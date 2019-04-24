Топ-11 звезд, которые летом станут свободными агентами

Время бежит, а новые контракты не подписаны? «Соккер.ру» напоминает о знатных футболистах, которые могут сменить клубы ближайшим летом.
Вратарь
Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Вратарь за 70-100 млн евро может достаться кому-то бесплатно. И именно сегодня испанец может окончательно решить, стоит ли ему оставаться в Манчестере? Говорили о контракте с зарплатой в 90 млн евро за все годы, что сделало бы голкипера самым богатым в своей профессии. Но разве Де Хеа получит намного меньше в «Реале», «Ювентусе» или ПСЖ? Давид устал от обороны МЮ, что очевидно, у него проскакивают ошибки – нужен новый вызов и полигон для взлета.
Защитники
Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»)
В этом списке будут проскакивать футболисты МЮ, что лишний раз напоминает – Вудворд не великий футбольный стратег, ведь потратили за последние годы на новичков больше, чем «Ливерпуль». В результате и своего Александера-Арнольда в академии в Манчестере не воспитали, и ставки на покупных игроков не сработали. Дармиан не заиграл, и вместе с Валенсией могут покинуть МЮ летом.
Диего Годин («Атлетико»)
В этом году уругваец столько раз «подписывал» двухлетний контракт с «Интером», что уже сбились со счета. Симеоне сказал, что если уход будет, то это решение примут обе стороны и оно будет выгодным. Еще бы – в Серии А можно играть до ста лет, у миланцев много денег, а Диего – именитый защитник, и возраст вряд ли помешает ему показать лучшие качества на новом месте. И «Атлетико» не пропадет, ведь у них отличная селекция, плюс есть Хименес и Савич.
Давид Луис («Челси»)
Если Годин в силу возраста является футболистом за 20-25 млн евро, если бы не становился с лета свободным агентом, то Давид Луис, хотя всего на год моложе, мог обойтись новому клубу в более крупную сумму. Все знают минусы бразильца – играет с перепадами, но если «Челси» планирует отпустить возвращенного из Парижа защитника, то найдет себе работу без труда. Есть мастерство, харизма и имя – кучерявый бек может всплыть в Испании, Португалии или снова во Франции, только на этот раз в «Монако».
Джеймс Милнер («Ливерпуль»)
Один из рекордсменов АПЛ по количеству сыгранных матчей не проигрывает в лиге, если забивает. Пашет на любой позиции – в том числе в защите, если нужно, но стареет. Милнеру все сложнее быть в основе на пике формы в составе Клоппа, поэтому новый контракт ему пока не предложен. Не исключено, что Джеймс примет решение, когда прояснится титульная судьба «Ливерпуля».
Полузащитники
Адриен Рабьо (ПСЖ)
Рабьо не мальчик – 24 года, и в его возрасте уже надо играть стабильно. Но Адриен уволил родную мать с поста агента, разругался с руководством ПСЖ (теми самими шейхами, что заставили записать Верратти интервью клубному каналу со слезами на глазах, когда Марко пытался уйти пару лет назад). Вариант с «Барселоной» вроде как сорвался, но бесплатный Рабьо – ценный товар, и желающие найдутся. А назад дороги нет – с начала декабря ждет лета вне основы.
Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»)
Боец, проверенный временем и АПЛ. В Англии вряд ли останется, с МЮ контракт пока не подписал, поскольку говорили о прекрасном предложении из ПСЖ. Тухель мог оценить цепкость испанца, а поскольку у парижан вечные проблемы с центром поля, то свободный агент не помешает. Тем более, что есть правила УЕФА. ПСЖ не может, пока их не отменили, подписывать всех новичков за 40-100 млн евро. Эррера – ценный лот на летних торгах.
Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»)
Еще один испанец, еще один игрок МЮ – из песни слов не выбросишь. Сегодня против МС сыграет клуб, с которым не спешат подписывать контракты опытные и проверенные. Мата не обязательно вписывается в планы Сульшера, но вы помните Хуана на пике в «Челси». Игрок невероятно умный, сильный, но подрастерял хватку. Хочет длительный контракт с нынешним клубом, а в МЮ не любят такие для возрастных игроков. Пока торгуются, но «Барселона» и «Арсенал» на низком старте.
Ясин Браими («Порту»)
Помните, пару лет назад пророчили, что именно Браими станет следующим крутым алжирцем, который покорит футбольный Олимп? Но позже заговорили о Марезе, а теперь не спешат переключаться на Мбаппе, поскольку не все в курсе, что у него мама из тех же краев, что родители Зидана. А вот Браими затерялся в джунглях для звезд футбола. Зато сейчас его «Порту» воюет за чемпионство, а Ясин собрал 12 голов и 3 ассиста во всех турнирах. Сразу несколько клубов топ-5 им заинтересовались.
Нападающие
Оливье Жиру («Челси»)
Чемпион мира и вице-чемпион Европы не стал ключевой фигурой в «Челси». Голы пятками не забивает, как за «Арсенал». Зимой Игуаин приехал и аргентинца прижимают к груди фанатки, празднуя голы. Жиру готовится к смене клуба, и судя по последним сообщениям – может вернуться во Францию. Чемпион страны в составе «Монпелье» заинтересовал «Ниццу» Патрика Виейра. Хорошая сделка для «орлов», хотя и оклад у Жиру жирный, как его тезка-салат.
Даниэл Уэлбек («Арсенал»)
Бывшему форварду МЮ уже 28 лет, и у него немало травм, но выберем в основу именно Дэнни. Энди Кэрролл – еще один потенциальный свободный агент, еще старше, Балотелли всегда Балотелли, а Старридж по части посещений лазарета перещеголяет нападающего «Арсенала». И даже если нет, то Уэлбека оценивают не ниже. Возможно, в АПЛ слишком добры к местным нападающим? Посмотрим по тому, как Дэнни заиграет в новом клубе, ведь в «Арсенале» ему тесно из-за Ляказетта и Обамеянга.
Бонус. Можно также представить резерв для основного состава, причем сразу для всех 11 позиций. В состав пока проходит Дзагоев – контракт не продлили официально, и Каборе – думал о Турции или Москве. Также под вопросом будущее Кокорина, ведь его соглашение с «Зенитом» лишь до лета 2019. Зато в составе финалисты Лиги чемпионов и герои ЧМ, как Очоа.
Очоа («Стандард») – Рафаэл («Лион»), Кэхилл («Челси»), Компани («Манчестер Сити»), Филипе Луис («Атлетико») – Каборе («Краснодар»), Дзагоев (ЦСКА), Насри («Вест Хэм»), Перейра (МЮ) – Балотелли («Марсель»), Старридж («Ливерпуль»).
Сколько денег сэкономят покупатели?
Как знаем по различным примерам, из которых показательным для России и актуальным является случай Маркизио – всегда надо проводить углубленное медицинское обследование, если подписываешь свободного возрастного агента, не всегда свободный агент дешево обходится.
Часто приходится платить «подъемные» и агентам отстегивать. Но выше не все с проблемами со здоровьем, зато почти у каждого за плечами опыт и трофеи. Есть и не старые – Де Хеа еще десять лет может играть на высоком уровне, есть молодые – Рабьо редкий игрок до 25, кто может поменять клуб как свободный агент.
Речь часто о футболистах из грандов мирового футбола, участников плей-офф еврокубков. И если суммировать их оценочную трансферную стоимость, то можно получить огромную сумму – около 350 миллионов евро. Редкий клуб может позволить себе такие траты за трансферное окно. И уж точно не купить за такие деньги 11 мастеров аналогичного класса.
При этом любой генеральный директор за 10 миллионов евро фигурально раздавит конкурентов – нередко чистая прибыль богатого клуба за целый сезон в таких рамках. Так что каждый в списке, особенно Рабьо и Де Хеа как самые молодые и дорогие, привлекли внимание акул трансферного рынка. Получить контракт с Давидом, не оплачивая рыночную трансферную стоимость МЮ – мечта многих грандов.
Как видите, таких сделок, как у Рэмзи с «Ювентусом», летом будет немало. Кто-то из списка еще решит остаться в нынешнем клубе, а остальные сменят футбольную прописку.
Лол:)
Лол:)