Прощальная гастроль Кройфа 

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«Соккер.ру» - о необычном финале карьеры великого футболиста.

Весьма интересный пример того, как можно продлить спортивное долголетие и доказать руководству родного клуба, что оно было неправо. Причем довольно спорным способом - оказавшись в лагере неприятеля.

В 1981 году легендарный Йохан Кройф вернулся в родной «Аякс». Не доигрывать, а играть, несмотря на свой возраст - тридцать четыре года. За два сезона Йохан помог родному клубу дважды стать чемпионом Голландии и выиграть Кубок страны.

Великий мастер переживал вторую молодость, и частенько изобретал что-то новенькое. Например, розыгрыш пенальти с Йеспером Ольсеном. Но летом восемьдесят третьего года Кройф оказался не нужен «Аяксу».

Когда уходит друг к врагам

Контракт Йохана истекал в мае, а руководство в лице президента Тона Хармсена не спешило предлагать знаменитому игроку новый договор. Официальная причина - возраст игрока - в мае 1983-го Йохану исполнилось тридцать шесть. Но была и личная причина. Хармсен ревностно относился к авторитету «Летучего голландца» и недолюбливал Йохана. Новый контракт всё же был предложен, но условия были унизительны для великого футболиста. Неудивительно, что Кройф отказался. Заблокировал Йохан и идею провести прощальный матч. Он решил остаться в футболе минимум на год и доказать руководству «Аякса» неправоту оного. Более того, Кройф выбрал самый неожиданный вариант продолжения карьеры - подался в «Фейеноорд».

Известно, что в голландском футболе нет более заклятых недругов, чем «Аякс» и «Фейеноорд». Во время De Klassieker страсти кипят и на поле, и вне его. И переход игрока из одного клуба в другой - событие из ряда вон выходящее. Тем более такого, как Кройф, которого горячо любили в Амстердаме и неистово ненавидели в Роттердаме. Это был вызов, причем не только президенту «Аякса», но и всему аяксовскому сообществу. Ведь болельщики не были ни в чем виноваты. За что же им такая мука - видеть кумира по ту сторону футбольных баррикад.

Инициатива исходила из Роттердама. «Фейеноорд», один из великих голландских клубов, первый представитель Нидерландов, овладевший еврокубком, переживал не лучшие времена. Со времени последнего чемпионства минуло девять лет, в течение которых «Фейе» деградировал и зачастую не попадал в тройку сильнейших. Часто менялись тренеры. Сильные игроки в команде были, однако среди них не было харизматической личности. Вим ван Ханегем уже не тянул на эту роль в силу возраста, тем более в восемьдесят третьем он завершил карьеру в тридцать девять лет и стал помощником очередного тренера Тейса Либрегтса, которого удалось переманить из « ПСВ Эйндховен». Именно ван Ханегем и предложил привлечь в команду Кройфа - товарища по сборной Голландии образца 1974 года. Ван Ханегем не слишком то и рассчитывал на согласие Йохана, но тот неожиданно сказал «да».

Кройф стал не единственным новичком того межсезонья. После трех лет пребывания в «Торино» вернулся домой центральный защитник Михел ван Корпут. Вратарь Тон ван Энгелен из «Гоу Эхэд Иглз» и нападающий «Брюгге» Вилли Карбо были скорее усилением скамейки, нежели укреплением основы.

Кстати об основе. Либрегтс всю предсезонку наигрывал такой состав. В воротах Йоп Хиле, кандидат в сборную Голландии и будущий чемпион Европы. Михел ван Корпут занял позицию последнего центрального защитника, а чуть впереди располагался высокий датчанин Иван Нильсен. Справа в обороне игрок сборной Бен Вейнстекерс, слева - Сьяк Трост, еще один будущий победитель Евро-88. На позиции опорного полузащитника располагался опытный болгарин Андрей Желязков. Пер Вермулен и Андре Хукстра играли ближе к атаке, а тройку форвардов составили Кройф слева, Петер Хутман в центре и молодой Руд Гуллит справа. Руд пришел из «Харлема» за год до Кройфа и приглашался как игрок обороны. Но в Роттердаме стал играть в атаке и весьма успешно. В ближайший резерв входили 20-летний центральный защитник Хенк Дут, его опытный коллега Андре Стаффеу, игроки средней линии - Марио Беен, Стенди Брард и Вим ван Тил, уже упомянутый нападающий Вилли Карбо и темнокожий вратарь (тогда это было экзотикой) Абе Кнооп, и его светлый коллега Петер Брюнингс.

Восемь залпов от «Аякса»

«Фейе» мощно стартовал - с трех крупных побед 4:1 и два раза по 5:2. Конечно, соперники были неказисты - «Волендам», «Хелмонд Спорт» и «Фортуна», но для роттердамцев было важно сыграться. Кройф забил один из этих 14 мячей, но немало голов было забито при его непосредственном участии. Первый сбой произошел в четвертом туре, когда «Фейеноорд» ушел от поражения в гостевой игре с «Ден Босхом» - спасибо Кройфу. Затем вымученная гостевая победа над «Харлемом», и домашние 2:0 с «Гронингеном».

И вот настал седьмой тур - день De Klassieker в Амстердаме. Соперники подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков - по 11, «Аякс» с лучшей разницей мячей. Йохан Кройф ступил на поле «Олимпийской арены» в роли соперника родного клуба. Трибуны встретили легенду по-разному, но обструкции всё же не было. Зато его команде не поздоровилось.

Уже на пятой минуте Йеспер Ольсен распечатал ворота гостей. Через десять минут отличился Марко ван Бастен, а еще через десять Петер Буве сделал счет крупным. Но «Фейеннорд» выдержал удар и огрызнулся. Сначала Петер Хутман, а затем Хенк Дут сделали перевес аяксидов минимальным 3:2. У новой команды Кройфа появился шанс спастись. Но впереди был второй тайм, ставший адом для роттердамцев. Ибо в ворота Йопа Хиле влетело еще пять мячей. Причем все в заключительные полчаса игры.

Кай Моленаар, Роналд Куман с пенальти, еще дважды ван Бастен и еще разок Йеспер Ольсен. Оглушительные 8:2. Говорят, что Тейс Либрегтс еще на скамейке запасных написал заявление об уходе, но Кройф и ван Ханегем уговорили его не спешить. Во многом из-за того, что команде предстояло играть ответный матч Кубка УЕФА с шотландским «Сент-Мирреном». Удар по репутации оказался мощнейшим. Равно, как и удар по чемпионским амбициям «Фейе».

Хорошо смеется тот, кто смеется последним

Выход в следующую стадию Кубка УЕФА - «Сент Миррен» был обыгран дважды 1:0 в гостях и 2:0 дома, плюс две победы в чемпионате над «Гоу Эхэд Иглз» и «Алкмаром» помогли роттердамцам пережить катастрофу в Амстердаме. Тем более что «Аякс» после дерби выдал две необязательные ничьи, «Фейе» ожидало еще одно испытание - домашний матч с бывшей командой Либрегтса ПСВ . В этой встрече не смог сыграть приболевший Хиле, а занявший место в воротах Брюнинг получил травму на седьмой минуте. Кноп сыграл в целом уверенно, кроме одного момента, когда гости сравняли счет - 1:1. Досадно. Но и «Аякс» получил три безответных мяча от «Ден Босха», что позволило роттердамцам выйти на чистое первое место.

Четыре мяча в первом тайме от «Тоттенхэма» означало, что европейская кампания будет принесена делам внутренним. Хотя в Лондоне удалось отыграть два мяча, да и в домашней встрече все решилось в конце - 0:2. «Тоттенхэм» в итоге взял этот трофей, а «Фейеноорд» сосредоточился на делах внутренних. А они пошли на лад. Мудрый Кройф забивал сам, но чаще создавал моменты своим товарищам - и Хутману, и Гуллиту, и Желязкову с Хукстрой. «Фейе» одерживал победу за победой, отдаляясь от «Аякса», которому явно не хватало Кройфа, и ПСВ . Первый круг команда Либрегтса завершила лидером, имея три очка отрыва от амстердамцев и пять от эйндховенцев, а также матч в запасе.

Беспроигрышная серия достигла четырнадцати матчей - 11 побед и лишь три ничьи. Но оторваться не удалось. Более того, неожиданный проигрыш в Гронингене вернул двоевластие - «Аякс» настиг лидера. С «Гронингеном» Кройф как раз не играл. В следующем матче «Фейеноорду» предстояло сыграть с «Аяксом».

Те «два-восемь» преследовали роттердамцев всю зиму. Очень хотелось не просто взять реванш, а размазать соперника по газону. Но и Либрегтс, и игроки прекрасно понимали, что главное взять два очка. И «Фейеноорд» вышел на игру предельно мотивированным. К 14-й минуте в воротах амстердамцев побывало два мяча. Сначала отличился Руд Гуллит, а затем и сам Кройф забил свой девятый гол в De Klassieker (он же первый и единственный в составе «Фейе»). В начале второго тайма Ян Мельбю один гол отыграл, но Андре Хукстра и Хенк Дут довели дело до разгрома. Пусть не 8:2, а в два раза скромнее, но все же убедительно. Теперь оставалось пройти до конца финишный отрезок в десять туров.

«Аякс» проиграл в следующем же туре дома «Харлему» 0:3. Но в затылок дышал ПСВ , отстававший на очко. Очная встреча в Эйндховене завершилась с тем же результатом 1:1, что матч первого круга. Но сначала помог родной клуб Гуллита «Харлем», отобравший у брабантцев очко, а затем «Аякс» взял у эйнховенцев два очка, а потом постарался «Алкмар». За два тура до конца «Фейеноорд» опережал на четыре очка «Аякс» и на пять ПСВ , выбывший из чемпионской гонки. И тут пришли на помощь земляки из «Спарты», положившие чемпиона на лопатки 5:2. «Фейеноорд» же положил пять безответных мячей в ворота «Виллема Второго» и принимал поздравления со своим двенадцатым чемпионским титулом за тур до конца чемпионата.

«Фейеноорд» не ограничился победой в чемпионате, он взял еще и Кубок Нидерландов. В одной восьмой финала пусть и не с первой попытки, но был обыгран «Аякс» 2:2 в Амстердаме и 2:1 в дополнительное время в Роттердаме. Гол Петера Хутмана принес «Фейе» победу над «Фортуной» в финале.

Приглашение Йохана Кройфа оправдало себя на все сто процентов. Великий мастер не любил «Фейеноорд», но проявил себя, как Профессионал с больной буквы. Сам забил восемь мячей, сделал более двух десятков голевых передач и был лидером на поле и вне его, а не инородным телом. Недаром Йохан был признан лучшим футболистом Голландии в третий и последний раз. Ибо сразу по окончанию сезона он завершил карьеру игрока и начал тренерскую карьеру, не менее славную. «Фейеноорд» без Кройфа оказался калифом на час и уже в следующем году утратил свое чемпионство. Команду расколол пустяковый конфликт Либрегтса и Гуллита. Тренер в шутку назвал Руда черненьким, а тот обиделся всерьез. Затем Либрегтс уехал в Грецию, а Гуллит подался в ПСВ . В результате «Фейеноорд» забыл о чемпионстве еще на девять лет, постепенно переместившись в тень не только «Аякса», но и ПСВ .

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