Так пусть же «красные» сжимают властно

вчера, 17:02

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Ливерпуль» Билла Шенкли выиграл свой первый еврокубок

К 1972 году великий Билл Шенкли уже успел выиграть с «Ливерпулем» два чемпионских титула и Кубок Англии. Но всё это время «красные» оставались командой для внутреннего потребления. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси», «Лидс», «Ньюкасл» и даже «Вест Хэм» успели выиграть еврокубки, но лучшим достижением мерсисайдцев был выход в финал Кубка Кубков 1966 года. Пора бы и команде Шенкли замахнуться на что-нибудь европейское.

Легендарный Шенкли

Самый младший из пяти братьев Шенкли - Билл (Уильям) играл на позиции крайнего нападающего в составе «Карлайла» и самого первого чемпиона Англии «Престон Норт Энд». Провёл несколько встреч за сборную Шотландии. Работал в «Карлайле», скромных «Гримсби Таун» и «Уокингтоне», в «Хаддерсфилде» и в 1959-м отважился принять переживавший упадок «Ливерпуль». Клуб влачил жалкое существование во втором дивизионе. Убедившись в отсутствии у имевшихся футболистов какого-либо желания играть, Шенкли выгнал 24 игрока одним росчерком пера и набрал новых. Через три года «красные» вернулись в первый дивизион и больше не покидали элиту. А через два года «Ливерпуль» праздновал победу в чемпионате. Перефразируем известное выражение - приняв «Ливерпуль», переживавший упадок, через 15 лет Шенкли оставил его суперклубом. И не просто оставил, а передал в надёжные руки помощника и продолжателя дела Боба Пейсли.

Но успехи Билла Шенкли были бы неполными без европейской победы. Кроме того, в какой-то момент клуб отступил на вторые роли в английском футболе. Выиграв чемпионат в 1996 году «красные» долго не могли порадовать своих преданных болельщиков. А те терпеливо ждали.

К 1972 году на «Энфилде» сложился мощный коллектив, которому было по плечу не только выиграть чемпионат Англии. В воротах давно обосновался Рэй Клеменс, один из лучших голкиперов Англии. К тому времени Рэй уже успел засветиться в сборной. Второй вратарь Фрэнки Лэйн был доволен своей ролью запасного и на большее не претендовал. Справа играл Крис Лойер, один из тех, с кем начинал Шенкли свой славный путь в Ливерпуле. За левый фланг отвечал Алек Линдси. В центре обороны капитан команды Томми Смит и Лари Ллойд, с которым вы успели познакомиться в рассказах про «Ноттингем Форест». В опорной зоне Эмлин Хьюз, выполнявший гигантский объём работы. В резерве Фил Томпсон, Йан Росс, Джон Маклафлин, Тревор Стортон, Рой Эванс и ветеран команды Джерри Бирн, один из немногих игроков, не изгнанных Шенкли после появления на «Энфилде». Правый полузащитник - ещё один старослужащий Йан Каллаган, слева бегал ирландец Стив Хайвэй по прозвищу Большой Бамбер. В центре полузащиты - пришедший из «Ноттингема» шотландец Питер Кормак. Запасные - Питер Томпсон, Брайан Холл и Хью Макаули. Основная пара нападающих - миниатюрный Кевин Киган и здоровый Джон Тошак. Под рукой у тренерского штаба были Фил Бурсма, Джек Уитэм и Дерек Браутбилл.

Догоните нас, если сможете

«Ливерпуль», занявший в предыдущем первенстве третье место, взял уверенный старт. С одинаковым счётом 2:0 были обыграны оба клуба из Манчестера. Сначала «Сити», потом «Юнайтед». Ничья в Лондоне с «Кристал Пэлас», победа в столице над «Челси». «Вест Хэму» у себя на «Энфилде» команда Шенкли проигрывала 0:2, но сумела отправить три мяча в ворота «молотобойцев». Проигрыши «Дерби Каунти» и «Лестеру» отбросили «Ливерпуль» на шестое место. Но затем «красные» уверенно разогнались - шесть побед и три ничьи - и уже в середине октября мерсисайдцы вновь вырвались вперёд.

В Кубке УЕФА «Ливерпуль» довольно уверенно миновал «Айнтрахт» в 1/32 финала - победа в Англии 2:0 (Тошак и Хьюз) и 0:0 во Франкфурте. Не составило труда пройти греческий АЕК - 3:0 и 3:1. Неплохо шли дела в Кубке Лиги.

Проигрыш на «Олд Траффорд» был неприятен, но на положении лидера не сказался. Просто позволил «Лидсу» подобраться вплотную. Однако потом последовала серия из десяти встреч без проигрышей - 7 побед и 3 ничьи. В Кубке Лиги был пройден «Лидс», но на «Тоттенхэме» мерсисайдцы споткнулись и закончили поход в четвертьфинале. Но в Кубке УЕФА «Ливерпуль» прошёл берлинское «Динамо» - 0:0 в столице ГДР и 3:1 дома, получив пропуск в еврокубковую весну.

С Кубком Англии не сложилось. Только в переигровке одолели «Бёрнли», в дополнительном матче уступили дорогу «Манчестер Сити». Осталось два направления движения, и свернуть команда Шенкли не могла. Народ заждался.

Два проигрыша в чемпионате - «Вулверхэмптону» и «Арсеналу» обнулили солидный запас. В конце января преимущество над «Лидсом» составляло всего очко. Ближайший преследователь оступился с «Челси», но и «красные» недосчитались очков в игре с «Манчестер Сити». Чем воспользовался «Арсенал». Концовка первенства переставала быть томной. Но уже в следующем туре «красные» снова остались наверху в одиночестве. А там и четвертьфинал подоспел.

Специалисты по немцам

Снова «Динамо», и снова немецкое. На этот раз из Дрездена. Нечасто игравшие в основе Халл и Бурсма сделали результат на «Энфилде». В гостях единственный мяч забил Кевин Киган, проторив англичанам дорогу в полуфинал. Навстречу другому английскому клубу - «Тоттенхэму». Но перед этим соперникам предстояло сыграть на «Энфилде» в чемпионате страны.

«Ливерпуль» пришёл к этой генеральной репетиции, выиграв пять встреч к ряду. Преимущество над «канонирами» составляло два очка. «Шпоры» болтались в серединке. Но лондонцы дали бой лидеру и увезли очко из Ливерпуля. Героем встречи стал вратарь гостей Пат Дженингс, отбивший два пенальти - от Кигана и Смита. Но «Арсенал» проиграл, и «красные» стали ближе к чемпионству. Даже поражение в следующем туре от «Бирмингема» их не отдалило, ибо «канониры» были перемолоты «Лидсом» - 1:6.

Через десять дней «Тоттенхэм» снова появился в Ливерпуле. Уже в полуфинале Кубка УЕФА . Исход первого раунда решил гол Линдси. Но оставался матч в Лондоне. А в промежутке «красным» нужно было решить свои дела в чемпионате. Здесь особых затруднений не возникло. Даром, что проиграли в гостях «Ньюкаслу». За тур до финиша «Ливерпуль» обыграл «Лидс» благодаря голам Корнака и Кигана, обеспечив себе чемпионский титул. Первый после 1966 года, третий при Шенкли и седьмой в истории.

С домашними делами покончено. Можно было ехать в Лондон. Мартин Питерс положил два мяча в ворота Рэя Клеменса, но всё решил гол Стива Хайвэя. «Ливерпуль» проиграл 1:2, но за счёт гола в гостях вышел в финал. Где его ожидал четвёртый за кампанию немецкий клуб. На этот раз из Западной Германии - «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Финал состоял из двух встреч, и первый проходил на «Энфилд». Кевин Киган забил два мяча. Оба после передач Джона Тошака. Мог забить и третий, если б не дрогнул при исполнении 11-метрового. Пенальти был назначен в ворота хозяев, но Рэй Клеменс парировал удар Юппа Хайнкеса. Зато не промахнулся после розыгрыша углового Ларри Ллойд, сделавший победу «Ливерпуля» крупной 3:0.