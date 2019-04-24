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Почеттино: «Эриксен готов к переговорам по новому контракту»

24 апреля 2019, 09:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино порассуждал о будущем полузащитника команды Кристиана Эриксена.

Я всё прямо сказал еще несколько месяцев назад. Кристиан - особенный игрок. Все наши футболисты особенные, уникальные, нам надо это понимать.

Игрок и клуб в скором времени всё согласуют. Надеюсь и хочу, чтобы Кристиан остался с нами в будущем. Он открыт к переговорам. Посмотрим, что произойдет.

Сезон подходит к концу. Потом будет много времени пообщаться. Сейчас важнее всего не только для Эриксена, но и для всех, - сосредоточиться и достигнуть поставленных целей.

Ходят слухи, что на датского хавбека претендует «Бавария»

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kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 10:48
Всегда готов?
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
24 апреля в 09:55
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