«Зенит» ожидает революция. Не только из-за Заболотного

вчера, 16:00

Сравните свою зарплату с окладом Антона и других кандидатов в чемпионы! О том, что ждет «Зенит» перед ЛЧ – на «Соккер.ру»

Средняя зарплата в «Зените» - космос

Около 72 % доходов клубы РПЛ тратят на зарплаты - процент из официального отчета УЕФА , выпущенного в 2019 году. Средняя зарплата на команду - 36.4 млн евро. Но как знаем, у «Анжи» стакан пуст, и не только у «Рубина» долги перед игроками и тренерами. То есть основную часть денег раздают 5-6 самых богатых клубов.

Средняя зарплата футболиста – та самая, которой любят хвастаться чиновники разных стран, в РПЛ составляет почти 97 миллионов рублей в год. По 8 миллионов в месяц, или по 265 тысяч в день (хватает на один заход в ночной клуб). Но тут средняя температура по больнице, а сумма от УЕФА учитывает также персонал клубов. Хотя понятно, что не уборщицам «Спартака», а Гулиеву платят по 6 млн рублей в месяц.

Еще, зная эффективных менеджеров, не удивимся, что где-то игрокам платят меньше одного миллиона рублей в месяц, а разным советникам – заметно больше. Впрочем, даже если средняя месячная зарплата футболиста в РПЛ равна не 8, а всего 5 миллионам рублей, это для страны немало. А средние выплаты в топ-3 – опять же, данные из официального доклада УЕФА , вообще составляют по 90 млн евро.

В «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве» отрабатывают денежку? Не факт. Для команды в 25 человек это по 3.6 млн евро на брата. Отнимем треть с запасом на персонал и менеджеров? Остается по 2.4 млн евро в год (174 миллиона рублей). Получается по 14.5 млн рублей в месяц или по 480 тысяч в день. Как тебе такой космос, Илон Маск?

Всем и каждому – по золотой крыше

Эксперты говорят, что у Заболотного нулевой КПД ? Всего 156 сыгранных в РПЛ минут, 8 ударов по воротам без голов. Но Антон не единственный в команде, кто получает деньги не за футбольные достижения. Есть, например, Кокорин. «Зенит» не планирует разрывать контракт с форвардом, как «Краснодар» с Мамаевым, а ждет его из тюрьмы.

Но эта история – личная беда, преступление и наказание парней, поэтому оставим за скобками непредвиденные траты клуба в 3.5 млн евро, которые «Зенит» должен Кокорину за сезон в СИЗО. Но разве Терентьев, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Маммана, Шатов, Мевля или Набиуллин – перечисляем футболистов с минутами в РПЛ , подходят для решения задач Семака в ЛЧ ?

Может, старина Иванович с его окладом звезды – 4.1 млн евро, за всеми игроками из «Ливерпуля» и «Барселоны» успеет? Состав нужно технично переформировать, чтобы сделать шаг вперед и заиграть, как чемпион России в еврокубках. Нужно раздать с десяток игроков. Именно за такой сценарий, если «Зениту» вправду нужен состав для главного турнира, должен голосовать Сергей Богданович.

Дзюба – неформальный лидер коллектива, сам тренер, фанаты и сторонние эксперты пришли к консенсусу по вопросу кадров. У «Зенита» есть люди, с которыми кашу из топора сваришь, но только если варить футбольные аналогии, связанные с самими игроками. Есть деревянные ребята в техническом смысле, есть деградировавшие, присутствует народ, которому не светит место в составе.

Например, семикратный чемпион Италии, который просто живет в Санкт-Петербурге в статусе Инстаграм-модели и получает за это много миллионов. Какой смысл вместо молодого боеспособного коллектива с будущим собирать тех, кто неликвиден в большинстве случаев из-за уровня мастерства, формы или возраста? С каждым матчем очевиднее, что Барриос, Ракицкий и Азмун не были последними серьезными подписаниями 2019 года, а Паредес – вынужденная, но не единственная продажа.

На удивление много неперспективных

Или тех, кто не вписался. Представляете Лодыгина, Анюкова, Мевлю, Нету, Мамману, Жиркова, Шатова, Набиуллина, Краневиттера, Маркизио и Заболотного в основе «Зенита» осенью в Лиге чемпионов? А ведь тут целая команда на контракте, не считая Новосельцева или Эрнани. Жирков и Анюков – еще ладно, примерно как Нобоа – класс неоспорим.

А у Новосельцева и компании хватает средств, чтобы возникали конфликты при разделе имущества с женами и подругами, но «Зениту» от таких скандалов ни холодно, ни жарко. А деньги нужно считать, поскольку РПЛ уникальна – единственная лига Европы из сильных на государственных дотациях. Первые пять оторвались по всему, и деньгам тоже, но они их сами зарабатывают.

Причем учтите, что драконовских налогов для богатых в России нет. Так что 14.5 миллионов в месяц здесь чуть ли не как 25 за рубежом. Заболотный получает столько, как форвард с почти в два раза большим окладом в Серии А. Привести пример? Фабио Квальярелла с учетом налогов получит меньше чистой зарплаты за сезон с 22 голами в чемпионате Италии. Так что одна из задач нового руководства – обеспечить Семаку боеспособный и отрабатывающий вложения состав.

«Зенит» может позволить себе мощную команду, но пока это солянка из ветеранов, дорогих глубоких резервистов и парочки переоцененных кандидатов в сборную России. Нет молодежи – у единственного 20-летнего футболиста 4 минуты в РПЛ . Нет команды, в которую не грех вложить миллиард евро за 8-10 лет одними зарплатами, и сказать – отыграли на поле все до копейки, нахватали побед и подтвердили статус в еврокубках.

«Зениту» важно оптимизировать расходы

Одно дело, когда Дзагоеву в Москве выдают примерно по 440 тысяч рублей в день – данные из открытых источников, ведь для ЦСКА он свой. А болеющих близких не бросают. Но «Зенит» промахнулся с чужим Маркизио. И если там не только травма, а и плохие отношения с Семаком, то лучше вовремя расстаться.

У «Зенита» не должно быть неприкасаемых. Относится даже к Дзюбе, ведь если форвард с окладом в 3.5 млн евро – самым высоким среди россиян в «Зените», не будет зарабатывать голы, то зачем он в основе? Артему за 30, не молодой и перспективный. Лимит не позволяет ставить только на тех, кто играет сильно и стабильно, но оптимизацию нужно провести и самым богатым, как «Зенит».

Лучше взять одного с окладом в 3 миллиона евро, но чтобы был полезен, как Азмун, чем набрать троих по 2 миллиона, а в основу ставить 35-летних. За «Зенит» должны играть те, кто соответствуют определенными стандартам футбольного качества. Пока 25 таких человек в команде нет. Зато есть 8 ветеранов, набор людей под аренды и мало по-настоящему незаменимых.

В результате каждый раз новая команда – с Жулиано, с Кокориным, с Дзюбой, с Азмуном во главе. В год отдают около 100 миллионов евро наемным работникам. А в одном из сезонов попали в топ-20 самых щедрых работодателей футбольной Европы, отдав 113 миллионов. У «Зенита» официально большая выручка – 167.8 млн евро. Но все понимают, откуда деньги? Спонсорские контракты.

И каждый год Халка с Витселем в Китай не продать, чтобы свести дебет и кредит. Конечно, Паредес компенсирует в итоге половину затрат на оплату труда Набиуллина, Шатова, Смольникова и Заболотного в этом сезоне, но все ли траты эффективные? Если нет, то наступит момент, когда без своевременных расставаний и поиска своих Игнатьевых, Норманнов и Чаловых не получится вписаться в правила УЕФА и двигаться дальше.

Отдавать самых статусных игроков РПЛ , чтобы дарить миллионные зарплаты всем подряд, когда те не тянут по разным причинам на основу лидера лиги – странная практика. К успеху в ЛЧ такой путь не приведет. Так что не удивляйтесь, если новый босс клуба Алексей Медведев разрешит летом отдать с десяток футболистов и фактически распустить на 50 % состав, собранный при четырех последних тренерах до Семака.

«Зениту» нужна качественная игра, а пока одни рубятся на все деньги, а другие числятся в клубе – стабильности не ждите. Понятно ведь, что на место Мамманы лучше усадить на скамейку молодого талантливого российского центрбрека, если защитник с окладом в 15 млн рублей в месяц ничем не может помочь. Даже Дзюбе надо доказывать, что заслуживает 21 миллион рублей в месяц, а Ивановичу – что отрабатывает целых 25.

А если не получится, то задерживать никого в заявке не стоит. У Чалова зарплата примерно 4.2 млн рублей в месяц (меньше, чем у Гулиева, к слову), у Антона Миранчука – где-то 4.5 млн рублей, у Сулейманова – в разы скромнее. А у Заболотного оклад около 6 миллионов рублей в месяц, тогда как у Игнатьева – 700 тысяч. С одной стороны лучшие молодые снайперы сезона, с другой – форвард сборной России, у которого в РПЛ столько же мячей, как у болельщиков - ноль.

Причем проблема далеко не в одном человеке из состава. К Заболотному нет особых вопросов – делает, что может, по классу форвард для середняка РПЛ . Есть вопросы к менеджменту «Зенита». После стомиллионных трат Манчини и раздачи диких контрактов направо и налево пора прийти в себя. Фурсенко неслучайно ушел в отставку, но порядок навести не успели. Зато денежки на счета капают. И немалые денежки, ведь получают и по 6 миллионов в месяц, и по 20 получают.