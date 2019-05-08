Организованный беспорядок чемпионского «Аякса»

вчера, 17:19

О том, как родился великий «Аякс» Ринуса Михелса - в рассказе «Соккер.ру».

Три отправных точки

Начало золотой эры «Аякса» обычно отсчитывают с 21 января 1965 года, когда старшим тренером амстердамцев был назначен бывший нападающий Ринус Михелс. Есть другая дата - 24 октября 1964 года - дебют в составе «аяксидов» 17-летнего Йохана Кройфа. Но правильнее выбрать в качестве отправной точки 16 июля 1964 года. В этот день в президентский кабинет въехал потомственный ювелир и торговец музыкальными инструментами Яп ван Праг.

Ван Праг пришёл в период истории клуба, который получил название «затишье перед бурей». Выиграв в 1960-м чемпионат, а через год и Кубок страны, «Аякс» постепенно сдавал свои позиции, превращаясь в середняка. Старого президента Япа Мелхерса больше волновало количество гульденов на банковском счету. Ван Праг решил изменить вектор развития клуба. Воспитанник собственной академии «Де Тукомст» - это хорошо. Но нужно было и привлекать людей со стороны, возвращать своих бывших. Всё это требовало затрат. Но у небедного ван Прага нашёлся не менее состоятельный компаньон Моп Каранса, ставший главным кошельком клуба.

Первым делом ван Праг сменил тренера. Ушёл англичанин Джек Роули, на вахту заступил его соотечественник Вик Букингем, заработавший солидную репутацию на родине, выиграв Кубок Англии с «Вест Бромвичем». В 1960-м это он сделал «Аякс» чемпионом, а через год выиграл Кубок страны, после чего вернулся домой и впрягся в работу с «Шеффилд Уэнсдей». Букингем считался одним из сторонников зарождавшегося тотального футбола - все футболисты должны были уметь играть и в обороне, и в атаке. Универсализм подкреплялся хорошей физической и тактической подготовкой. Казалось, что Букингем - наилучшая кандидатура.

Но второй приход англичанина стал провальным. «Аякс» чередовал яркие победы с громкими провальными проигрышами. Чего стоит 4:9 от «Фейеноорда». Зимой команда приблизилась к зоне вылета. Нужны были радикальные меры. Ван Праг признал, что возвращение Букингема было ошибкой. В январе на должность нового тренера был назначен Ринус Михелс, некогда блестящий нападающий конца сороковых и начала пятидесятых. До приглашения в «Аякс» Ринус тренировал какую-то команду, игравшую в первенстве Амстердама, и получал за работу 50 гульденов. Ван Праг назначил ему жалование в две тысячи.

В первом же матче под руководством нового тренера «Аякс» нокаутировал «Мастрихт» 9:3. Но говорить о полном выздоровлении было преждевременно. Концовку сезона аяксиды провалили, заняв всего лишь 13-е место - худший результат в послевоенной истории. Неприятно, конечно. Зато стимул для возрождения был очень сильным.

Все в атаке, все в обороне

Летом «Аякс» заметно укрепил состав. Из «Кайзерслаутерна» вернулся нападающий Ко Принс. Купленный у ПСВ Герт Балс, заменил на последнем рубеже нестабильного Бертуса Хогермана. Но самым громким приобретением стала покупка у чемпиона страны «Фейеноорда» Хенка Грота. Вообще-то Грот был свой, аяксовский. К моменту ухода в «Фейе» он отбегал за «Аякс» пять сезонов и забил больше ста мячей. Но потом сорвался в Роттердам, где стал главной звездой голландского футбола. Возвращение Грота считалось авантюрой. Какой дурак пойдёт из преуспевающего клуба в свой бывший коллектив, переживавший не лучшие времена. Но Моп Каранса выложил сумму - 375 тысяч гульденов. Рекордную для Нидерландов. Никто не устоял. Ни «Фейеноорд», ни его лидер.

Получился вот такой «Аякс». В воротах быстро обжился Герт Балс. В запасе Ронни Бомгард. Справа в обороне Вим Сюрбир, слева - Тео ван Дёйвенбоде. Основная пара центральных защитников Фриц Сютекоув и Тон Пронк. Запасные: Гюнтер Де Хан, Барри Хулсхофф, Руд Сюрендонк. В средней линии Бенни Мюллер, передвинутый из атаки «мистер Аякс» Сьяк Сварт и, конечно же, Йохан Кройф, несмотря на свой юный возраст - 18 лет, становившийся одним из лидеров. Слева в атаке Пит Кейзер, справа Хенк Грот, в центре Ко Принс. Надо понимать, что подобная расстановка для «Аякса» весьма условна, ибо сама суть той команды - перемещение футболистов по всему полю. У соперников голова кругом шла от таких перемещений. Резервисты Арье ван Эйден, Клас Нунинга, Пит Хубен и Арнолд ван Харен.

Но главное, Ринус Михелс не стал ломать, что когда то-то было отстроено англичанами Букингемом и Роули. Он просто довёл их разработки до совершенства. Перемещения по всему полю, универсализм, взаимозаменяемость, умение ловить соперника в офсайдные ловушки. Всё это получило в мире название «тотальный футбол». Но сам Михелс предпочитал называть свою философию игры «организованным беспорядком». Понятно, что такой «беспорядок» требовал жёсткой дисциплины. То есть порядка, как бы это парадоксально не выглядело.

Конец затишью

Как и годом раньше, «Аякс» начал чемпионат домашней победой над «Утрехтом» 2:1. Грот ознаменовал своё возвращение голевыми пасами Принсу и Сварту. Бенни Мюллер обеспечил победу в Мастрихте. Пока ничего особенного. Но потом последовал уверенный выигрыш у ПСВ , победа над «Телстаром», разгром «Гоу Эхэд Иглз». Не уходивший с поля без голов Грот был просто великолепен. А Кройф на старте приболел и пока не мог помочь аяксидам.

Небольшой спад - ничья с «Хераклесом», домашний проигрыш «Спарте», и амстердамцев настиг «Фейеноорд». Не слишком надолго. Чемпиона придержали в Гааге, а дубль выздоровевшего Кройфа принёс победу в столичном дерби над «Амстердамом». А потом «Аякс» выдал ещё четыре победы, одна другой краше. После 13 встреч команда Ринуса Михелса опережала «Фейе» на четыре очка и их ничья (1:1) в Роттердаме никак не отразилась на чемпионской гонке. Годом раньше было 9:4, если кто уже забыл. С перевесом в четыре очка аяксиды выиграли первый круг.

Серию из побед разбавила ничья с «Мастрихтом», иначе бы вышло семь выигрышей подряд. Потом «Аяксу» не повезло с «Фортуной», но и «Фейеноорд» проиграл с тем же счётом «Гронингену». Всё те же четыре очка. А за два тура до финиша отрыв вырос до шести очков. Это роттердамцы ни с того, ни с сего проиграли дома неказистому «Элинвейку», и «Аякс» стал недосягаем. После шестилетнего перерыва столичный клуб вернул себе титул, показав очень яркий, зрелищный футбол. Амстердамцы забили 79 мячей, больше всех в Эре. Герт Балс также оправдал свое приглашение, пропустив меньше остальных.

Самым результативным футболистом «Аякса» стал 19-летний Йохан Кройф, даром что он участвовал в 19 матчах из 30. В них Йохан забил 18 мячей. Резво начавший Хенк Грот получил травму и пропустил полсезона. Зато его превосходно заменил Класс Нунинга, забивший 15 мячей. Любопытно, что из всех полевых игроков, проведших более половины встреч, только один - защитник Тон Пронк не имел на своём счету забитых мячей.

Этот «Аякс» довольно быстро доказал свою состоятельность. «Организованный беспорядок» Михелса получил прекрасную прессу. Но пока только в Нидерландах. Этой команде предстояло еще перешагнуть границы небольшой страны и поразить всю Европу. А заодно вырасти и возмужать. Затишье кончилось. Начиналась буря.