осторожное и деликатное, и пусть мы знаем, что спортсмены часто не говорят о возможных потерях из суеверия, реплика Виктора Классона на 100% передает дух нынешней чемпионской гонки.
«Зенит» не выглядит идеальным претендентом на трон, турнирное положение санкт-петербуржцев с учетом календаря тоже не назовешь непоколебимым, но преследователи какие-то вялые, безынициативные. Они обложились не только собственными проблемами – нет в первой пятерке команды без греха, но и кучей «если» и «может быть». У «Краснодара» давняя привычка не ставить себя в рамки, «быки», как оказалось, «не ставят цели стать чемпионами». Прагматичный «Локомотив» и здраво оценивающий свои силы в сезон перестройки ЦСКА будут довольны вторым местом и путевкой в Лигу чемпионов, это их цель. «Спартак» отстает сильнее всех, и у него тоже куча оправданий. Так и живем.
«Зенит» целеустремленный
Главное отличие и серьезное преимущество «Зенита» над конкурентами заключается в том, что питерцы знают, чего хотят и движутся к своей цели сквозь невзгоды. Из песни слов не выкинешь: команда Семака слабо играет в футбол как для претендента на чемпионство, дефицит созидательных идей никуда не делся, а без отличной работы клуба, именно клуба на зимнем трансферном рынке неизвестно, где бы сейчас была команда с Паредесом, но без Азмуна, Барриоса и Ракицкого. У «Зенита» есть проблемы, но есть и плюсы, которые не все замечают или не хотят замечать. Качество исполнителей – это понятно, но это, снова же, преимущество клуба «Зенит» над конкурентами, а не команды Семака.
Но у команды есть упрямство, и это заслуга тренера и футболистов. «Зенит» в нынешнем сезоне во всех турнирах потерпел уже 12 поражений, санкт-петербуржцев били, больно били и зачастую ногами, но они не рефлексируют по этому поводу – отряхиваются, встают и топают дальше к своей мечте. Нужно подчеркнуть, что и не слишком прилежно учатся на своих ошибках, зато веру в себя не теряют, несмотря на любые невзгоды. У «Зенита» всегда одинаковое самоощущение бывалого боксера, которого уже не пугают нокауты и нокдауны, ибо их сотни за спиной.
Сегодня ты бьешь по морде, завтра – тебя, ты уже не учишься новым трюкам и не винишь себя за это, но кем бы ты ни был сегодня – победителем или побежденным, ты точно знаешь, что завтра все начнется сначала, и нужно сделать так, чтобы первым на ринг лег противник. Именно такой настрой помогает «Зениту» лидировать, пока конкуренты преследуют ложные или слишком приземленные цели, боясь выйти из образа картонных преследователей и превратиться в реальную угрозу для «сине-бело-голубых».
«Зениту» помогает опыт неудач
Народная мудрость гласит: за одного битого двух небитых дают. «Зенит» сейчас – самый битый из топ-клубов РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» по очереди выиграли три предыдущих чемпионата, а «Краснодар», такое ощущение, избегает опыта поражений, подменяя себе цели. «Зенит» же трижды подряд промахивался мимо Лиги чемпионов: два третьих места и пятое, и благодаря неудачам прошлых сезонов сейчас команде проще справляться с давлением. Санкт-петербуржцев не страшат удары судьбы, они уже плавали и знают, каково это, поэтому, во-первых, зная разочарование на вкус, не хотят снова ощущать его горечь, а во-вторых, не придают большого значения локальным неудачам и критике за невнятную игру. Бакланы кричат – пароход плывет.
Чего боятся «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»?
Как уже сказано, в первой пятерке РПЛ никто не без изъяна. И если у «Зенита» пробелы в командной игре, то преследователям мешают ментальные особенности. «Краснодар» с давних пор козыряет показной беззадачностью. Да, «быки» закрепились в числе сильнейших команд России за счет планомерного развития клуба и грамотного менеджмента, но ради больших побед, ради титулов нужно ставить себя в рамки, подстегивать целями и учиться выживать под давлением. Но вы слышали Классона: «Краснодар» не ставит перед собой цели быть чемпионом». А почему не ставит в сезоне, когда есть реальный шанс на «золото», когда «Краснодар» после первой части сезона на одно очко отставал от «Зенита»? Трудно стать чемпионом, не стремясь к этому.
В ЦСКА другая ситуация. Вряд ли дерзкая молодая команда ставит перед собой какие-то ограничения, но молодость – это импульсивность, и такие неудачи, как в матче с «Уфой», могут и разъярить честолюбивых футболистов, и ввергнуть их в уныние. Все это – особенности роста, его прелести и болезни. ЦСКА может добраться до первого места только сдуру, и если «Зенит» вдруг выключится, при этом в верхах клуба понимают, что завоевать в таком сезоне после ухода лидеров вторую строчку будет сродни подвигу. Наверняка молодых игроков приходится периодически осаживать, чтобы научились смотреть, в первую очередь, себе под ноги, а уже потом на золотые вершины. ЦСКА пока не может бросить эту команду в борьбу за чемпионство и требовать от нее максимума, велик риск, что молодые ребята «перегорят».
«Локомотив» пока не складывал чемпионских полномочий, как утверждает сам Сёмин, и железнодорожники даже могут защитить титул, если продолжат побеждать благодаря таким чудесным пенальти, как в матчах с «Краснодаром» и «Динамо». «Локомотив» еще не забыл, как быть чемпионом. По характеру команда Сёмина – самый опасный противник «Зенита», но такие победы, как в последних турах, позволяют набирать очки, но не уверенность, к тому же «Локомотив» будет горд собой, если после чемпионства финиширует в тройке. «Красно-зеленые» слишком сытые, не такие фартовые, как год назад, и по-прежнему без блестящей игры для того, чтобы защитить титул.
Есть еще «Спартак», который отстает от «Зенита» на 8 очков. Серьезное отставание, но «красно-белые» под руководством Олега Кононова набрали 17 очков из 21 возможного в семи последних турах, а календарь на финише сезона у москвичей самый простой. Осталось сыграть с ЦСКА в следующем туре, а потом только середняки и аутсайдеры. Вот только «Спартаку» чем проще – тем хуже, с конкурентами-то в этом сезоне дрались отчаянно и ни разу не проиграли, а вот когда нужно действовать с позиции фаворита, «красно-белые» теряют румянец и бледнеют на глазах. Игры нет, устоявшейся команды нет, «Спартак» в нестабильном состоянии и живет от игры к игре, надеясь, что сможет попасть в тройку. «Спартак» живет с ощущением, что чемпионство в этом сезоне не для него, и объективные факторы это только подтверждают.
-----------------------------------------------------------------------
Статья довольно нервная. Видимо сказывается личный опыт автора, у которого "завтра" было гораздо чаще, чем "сегодня". Я бы за него двух небитых не дал.
Если по делу, то называть чемпионство в РПЛ троном - слишком пафосно. Это уже несколько лет является средством срубить халявные лигочемпионские бонусы в доходную статью клуба. Понятно же, что по факту львиная их доля достаётся не за победы в ЛЧ, а за выход в группу лиги, т.е. фактически за победу в домашнем чемпионате. Ясно, что, чем он (чемпионат) слабее, тем легче попасть в ЛЧ: какого качества получается чемпион значения не имеет. Затем уже по возможности можно добрать ещё чуток на ничьих и победах в группе, если очень повезёт. И всё - можно, сохранив максимум силёнок, собираться обратно в домашний чемпионат за следующей путёвкой в ЛЧ. Если Спартаку, ЛОКО, а тем более Зениту "трон" не достанется, то убыток доходов таким уж критичным не будет. Вот у ЦСКА с этим существенно сложнее: доходы от ЛЧ куда более весомая часть бюджета, чем у перечисленной троицы. Именно ЦСКА и напрягается более всех, чуть не из последних сил в борьбе за этот "трон". Тем трём очень хочется, а этого жизнь заставляет.
Если по чести, то чемпионство в РПЛ -это путёвка в ЛЧ для отстаивания достоинства российского футбола. Сюда же можно отнести и 2-5 места, но, главное, это чемпион. Здесь же всё серо. С тех пор, как уже давненько Зенит с грехом пополам выходил из группы ЛЧ, больше никто этого сделать не мог - даже намёка нет. Радуют изредка отдельными громкими победами над соперником с громким именем и то не чемпионы и не по причине собственной доблести, а благодаря крупным проблемам у соперника, который так нас не уважает, что несмотря на свои проблемы, всё равно выступает полу, а то и полным дублем. Последний же чемпион и вовсе полностью опозорился.
Так что, господин Чистяков, надо бы не о борьбе за "трон" беспокоится, а о таком качестве РПЛ, при котором и трон был настоящим, и чемпион достойным ЛЧ.
-----------------------------------------------------------------------
Статья довольно нервная. Видимо сказывается личный опыт автора, у которого "завтра" было гораздо чаще, чем "сегодня". Я бы за него двух небитых не дал.
Если по делу, то называть чемпионство в РПЛ троном - слишком пафосно. Это уже несколько лет является средством срубить халявные лигочемпионские бонусы в доходную статью клуба. Понятно же, что по факту львиная их доля достаётся не за победы в ЛЧ, а за выход в группу лиги, т.е. фактически за победу в домашнем чемпионате. Ясно, что, чем он (чемпионат) слабее, тем легче попасть в ЛЧ: какого качества получается чемпион значения не имеет. Затем уже по возможности можно добрать ещё чуток на ничьих и победах в группе, если очень повезёт. И всё - можно, сохранив максимум силёнок, собираться обратно в домашний чемпионат за следующей путёвкой в ЛЧ. Если Спартаку, ЛОКО, а тем более Зениту "трон" не достанется, то убыток доходов таким уж критичным не будет. Вот у ЦСКА с этим существенно сложнее: доходы от ЛЧ куда более весомая часть бюджета, чем у перечисленной троицы. Именно ЦСКА и напрягается более всех, чуть не из последних сил в борьбе за этот "трон". Тем трём очень хочется, а этого жизнь заставляет.
Если по чести, то чемпионство в РПЛ -это путёвка в ЛЧ для отстаивания достоинства российского футбола. Сюда же можно отнести и 2-5 места, но, главное, это чемпион. Здесь же всё серо. С тех пор, как уже давненько Зенит с грехом пополам выходил из группы ЛЧ, больше никто этого сделать не мог - даже намёка нет. Радуют изредка отдельными громкими победами над соперником с громким именем и то не чемпионы и не по причине собственной доблести, а благодаря крупным проблемам у соперника, который так нас не уважает, что несмотря на свои проблемы, всё равно выступает полу, а то и полным дублем. Последний же чемпион и вовсе полностью опозорился.
Так что, господин Чистяков, надо бы не о борьбе за "трон" беспокоится, а о таком качестве РПЛ, при котором и трон был настоящим, и чемпион достойным ЛЧ.
Обратись к наркологу и лечи нервы
Это дорого, но в жизни пригодится
Обратись к наркологу и лечи нервы
Это дорого, но в жизни пригодится
Не первый раз замечаю, что Спартак, Локо, Краснодар и цска особо не рвутся в догонку. Столько осечек и странных матчей.
Не знаю, так вижу - у вас на горизонте чемпионство, и вряд ли кто вмешается... хочется верить, что все честно, а не указка сверху.
З.Ы. Семак как тренер - сырой, и вы это прекрасно видите.
Не первый раз замечаю, что Спартак, Локо, Краснодар и цска особо не рвутся в догонку. Столько осечек и странных матчей.
Не знаю, так вижу - у вас на горизонте чемпионство, и вряд ли кто вмешается... хочется верить, что все честно, а не указка сверху.
З.Ы. Семак как тренер - сырой, и вы это прекрасно видите.
После прочтения остаётся мысль, что должно быть продолжение
Ну а комментарии свинных как всегда, только подтверждают о их отсталости
После прочтения остаётся мысль, что должно быть продолжение
Ну а комментарии свинных как всегда, только подтверждают о их отсталости
Почему если болельщик(глор) Спартака, так сразу должен быть неадекват. Ведь есть же нормальные люди и среди вашего красно-белого брата. но на сайте от вас одна грязь.
Почему если болельщик(глор) Спартака, так сразу должен быть неадекват. Ведь есть же нормальные люди и среди вашего красно-белого брата. но на сайте от вас одна грязь.
Вот когда избавитесь от ентой оплошности
Тогда возможно будет помышлять о чемпиенстве
Вот когда избавитесь от ентой оплошности
Тогда возможно будет помышлять о чемпиенстве
Перестань бухать
И трезвым взглядом пересмотри игры своего клуба
Тогда и потребность задавать глупые вопросы отпадет сама собой
Перестань бухать
И трезвым взглядом пересмотри игры своего клуба
Тогда и потребность задавать глупые вопросы отпадет сама собой
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1110227/semak-sergey-zenit"
---------------
У Локо в первом круге украли 3 гола, удаляли игроков через матч, поставили левейший пенальти в матче с Анжи. Но запомнят исключительно помутнение Вилкова в матче с Краснодаром.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1110227/semak-sergey-zenit"
---------------
У Локо в первом круге украли 3 гола, удаляли игроков через матч, поставили левейший пенальти в матче с Анжи. Но запомнят исключительно помутнение Вилкова в матче с Краснодаром.
Новая молодая команда ЦСКА ещё не сыграна, да и молодость мешает, великолепным результатом будет
попадание в тройку, учитывая перестройку команды
Самый серьезный соперник на данный момент
Для Зенита считаю Локомотив.Если в следующем туре
ещё смогут обыграть питерцев, то смогут побороться за титул. Ну а семинулевые. из тарасовки без юбилея Симоняна сами ничего не могут. Нет юбилея нет чемпионства. Кубка, или Суперкубка в этом сезоне.
Новая молодая команда ЦСКА ещё не сыграна, да и молодость мешает, великолепным результатом будет
попадание в тройку, учитывая перестройку команды
Самый серьезный соперник на данный момент
Для Зенита считаю Локомотив.Если в следующем туре
ещё смогут обыграть питерцев, то смогут побороться за титул. Ну а семинулевые. из тарасовки без юбилея Симоняна сами ничего не могут. Нет юбилея нет чемпионства. Кубка, или Суперкубка в этом сезоне.
Давно не были чемпионами, видимо, в этом году юбилей у Газпрома - вот и хотят праздник устроить.
Оренбургу наверняка с барского стола что-то перепадёт :))
Давно не были чемпионами, видимо, в этом году юбилей у Газпрома - вот и хотят праздник устроить.
Оренбургу наверняка с барского стола что-то перепадёт :))
И43
Бекао
Насимура
Бийол
Влашич
Обляков
Эрнандес
Гончаренко
И43
Бекао
Насимура
Бийол
Влашич
Обляков
Эрнандес
Гончаренко
От автора страстно болеющего за команду с берегов Невы
Гончаренко после потери ветеранов явно не феерит
Давешняя игра с Уфой это ясно показала
Краснодар опять же играет в непонятный футбол
Вроде бы и финансирование достаточное
И тренер нормальный, и игроки неплохого класса
А игры как таковой нет
Локо че там говорить две последние игры
Явно показали "класс" команды
Спартак - это больная тема
Вот уже целый сезон, на то что происходит в команде
И вокруг команды, откровенно противно смотреть
Все это дико напоминает Спартак времен Червиченко
Люди ( если их так можно назвать) руководящие командой
Зло, гнусно, отвратно и целенаправленно уничтожают Спартак изнутри
Поэтому говорить о каких либо целях на финиш сезона просто глупо
Там как получится, так получится
Ну а судить о достоинствах Зенита, по игре с фарм клубом
Просто наивно
Поэтому извините Чистяков, но твердая двойка
p s Хотел поставить кол
Но в статье промелькнула, пара трезвых мыслей
От автора страстно болеющего за команду с берегов Невы
Гончаренко после потери ветеранов явно не феерит
Давешняя игра с Уфой это ясно показала
Краснодар опять же играет в непонятный футбол
Вроде бы и финансирование достаточное
И тренер нормальный, и игроки неплохого класса
А игры как таковой нет
Локо че там говорить две последние игры
Явно показали "класс" команды
Спартак - это больная тема
Вот уже целый сезон, на то что происходит в команде
И вокруг команды, откровенно противно смотреть
Все это дико напоминает Спартак времен Червиченко
Люди ( если их так можно назвать) руководящие командой
Зло, гнусно, отвратно и целенаправленно уничтожают Спартак изнутри
Поэтому говорить о каких либо целях на финиш сезона просто глупо
Там как получится, так получится
Ну а судить о достоинствах Зенита, по игре с фарм клубом
Просто наивно
Поэтому извините Чистяков, но твердая двойка
p s Хотел поставить кол
Но в статье промелькнула, пара трезвых мыслей
Стыдно за зенит всем и всегда((( АХАХА
Стыдно за зенит всем и всегда((( АХАХА