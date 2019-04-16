«Зенит» ожидает революция. Не только из-за Заболотного

Сравните свою зарплату с окладом Антона и других кандидатов в чемпионы! О том, что ждет «Зенит» перед ЛЧ – на «Соккер.ру»
Средняя зарплата в «Зените» - космос
Около 72 % доходов клубы РПЛ тратят на зарплаты - процент из официального отчета УЕФА, выпущенного в 2019 году. Средняя зарплата на команду - 36.4 млн евро. Но как знаем, у «Анжи» стакан пуст, и не только у «Рубина» долги перед игроками и тренерами. То есть основную часть денег раздают 5-6 самых богатых клубов.
Средняя зарплата футболиста – та самая, которой любят хвастаться чиновники разных стран, в РПЛ составляет почти 97 миллионов рублей в год. По 8 миллионов в месяц, или по 265 тысяч в день (хватает на один заход в ночной клуб). Но тут средняя температура по больнице, а сумма от УЕФА учитывает также персонал клубов. Хотя понятно, что не уборщицам «Спартака», а Гулиеву платят по 6 млн рублей в месяц.
Еще, зная эффективных менеджеров, не удивимся, что где-то игрокам платят меньше одного миллиона рублей в месяц, а разным советникам – заметно больше. Впрочем, даже если средняя месячная зарплата футболиста в РПЛ равна не 8, а всего 5 миллионам рублей, это для страны немало. А средние выплаты в топ-3 – опять же, данные из официального доклада УЕФА, вообще составляют по 90 млн евро.
В «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве» отрабатывают денежку? Не факт. Для команды в 25 человек это по 3.6 млн евро на брата. Отнимем треть с запасом на персонал и менеджеров? Остается по 2.4 млн евро в год (174 миллиона рублей). Получается по 14.5 млн рублей в месяц или по 480 тысяч в день. Как тебе такой космос, Илон Маск?
Всем и каждому – по золотой крыше
Эксперты говорят, что у Заболотного нулевой КПД? Всего 156 сыгранных в РПЛ минут, 8 ударов по воротам без голов. Но Антон не единственный в команде, кто получает деньги не за футбольные достижения. Есть, например, Кокорин. «Зенит» не планирует разрывать контракт с форвардом, как «Краснодар» с Мамаевым, а ждет его из тюрьмы.
Но эта история – личная беда, преступление и наказание парней, поэтому оставим за скобками непредвиденные траты клуба в 3.5 млн евро, которые «Зенит» должен Кокорину за сезон в СИЗО. Но разве Терентьев, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Маммана, Шатов, Мевля или Набиуллин – перечисляем футболистов с минутами в РПЛ, подходят для решения задач Семака в ЛЧ?
Может, старина Иванович с его окладом звезды – 4.1 млн евро, за всеми игроками из «Ливерпуля» и «Барселоны» успеет? Состав нужно технично переформировать, чтобы сделать шаг вперед и заиграть, как чемпион России в еврокубках. Нужно раздать с десяток игроков. Именно за такой сценарий, если «Зениту» вправду нужен состав для главного турнира, должен голосовать Сергей Богданович.
Дзюба – неформальный лидер коллектива, сам тренер, фанаты и сторонние эксперты пришли к консенсусу по вопросу кадров. У «Зенита» есть люди, с которыми кашу из топора сваришь, но только если варить футбольные аналогии, связанные с самими игроками. Есть деревянные ребята в техническом смысле, есть деградировавшие, присутствует народ, которому не светит место в составе.
Например, семикратный чемпион Италии, который просто живет в Санкт-Петербурге в статусе Инстаграм-модели и получает за это много миллионов. Какой смысл вместо молодого боеспособного коллектива с будущим собирать тех, кто неликвиден в большинстве случаев из-за уровня мастерства, формы или возраста? С каждым матчем очевиднее, что Барриос, Ракицкий и Азмун не были последними серьезными подписаниями 2019 года, а Паредес – вынужденная, но не единственная продажа.
На удивление много неперспективных
Или тех, кто не вписался. Представляете Лодыгина, Анюкова, Мевлю, Нету, Мамману, Жиркова, Шатова, Набиуллина, Краневиттера, Маркизио и Заболотного в основе «Зенита» осенью в Лиге чемпионов? А ведь тут целая команда на контракте, не считая Новосельцева или Эрнани. Жирков и Анюков – еще ладно, примерно как Нобоа – класс неоспорим.
А у Новосельцева и компании хватает средств, чтобы возникали конфликты при разделе имущества с женами и подругами, но «Зениту» от таких скандалов ни холодно, ни жарко. А деньги нужно считать, поскольку РПЛ уникальна – единственная лига Европы из сильных на государственных дотациях. Первые пять оторвались по всему, и деньгам тоже, но они их сами зарабатывают.
Причем учтите, что драконовских налогов для богатых в России нет. Так что 14.5 миллионов в месяц здесь чуть ли не как 25 за рубежом. Заболотный получает столько, как форвард с почти в два раза большим окладом в Серии А. Привести пример? Фабио Квальярелла с учетом налогов получит меньше чистой зарплаты за сезон с 22 голами в чемпионате Италии. Так что одна из задач нового руководства – обеспечить Семаку боеспособный и отрабатывающий вложения состав.
«Зенит» может позволить себе мощную команду, но пока это солянка из ветеранов, дорогих глубоких резервистов и парочки переоцененных кандидатов в сборную России. Нет молодежи – у единственного 20-летнего футболиста 4 минуты в РПЛ. Нет команды, в которую не грех вложить миллиард евро за 8-10 лет одними зарплатами, и сказать – отыграли на поле все до копейки, нахватали побед и подтвердили статус в еврокубках.
«Зениту» важно оптимизировать расходы
Одно дело, когда Дзагоеву в Москве выдают примерно по 440 тысяч рублей в день – данные из открытых источников, ведь для ЦСКА он свой. А болеющих близких не бросают. Но «Зенит» промахнулся с чужим Маркизио. И если там не только травма, а и плохие отношения с Семаком, то лучше вовремя расстаться.
У «Зенита» не должно быть неприкасаемых. Относится даже к Дзюбе, ведь если форвард с окладом в 3.5 млн евро – самым высоким среди россиян в «Зените», не будет зарабатывать голы, то зачем он в основе? Артему за 30, не молодой и перспективный. Лимит не позволяет ставить только на тех, кто играет сильно и стабильно, но оптимизацию нужно провести и самым богатым, как «Зенит».
Лучше взять одного с окладом в 3 миллиона евро, но чтобы был полезен, как Азмун, чем набрать троих по 2 миллиона, а в основу ставить 35-летних. За «Зенит» должны играть те, кто соответствуют определенными стандартам футбольного качества. Пока 25 таких человек в команде нет. Зато есть 8 ветеранов, набор людей под аренды и мало по-настоящему незаменимых.
В результате каждый раз новая команда – с Жулиано, с Кокориным, с Дзюбой, с Азмуном во главе. В год отдают около 100 миллионов евро наемным работникам. А в одном из сезонов попали в топ-20 самых щедрых работодателей футбольной Европы, отдав 113 миллионов. У «Зенита» официально большая выручка – 167.8 млн евро. Но все понимают, откуда деньги? Спонсорские контракты.
И каждый год Халка с Витселем в Китай не продать, чтобы свести дебет и кредит. Конечно, Паредес компенсирует в итоге половину затрат на оплату труда Набиуллина, Шатова, Смольникова и Заболотного в этом сезоне, но все ли траты эффективные? Если нет, то наступит момент, когда без своевременных расставаний и поиска своих Игнатьевых, Норманнов и Чаловых не получится вписаться в правила УЕФА и двигаться дальше.
Отдавать самых статусных игроков РПЛ, чтобы дарить миллионные зарплаты всем подряд, когда те не тянут по разным причинам на основу лидера лиги – странная практика. К успеху в ЛЧ такой путь не приведет. Так что не удивляйтесь, если новый босс клуба Алексей Медведев разрешит летом отдать с десяток футболистов и фактически распустить на 50 % состав, собранный при четырех последних тренерах до Семака.
«Зениту» нужна качественная игра, а пока одни рубятся на все деньги, а другие числятся в клубе – стабильности не ждите. Понятно ведь, что на место Мамманы лучше усадить на скамейку молодого талантливого российского центрбрека, если защитник с окладом в 15 млн рублей в месяц ничем не может помочь. Даже Дзюбе надо доказывать, что заслуживает 21 миллион рублей в месяц, а Ивановичу – что отрабатывает целых 25.
А если не получится, то задерживать никого в заявке не стоит. У Чалова зарплата примерно 4.2 млн рублей в месяц (меньше, чем у Гулиева, к слову), у Антона Миранчука – где-то 4.5 млн рублей, у Сулейманова – в разы скромнее. А у Заболотного оклад около 6 миллионов рублей в месяц, тогда как у Игнатьева – 700 тысяч. С одной стороны лучшие молодые снайперы сезона, с другой – форвард сборной России, у которого в РПЛ столько же мячей, как у болельщиков - ноль.
Причем проблема далеко не в одном человеке из состава. К Заболотному нет особых вопросов – делает, что может, по классу форвард для середняка РПЛ. Есть вопросы к менеджменту «Зенита». После стомиллионных трат Манчини и раздачи диких контрактов направо и налево пора прийти в себя. Фурсенко неслучайно ушел в отставку, но порядок навести не успели. Зато денежки на счета капают. И немалые денежки, ведь получают и по 6 миллионов в месяц, и по 20 получают.
Вот только футбола, который заставлял бы гордиться «Зенитом» на международной арене или восторгаться в РПЛ, пока не увидели. Для команды, где траты на зарплаты по итогам аудита УЕФА составляют больше 100 млн евро в год, играют неважно.
Боже мой, какой бред....
ВНИМАНИЕ АВТОР: Паредаса ИЗНАЧАЛЬНО брали, чтобы продать дороже. Никто в "Зените", не рассчитывал на долгую карьеру Паредеса в "Зените". Если бы Вы интересовались футболом - это бы знали.
Купили Паредаса за 23 млн, а продали за 47. Это в два раза больше!! За 200% от закупочной цены!
КАКАЯ "ВЫНУЖДЕННАЯ"??? ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ "ВЫНУЖДЕННАЯ", А "ВЫГОДНАЯ"!
Боже мой, какой бред....
ВНИМАНИЕ АВТОР: Паредаса ИЗНАЧАЛЬНО брали, чтобы продать дороже. Никто в "Зените", не рассчитывал на долгую карьеру Паредеса в "Зените". Если бы Вы интересовались футболом - это бы знали.
Купили Паредаса за 23 млн, а продали за 47. Это в два раза больше!! За 200% от закупочной цены!
КАКАЯ "ВЫНУЖДЕННАЯ"??? ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ "ВЫНУЖДЕННАЯ", А "ВЫГОДНАЯ"!
Ну что сказать, опять - стыд, срам и спам!
Кому это пишется всё - я никак понять не могу? Оправдалки никакущего, безтрофейного "Спартака" со вторым бюджетом в Лиге для себя пишете? 15 лет без трофеев, тратя по 120 миллионов в год - это 1,8 миллиарда евро!!! Один миллиард, восемьсот миллионов евро! ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?? ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗИНА?? КУДА ДЕЛА 1,8 ЛЯРДОВ?? ПОСМОТРИ НА СЕБЯ УЖЕ, А НЕ НА "ЗЕНИТ" - ТАМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ, ТАМ ЛЮДИ В ФУТБОЛ ИГРАЮТ. НА СЕБЯ СМОТРИ "МЯСО" - ТЫ ЖЕ ОПРАВДЫВАЕШЬСЯ САМО ПЕРЕД САБОЙ! НЕ СТЫДНО?? ГОРДОСТЬ ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ??
Целевая аудитория для этого текста, это кто?
Кто читатель этого, прости меня русский язык, "текста"? Ведь даже настоящие болельщики "Спартака" не согласятся с написанным, поскольку обладают к
Бюджеты:
"Зенит" - 180 млн. в год
"Спартак" - 120 млн. в год
"ЦСКА" - 80 млн. в год
Внимание вопрос: КАКОЙ ИЗ ЭТИХ КЛУБОВ, ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ, ОТВРАТИТЕЛЬНО ТРАТИТ СВОИ ДЕНЬГИ, КАК И ИГРАЕТ, НО ПРИ ЭТОМ КРИЧИТ, ЧТО КРУГОМ "ВРАГИ", КОТОРЫЕ "ВСЁ КУПИЛИ", А ПОЭТОМУ - "ВСЕ ВИНОВАТЫ", КРОМЕ НИХ??? А??
ЧТО ЭТО ЗА "НАРОДЕЦ" ТАКОЙ, НЕ ЗНАЕТЕ?
"В «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве» отрабатывают денежку? Не факт."
В "Зените" отрабатывают ещё как - 72 очка в копилку Российского футбола. Именно "Зенит" и ЦСКА "выиграли" России три места в ЛЧ и 3 в ЛЕ. Пока "Спартаком" руководил референт-переводчик, а вся команда и болельщики, по своей старой доброй традиции искали "виноватых" в том, что "Спартак" ничего не выигрывает, другие клубы России играли в футбол. Да так, что "Краснодар", которому 11 лет от роду, находится более чем в два раза выше "турбо-народного" барахла. У "Баварии" уже "Ростов" выигрывал, а Диего Симеоне с командой ходили по набережной Дона, пока "народец" визжал по сайтам и форумам о "вселенских несправедливостях", потому что выигрывает кто-то другой, а не "Спартак".
И из этих клубов, есть всего ОДИН, в котором вооооообще сложно найти человека, хоть на поле хотя за ним, который бы эту "денежку отрабатывал". Мне вообще всё больше кажется, что "Спартак" - это просто фк для отмыва от налогов доходов, от добычи "народнейшей" нефти.
Тупо "стиралка" - заявил 120 лямов в год в бюджет "Псевдонародного", а потратил в сумме лямов 60-70. Полтинник миллионов евро в год, в карман - "чистыми". В такой ситуации и мне было бы тотально плевать на каком месте моя "стиралка" и что она 7:0 отлетела от "Ливера". Ну и отлично, меньше тратить на "путешествие" по Европе футбольного клуба - пусть сидят в Тарасовке. Да и если сыграть удачно в Еврокубках в этом сезоне, то болельщики потребуют и следующий, а это надо будет раскошеливаться как "Зенит" на хороших игроков уровня ЛЧ или ЛЕ, а это деньги, а тратить их жалко.
Отсюда - все беды "Спартака". Из-за того, что, по-моему, суть и цель футбольного клуба - не игра в футбол, победы или достижения команды, а нечто иное, куда более приземлённое и банальное!
В зеркало повторяйте почаще:
"МОЙ "СПАРТАК" СЕГОДНЯ - БАРАХЛО. И В ЭТОМ НЕТ НИЧЬЕЙ ВИНЫ, КРОМЕ САМОГО "СПАРТАКА". ДАВАЙТЕ УЖЕ ВЕРНЁМ КЛУБУ ЕГО ИМЯ, ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС ОНО ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ У ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО МИРА НАШЕЙ СТРАНЫ!
Ну что сказать, опять - стыд, срам и спам!
Кому это пишется всё - я никак понять не могу? Оправдалки никакущего, безтрофейного "Спартака" со вторым бюджетом в Лиге для себя пишете? 15 лет без трофеев, тратя по 120 миллионов в год - это 1,8 миллиарда евро!!! Один миллиард, восемьсот миллионов евро! ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?? ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗИНА?? КУДА ДЕЛА 1,8 ЛЯРДОВ?? ПОСМОТРИ НА СЕБЯ УЖЕ, А НЕ НА "ЗЕНИТ" - ТАМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ, ТАМ ЛЮДИ В ФУТБОЛ ИГРАЮТ. НА СЕБЯ СМОТРИ "МЯСО" - ТЫ ЖЕ ОПРАВДЫВАЕШЬСЯ САМО ПЕРЕД САБОЙ! НЕ СТЫДНО?? ГОРДОСТЬ ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ??
Целевая аудитория для этого текста, это кто?
Кто читатель этого, прости меня русский язык, "текста"? Ведь даже настоящие болельщики "Спартака" не согласятся с написанным, поскольку обладают к
Бюджеты:
"Зенит" - 180 млн. в год
"Спартак" - 120 млн. в год
"ЦСКА" - 80 млн. в год
Внимание вопрос: КАКОЙ ИЗ ЭТИХ КЛУБОВ, ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ, ОТВРАТИТЕЛЬНО ТРАТИТ СВОИ ДЕНЬГИ, КАК И ИГРАЕТ, НО ПРИ ЭТОМ КРИЧИТ, ЧТО КРУГОМ "ВРАГИ", КОТОРЫЕ "ВСЁ КУПИЛИ", А ПОЭТОМУ - "ВСЕ ВИНОВАТЫ", КРОМЕ НИХ??? А??
ЧТО ЭТО ЗА "НАРОДЕЦ" ТАКОЙ, НЕ ЗНАЕТЕ?
"В «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве» отрабатывают денежку? Не факт."
В "Зените" отрабатывают ещё как - 72 очка в копилку Российского футбола. Именно "Зенит" и ЦСКА "выиграли" России три места в ЛЧ и 3 в ЛЕ. Пока "Спартаком" руководил референт-переводчик, а вся команда и болельщики, по своей старой доброй традиции искали "виноватых" в том, что "Спартак" ничего не выигрывает, другие клубы России играли в футбол. Да так, что "Краснодар", которому 11 лет от роду, находится более чем в два раза выше "турбо-народного" барахла. У "Баварии" уже "Ростов" выигрывал, а Диего Симеоне с командой ходили по набережной Дона, пока "народец" визжал по сайтам и форумам о "вселенских несправедливостях", потому что выигрывает кто-то другой, а не "Спартак".
И из этих клубов, есть всего ОДИН, в котором вооооообще сложно найти человека, хоть на поле хотя за ним, который бы эту "денежку отрабатывал". Мне вообще всё больше кажется, что "Спартак" - это просто фк для отмыва от налогов доходов, от добычи "народнейшей" нефти.
Тупо "стиралка" - заявил 120 лямов в год в бюджет "Псевдонародного", а потратил в сумме лямов 60-70. Полтинник миллионов евро в год, в карман - "чистыми". В такой ситуации и мне было бы тотально плевать на каком месте моя "стиралка" и что она 7:0 отлетела от "Ливера". Ну и отлично, меньше тратить на "путешествие" по Европе футбольного клуба - пусть сидят в Тарасовке. Да и если сыграть удачно в Еврокубках в этом сезоне, то болельщики потребуют и следующий, а это надо будет раскошеливаться как "Зенит" на хороших игроков уровня ЛЧ или ЛЕ, а это деньги, а тратить их жалко.
Отсюда - все беды "Спартака". Из-за того, что, по-моему, суть и цель футбольного клуба - не игра в футбол, победы или достижения команды, а нечто иное, куда более приземлённое и банальное!
В зеркало повторяйте почаще:
"МОЙ "СПАРТАК" СЕГОДНЯ - БАРАХЛО. И В ЭТОМ НЕТ НИЧЬЕЙ ВИНЫ, КРОМЕ САМОГО "СПАРТАКА". ДАВАЙТЕ УЖЕ ВЕРНЁМ КЛУБУ ЕГО ИМЯ, ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС ОНО ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ У ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО МИРА НАШЕЙ СТРАНЫ!
«В данном случае работник не выполняет свою трудовую функцию, поэтому отсутствуют основания для выплаты ему заработной платы. Законодательством не предусмотрены выплаты работнику за счет средств работодателя при прекращении работы в связи с возбуждением уголовного дела. В табеле учета рабочего времени работника можно поставить код, в соответствии с которым начисление заработной платы задержанному работнику производиться не будет, например буквенный код НБ «Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления заработной платы».
«В данном случае работник не выполняет свою трудовую функцию, поэтому отсутствуют основания для выплаты ему заработной платы. Законодательством не предусмотрены выплаты работнику за счет средств работодателя при прекращении работы в связи с возбуждением уголовного дела. В табеле учета рабочего времени работника можно поставить код, в соответствии с которым начисление заработной платы задержанному работнику производиться не будет, например буквенный код НБ «Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления заработной платы».
Я и не догадывался
Что ты можешь написать более2х слов
Я и не догадывался
Что ты можешь написать более2х слов
зы. Кто хочет прочитать адекватную статью про Зенит и Семака, рекомендцю в СДЗД "Натуральный Семак и революция в «Зените»". Ссылку не оставляю, низзя.
зы. Кто хочет прочитать адекватную статью про Зенит и Семака, рекомендцю в СДЗД "Натуральный Семак и революция в «Зените»". Ссылку не оставляю, низзя.
Свои лазурные намеки при себе оставляй .
Свои лазурные намеки при себе оставляй .
Видимо все настолько хорошо сидят в своих креслах, что не беспокоятся о том что их выгонят за свои провальные решения.
Видимо все настолько хорошо сидят в своих креслах, что не беспокоятся о том что их выгонят за свои провальные решения.