Почеттино: «Эриксен готов к переговорам по новому контракту»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино порассуждал о будущем полузащитника команды Кристиана Эриксена.

Я всё прямо сказал еще несколько месяцев назад. Кристиан - особенный игрок. Все наши футболисты особенные, уникальные, нам надо это понимать.

Игрок и клуб в скором времени всё согласуют. Надеюсь и хочу, чтобы Кристиан остался с нами в будущем. Он открыт к переговорам. Посмотрим, что произойдет.

Сезон подходит к концу. Потом будет много времени пообщаться. Сейчас важнее всего не только для Эриксена, но и для всех, - сосредоточиться и достигнуть поставленных целей.