Рекорды безумного сезона ЛЧ-2018/19

вчера, 17:30

Подводим итоги Лиги чемпионов, ведь касаются они не только финалистов. Важные факты – на «Соккер.ру».

Самая результативная команда

У «Ливерпуля» не было шансов обойти лидеров, у них 24 мяча. И «Барселону» догнали бы, забей «шпорам» четыре раза. Так что на первом месте остается «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы наколотила 30 голов, не сыграв в полуфиналах и финале. Также среди голевых героев «блаугранас» - 26 мячей после 12 поединков, и «Аякс» - голландцы отличились 22 раза. Сезон в Лиге чемпионов получился в целом результативным. Средний показатель 2.93 гола за игру не рекордный, но достойный. Голов в ЛЧ в последние годы много!

Самая настырная атака сезона

Не путать с эффективностью и результативностью, ведь тут речь об ударах. Отмечаем, что ПСЖ собирал по 7.1 выстрела в створ ворот за матч, а «Реал» пошел дальше – они по 7.3 раза били по чужим воротам, но забили всего 15 голов (на пять меньше, чем «Порту»). Мадридский клуб подвело отсутствие Роналду? Определенно уход не помог, как не помогли парижанам травмы опытных Кавани и Неймара – в решающий момент с МЮ один Мбаппе не смог компенсировать промахи коллег. Любопытно, что количество точных ударов не коррелируется с результатом, а так бывает далеко не всегда.

Ключевые мастера отбора мяча

Тут победителя вряд ли угадают, если спросить, ведь список лидеров любопытный. «Бенфика» собирала по 22.8 отбора за игру – сумасшедшее количество, физически команда была готова шикарно. Но куда важнее, что на втором месте «Аякс». Сыграли больше матчей, то есть набрать дикий показатель было намного сложнее. Но голландцы отбирали мяч, как великие мастера – по 22.3 выигранных единоборства за игру. Сравните, например, с показателем финалиста «Тоттенхэма» - по 15 отборов за игру. А вот команду с последней строчки многие угадают – из-за ставки на владение и тактический фол МС замыкает таблицу. А еще бесконтактно играют ПСЖ и «Ювентус» - разучились драться в Лиге 1 и Серии А.

Лучшие чтецы чужого футбола

Отмечаем, с каким остервенением дралась в сложнейшей группе «Црвена Звезда» - сербский клуб собирал по 18.2 перехвата за игру. Так успешно и высоко никто соперников не прессинговал. Еще очень удачно читала игру «Бавария» - опять же, соперники заставили играть именно в таком рискованном стиле. А в тройке лидеров также «Локомотив», что не должно удивлять. Команда Сёмина неплохо читала чужую игру, но стала одной из самых невезучих команд турнира. А вот высокая позиция «Аякса» - отсылка к тому, сколько лет многим футболистам тен Хага. Молодая команда могла позволить себе атаковать соперников рискованно, смело, высоко – шикарно читали чужую игру и совершали перехваты.

Главные дриблеры сезона в ЛЧ

Угадаете, у кого больше всего обводок за матч? Если подумали на ПСЖ – правы. Также в тройке «Лион» и «горожане» из Манчестера. Не удивляет высокое место «ткачей» - у них в атакующей группе много людей, умеющих взять игру на себя. А вот «Ювентус» и «Реал» на пятой и шестой строчках – скорее отсылка к тому, какие классные мастера играют за новый и бывший клуб Роналду, нежели доказательство, что туринцев и мадридцев можно внести в список технарей. Например, у «шпор» тот же показатель, что у итальянцев. Команды Мбаппе и Неймара, а также Сона и Моуры ближе к золотому техническому стандарту. Хотя дриблинг как таковой не говорит об успешности, ведь «Ливерпуль» - на 16-м месте. О чем это говорит? Играли без риска, осторожно.

Самые небрежные команды кубка

Крайне любопытный параметр – неудачные касания. Ведь победители в номинации объясняют, почему не прошли в финал, хотя по игре и жребию имели на это определенные шансы. «Боруссия» лидирует по количеству невынужденных ошибок при контроле мяча – больше 17 за игру. Похожий показатель также у молодого «Аякса». Как видите, возраст футболистов сказывается на аккуратности работы и рискованности принятых решений. Одновременно может говорить о количестве попыток сыграть остроумно – финалисты в первой десятке, как и «Локомотив», который – приходится повториться, в ЛЧ сыграл суммарно не так ужасно, как можно судить по результатам.

Короли воздуха в Лиге чемпионов

Номинация имени Артема Дзюбы – «Порту», «Локомотив» и «Рома» чаще всех вступали в борьбу на втором этаже. А вот если считать проигранные дуэли, то чемпионом становятся «драконы». С другой стороны, они же на третьем месте по победам – по 20 за игру в среднем. Кто первый? «Рома» - римляне, оказывается, лучше всех дрались на втором этаже. А еще есть «Локомотив», который финишировал вторым. Персонально же можно выделить трех голландцев – Люка де Йонга, де Лигта и ван Дейка. Короли воздуха – более 40 побед наверху у каждого. Причем учтите, что форвард ПСВ выиграл в номинации, сыграв лишь 6 матчей!

Крутейшие линии защиты и вратари

Легко угадать команды, которые реже других допускали удары по своим воротам. «Атлетико» с Облаком и Годином сохранил репутацию – по их воротам били всего по 9-10 раз за игру в среднем. А на втором месте «Манчестер Сити», но отставание в 0.1 удар за матч. Вот это – короли по игре в защите. Но очень близко к совершенству «Боруссия» Д, «Ливерпуль» и «Бавария». А вот если считать сэйвы голкиперов, то нужно выделить Хандановича – Самир отражал по 5.3 удара каждые 90 минут, Лопеша из «Лиона» - 4.7, Акинфеева – по 4.2 сэйва за полный матч. Как видите, Алиссон не среди лидеров, хотя если считать сумму спасений, то из-за количества игр Бекер и Онана на первых местах – 45 и 40 отбитых ударов соответственно.

Ключевые комбинаторы турнира

Передачи, после которых наносились удары, чаще всех отдавал Душан Тадич – на его счету 37 таких попыток. Дальше идет Тони Кроос, ведь у «Реала» была такая простая для них группа, что немец даже в плохом для себя сезоне собрал 29 созданных моментов. На третьем месте герой ЛЧ Эриксен (28 шансов), а четвертым пришел Лионель Месси – 27 передач. Депай, Стерлинг, Триппьер, Альба и Зийех – среди мастеров отдавать пасы. А вот когда смотрим на результаты, то звание лучшего ассистента сезона разделяют Альба и Мбаппе, у них по 5 голевых передач. Эриксен, Тадич и еще четыре человека собрали по 4 паса.

Лучшие снайперы Лиги чемпионов

Думаете, у Лионеля Месси победа по ударам в Лиге чемпионов, или у Роналду? Ошибаетесь – Хаким Зийех оказался самым ударным в сезоне, ведь нанес 58 выстрелов. У Месси 54 и на один сыгранный матч меньше, так что тоже хорош. Салах в тройке – 52 попытки, а Роналду на четвертом месте – 48. Остальные заметно отстали, хотя отмечаем Сона – старался. По голам первым стал Месси – 12 мячей, сместил Роналду с трона, а дальше идут Левандовски (8 голов) и четверка футболистов, отличившихся по 6 раз (Роналду, Тадич, Марега и Агуэро).

Впрочем, важно не только количество, но и качество, вес ударов – у Моуры все 5 голов очень важные для «шпор». И разницу между 5 голами Дибалы и, например, Салаха, тоже не нужно объяснять. Мохамед забил в финале и в решающей игре группы. Интересно, кто выиграет через год? Пока Мбаппе не очень себя показал – 4 мяча в активе, но через год может навязать борьбу Месси и Роналду.