Широков: «Нам нужны уверенные в себе люди»

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков считает, что футболистам команды рано думать о своих контрактах.

На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.

Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место.