Пармская золушка. Как рождалась легендарная команда 90-х

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о стремительном взлёте команды Невио Скалы.

Созданная в 1913 году «Парма» 76 лет ходила-бродила по низшим дивизионам итальянского футбола, но так и не могла пробиться в элиту. При том, что с командой работали сильные тренеры – Чезаре Мальдини, Арриго Сакки, Зденек Земан. Но исторический прорыв совершил Невио Скала, засветившийся после в России, а тогда считавшийся и посредственным полузащитником, много где поигравшим – в «Милане», «Фиорентине», «Интере», но нигде не заигравшим, и вполне заурядным тренером. Во всяком случае, его работа в «Виченце» и «Реджине» большого впечатления не произвела.

Молочные реки синьора Танци

Но главным катализатором успеха стала смена хозяев. Клуб купил бизнесмен Калисто Танци, владелец концерна «Пармалат», выпускавшего пакетированные молочные продукты и соки. При новом хозяине существенно вырос клубный бюджет. Появились и новые игроки. Например, на стадионе «Эннио Тардини» появились бразильский вратарь Клаудио Таффарел, защитник сборной Бельгии Жорж Грюн, талантливый шведский нападающий Томас Брулин. Скала за короткий срок сделал вполне боеспособную команду. В дебютном сезоне пармезанцы заняли высокое шестое место в Серии А и завоевали билет в Кубок УЕФА . Через год клубный музей пополнился первым серьёзным трофеем – Кубом Италии. Причём в финале был обыгран «Ювентус» 0:1 и 2:0. В чемпионате страны «жёлто-синие» снова финишировали шестыми. В Кубке УЕФА «Парма» отмучилась быстро в 1/32 финала, но при этом покинула турнир непобедимой. Две ничьи – 0:0 с болгарским ЦСКА в Софии и 1:1 на «Эннио Тардини».

В новом сезоне пармезанцы хотели подняться выше шестой строчки, а также пройти как можно дальше в Кубке Кубков. Поэтому Танци не поскупился на усиление. Приехали два иностранца, благо, что теперь можно было иметь более трёх легионеров в заявке - колумбийский нападающий Фаустино Асприлья и аргентинский полузащитник Серхио Берти. Из «Фоджи» пришёл защитник Сальваторе Матрекано. Пополнили ряды полузащитники – Габриэле Пин («Лацио») и Фаусто Пицци («Интер»).

Клаудио Таффарел неожиданно потерял место в воротах. Во многом из-за своего паспорта. Ведь лимит на легионеров, находившихся на поле, по-прежнему существовал, - больше трёх не собираться. Поэтому отдавать одно место из квоты иностранцу было бы расточительством. Основным вратарём стал уже немолодой и лысый Марко Балотта, а его дублёром – Марко Феррари. Но в международных встречах , где лимита не было, Таффарел мог играть беспрепятственно. Скала предпочитал использовать пятерых защитников. Справа действовал Антонио Бенарриво, слева – Альберто Ди Кьяра. В центре три футболиста – капитан команды Лоренцо Минотти занимал позицию либеро, а Жорж Грюн и Луиджи Аполлони располагались выше. Резервисты – Сальваторе Матрекано и Стефано Нава. В средней линии чаще всего вместе выходили Марко Осио, Габриэле Пин и уроженец Люксембурга Даниэле Дзоратто. Но им всегда были готовы прийти на помощь Фаусто Пицци, Стефано Куоги, Альдо Монца, Иво Пульга и Серхио Берти. В атаке всегда выходил Алессандро Мелли, а его напарником становился кто-то из легионеров – Фаустино Асприлья или Томас Брулин. Хотя лимит позволял использовать колумбийца и шведа одновременно. Также имелись под рукой Марко Ферранте и Джанлука Эрватин.

Скучная осень и зимняя спячка

В матче за Суперкубок Италии «Парма» уступила «Милану» 1:2. Изначально считалось, что весовые категории у соперников разные, поэтому выигрыш миланцев с результатом 2:1 можно сравнить с боксёрской победой по очкам. «Крестоносцы» выглядели более чем достойно. Нельзя сказать, что «Парма» начала чемпионат хорошо. В восьми стартовых турах три победы и пять поражений. Причём проигрыши были увесистыми – 0:3 от «Торино», 2:5 от «Лацио», домашние 0:2 от «Милана». Зато был успешно взят первый барьер в Кубке УЕФА в лице венгерского «Уйпешта» 1:0 и 1:1. На втором возникли некие затруднения с португальской «Боавиштой». Нулевая ничья в Парме, но в Порту всё получилось, как планировал Скала – 2:0.

В чемпионате «джалоблу» выиграли три встречи – у «Пескары», «Сампдории» и «Кальяри», чем поправили своё положение – поднялись на седьмое место. Но потом, с наступлением зимы, случился длительный спад – одна победа в девяти матчах. Но зимняя спячка не нанесла большого ущерба «крестоносцам» - 10 места и минус 6 очков от шедшего вторым «Интера». Вопрос о скудетто был решён в пользу «Милана» Фабио Капелло, прилично оторвавшегося от соперников. Можно было побороться за самое высокое место в истории.

Весна идёт, весне дорогу

Но возобновились игры Кубка Кубков. В четвертьфинале пармезанцам противостояла пражская «Спарта». В чешской столице никто не смог отличиться. Всё решалось на «Эннио Тардини». Но перед второй встречей со «Спартой» команда Скалы провела отличный матч с «Лацио» - Мелли сделал дубль. Затем удар Мелли принёс пармезанцам ничью в Анконе. Довольно мягкий Скала в тот вечер отругал футболистов за неважную игру. Взбучка подействовала. «Спарта» была повержена уже в первом тайме. Сначала Мелли отличился на 11 минуте, а через двадцать с небольшим минут Фаустино Асприлья отметил кульбитом свой гол. Двух мячей оказалось достаточно. «Парма» вышла в полуфинал Кубка Кубков, где жребий определил в соперники мадридский «Атлетико». Вторую пару составили «Спартак» и бельгийский «Антверпен».

Тем временем команда набрала хороший ход. Это показал матч с «Миланом» на «Сан-Сиро». Команда Фабио Капелло, не знавшая поражений в чемпионате без малого два года, на этот раз покинула поле побеждённой. На 58 минуте Асприлья совершил своё фирменное сальто по случаю взятия ворот. «А „Парма-то хороша“», - проснулись в апреле итальянские газеты. «Парма» и впрямь была хороша. Одна победа, другая. А там и поездка в Мадрид подоспела. Которая оказалась вовсе не туристической.

Первый тайм за «Атлетико», и перед самым перерывом хозяева сумели огорчить Марко Балотту, сделал это Луис Гарсия. Но игра возобновилась, и Фаустино Асприлья с интервалом в пять минут забил в ворота Абеля Ресино два мяча. Полдела было сделано. Оставалось не оплошать на «Эннио Тардини». Но выигрыш в Милане высушил команду. «Крестоносцы» как-то покорно уступили «Сампдории». Да и в ответной игре с «Атлетико» им повезло. Гости могли забить больше, чем один мяч. Но проигрыш 0:1 вполне устроил Невио Скалу и его команду. Они вышли в финал. Туда же пробился и «Антверпен» с помощью португальского судьи, имя которого недостойно упоминания.

До поездки на Уэмбли» оставалось три недели. И за это время «Парма» успела обыграть «Рому» 3:1 (дубль Осио и гол Пицци), потом сыграть вничью с «Фиорентино» 1:1 (упустили выигрыш в конце), а затем отомстить «Ювентусу» за кубковые обиды. «Старая синьора» заставила «Парму» сложить полномочия владельца Кубка ещё в феврале. Но в чемпионате «джалоблу» взяли реванш. Осио дублем ответил на гол Роберто Баджо. И перед отправкой в Лондон пармезанцы обнаружили себя на третьем месте. «Милан» было уже не догнать – отрыв в 10 очков. «Интер», занимавший второе место, тоже. Всё же шесть очков в трёх турах отыграть сложно. Но соблазн остаться третьими, безусловно, был.

Но все эти внутренние дела отходили на второй план. Ведь впереди был еврокубковый финал. В котором «Парма» получила фору уже на десятой минуте. Вратарь «Антверпена» Стеван Стоянович промахнулся на выходе при подаче углового, и капитан «крестоносцев» Луис Минотти был беспощаден. Пока итальянцы и примкнувшие к ним Грюн и Брулин радовались, «Антверпен» сумел отыграться. Франсис Северейнс огорчил Балотту и его товарищей. Но Мелли на 30 минуте вывел пармезанцев вперёд. За шесть минут до конца основного времени Стефано Куоги дал всем понять, что дополнительного времени не будет. Достиг цели кручёный удар вышедшего на замену полузащитника.

На третий год после своего появления в элите «Парма» вдруг вошла в общество победителей европейских кубковых турниров. Прямо как в сказке. А в роли доброй феи выступил Невио Скала, который вдруг вошёл в круг сильнейших тренеров Италии. Но бал пармской золушки не закончился на «Уэмбли». Оставалось три матча чемпионата.

Выиграть у «Дженоа» на поле «грифонов» не получилось. Одного сальто Асприльи оказалось мало – 1:1. Но недосчитались очков и другие претенденты на третье место – «Ювентус» с «Сампдорией» сыграли вничью, а «Лацио» и вовсе проиграл.

В предпоследнем туре на «Эннио Тардини» прибыл «Интер», уже забронировавший себе второе место. Миланцы чувствовали себя уже в отпуске, и это несколько облегчало задачу команды Скалы. Алессандро Мелли на 17 минуте сумел забить столь нужный гол. Через семь минут что-то не поделили Фаустина Асприлья и Никола Берти. Оба отправились досматривать футбол в раздевалку, а команды продолжили играть в неполных составах. Мог сравнять счёт Игорь Шалимов, но угодил в Балотту. И снова выручил Куоги, сказавший своё веское слово в концовке. Победа 2:0 - и преимущество над «Лацио» составило два очка. Остальные уже не могли помешать «крестоносцам» стать третьими.

Ничья в Неаполе стала бронзовой. Во многом благодаря «Ювентусу», разгромившему «Лацио». В итоговой таблице «Парма» разместилась третьей, опередив «Юве» на два очка. Вот такой чудесной выдалась весна 1993 года.

Часы пробили полночь, но карета не спешила превращаться в тыкву. Сказка «Пармы» продолжалась ещё долго, и в ней оказалось немало интересных глав. Карета стала тыквой уже в новом веке, когда обанкротился Танци, а вместе с ним и клуб.