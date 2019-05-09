Кусочек Италии на берегах Темзы

вчера, 14:45

«Соккер.ру» рассказывает о сложном и противоречивом сезоне лондонского «Челси».

В предыдущем материале, посвящённом «Челси», вы могли прочитать, как Джанлука Виалли сменил Руда Гуллита по ходу сезона 1997-98. Кубок лиги и долгожданный европейский трофей – Кубок кубков «синие» добыли уже под руководством играющего тренера. Дискуссия – чей вклад в этих победах весомее – голландца или итальянца, отошла на второй план. Естественно после такого успеха Виалли утвердили в должности и доверили руководить командой и дальше.

Итальянский акцент

В составе «синих» произошло немало перемен. Ветеран британского футбола 35-летний Марк Хьюз отправился в «Саутгемптон». Изъявивший желание помочь сборной Ямайки на чемпионате мира Фрэнк Синклэйр стал игроком «Лестера», а Дэнни Грэнвилл примерил белую футболку «Лидса». Закончил выступления Стив Кларк, а Дэвид Ли присоединился к «Бристоль Роверс». Новичков оказалось куда больше. Из «Милана» прибыл чемпион мира Марсель Десайи, способный сыграть в обороне и в опорной зоне. Правый защитник Альберт Феррер приехал в Лондон после добросовестной службы в «Барселоне». В «Копенгагене» присмотрели полузащитника Бьярне Гольдбека, а в ХИКе – нападающего финской молодёжки Микэля Форселля. Отыграв четыре года в «Рейнджерс», сменил Глазго на Лондон чемпион Европы-92 Бриан Лаудруп. Появились на «Стэмфорд Бридж» и соотечественники тренера. Обидчик сборной России на Евро-96 Пьерлуиджи Казираги был известным нападающий, который одержал немало побед с «Ювентусом» и «Лацио». Кто такой Самуэле Далла Бонна знали разве что жители Бергамо, откуда и приехал юный полузащитник. Всего же в составе «синих» теперь насчитывалось пять итальянцев – полузащитники Роберто Ди Маттео и уже упомянутый Далла Бонна, нападающие – Джанфранко Дзола, Пьерлуиджи Казираги и сам Джанлука Виалли, не объявлявший о завершении карьеры.

При этом Виалли не забывал и о молодых англичанах – к Джоди Моррису, Джону Харли и Энди Майерсу присоединился 18-летний воспитанник клуба, рослый защитник Джон Терри. Которому в отличии от трёх указанных выше товарищей предстояло стать легендой «Челси» и выиграть с лондонцами почти всё. Но всё же Виалли сделал ставку на легионеров, а «Челси» образца 1998 года был одним из самых интернациональных коллективов Премьер-Лиги.

Ворота защищал Эд де Гуй, на тот момент первый номер сборной Голландии. На лавочке дремал престарелый по футбольным меркам Кевин Хичкок. А наш Дмитрий Харин, перенесший операцию на колене, скорее числился в клубе, чем был боевой единицей. Виалли уже не рассчитывал на олимпийского чемпиона Сеула. Хотя в сборную России 30-летний Харин вызывался. Справа в обороне - новичок Алберт Феррер, слева - Грэм Ле Со или Селестин Бабаяро. Основная пара центральных защитников Марсель Десайи – Франк Лебёф. И хороший список запасных – Бернар Лямбур, Джон Харли, Джон Терри, Майкл Даберри. В центре поля - Дан Петреску, Деннис Уайз, Роберто Ди Маттео и Густаво Пойет. Бриан Лаудруп заиграть не смог, а его менее титулованный соотечественник Бьярне Гольдбек в основном выходил на замены. Как Джоди Моррис, Энди Майерс и Эдди Ньютон. Основную пару нападающих должны были составить Джанфранко Дзола и Пьерлуиджи Казираги. Но в игре с «Вест Хэмом» Казираги серьёзно повредил колено и уже не смог заиграть на прежнем уровне. Поэтому основная нагрузка легла на высокого норвежца Туре-Андре Флу. В ближайшем резерве - Майкл Форселл, Марк Николлз, да и сам Джанлука Виалли мог выпустить себя любимого.

Суперкубок едет в Лондон

«Челси» начал чемпионат с проигрыша в Ковентри и двух домашних ничьих – с «Ньюкаслом» и «Арсеналом». После трёх туров «синие» очутились в зоне вылета. Зато грел сердца Суперкубок Европы, взятый в упорной борьбе с «Реалом». Единственный гол в Монако, где встречались победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка кубков, забил Густаво Пойет. Уругвайский полузащитник обновил экспозицию клубного музея новым для «Челси» экспонатом.

Постепенно дела пошли на лад. Выиграны три встречи в Премьер-Лиге. Особенно эффектной получилась победа над «Блэкберном» на «Ивуд Парк». За девять минут до конца нападающий хозяев Крис Саттон забил свой второй в матче мяч и вывел хозяев вперёд – 3:2. Казалось, уже окончательно. Но вышедший всего на 12 минут Флу успел отличиться дважды. В протокол был внесён счёт 4:3.

Новый поход за Кубком кубков начался встречами со шведским «Хельсинборгом». В двух встречах был забит всего один мяч. Франк Лебёф вывел лондонцев в следующую стадию. Без особого шика был пройден и следующий оппонент – «Копенгаген». Ничья в столице Дании 1:1, а в Лондоне хоть что-то полезное сделал Лаудруп, забивший единственный мяч в ворота земляков.

Проиграв в первом туре чемпионата, «Челси» держался без поражений очень долго – до конца января. Победы, пусть и не самые яркие, перемешались с ничьими. Завершились миром оба противостояния с «Манчестер Юнайтед». Как и на финише прошлого сезона ключевой фигурой стал Дзола. Невысокий итальянец умело действовал против рослых и порою нерасторопных защитников. Кроме того, Джанфранко вкладывал в удар весь свой небольшой вес, поэтому мяч летел со страшной силой. Немало голов он провёл ударами из-за пределов штрафной. Угловатый и прямолинейный на первый взгляд Флу был также чрезвычайно полезен, как и Гус Пойет. А вот средняя линия иной раз подвисала – старели Уайз с Петреску, они уже не всегда успевали за игрой. Не всегда был надёжен и де Гуй, но Виалли не замечал Харина.

Тем не менее, беспроигрышная серия не могла не принести плодов. «Синие» завершили первый круг лидерами и продолжали оставаться ими на протяжении января. Единственным осенним разочарованием стал вылет из Кубка лиги. Разгромить «Астон Виллу» 4:1 и «Арсенал» 5:0, а потом проиграть «Уимблдону», - очень обидно. В Кубке Англии был взят хороший старт. Три зимних стадии были пройдены, теперь оставалось ждать встречи с «Манчестер Юнайтед» в марте. В этом месяце возобновлялись и матчи Кубка кубков. Соперником по четвертьфиналу стала норвежская «Волеренга».

Проигрыш «Арсеналу» в последний день января прервал 22-матчевую беспроигрышную серию и отодвинул «синих» с первой строчки. Но за второе место команда Виалли держалась крепко, выиграв в феврале три встречи из четырёх. В том числе и у «Ливерпуля» 2:1.

Распыление сил

«Волеренгу» прошли красиво и уверенно – 3:0 в Лондоне, 3:2 в Осло. Но видимо эти встречи с норвежцами отняли много энергии. Что не замедлило сказаться. И если обидный проигрыш «Вест Хэму» в лиге был поправим, то в Кубке Англии пришлось уступить дорогу МЮ , Нули на «Стэмфорд Бридж» и 0:2 в переигровке на «Олд Траффорд». В чемпионате «синие» больше не проигрывали – из десяти заключительных встреч они выиграли шесть. Но это принесло «Челси» только третье место. Отставание от «Манчестер Юнайтед» составило 4 очка, а соседи из «Арсенала» опередили «синих» на три пункта. Тем не менее, даже третья позиция открыла «Челси» дорогу в Лигу чемпионов.

Осталось только выиграть последний в истории Кубок кубков. К полуфиналу северяне кончились, а в соперники лондонцам достался южный коллектив – «Майорка» Эктора Купера. На «Стэмфорд Бридж» пришлось отыгрываться после удара Дани. Флу нашёл ключ к воротам Карлоса Роа только раз. Пришлось довольствоваться ничейным исходом. В Пальме-де-Майорке всё решил удар Леонардо Бьяджини, который и вывел островитян в финал. Навстречу к «Лацио».

Вот таким непростым выдался первый полнокровный сезон у 35-летнего Джанлуки Виалли. С одной стороны Суперкубок, билет в Лигу чемпионов и длинная беспроигрышная серия. «Челси» проиграл всего 6 раз в 48 встречах. Но на другой чаше весов совершенно необязательные вылеты из домашних кубков. Да и «Майорке», даже в полуфинале еврокубка, негоже было проигрывать. Возможно, Виалли помешал максимализм – желание выиграть всё и сразу. А для этого не хватило сил. Не забывайте, на дворе стоял 1998 год, в кресле босса сидел Кен Бейтс, а Роман Абрамович ещё не помышлял о покупке лондонского клуба.