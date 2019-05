Коллекция весна-лето. Не только у «Ювентуса» страшная форма  

У «Соккер.ру» плохие новости для фанатов великих клубов. Болельщиков планируют обмануть и обобрать.

Не первый год в футбольных столицах существует практика дешевых манипуляций. Например, Перес звонит знакомому журналисту, болеющему за «Реал», и говорит: «Хуан, мне тут нашептали, что один клуб интересуется Неймаром. Понял?» Тот сразу пишет – источник из «Реала» сообщил, что бразилец под прицелом.

Если трансфер срывается, то в интервью Перес заявит: «Мы никогда не интересовались Неймаром». Зачем «слив»? Чтобы изучить реакцию фанатов, информировать конкурентов, позлить ПСЖ – на всякий случай, но ничем не рисковать. Реклама по цене звонка – сигнал, что «Реал» настолько богатый, чтобы торговаться за Неймара.

И маркетологи в футболе пользуются похожими методами. Например, «сливают» в сеть макет дизайна футбольной формы известного клуба, а потом заявляют, что это «фейк», если увидели, что манипуляция зашла слишком далеко и люди в бешенстве. Хотя иногда на негативе наоборот пытаются выехать и держаться за него до конца. Что и наблюдаем сейчас – начали клепать страшные на вид формы.

Основная форма «Ювентуса» 2019/20 – шлак

Выпустили футбольную форму, где один рукав – белый, второй – черный, а посередине полоска розового цвета. Это как сказать родной бабушке, что ее паста или лазанья – безвкусное месиво. Грех для итальянца! Но дизайнеры, которые платят «Ювентусу» за право представлять их бренд, из других краев.

Двух главных изготовителей формы не раз обвиняли, что обленились и клепают поделки, используя общий тренд – ретро 70-90-х. Но этот эксперимент зашел слишком далеко. Хотя бы потому, что на человеке «модельной внешности» – Роналду, новая основная форма «Ювентуса» не смотрится.

А на обычном пузатом мужике будет как часть костюма клоуна. Плюс не отражает особенность стиля клуба – узкие полоски. Да, на заре футбола, когда формы стоили недешево, случались у англичан рукава разного цвета, воровали формы регбистов.

Но так не делают сто лет! Несовременно, не стильно, не модно. «Кушайте, что подсунем», - говорят дизайнеры. «Но не забудьте заплатить нам 125.95 евро». Это 9 400 рублей за несуразную майку. Причем изготовители формы настолько неряшливо клепали ее, что на новой футболке изначально не было знака Скудетто.

Его в итоге прилепили над логотипом изготовителя. И теперь у «Ювентуса» форма, где один элемент выше логотипа клуба – заметно, что «щит» уже после возмущенных комментариев фанатов впихнули. В официальном магазине клуба форма без Скудетто. «Ювентус» годами чемпион, они футбол смотрят вообще?

И в мелочах одежда ужасная. Традиционные три полоски на плечах не переходят на рукава. Создается впечатление, что форму сшили с кусков разных футболок. Чтобы этот эффект был менее заметным, для презентации выбрали локации с полутенью. Фотограф понял, что это «подстава»! Но на поле все становится понятно – форма визуально «вразнобой»:

Кроме того, со спины тоже с изъяном – чтобы номера было видно, концепция разделения розовой линией разрушена ради черной вставки. Да и новая основная вратарская футболка под «венецианскую штукатурку» убогая. Щесны ее пока что не использовал. «Ювентус» сознательно выезжает на негативной реакции, ведь народ уже издевается над тем, как прочли историю о «зебрах»:

В «Барселоне» не испугалась народного гнева

Снова стиль «цыганский барон» - давно слили «клетчатую» форму. Поверяли реакцию, и поскольку испанские болельщики не самые буйный и однажды раскупили комплекты, где полоски были горизонтальными, то похоже, что у «Барселоны» основной комплект формы на новый сезон вправду будет, как у сборной Хорватии, только в сине-гранатовых цветах. И понять замысел не трудно.

Хотят, чтобы симпатичный сам по себе орнамент, необычный для клуба, заставит фанатов «Барселоны» по всему миру выкупить миллионы экземпляров. Ведь коллекционеры форм никогда не встречали такие «клетчатые» футболки у «блаугранас». Ход чисто коммерческий, но ради него плюют на историю клуба, который всегда использовал два цвета иначе.

У «Барселоны» были годы, когда форма была разделенной на две равные части, как у «Ювентуса». Но в Каталонии в курсе, что рукава в таком случае должны быть одного цвета, чтобы издали форма хотя бы на что-то была похожа. А теперь решили убить концепцию, которой 120 лет.

Вот только есть не только основная форма, но еще и вторая, гостевая. Говорят, умудрились использовать диагональ цветов клуба на футболке ужасного непонятного цвета – как обычно, слизали идею из прошлого. Но при этом логотип спонсора планируют оставить черным. Темный на темном «красиво» смотрится – еще один успех ленивых дизайнеров.

Футболка «Манчестер Юнайтед» вызвала протесты

Англичан, в отличие от итальянцев, нельзя упрекнуть в наличии тонкого вкуса. Аристократия там чопорная, остальные – работяги. С другой стороны, вспомните моду футбольных хулиганов – сейчас большинство тех вещей снова актуальны. Каждый Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия стрижет «капусту» на знаниях о моде «гопников» 70-80-х годов и успешно всучили тот стиль подросткам 21 века.

Но когда дизайнеры более консервативных контор пытаются следовать мейнстриму, получается убого. Вот как можно назвать выездной бежевый комплект формы «Манчестер Юнайтед» красивый? Там принт кожи змеи. Змеи! Народ сразу шутит, что форма посвящена «всем змеям в раздевалке», и что у половины состава и так с ногами проблемы – им подходит. Но если серьезно, то форма ужасная:

Classy of Manchester United to design the new away kit as a tribute to all the snakes in the dressing room 🐍👍🏽 pic.twitter.com/I1OTQbIIpT