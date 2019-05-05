Добро пожаловать на престол

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Марсель» Бернара Тапи сделал дубль в сезоне 1988/89.

Наш первый рассказ о «Марселе» был посвящён приходу в бедствующий клуб нового владельца Бернара Тапи. В сезоне 1986/87 французы увидели совершенно новый «Олимпик», который вознёсся на второе место в чемпионате и дошёл до финала Кубка. Было видно, что клуб возрождается.

Официально тренером «Марселя» считался бывший вратарь Жерар Банид, ему помогал тёзка, также в прошлом страж ворот Жерар Жили. Но ключевой фигурой был спортивный директор Мишель Идальго, в прошлом тренер блистательной сборной Франции. Разговоры, что именно Идальго рулил тренировочным процессом, не были беспочвенны.

Перемен, мы ждём перемен

В сезоне 87/88 «Марсель» выступил куда слабее. Даром что состав укрепили два матёрых немца – защитник Карл-Хайнц Фёрстер и нападающий Клаус Аллофс. Шестое место в чемпионате, из Кубка вылетел вообще в 1/32 финала. Всё было брошено на алтарь Кубка Кубков, где «Олимпик» дошёл до полуфинала, но не сдюжил перед «Аяксом» Йохана Кройфа. В итоге одного Жерара – Банида подвинули, другого – Жили назначили главным. Идальго же остался теневым руководителем.

Летом «Марсель» провёл мощную трансферную кампанию, обновив больше половины личного состава. Ушли вратарь Жозеф-Антуан Белл («Тулон»), защитники Вильям Аяш («Нант»), Жан-Филипп Домерг, Жозе Пастинелли и Пап Фаль – все в «Кан», Клод Ловиц («Монпелье»), полузащитники Франк Пасси («Монпелье»), Бернар Женгини («Бордо»), Патрик Делямонтань («Ренн»), нападающий Али Буафия («Лион»). Из «Ланса» прибыли вратарь Гаэтан Юар и полузащитник Филипп Веркрюисс. Подросший «молокосос» защитник Эрик Ди Меко вернулся из «Мартига». Ещё один игрок обороны Филипп Тис перебрался из «Нанта». Среднюю линию укрепили Франк Созе («Сошо»), Брюно Жермен («Тулон»), Фредерик Мейрие («Гавр»), нападающий Эрик Кантона («Осер»). Последний обошёлся в рекордную для Франции сумму. Эрик не скрывал радости и уверял, что «он за „Марсель“ с детства», потому пришёл всерьёз и надолго.

Что же получилось в результате всех этих перемещений. В воротах Гаэтан Юар, на лавочке – Анри Стамбули. Изначально левый защитник Филипп Тис стал отвечать за правый фланг, а Эрик Ди Меко – за левый. Основная пара центральных защитников Карл-Хайнц Фёрстер и Ивон Ле Ру. В резерве Дидье Сантини, Эрик Мура и в начале сезона Жозе Пастинелли. В опорной зоне Патрис Эйро и Брюно Жермен, выше их Франк Созе и Филипп Веркрюисс. Запасные Бенуа Каэ, Фредерик Мейрие, Паскаль Гастьен, Жан-Клод Дюран и молодой ганец Абеди Айю, взявший себе игровое имя Пеле. Основная пара нападающих Жан-Пьер Папен и Клаус Аллофс. Эрик Кантона выходил на замены, равно как Абдулайе Дьялло и Андре Базиль. Но старт сезона немец пропустил, поэтому напарником ЖПП был именно Эрик.

А там ещё немного и Прованс

Ничья с «Монпелье» на «Велодроме» в стартовом матче несколько огорчила болельщиков. Тем более что отыгрываться пришлось. Папен не стал тянуть с ответным голом, но на большее провансальцев не хватило. В Лилле не только проиграли 1:2, но и лишились удалённого Ле Ру. Нулевая ничья с «Сошо» в родных стенах озадачила не меньше. Равно, как и то, что «львята» выбрались в лидеры. Долгожданная победа пришла только в пятом туре, и далась она очень нелегко – 3:2 в дерби с «Ниццей». У «Марселя» был Папен, сделавший дубль, а у «орлят» такого игрока не оказалось. А в Сент-Этьене и мастерства ЖПП не хватило. Ноль-ноль, и унылое 11 место.

Кантона смог забить только в седьмом туре – распечатал ворота парижского «Расинга». Закрепил победу Веркрюисс, становившейся ключевой фигурой в середине поля. Эрик не ушёл с поля без гола в Страсбурге, поддержав усилия Папена, забившего парочку. И после этого сложного выигрыша со счётом 3:2, у марсельцев пошла карта. Скромный выигрыш в гостях у «Лаваля» 1:0, эффектная расправа над «Лансом» – по дублю сотворили Папен и Кантона, гостевая ничья с лидером «Бордо». Вот «Олимпик» уже в троечке и всего минус один от ПСЖ . А после волевой победы над «Мецом» со счётом 3:2 клуб из Прованса выскочил в лидеры. Но не успели марсельцы как следует насладиться пребыванием на вершине, как получили хлёсткие 0:3 от «Монако» Арсена Венгера. Монегаски напомнили, что это они и никто другие носили в тот момент титул чемпионов Франции. И стартовые трудности ещё не означают добровольного расставания с титулом. Но вернулся в строй Аллофс. Как сыграл «Олимпик» в три форварда – «Кану» мало не показалось. Победа южан 4:2. Они снова вторые, а впереди опять ПСЖ . Очная встреча заклятых друзей пришлась на 17 тур. Победа не досталась никому – два нуля на табло «Парк де Пренс».

Первый круг остался за парижанами. А «Марсель», проиграв «Осеру» в гостях, пропустил бургундцев на второе место. Но впереди оставался целый круг, состоявший из 19 матчей. Однако вторая часть чемпионата для «Олимпика» началась с двух ничьих, и только в 20 туре марсельцы ответили «Тулузе» на гол Вагиза Хидиятуллина тремя точными попаданиями. На зимний перерыв команда Жили ушла третьей, уступая три очка «Осеру» и ПСЖ .

После паузы, длившейся до середины февраля, «Марсель» не досчитался Кантона. После выздоровления Аллофса Эрик стал реже попадать в основу, что не могло его обрадовать. А в три нападающих марсельцы играли нечасто. Когда же строптивцу не дали толком сыграть в товарняке с московским «Торпедо», Эрик дал волю эмоциям, - порвал майку клуба, за который болел в детстве, а потом швырнул её – «на кого Бог пошлёт». Бог послал на судью.

Матч был товарищеским, поэтому Кантона получил всего месяц дисквалификации. Но клуб предпочёл избавиться от очень талантливого, но неуравновешенного футболиста. Остаток сезона Эрик провёл в «Бордо».

Двойной триумф

«Марсель» и ПСЖ сравнялись по очкам в 26 туре. Южане не только догнали столичный коллектив, но и обошли его благодаря разнице мячей +16 против +14. Но парижане притормозили – одна ничья, другая. А провансальцы пусть и без особого куража одерживали победы.

Остаток чемпионата прошёл в отчаянной гонке «Пари Сен-Жермена» за «Олимпиком». Столичный клуб то догонял южан, то отставал на очко-два. Но было ясно, что судьбу чемпионского титула должен был решить матч претендентов на «Велодроме», приходившийся на 35 тур. Вплоть до 90 минуты на табло светились два нуля. И когда судья уже посмотрел на секундомер и потянулся к свистку, Франк Созе вогнал мяч в ворота ПСЖ .

«Марсель» стал недосягаемым в предпоследнем туре после победы над «Осером» 2:1. На финише представителей двух самых больших городов разделили три очка. «Олимпик», не становившийся чемпионом 17 лет, прервал эту затянувшуюся и надоевшую паузу. Сколько же было горького и плохого в эти семнадцать лет. И вот «Марсель» снова возродился, как Феникс из пепла. Жан-Пьер Папен стал лучшим бомбардиром чемпионата. А Кантона мелькнул и всё. Эрику будет суждено стать легендой другого клуба, не французского.

Но «Марсель» не ограничился выигрышем чемпионата. Он уверенно прошагал по всем стадиям Кубка Франции, чтобы сойтись в решающем матче с «Монако». Две южные команды подарили Парижу настоящий голевой спектакль. Новый чемпион выигрывал у чемпиона старого 4:1 благодаря хет-трику Папена и голу Аллофса. Но монегаски отыграли один гол, другой и едва не перевели встречу в дополнительное время. Но всё же «Олимпик» удержал победу с результатом 4:3. Первый за 13 лет Кубок.

Вот так за четыре года «Марсель» после прихода в клуб Бернара Тапи стал лидером французского футбола. И провансальцы не собиралась ограничиваться выигрышем двух трофеев. Он пришёл всерьёз и надолго. Что и подтвердили дальнейшие события. Может и не слишком надолго, но по поводу серьёзности амбиций Бернара Тапи сомнений не было.