Роналдиньо одобряет! «Тоттенхэм» может выйти в финал ЛЧ

вчера, 16:00

В «шпор» не верит Гвардиола – записал «Сити» в полуфинал до игры, но «Соккер.ру» напоминает о коварстве футбольной судьбы.

Роналдиньо с привычной хитринкой спросил: «А почему бы „Тоттенхэму“ не выиграть Лигу чемпионов»? И вправду, все бывает впервые, а здесь команда, которая столько решающих матчей на подступах к трофеям проиграла, что рано или поздно какой-то бразильский шаман должен наколдовать им удачу. Особенно с учетом, что после МС светят игры с «Аяксом», и шансы тогда равны.

Впрочем, можно проиграть уже сегодня. Таких «шпор» было много, и обычно они без своего кубка. В футболе хорошо играющие неудачники – норма, традиция. Например, «Байер», который один раз зашел в финал ЛЧ , получил от Рауля и Зидана, позже переименовался в «Баварию» - Лусио, Баллак и Зе Роберто сменили Леверкузен на Мюнхен.

Или вот «Атлетико» Гризманна заживляет раны ЛЧ в ЛЕ , но второго кубка им явно мало. У «Ливерпуля» был Стамбул, но позже за удачу заплатили двумя проигранными финалами Лиги чемпионов. Была «Валенсия» Эктора Купера, так что классные неудачники финалов – популярный жанр. Клубами не ограничивается, ведь у Германии до победы в Бразилии были осечки на ЧМ и Евро, растянутые во времени и связавшие разные поколения игроков.

Аргентина проиграла три больших финала, хотя у них есть Месси. На фоне таких классических неудачников команда Почеттино, которая не уступала пока в грандиозных финалах, не кажется уникальной. Но учтите, что один из самых богатых клубов планеты – другой не построил бы такой стадион, как новая арена «шпор», годами готовился к сегодняшнему вечеру. И у них есть причины пройти в полуфинал.

Высокомерие Гвардиолы

Хосеп в решающих матчах с «Баварией» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов превращается в какого-то Антонио Конте – дерзость бьет через край. У «Тоттенхэма» есть шанс пройти «горожан», а испанец зачем-то до поединка сделал заявление о «чуйке» - видит свою команду в полуфинале. Снова паникует, ведь в футболе не заведено побеждать на пресс-конференциях до матча. «Манчестер Сити» не может недооценить «Тоттенхэм», поверив словам тренера, ведь давно их знает. Но если Хосепа переиграют - увидите вылет фаворита. Очередной, ведь Гвардиола стабильно не выходит в финалы ЛЧ .

Готовность «Тоттенхэма»

Пусть третья команда АПЛ , но ведь не шестая и не седьмая. «Шпоры» после ужасной для себя серии с поражениями, когда только победы над «Боруссией» Д грели и вселяли надежду, перешли к победам. Обыграли «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд», не пропуская, что для Льориса важно, ведь голкипер у «шпор» куражный. Когда на чемпионате мира поймал волну – ошибся, лишь когда на команду не повлияло. Но, кроме чемпиона мира, есть прекрасный Сон – создал 21 гол пасами и ударами в ЛЧ и АПЛ , умница Эриксен, коварный Алли, взрывной Моура, один из самых лучших центрбеков планеты – Вертонген. Состав шикарный, вариантов игры полно.

Травма Кейна и «невезучесть»

Потеря лидера - повод остальным собрать волю в кулак. Харри наклепал за клуб, который в щекастого паренька поверил, в отличие от «Арсенала», где места толстому ребенку не нашли, целых 164 гола в 252 матчах! Без Кейна зашевелятся остальные «неудачники». К слову, о хронической невезучести. С этим ярлыком «Тоттенхэма» связан один парадокс сезона. У команды намного меньше по-настоящему качественных моментов, чем забитых мячей. Проигранный 0:1 матч против «Манчестер Юнайтед» имени Де Хеа был исключением. Куда чаще в АПЛ у «шпор» наоборот ничего выдающегося не было, а голы залетали. Умеют, если захотят – Гвардиоле на заметку, забить столичный клуб может из ничего.

Полный контроль над ситуацией

Два из четырех титулов, которые может взять «Манчестер Сити», в руках «Тоттенхэма». Если сегодня и на выходных «шпоры» отберут очки у Гвардиолы, то у Почеттино появится шанс удивить «Аякс» в полуфинале и оказаться на «Ванда Метрополитано», хотя их никто там не ждал изначально, кроме самых безумных фанатов. А у «Ливерпуля», если у «горожан» отгрызут пару пунктов в АПЛ , будет свой шанс всей жизни. И вы знаете, как футбол обожает подобные сценарии. Например, кто ждал в финалах «Боруссию» Д, «Атлетико» или «Ливерпуль»? Пусть все проиграли, но ведь шансы получали. Вот и «Тоттенхэму» надо верить в финал Лиги чемпионов. Нет ничего сказочного в сценарии ничьей в Манчестере. Опыт поражений трудных от МС их не сломал, теперь в шаге от полуфинала.

Во многих лигах «Тоттенхэм» был бы значимее!

«Шпорам» не повезло с чемпионатом. В Англии сейчас дикая концентрация крутых команд и 20 богатых клубов. Но по тому, как Почеттино сыграл против «Барселоны» после домашнего влета 2:4 – получили ничью 1:1 на «Камп Ноу», по матчам против «Ювентуса» - опять была яркая ничья 2:2 и неплохой шанс пройти дальше, увидели потенциал. А по двум играм против «Боруссии» Д, когда вынесли претендента на серебряную «салатницу», увидели уверенный «Тоттенхэм».

И с «Манчестер Сити» дома не сломались. Если выдержать линию, то дальше может быть отплата за годы стараний и страданий. Рассказывая, как Клопп заслужил шанс на еще один финал и трофей – не использовал две попытки взять ЛЧ , убеждая, что «Барселона» из-за Месси сразу главный фаворит, не забывайте, как в Лиге чемпионов с ними всеми, за исключением «Реала», обычно обходится судьба-злодейка.

У Лиги чемпионов особое чувство юмора, и «Тоттенхэм» в мадридском финале в него полностью вписывается, как и «Аякс» - в полуфинале со «шпорами». И Почеттино сегодня повезло схлестнуться с соперником, которого его команда знает, изучала годами, привыкла им проигрывать и провела один приличный матч, воспользовавшись плохой игрой фаворита. Конечно, теперь слово Гвардиоле и его мощнейшей команде, но у «Манчестер Сити» плохое положение.

Проиграли на выезде, не забив, и теперь им нужно два мяча для прямого прохода без единого удара. У «Тоттенхэма» никогда может не быть подобного шанса не просто на проход в полуфинал Лиги чемпионов, а чтобы сыгранный состав наконец поверил в себя. Если бы «шпоры» реже выходили на поле с мыслями, что они – одни из главных неудачников в футболе, и «Лестер» не допустили бы на первое место, и «Челси» в Кубке Лиги бы не проиграли.

Сами «аристократы» тоже много уступали, в том числе в ЛЧ , а потом научились побеждать даже тех, кто лучше их играл в футбол. «Манчестер Сити» сильнее, чем «Тоттенхэм». Тренер Гвардиола значимее, чем Почеттино. Но в конкретно взятой игре, где любая ничья устроит «шпор», общее проигрывает частному. Впрочем, как и в любом плей-офф Лиги чемпионов. Если «Тоттенхэм» поверит в себя – сможет удивить. Де Лигт ведь правильно сказал: если привыкнуть, то дальше становится проще, а не сложнее.

«Шпоры» ведь хороши. Там вратарь – чемпион мира. В центре обороны – один из лучших беков последних лет. Плеймейкер – красавец, Сон результативный и техничный. Пожалуй, нас всех как болельщиков развратили два перца – Месси и Роналду, у которых подвигов на три великих карьеры у каждого. И «Реал» с «Барселоной». Доступность к футболу высшего уровня позволяет не восторгаться попыткам таких клубов, как «Тоттенхэм», но что невероятного в ничьей на «Этихад» сегодня или в победе МС со счетом 2:1, который их не устраивает?

Все ждали битву «Ювентуса» и «Манчестер Сити», а может сложиться может иначе. Роналдиньо ведь не тренер, но вкус на футбол у него изумительный. И если бразильцу кажется, что в «Тоттенхэме» что-то есть – можете ему верить.