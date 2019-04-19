Полуфинализм. Кто сыграет в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы?

вчера, 13:00

Известны четверки сильнейших команд в ЛЧ и ЛЕ . «Соккер.ру» воображает, что сегодня состоялась жеребьевка и оценивает шансы в четырех последних двухматчевых битвах сезона.

Лига чемпионов

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в высшей степени необычный состав полуфиналистов. Так, «Аякс» не добирался до этой стадии турнира 22 года, а «Тоттенхэм» - 57. Из прошлогодних полуфиналистов вновь попал в четверку сильнейших только «Ливерпуль». «Реал», «Бавария» и «Рома» играли в плей-офф, но уступили в первом же раунде.

«Тоттенхэм» (18*) vs «Аякс» (20) = 50% на 50%

«Аякс» - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, но успехи амстердамского клуба уже быльем поросли, последний всплеск величия наблюдался в середине 90-х под руководством Луи ван Гала, а три своих Кубка чемпионов «дети Бога» выиграли в начале 70-х прошлого века. «Тоттенхэм» и вовсе не избалован участиями в Кубке/Лиги чемпионов, а в полуфинал «шпоры» выбрались всего лишь во второй раз в своей истории, причем первых заход состоялся 57 лет назад.

Между собой «Тоттенхэм» и «Аякс» встретились лишь однажды – в 1/16 финала Кубка обладателей Кубков 1981/82. «Тоттенхэм» тогда одержал уверенные победы в обоих матчах – 3:1 в гостях и 3:0 дома, то вообще была пора доминирования английских клубов в Европе. Прямо сказать, ни лондонцев, ни амстердамцев так высоко в сетке Лиги чемпионов не ждали, а теперь один из этих клубов сыграет в финале. Каждому пришлось расправиться с грандами на своем пути, сотворить сенсации.

Если победа «Тоттенхэма» над дортмундской «Боруссией» удивила разве что тем, как безропотно ее приняли немцы, то успех в дуэли с «Манчестер Сити» стал настоящей неожиданностью, ведь многие видели команду Хосепа Гвардиолы победителем турнира. «Аякс» и вовсе расправился с триумфаторами последних трех лет в Лиге чемпионов: мадридским «Реалом» в целом и с Криштиану Роналду в отдельности. «Ювентус», за который выступает португалец, тоже высоко котировался, но уже в прошедшем времени. Фаворита в паре «Аякса» и «Тоттенхэма» нет и быть не может. Шансы на выход в финал равны.

*здесь и далее в скобках указан клубный рейтинг УЕФА .

«Барселона» (2) vs «Ливерпуль» (12) = 50% на 50%

То же самое скажу и о другой паре, в которой сойдутся «Барселона» и «Ливерпуль»: «на бумаге» никто не выглядит сильнее, у каждого свои козыри, на каждого Месси найдется свой ван Дейк. Это соперничество уже успели окрестить «скрытым финалом» - считается, что «Барселона» или «Ливерпуль», кто бы из них ни выиграл очное соперничество, сомнут счастливчика из параллельной пары в финале. Впрочем, могут ведь так измочалить друг друга, что победитель подойдет к решающей схватке опустошенным, но это уже несколько другая история.

Не назову путь «Барселоны» и «Ливерпуля» к полуфиналу тернистым. У «красных» был опасный по статусу соперник в 1/8 финала, но «Бавария» сейчас не та, что прежде, команда Юргена Клоппа по делу выбросила мюнхенцев за борт Лиги чемпионов. «Порту» - не тот соперник, которым напугаешь «Ливерпуль», победы в обоих матчах над «драконами» это подтверждают. «Барса» по пути к полуфиналу прошла «Лион» - тоже соперник из другой весовой категории. А в четвертьфинале каталонцам попался МЮ , чей подвиг в противостоянии с бесхребетным ПСЖ не стоит переоценивать.

«Барселона» и «Ливерпуль» - титулованные особы в престижнейшем турнире Старого Света, у них десять побед в Кубке/Лиге чемпионов на двоих, по пять на брата, но каждый из них по-своему заждался триумфа. «Барса» брала «ушастого» в 2015 году, но потом расстраивалась, глядя на успехи «Реала», а «Ливерпуль» побеждал в 2005-м, в том самом безумном стамбульском финале, после чего еще дважды добирался до решающего матча. В 2007-м «Милан» взял реванш за поражение в Стамбуле, а в прошлом году проиграл «Реалу». Возможно, кто-то из них – «Барселона» или «Ливерпуль», осуществят свою мечту в этом году и выиграют Лигу чемпионов. Но сначала им нужно разобраться между собой.

Лига Европы

В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, состав полуфиналистов по сравнению с прошлым годом обновился на 75%. Только «Арсенал» второй год подряд в финальной пульке из четырех команд, иных уж нет. «Атлетико» играл в Лиге чемпионов и вылетел в 1/8 финала от «Ювентуса» и Роналду. На аналогичной стадии другого турнира сошел с дистанции «Зальцбург», не справившийся с «Наполи». А прошлогодний финалист «Марсель» позорно покинул турнир после групповой стадии, заняв последнее место с одним очком в своем квартете. За победу в Лиге Европы продолжают борьбу два английских клуба из Лондона – «Арсенал» и «Челси», немецкий «Айнтрахт» и испанская «Валенсия». Три последних выигрывали Кубок УЕФА в своей истории, а «Арсенал» играл в финале.

«Арсенал» (10) vs «Валенсия» (43) = 55% на 45%

Английские клубы – фавориты в своих парах, но фавориты скорее формальные, ведь «Валенсия» с «Айнтрахтом» не случайные полуфиналисты. «Лос Чес» под руководством Марселино Гарсии Тораля превратились в кубковых бойцов, они и до финала Кубка Короля добрались, где сыграют против «Барселоны». «Арсенал» против «Валенсии» - это Унаи Эмери против команды, в которой сделал себе имя, это Денис Черышев против Генриха Мхитаряна, два футболиста с постсоветского пространства сойдутся в схватке за финал Лиги Европы.

Кстати, «Валенсия» и «Арсенал» однажды играли в финале. Это был финал Кубка Кубков 1979/1980, и тогда после нулевой ничьей в основное и дополнительное время испанцы вырвали победу в серии пенальти. После этого, уже в XXI веке, «летучие мыши» выигрывали у «канониров» двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов, в четвертьфинале сезона 2000/2001, где «Валенсия» дошла до финала.

За последние 20 лет у этих команд пять еврокубковых финалов на двоих (3 в Лиге чемпионов, 2 – Кубке УЕФА /Лиге Европы), правда, только один победный: «Валенсия» завоевала Кубок УЕФА в 2004 году. В этом году на совместном счету «Арсенала» и «Валенсии» станет одним финалом больше. Но кто же сыграет в нем? Празднующие 100-летний юбилей в этом году левантийцы или «канониры» под руководством тренера, уже трижды побеждавшего в Лиге Европы?

«Айнтрахт» (77) vs «Челси» (16) = 45% на 55%

Любопытно, что «Айнтрахт» выиграл Кубок УЕФА в том же сезоне 1979/1980, когда «Валенсия» и «Арсенал» бились в финале Кубка Кубков. «Челси» – единственная команда из продолжающих борьбу, побеждавшая в турнире уже при современном формате. Лондонцы выиграли Лигу Европы в 2013-м, а годом раньше победили в Лиге чемпионов. Лига Европы – единственный шанс «Челси» в нынешней кампании завоевать трофей, а для Маурицио Сарри, который уже не раз находился на грани отставки, продлить свое пребывание в Лондоне.

Но и «Айнтрахт» не лыком шит. Выиграв в прошлом году трофей после 30-летнего перерыва (речь о Кубке Германии), «орлы» как будто почувствовали запах крови и теперь готовы заклевать любого, кто станет на их пути. В четвертьфинале не поздоровилось «Бенфике», несмотря на победу в первом матче со счетом 4:2, до этого «Айнтрахт» выбил «Шахтер» и «Интер». Солидная коллекция скальпов, в которой не хватает английского. Нужно сказать, что «Челси» и «Айнтрахт», в отличие от соперников по трем другим полуфинальным еврокубковым парам, никогда не встречались. Вот и познакомятся!