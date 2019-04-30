Предтеча тотального футбола. Чемпионский сезон «Бернли»

вчера, 17:03

«Соккер.ру» рассказывает о «Бёрнли» Гарри Потса, который выиграл чемпионат Англии в 1960-м.

Великий голландский тренер Ринус Михелс когда-то написал, что «тотальный футбол» - вовсе не его изобретение. Он только довёл схему, где футболисты могут выполнять самые разные функции, до совершенства. Будучи нападающим «Аякса» Михелс услышал о подобных идеях от своего тренера, знаменитого англичанина Джека Рейнольдса. На формирование взглядов голландца повлияли блестящая сборная Венгрии Густава Шебеша и «Бёрнли», ставший чемпионом под руководством Гарри Потса.

Новый вектор развития

Вот об этой ныне изрядно забытой даже в Англии команде мы и поговорим. В 1955 году новый председатель «Бёрнли» Боб Лорд заявил, что его команда будет самой передовой в Англии. Заявление не оказалось голословным. «Бёрнли» стал первым английским клубом, который обзавёлся собственным тренировочным полем. Была выстроена новая система подготовки резервов, что было очень важно для «бордовых», принципиально не покупавших игроков на стороне. Тренер Алан Браун, закончив занятия с футболистами, закрывался в кабинете и изучал горы методической литературы, купленной лордом. Какие-то прогрессивные идеи он заимствовал и переносил на английскую почву, какие-то отвергал. При Брауне «Бёрнли» стал довольно крепким середняком, с которым нужно было считаться. Появились первые плоды обновлённой школы – в состав влились нападающие Джон Коннолли и Рэй Пойнтер.

Но в 1957-м пути Лорда и Брауна разошлись. Председатель решил, что команда перестала прогрессировать, и решил нанять нового тренера. Им стал бывший нападающий «Бёрнли» Гарольд (Гарри) Потс. Браун же отправился тренировать «Сандерленд».

Гарри Потс считался талантливым нападающим, но лучшие годы пришлись на вторую мировую войну. Сам Гарри не воевал, но все эти годы нёс службу в Индии, где ему было явно не до футбола. Свой первый матч за «Бёрнли» Потс сыграл, когда ему уже исполнилось 26 лет. «Бордовые» тогда играли во втором дивизионе, и 14 голов Потса помогли им вернуться в компанию сильнейших. Через несколько лет Гарри перебрался в «Эвертон». В Ливерпуле и сформировалась тренерская философия Потса. Он понял, что существующие игровые схемы чересчур архаичны. Почему бы нападающим не отходить назад и не участвовать в обороне своих ворот? Или наоборот, почему нужно отряжать в атаку только четверых? Ведь можно создавать численное преимущество впереди за счёт подключения полузащитников и даже игроков обороны. Конечно, подобный стиль требует иной, более основательной физической подготовки. Так пусть готовятся.

Гарри намеревался внедрить свои методы в «Лидсе», но ему не дали. Его вообще позвали не за этим, предложив роль скаута. Потс покинул Лидс, не проработав там ни дня. Пришлось начинать в скромном «Шрюсбери». Там он трудился всего полгода, ибо отказаться от приглашения родного клуба он не мог. А приглашение возглавить «Бёрнли» поступило зимой.

Не сразу всё получалось на «Тёрф Мун». Шестое место в сезоне 57/58, седьмое в 58/59. В 1959-м Потс зашёл в кабинет Боба Лорда с просьбой купить футболиста. «Бёрнли» не тратил деньги на приобретение игроков без малого десять лет. Сам Лорд - мясник, раскрутившийся с нуля и сын парикмахера, знал цену каждому шиллингу. Поэтому в клубе была жёсткая экономия. Но пять тысяч фунтов на покупку 18-летнего ирландца Алекса Элдера выделил. Достал из сейфа и отсчитал. Не напрасно. Элдер не только отлично справлялся со своими прямыми обязанностями левого защитника, но и был чрезвычайно полезен впереди. Молодой здоровый и выносливый парень поддерживал все атаки «бордовых». Сам по воротам пока не бил, но и пасы отдавал, и численный перевес в нападении создавал. Глядя на Элдера стал действовать в подобной манере правый защитник Джон Ангус, ранее боявшийся перешагнуть центральную линию поля.

Все в атаке, все в обороне

Настала пора познакомиться с личным составом. Ворота защищал 21-летний Адам Блэклоу, один самых молодых вратарей первого дивизиона. Юного шотландца нашли в Абердине, откуда и перевезли в графство Ланкашир. Адам стал первым номером благодаря неприятности, случившейся с его коллегой Колином Макдональдом. Основной вратарь сборной Англии на чемпионате мира 1958-го сломал ногу в товарищеском матче и уже не смог вернуться на прежний уровень. В чемпионском сезоне вторым голкипером был Джон Фарнелл, будущий страж ворот «Арсенала».

Крайних защитников вы уже знаете – справа 20-летний Джон Ангус, слева – 19-летний Алекс Элдер. В центре обороны Томми Каммингс и (или) Бобби Сейт, которые проводили много времени и в середине поля. Основной центральный защитник Билли Маршалл пропустил весь год из-за травмы. Средняя линия – Джимми Адамсон, Джимми Макилрой и Брайан Миллер. Две «рабочие лошадки» Адамсон и Миллер, и Макилрой, двигатель и мозговой центр одновременно. Линия атаки Райан Пилкингтон, Джон Коннелли и Рэй Пойнтер. Если в обороне играли три бойца, то к указанному выше трио форвардов присоединялся Джимми Робсон. И в резерве Тревор Мередит, Йан Лоусон и Билли Смит.

Особенность команды Потса была в том, что его игроки не имели какой либо закреплённой позиции. Игровая схема менялась в зависимости от ситуации. За счёт быстрых перемещений создавался численный перевес на участках поля. «Бёрнли» много играл в пас, не злоупотреблял навесами и не был похож на большинство английских коллективов. Однако миссия по завершению атак возлагалась на определённых игроков - тех, у кого был поставлен удар. Или тех, кто лучше действовал в воздухе. Поэтому большинство голов приходилось на долю трёх футболистов – Коннелли, Робсона и Пойнтера.

Прыжок на вершину

«Бёрнли» стартовал с побед над «Лидсом» (3:2) и «Эвертоном» (5:2). Но уже в третьем туре «бордовые» получили звонкую пощёчину от «Вест Хэма» 1:3. В дальнейшем ситуация не изменилась. Две-три ярких победы и жёсткое поражение. Ничьи случались редко, особенно в осенних матчах.

Тройка соискателей чемпионского титула обозначилась довольно рано – «Вулверхэмптон», защищавший сой титул, стремительно растущий «Тоттенхэм» и «Бёрнли», ни разу не вырывавшийся на первое место. Но тех же «волков» команда Потса славно приложила в первом круге – 4:1 на «Тёрф Мур». Во втором круге «Вулверхэмптон» рассчитался с лихвой – 6:1.

Поход за Кубком завершился в четвертьфинале, состоявшем из двух встреч. У себя на «Тёрф Мур» «Бёрнли» выиграл 3:2. Но на «Ивуд Парк» тотальный футбол Гарри Потса дал сбой. Ворота соперника остались в неприкосновенности, а Блэклоу вытащил два мяча из сетки. Кубок в итоге достался «Вулверхэмптону», который намеревался сделать первый в ХХ веке дубль. «Волки» были очень близки к осуществлению этой цели, ибо после заключительного 42 тура они занимали первое место с 54 очками. Вторым расположился «Тоттенхэм» - 53. А третьим «Бёрнли», который располагал худшей, чем у «шпор» разницей мячей - +23 против +36. Но у «бордовых» оставалась встреча в запасе – с «Манчестер Сити». Который хоть и застрял во втором десятке, мог дать бой на своём поле. Положение ланкаширцев усугублялось травмой лучшего бомбардира Коннелли. Его заменил Мередит.

На четвёртой минуте «Бёрнли» получил подарок от знаменитого вратаря «Сити» Берта Траутманна. Немец выронил мяч за линию ворот после несложного навеса Пилкингтона. Но «горожане» довольно быстро ответили голом Клайва Колбриджа. Но Мередит воспользовался шансом сыграть в основе и незадолго до перерыва снова вывел «бордовых» вперёд. Во втором тайме сработала вторая часть базового принципа тотального футбола – «все в обороне». Лишь однажды оборона гостей дала сбой, и Деннис Лоу устремился к воротам Блэклоу. Но Джимми Адамсон совершил спринтерский рывок и в подкате выбил мяч. «Бёрнли» удержал победный счёт и впервые в сезоне вышел на первое место. На нём и остался.

Не обошлось без рассуждений, что чемпион – неправильный. И очков набрал меньше, чем все предшествующие победители послевоенных первенств, и разница голов так себе, и не имеет права сильнейший клуб проигрывать второй команде 1:6. Но в итоговом протоколе первым остался «Бёрнли», выигравший свой второй и последний на данный момент чемпионский титул.

Ещё несколько лет «Бёрнли» продержался на высоком уровне. Играл в Кубке чемпионов, - дошёл до четвертьфинала, где не устоял перед «Гамбургом». Добирался до финала Кубка Англии, где уступил «Тоттенхэму». Джимми Адамсон признавался игроком года. Но потом у клуба возникли сложности с деньгами. Пришлось продать Макилроя, а без него что-то сломалось. Гарри Потс проработал на «Тёрф Мур» до 1970 года. Он видел закат своей команды и, наверное, был осведомлён, что многие методы были взяты Ринусом Михелсом в Амстердаме.