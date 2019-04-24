Топ-11 звезд, которые летом станут свободными агентами

24 апреля 2019, 18:30

Время бежит, а новые контракты не подписаны? «Соккер.ру» напоминает о знатных футболистах, которые могут сменить клубы ближайшим летом.

Вратарь

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Вратарь за 70-100 млн евро может достаться кому-то бесплатно. И именно сегодня испанец может окончательно решить, стоит ли ему оставаться в Манчестере? Говорили о контракте с зарплатой в 90 млн евро за все годы, что сделало бы голкипера самым богатым в своей профессии. Но разве Де Хеа получит намного меньше в «Реале», «Ювентусе» или ПСЖ ? Давид устал от обороны МЮ , что очевидно, у него проскакивают ошибки – нужен новый вызов и полигон для взлета.

Защитники

Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»)

В этом списке будут проскакивать футболисты МЮ , что лишний раз напоминает – Вудворд не великий футбольный стратег, ведь потратили за последние годы на новичков больше, чем «Ливерпуль». В результате и своего Александера-Арнольда в академии в Манчестере не воспитали, и ставки на покупных игроков не сработали. Дармиан не заиграл, и вместе с Валенсией могут покинуть МЮ летом.

Диего Годин («Атлетико»)

В этом году уругваец столько раз «подписывал» двухлетний контракт с «Интером», что уже сбились со счета. Симеоне сказал, что если уход будет, то это решение примут обе стороны и оно будет выгодным. Еще бы – в Серии А можно играть до ста лет, у миланцев много денег, а Диего – именитый защитник, и возраст вряд ли помешает ему показать лучшие качества на новом месте. И «Атлетико» не пропадет, ведь у них отличная селекция, плюс есть Хименес и Савич.

Давид Луис («Челси»)

Если Годин в силу возраста является футболистом за 20-25 млн евро, если бы не становился с лета свободным агентом, то Давид Луис, хотя всего на год моложе, мог обойтись новому клубу в более крупную сумму. Все знают минусы бразильца – играет с перепадами, но если «Челси» планирует отпустить возвращенного из Парижа защитника, то найдет себе работу без труда. Есть мастерство, харизма и имя – кучерявый бек может всплыть в Испании, Португалии или снова во Франции, только на этот раз в «Монако».

Джеймс Милнер («Ливерпуль»)

Один из рекордсменов АПЛ по количеству сыгранных матчей не проигрывает в лиге, если забивает. Пашет на любой позиции – в том числе в защите, если нужно, но стареет. Милнеру все сложнее быть в основе на пике формы в составе Клоппа, поэтому новый контракт ему пока не предложен. Не исключено, что Джеймс примет решение, когда прояснится титульная судьба «Ливерпуля».

Полузащитники

Адриен Рабьо ( ПСЖ )

Рабьо не мальчик – 24 года, и в его возрасте уже надо играть стабильно. Но Адриен уволил родную мать с поста агента, разругался с руководством ПСЖ (теми самими шейхами, что заставили записать Верратти интервью клубному каналу со слезами на глазах, когда Марко пытался уйти пару лет назад). Вариант с «Барселоной» вроде как сорвался, но бесплатный Рабьо – ценный товар, и желающие найдутся. А назад дороги нет – с начала декабря ждет лета вне основы.

Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»)

Боец, проверенный временем и АПЛ . В Англии вряд ли останется, с МЮ контракт пока не подписал, поскольку говорили о прекрасном предложении из ПСЖ . Тухель мог оценить цепкость испанца, а поскольку у парижан вечные проблемы с центром поля, то свободный агент не помешает. Тем более, что есть правила УЕФА . ПСЖ не может, пока их не отменили, подписывать всех новичков за 40-100 млн евро. Эррера – ценный лот на летних торгах.

Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»)

Еще один испанец, еще один игрок МЮ – из песни слов не выбросишь. Сегодня против МС сыграет клуб, с которым не спешат подписывать контракты опытные и проверенные. Мата не обязательно вписывается в планы Сульшера, но вы помните Хуана на пике в «Челси». Игрок невероятно умный, сильный, но подрастерял хватку. Хочет длительный контракт с нынешним клубом, а в МЮ не любят такие для возрастных игроков. Пока торгуются, но «Барселона» и «Арсенал» на низком старте.

Ясин Браими («Порту»)

Помните, пару лет назад пророчили, что именно Браими станет следующим крутым алжирцем, который покорит футбольный Олимп? Но позже заговорили о Марезе, а теперь не спешат переключаться на Мбаппе, поскольку не все в курсе, что у него мама из тех же краев, что родители Зидана. А вот Браими затерялся в джунглях для звезд футбола. Зато сейчас его «Порту» воюет за чемпионство, а Ясин собрал 12 голов и 3 ассиста во всех турнирах. Сразу несколько клубов топ-5 им заинтересовались.

Нападающие

Оливье Жиру («Челси»)

Чемпион мира и вице-чемпион Европы не стал ключевой фигурой в «Челси». Голы пятками не забивает, как за «Арсенал». Зимой Игуаин приехал и аргентинца прижимают к груди фанатки, празднуя голы. Жиру готовится к смене клуба, и судя по последним сообщениям – может вернуться во Францию. Чемпион страны в составе «Монпелье» заинтересовал «Ниццу» Патрика Виейра. Хорошая сделка для «орлов», хотя и оклад у Жиру жирный, как его тезка-салат.

Даниэл Уэлбек («Арсенал»)

Бывшему форварду МЮ уже 28 лет, и у него немало травм, но выберем в основу именно Дэнни. Энди Кэрролл – еще один потенциальный свободный агент, еще старше, Балотелли всегда Балотелли, а Старридж по части посещений лазарета перещеголяет нападающего «Арсенала». И даже если нет, то Уэлбека оценивают не ниже. Возможно, в АПЛ слишком добры к местным нападающим? Посмотрим по тому, как Дэнни заиграет в новом клубе, ведь в «Арсенале» ему тесно из-за Ляказетта и Обамеянга.

Бонус. Можно также представить резерв для основного состава, причем сразу для всех 11 позиций. В состав пока проходит Дзагоев – контракт не продлили официально, и Каборе – думал о Турции или Москве. Также под вопросом будущее Кокорина, ведь его соглашение с «Зенитом» лишь до лета 2019. Зато в составе финалисты Лиги чемпионов и герои ЧМ , как Очоа.

Очоа («Стандард») – Рафаэл («Лион»), Кэхилл («Челси»), Компани («Манчестер Сити»), Филипе Луис («Атлетико») – Каборе («Краснодар»), Дзагоев ( ЦСКА ), Насри («Вест Хэм»), Перейра ( МЮ ) – Балотелли («Марсель»), Старридж («Ливерпуль»).

Сколько денег сэкономят покупатели?

Как знаем по различным примерам, из которых показательным для России и актуальным является случай Маркизио – всегда надо проводить углубленное медицинское обследование, если подписываешь свободного возрастного агента, не всегда свободный агент дешево обходится.

Часто приходится платить «подъемные» и агентам отстегивать. Но выше не все с проблемами со здоровьем, зато почти у каждого за плечами опыт и трофеи. Есть и не старые – Де Хеа еще десять лет может играть на высоком уровне, есть молодые – Рабьо редкий игрок до 25, кто может поменять клуб как свободный агент.

Речь часто о футболистах из грандов мирового футбола, участников плей-офф еврокубков. И если суммировать их оценочную трансферную стоимость, то можно получить огромную сумму – около 350 миллионов евро. Редкий клуб может позволить себе такие траты за трансферное окно. И уж точно не купить за такие деньги 11 мастеров аналогичного класса.

При этом любой генеральный директор за 10 миллионов евро фигурально раздавит конкурентов – нередко чистая прибыль богатого клуба за целый сезон в таких рамках. Так что каждый в списке, особенно Рабьо и Де Хеа как самые молодые и дорогие, привлекли внимание акул трансферного рынка. Получить контракт с Давидом, не оплачивая рыночную трансферную стоимость МЮ – мечта многих грандов.

Как видите, таких сделок, как у Рэмзи с «Ювентусом», летом будет немало. Кто-то из списка еще решит остаться в нынешнем клубе, а остальные сменят футбольную прописку.