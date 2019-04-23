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Широков: «Нам нужны уверенные в себе люди»

23 апреля 2019, 20:22

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков считает, что футболистам команды рано думать о своих контрактах.

На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.

Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место.

Недавно игроки «Динамо» спели песню в честь дня рождения клуба. 

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Сп62
Сп62
   467 / 954
24 апреля в 18:55
Рома прав и неважно, где он и зачем.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
23 апреля в 23:07
Зажрались там они, в пердив пора.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 21:45
Широково не тонет!
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
23 апреля в 20:38
Вот это да. Ну тогда смело идите зам. ген. директора условно ФК "Чита", ах да. туда никак . Просто новость вспомнил, когда Широков заявил, что не в курсе трансферов, он отдыхает на выходных (примерно).
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
23 апреля в 20:27
Его еще не выгнали??? Во , присосался!!!
Barushevski
Barushevski
23 апреля в 20:26
Руководство Динамо: "Уже не уверены, что нам нужен Широков..."
порт
порт
   321 / 954
23 апреля в 20:24
О, а я думал что этого агронома давно выгнали из Динамо.
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