Обновленная Португалия и призрак Греции

сегодня, 17:30

Соперники Роналду в рейтинге сборных выше Испании и Аргентины, поэтому «Соккер.ру» сомневается, что португальцам будет легко и просто.

Швейцарцев принято недооценивать. Хотя посмотрите на рейтинг ФИФА . Но у Петковича восьмая сборная мира, выше Испании, Аргентины, Германии или Нидерландов. Это значит, что у них очень стабильные результаты и много побед за последние годы.

Иначе подняться на один уровень с Португалией – соперников по полуфиналу разделяют всего три очка, попросту нельзя. Конечно, швейцарцев нельзя назвать командой звездной, но это очень крепкая «сборная мира». Зоммер – основной голкипер «Боруссии» М. Шер удачно дебютировал за «Ньюкасл» и провел сильный сезон в АПЛ .

Аканджи – защитник «Боруссии» Д, что допускала ошибки в защите, но сам оборонец растет. Родригес – основной защитник «Милана». Команды, которая была близка к зоне Лиги чемпионов. Цубер не растет – бывшему хавбеку ЦСКА уже 27 лет, но у швейцарцев есть одна хорошая для футбола привычка. Собираясь в составе сборной, они все по отношению как Шакири.

Победитель Лиги чемпионов, как и Джака, не считают себя только швейцарцами, но политическая нация на поле сформирована в единую команду. Поэтому и Закария, и Фернандеш, и Сеферович, будучи детьми иммигрантов, под общим флагом играют не хуже, чем играли до них легенды швейцарского футбола. Вот потому португальцам важно не переоценить свои силы сегодня.

Кадры и тактические схемы на полуфинал

Чемпион Европы Сантуш не добился успеха в России на ЧМ -18. Но у него за год появились варианты с составом. Роналду не играл в Лиге наций до решающей стадии – Криштиану отдыхал и получил время, чтобы адаптироваться в «Ювентусе», зато капитан поможет сегодня.

Пепе в строю, как и Патрисиу с Фонте – еще два чемпиона Европы. Бернарду Силва является одним из лучших футболистов сезона в АПЛ . А в «Манчестер Сити» Гвардиола вообще считает его героем года с треблом. Канселу – один из лучших крайних защитников в топ-5. Карвалью из интересного по игре «Бетиса» тоже поможет разрушать и созидать, как и опытный Моутиньо.

Впрочем, у португальцев также появляются новые молодые заметные фигуры. МЮ может отдать дикие деньги за Бруну Фернандеша – очень результативный и умный хавбек «Спортинга». Жоау Фелиш, хотя ему мало лет, а самого Роналду парень до недавнего времени видел, лишь когда играл в футбольный симулятор, вполне может выйти в основе.

Ведь Сантушу нужно удивить Петковича, и для этого есть Фелиш, Жота, Гуэдеш или Диего Соуза. И у Швейцарии тоже есть возможности для маневра. Шакири выиграл ЛЧ – если оправился от травм, то сыграет с первых минут. Эдимилсон и Цубер ему помогут, результативный в Лиге наций Сеферович – острие атаки. Джака пришел в себя, может сыграть с Закария в центре поля.

Мбабу не такой известный, но защитник «Янг Бойз» получил опыт в ЛЧ – ждем на правой бровке. В центре рядом с Шером будет бек «Боруссии» - если из Дортмунда, то речь про Аканджи, если из Менхенгладбаха, то Элведи. В любом случае, у Зоммера хорошая линия защиты. Тот же Родригес – опытный, играть умеет и в защите, и в нападении. Кстати, у Петковича даже хватает людей для схемы «5-4-1» - держим в уме и такой вариант, хотя вряд ли есть смысл закрываться.

Ориентировочные составы

Португалия (4-3-2-1): Патрисиу – Канселу, Фонте (Диаш), Пепе, Геррейру (Руй) – Каварлью, Невеш, Моутиньо (Бруну Фернандеш) – Бернарду Силва, Фелиш (Жота, Диего Соуза) – Роналду.

Швейцария (4-2-3-1): Зоммер – Мбабу, Шер, Аканджи (Эльведи), Родригес – Закария, Джака – Эдимилсон, Шакири, Цубер (Айети) – Сеферович.

Любопытные факты перед матчем

- Роналду не играл в Лиге наций за Португалию, но провел два поединка отбора к Евро-2020. Во втором сыграл лишь полчаса, а не забивал за сборную с летнего матча против Марокко в «Лужниках». Пора возвращаться с голами – сборной нужен результативный лидер;

- португальцы собрали четыре подряд мировые после победы над Польшей 2:3. Но соперники были сложными – Италия, Польша, Украина и Сербия. Забивали только полякам и сербам, там счет по 1:1. С Манчини и Шевченко сыграли по 0:0, соскучились по голам. Вот поэтому многие и не ждут результативный полуфинал;

- девятнадцатилетний атакующий хавбек «Бенфики» Фелиш сегодня пройдет кастинг в «Ювентус». Если Роналду понравится игра с Жоау, то туринцы могут сделать «орлам» предложение. Дебют под давлением Жорже Мендеша? Агенты выгодно, чтобы его юный клиент «засветился» на таком высоком уровне;

- сегодня не сможет сыграть опорник «Порту» Данило Перейра – получил красную карточку в предыдущем поединке Лиги наций. У Швейцарии приходят в себя Шакири и Джака, а вот у форварда Эмболо травма – потеря «двенадцатого игрока», учитывая молодость и возможности Бреля. Зато вместо него вызвали Окафора из «Базеля»;

- у Петковича после поражения в Бельгии 2:1 должна была быть серия из четырех побед подряд. Причем над приличными соперниками – Исландией, Бельгией, Грузией и Данией. Но с соотечественниками Русалочки повели дома в отборе к Евро-2020 со счетом 3:0, а потом с 84 по 90 минуты позволили датчанам отыграться. Впрочем, 3:3 – не поражение, обыграть Швейцарию по-прежнему сложно;

- португальцы и швейцарцы – давние соперники в футболе. У них между собой целых 22 поединка. Причем обратите внимание на любопытную деталь. У Швейцарии 10 побед против всего 7 у Португалии. Для южан такой соперник – непростой, у них и разница мячей отрицательная, и голы в матчах с центральными европейцами даются не всегда;

- одновременно надо отметить, что Португалия с 1969 года не проигрывала швейцарцам именно в домашних матчах. Это на выезде частенько уступали и теряли очки, а дома – сегодня игра в Порту, ведь португальцы стали хозяевами финальной части Лиги наций, три победы за тридцать лет.

Прогноз «Соккер.ру»: учитывая, что на месте Швейцарии могла быть Бельгия, португальцы, невзирая на все их огрехи, не имеют права дома упускать шанс на финал. Роналду сделает, что сможет, и в итоге победит. Хотя непростая игра читается, Петкович и Сантуш руководят тренерскими упрямыми командами.