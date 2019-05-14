«Серкль Брюгге» - «Мускрон»: кто фаворит?

14 мая 2019, 11:00

«Серкль Брюгге»

Подопечные Жозе Женшама проводят один из худших поединков в своей истории. Совершенно ничего не получается у команды. Есть желание бороться исключительно за самые высокие цели и задачи, но давайте не будем забывать о том, что сейчас серия из поражений уже достигает четырех поединков. Болельщики давно не видели вот такого невыразительного выступления своих поклонников.

«Серкль Брюгге» в плей-офф находится на предпоследнем месте имея в своем активе семь очков в восьми проведенных поединках. «Брюгге» уступил «Васланду» в последней игре со счетом 1:2.

«Мускрон»

Подопечные Бернда Шторка не могут похвастаться тем, что они удачно выступают на протяжении этого сезона. Команда сумела занять последнее место в борьбе за плей-офф. В последней игре «Мускрон» сыграл со счетом «Сен-Жилуаз» вничью 3:3. Команда пытается бороться до конца избегая самых разнообразных ошибок.

Постепенно команда растет и вот теперь необходимо всерьез задуматься о том, чтобы улучшить качество своей игры в ближайших поединках. «Мускрон» играет в открытый футбол с обилием моментов у ворот обеих команд.

Факты об игре

«Серкль Брюгге» в четырех последних поединках проиграл

«Брюгге» в девяти последних поединках пропускает по два мяча

«Мускрон» в среднем забивает по три гола за матч, если брать во внимание два последних поединка

«Брюгге» проваливается, так как команда не просто проигрывает, а делает это крупно, поэтому «Мускрон» попробует с первых же минут встречи забить первым, чтобы заставить соперника действовать строго от обороны. Чувствуется, что «Мускрон» способен удивить хозяев, но все же опыт и умение бороться до конца в самых тяжелых ситуациях приобретенный в выступлениях в Лиге Чемпионов и Лиге Европы помогут «Брюгге» претендовать на победу. Немного подстрахуем свой выбор нулевой форой. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Брюгге» с учетом форы 0 можно с коэффициентом 1,90.