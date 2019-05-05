Пожалуй, лучшая команда сезона в РПЛ

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Доказали, что не зависят от тренеров и уничтожают фаворитов. О команде, сделавшей «Зенит» досрочным чемпионом – на «Соккер.ру».

«Оружейники» оправдывают вложения

Для команды, которая три года назад играла в ФНЛ , играют прекрасно. Соответствие вложений и отдачи важно, и туляки в этом сезоне работают эффективнее тех, кто выше в таблице. Ведь «Арсенал» с бюджетом «Зенита» можно представить чемпионом России – с тем составом, что у Семака сейчас. А вот если поменять местами, то вряд ли команда, которой ста миллионов евро на трансферы не хватило, чтобы финишировать выше пятого места, смогла с Кириллом Комбаровым обыгрывать тех, кто намного богаче. Также «Арсенал» в 4-5 раз беднее, чем ЦСКА , но на выездное поражение ответили победой над «армейцами» в 2019 году.

Один пункт в таблице РПЛ обходится «Спартаку» в 204 млн рублей, а «пушкарям» в 6 раз дешевле. И дело был не в Кононове, как видите. Даже «Ростов» уступает «Арсеналу» по стоимости одного пункта более чем в два раза! Ищите самый эффективный клуб первой половины таблицы? Это «Арсенал». К пятерке фаворитов куда больше обоснованных претензий, чем к ним. «Оренбург» отомстил «пушкарям» за унижение «Зенита», а наличие таких историй как раз выводит на итог. Если суммировать все грехи всех героев, то полуфиналист Кубка России и гроза богатых клубов «Арсенал» - лучшая команда сезона. Четыре из пяти фаворитов им уже проигрывали, так что крыть нечем, а разница в бюджетах огромная. И если ее учитывать, то пять фаворитов провели противоречивый сезон, а у «Арсенала» все отлично.

Жестко уничтожают фаворитов

Божович тоже издевался над богатыми и знаменитыми – обыгрывал «Локомотив», ЦСКА и «Зенит», традиции укрепили. Если у «Арсенала» формально или фактически домашний матч чемпионата – ждите победу над фаворитом. Они обыграли в родных стенах «Зенит» - со счетом 4:2, показательно. В Грозном обставили в новом году ЦСКА в формально домашней игре – 2:0. Позже сделали больно бывшему тренеру Кононову, а победа над «Спартаком» с разгромным счетом 3:0 не менее убедительная, чем свежий успех против «Локомотива» - 2:0.

«Арсенал» ни разу не проиграл в РПЛ в 2019 году, 6 побед в 10 играх – прекрасный результат после сборов с Черевченко. Команда готова к испытаниям против команд, которые выше в таблице, и это очень важно, ведь когда набрал 12 пунктов с претендентами на места в еврокубках, то нахватался опыта и уверенности на будущее. «Арсеналу» осталось сыграть один домашний матч против клуба из топ-5 – «Краснодара» в 29-м туре. И не обязательно они им уступят, ведь Тула любит скальпы футбольной знати. Причем впечатляет, что против тройки из Москвы общий счет 7:0. Ни единого пропущенного мяча!

Реанимировали не только Дзюбу

Прекрасно работают с игроками, в «Арсенале» народ прибавляет. И Дзюба не стал исключением. Не только личные отношения с Манчини отправили Артема в запас «Зенита». В конце прошлого года форвард играл ужасно – особенно на контрасте с Кокориным до травмы, поэтому отправка Артема в Тулу стала спасением. Если бы Дюмин – губернатор Тульской области, Аджоев – президент «Арсенала», и Божович – бывший тренер команды, не взяли Артема в аренду, никакой летней сказки не было бы.

В «Зените» нашлись люди, которые хотели закрыть форварда во втором составе на полгода – слова самого Дзюбы. Никакой поездки на ЧМ -18 тогда бы не было. Кстати, именно с «Арсеналом» в качестве советника сотрудничал некий юрист Агузаров, которого позже прославил Уткин за связь с Черчесовым. Вот такой клубок с корнями в «Динамо» времен Вальбуэна и того самого Аджоева. «Арсенал» спас Дзюбу для сборной, но Артема упомянули еще и потому, что для Беляева, Бакаева, Ткачева, Мирзова, Комбарова и Джорджевича тульский пряник тоже стал лучшим лекарством от слабой игры.

Не оглядываются на багаж тренеров

И тут багаж Дмитрия Анатольевича? Вряд ли, с ним вылетели из РПЛ , а возвращались уже без Аленичева. Булатов и Павлов не задержались в команде, а вот Кирьякову верили, и он выполнил задачу на концовку сложного сезона. Сохранил прописку в элите не без помощи «Спартака», чтобы позже передать бразды правления Божовичу. Миодраг сделал следующий шаг – поднял «Арсенал» на седьмую строчку в таблице, поставил игру за сезон.

Были в шаге от Лиги Европы еще в прошлом году. И, к сожалению, пути-дороги с черногорцем разошлись. Но приход Кононова не сказался на команде негативно. Успешная игра против «Спартака» в гостях вывела Олега Георгиевича на работу в столице, но Черевченко – бывший наставник «Локомотива», стремится в Лигу Европы с тем же составом. «Арсенал» сохраняет почерк, хотя за четыре года использовали 6 наставников. Середняк, независимый от тренеров на 100 % – находка.

Собрали очень интересный состав

Тут надо отдать должное не только Аджоеву, но и селекционерам клуба. А также губернатору, который имеет выходы на большие клубы. В результате в Туле собрали крепкий состав, где все на своих местах. Есть два вратаря – Левашов и Нигматуллин, сыграли почти поровну матчей. В обороне заводилой является Беляев, хотя Григалава ему успешно помогает. «Оружейники» не играют с тремя центральными, не нужно.

Зато у них активные флаги – Кирилл Комбаров создает моменты на правом краю, испанец Альварес в этом сезоне не настолько успешен в атаке, как сезоном ранее, зато оборона стала играть более грамотно. В это чемпионате после 27 матчей «Арсенал» пропустил 27 мячей, годом ранее – 34 на том же отрезке. В атаке тоже шагнули вперед, с 31 гола вышли на 36. благодаря Джорджевичу и Бакаеву – по 7 забитых. А также факту, что отличиться может каждый, ведь в команде 11 авторов мячей. «Арсенал» не зависит от одного человека, командный подход в действии.

«Арсенал» претендует на старт в Европе

Команда, которая в домашних играх набрала в 14 матчах на два очка больше, чем «Краснодар», не должна пропадать с еврокубковых радаров. И поскольку «Арсенал» не скатился с прошлого года, то все в их руках. Наоборот прибавили, то есть появился смысл заявить, что РПЛ не проиграет, если «Арсенал» отправится в Лигу Европы, а в таблице финишируют выше, чем «Спартак». Москвичи богаче и неоспоримо крупнее, но разве они что-то в этом сезоне заслужили, кроме горькой правды?

А вот «Арсенал» остается в борьбе за Кубок России – первый трофей в истории. В среду 15 мая на родном стадионе им надо сыграть с «Уралом». В гостях уступили 0:1, хотя по игре там значимой разницы между соперниками не было. Тренер Черевченко брал Кубок России с «Локомотивом», и если «Арсенал» сумеет выйти в финал – улучшат свою позицию в борьбе за место в Лиге Европы. Победа в турнире – прямая путевка в групповой раунд. Но есть и лазейка. Если Сёмин возьмет Кубок России, то 6-я команда РПЛ сыграет в еврокубках. Главные претенденты – «Арсенал» и «Спартак».

Такие команды очень важны для лиги

Сильные середняки – успешная лига. «Арсенал» занял нишу «Ростова» или «Рубина» Бердыева. Появилась команда, которая может два года подряд метить на шестую строчку. В прошлом году пустили в Лигу Европы «Уфу», а сейчас не бросили надежду опередить «Спартак». Например, при равенстве пунктов «Арсенал» будет выше – две победы в личных встречах, а одно очко разрыва за три тура можно отыграть. Туляки работают красиво и грамотно, у них получается рубиться четко и победно.

У клуба есть заступники без огромных денег, но и без долгов в той или иной форме перед фаворитами. Большое дело для РПЛ – право издеваться над клубами из Санкт-Петербурга и Москвы далеко не у каждого имеется. «Арсенал» не первый сезон обыгрывает фаворитов, проигрывают реже, чем «Спартак», и если ставить на чаши весов бывший и нынешний клубы Кононова, то перевесят именно «канониры». Этот «Арсенал» заслужил пятое место, хотя о Кубке России тоже не забывайте.

«Урал» в нормальной форме, но туляки идут в 2019 году успешнее и должны показать все, на что способны. В гостевых матчах далеко не такие уверенные, как в домашних. А вот если бы на чужой земле играли хотя бы так успешно, как «Ахмат» - не замахиваемся на лучшие результаты ЦСКА или «Зенита», то прямо сейчас команда Кирилла Комбарова, Максима Беляева, Луки Джорджевича и Кадири занимала бы второе место после победы над «Локомотивом». Второе!