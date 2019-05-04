Классический «Милан». Часть первая. Непобедимые

сегодня, 17:00

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о великой команде Фабио Капелло.

Сезон-1990/91 был последним для Арриго Сакки на посту главного тренера «Милана». И причин тому было несколько. Во-первых, сам Саки чувствовал, что исчерпал себя на своей должности. Заметно остыли, если не сказать хуже, его отношения с Сильвио Берлускони. Зачастую тренер сталкивался с откровенным непониманием со стороны владельца. Был утерян и контракт с игроками.

Семь матчей в биографии

Сакки стал раздражителен и ворчлив. Своё недовольство он выражал публично, через прессу. И это не могло понравиться Берлускони. Сами футболисты тоже не оставались в долгу. Сакки пытался быть жёстким, но у него это плохо получалось. Скорее наоборот, «он пугает, а нам не страшно». Обстановка внутри команды переставала быть нормальной, что не могло не сказаться на игре «россонери». Выиграв Суперкубок Европы и Межконтинентальный Кубок в 1990 году, «Милан» провалился в Кубке чемпионов. С трудом прошёл «Брюгге» в одной восьмой финала и вылетел в четвертьфинале от «Марселя». Тут миланцев подвело собственное упрямство. За 15 минут до конца встречи на стадионе «Велодром» вышли из строя осветительные мачты. Свет починили через 15 минут, но гости отказались возвращаться на поле. За что получили вместо фактических 0:1 технические 0:3. Кроме того, «россонери» были отстранены на год от участия в европейских кубках.

В Серии А «красно-чёрные» финишировали вторыми, отстав на пять очков от «Сампдории» и опередив «Интер» лишь по разнице мячей. Берлускони понял, что блестящему отрезку Сакки приходит конец. При этом владелец клуба позволил тренеру, выигравшему два Кубка чемпионов и скудетто, уйти, сохранив лицо. Ибо Арриго Сакки, отдохнув полгода, возглавил сборную Италии. Если не учитывать паузы в карьере, то можно расценить этот шаг в биографии тренера как повышение.

Важно было не растерять всё то, что было создано за годы работы Сакки. Но при этом был необходим человек, который закрутит гайки, а то игроки распустились. И который бы смог изменить игру команды, осовременить её, сделать более эффективной, даже пусть в ущерб зрелищности. И таковым специалистом стал Фабио Капелло. Значительная часть карьеры Капелло-футболиста прошла в «Роме» и «Ювентусе», но заканчивал Фабио в «Милане». Был проводником идей тренера Нильса Лидхольма и был ключевой фигурой в чемпионском составе 78/79. После чего закончил выступления, не застав позорной ссылки миланцев в Серию В. Весной 1987-го он заменил старика Лидхольма на посту главного тренера «россонери» и выдал хороший отрезок. Но Берлускони не утвердил Фабио в должности и предпочёл тому Сакки. Капелло же получил должность в администрации клуба, не приносившей ему должного морального удовлетворения. Были ли у Фабио варианты с другими клубами – неизвестно. Однако желание тренировать никуда не исчезло, и он дождался своего часа. Решение Берлускони было встречено, мягко говоря, с прохладцей. Дон Сильвио с его деньгами и возможностями мог бы свистнуть, - любой тренер бы прибежал. А тут Капелло с семью классами, извините, с семью играми в биографии.

Варвар в воротах

Изменений в составе было немного. В первую очередь они коснулись поста номер один. Андреа Паццальи проводили в «Болонью». Ожидалось, что первым номером станет воспитанник клуба Франческо Антониоли, которого в «Милане» пестовали и лелеяли с младых ногтей. Сакки бережно подпускал юное дарование к основе, а сезон-1990/91 Антониоли провёл в «Модене», где набирался опыта. Теперь 22-летний Франческо вернулся в «Милан», чтобы стать его стражем ворот на долгие годы. Был принят в команду и совсем молодой Карло Кудичини, сын великого «Чёрного Паука» Фабио Кудичини, одного из сильнейших голкиперов в истории клуба. Карло была отведена пока роль третьего вратаря. Вторым же считался долговязый Себастьяно Росси, бывший баскетболист. Хотя его многие считали волейболистом. Ибо у Росси существовали серьёзные проблемы с фиксацией мяча, он предпочитал не ловить, а отбивать. Попытки поймать приводили к проблемам у миланских ворот, и однажды Капелло сказал – «Себастьяно, да отбивай ты подальше, там защита разберётся».

Летом Капелло произвёл чистку состава от игроков, которых он считал лишними. Ушли защитники Стефано Нава («Парма») и Стефано Каробби («Фиорентина»), полузащитники Джованни Строппа («Лацио»), Джанлука Гуаденци («Кальяри»), нападающий Массимо Агостини («Парма»). Лимит - три легионера - по-прежнему был в силе, поэтому двух молодых иностранцев – хорватского полузащитника Звонимира Бобана и бразильского нападающего Джоване Элбера, взяли на вырост и тут же отдали в аренду – «Бари» и «Грассхопперу» соответственно. Из «Пармы» пригласили защитника Энцо Гамбаро. Полузащитник Деметрио Альбертини вернулся после годичной аренды в «Падове», а Диего Фузер – из «Фиорентины».. Нападающий Альдо Серена, выигрывавший скудетто с «Ювентусом» и «Интером», не скрывал, что хочет сделать то же самое в составе «Милана».

Состав «Милана» можно назвать классическим. Справа в обороне – Алессандро Костакурта, слева Паоло Мальдини, в центре Франко Барези и Алессандро Костакурта. Резервиисты – Энцо Гамбаро и Филиппо Галли. В опорной зоне Франк Райкард. Далее Деметрио Альбертини и Роберто Донадони. Ближе к линии атаки Руд Гуллит. Как варианты – Альбериго Эвани, Диего Фузер и стареющий Карло Анчелотти. Основная пара нападающих Марко ван Бастен и Даниэле Массаро, которых могли подменить и Марко Симоне и Альдо Серена. А где же вратарь, спросите вы и будете правы? Не потянул роль основного вратаря талантливый Антониоли. Допустил ряд грубых ошибок в предсезонке, а потом получил травму. Франческо играл преимущественно на Кубок Италии, и его оплошность в игре с «Ювентусом» обернулась единственным проигрышем в сезоне и вылетом в полуфинале. Франческо потом состоялся как вратарь. Играл до сорока с лишним лет, выигрывал скудетто и Кубок. Но большая часть его карьеры прошла вне «Милана». Основным голкипером, во многом вынужденно, стал Себастьяно Росси. Его нещадно критиковали – за плохую ловлю мяча, за вечно сонную и небритую физиономию, прозвали Варваром, называли «Челентано на сцене „Ла Скала“. Но самые громкие победы „Милан“ Фабио Капелло одержал с неправильно игравшим Росси. Сам же Варвар выдал длиннющую сухую серию, превзойти которую смог только Джанлуиджи Буффон.

Победный марш

„Милан“ Капелло начал сезон неброско. Вымученная победа в гостях над „Асколи“ за счёт автогола соперника. Пенальти, реализованный ван Бастеном, обеспечил выигрыш у „Кальяри“. „Ювентусу“ в Турине „россонери“ вообще были должны проиграть, „спас“ Массимо Каррера, срезавший мяч в свои ворота на 90-й минуте. А в домашней игре с „Фиорентиной“ проигрыша удалось избежать только благодаря умению ван Бастена бить с точки. Та же история повторилась в домашней игре с „Дженоа“. В пяти матчах – ни одного гола с игры. Три 11-метровых Марко и два автогола.

Но в игре с „Аталантой“ в Бергамо „Милан“ уже не был столь уныл и скучен, как в стартовых турах. И хотя ван Бастен снова отправил мяч в ворота с точки, то второй гол Деметрио Альбертини стал результатом комбинации. „Парме“ Гуллит и ван Бастен забивали исключительно с игры. В Бари проснулся Массаро, забивший единственный гол. А „Милан“-то – лидер. Вышел на первое место и растерзал „Рому“ 4:1. Потом Гуллит положил парочку в ворота чемпиона, ещё не зная, что в „Сампдории“ он тоже будет своим. Далее был бит „Кремонезе“ 3:1. „Россонери“ первые, но „Юве“ в двух очках, а „Наполи“ отставал на четыре. Победную серию подпортил „Интер“, отыгравшись после гола ван Бастена. Юрген Клинсманн постарался. Любопытная деталь. Стоило интеровскому Барези - Джузеппе - покинуть поле, как красную карточку схватил его младший брат Франко. Отрыв от „Ювентуса“ тем временем сократился до одного очка. И не изменился ни после выигрыша миланцев у „Торино“, ни после их ничьи в Риме с „Лацио“.

Игра 15-го тура с „Наполи“ стала лучшей для команды Капелло в первом круге. Уже на 45-й секунде Мальдини огорчил старого приятеля Франческо Галли, служившего теперь неаполитанцам. До перерыва Райкард и Массаро сделали счёт крупным, а во втором тайме Донадони с ван Бастеном – ещё крупнее, 5:0. Победив „Верону“ и „Фоджу“, „Милан“ выиграл и первый круг. А преимущество над „старой синьорой“ составило уже три очка.

Второй круг „красно-чёрные“ начали с разгромов „Асколи“ и „Кальяри“ - два раза по 4:1. С „Юве“ снова не справились – 1:1. Ван Бастен отличился на четвёртой минуте, но Пьерлуиджи Казираги, как и в первом круге, огорчил Росси. Но дистанция между двумя суперклубами к тому времени составляла пять очков. Две миланских ничьи - с „Фиорентиной“ и „Дженоа“ - мало что изменили. А потом „Милан“ продолжил своё победное шествие. Победы – яркие (например, над „Сампдорией“ 5:1) и не очень (вымученные 1:0 с „Интером“), разбавлялись ничьими. Но в графе поражения гордо сиял ноль.

„Ювентус“ больше изображал погоню, чем вёл её. В Турине понимали, что чемпионство „Милана“ - вопрос времени. „Бьянконери“ сосредоточились на Кубке, где нанесли миланцам единственное поражение в полуфинале. Но в решающей игре туринцы уступили „Парме“.

„Россонери“ официально оформили чемпионство в 32-м туре, сыграв вничью в Неаполе 1:1. „Милан“ не стал спешить в отпуск, а в ничего не значивших матчах разгромил сначала „Верону“ 4:0, а потом и „Фоджу“ 8:2. Так и остался непобедимым. Марко ван Бастен с 25 голами стал лучшим бомбардиром Серии А.

Как ни странно, но вынужденный пропуск европейского сезона помог Фабио Капелло. Тренер получил возможность не спеша перестроить игру команды в нужную ему сторону. Сезон начинал скучный, боявшийся своей тени „Милан“, а заканчивал непобедимый, заставлявший трепетать перед собой любого соперника суперклуб. А сам Фабио получил признание как тренер со своим почерком, со своей философией и с умением претворять свои идеи в жизнь.