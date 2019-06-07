​Трансферное лето «Зенита». Дождутся Кокорина и отпустят Дзюбу?

сегодня, 17:28

«Соккер.ру» собирает задачи, которые должны решить Семак и Рибалта. Ждем немало перестановок перед ЛЧ .

Прошлым летом «Зенит» подписал только Маркизио, но сразу восемь человек были в арендах, а пятеро ушли или бесплатно, или после соглашения о разрыве трудового договора. Проще говоря, Манчини и Луческу оставили по себе набор футболистов, с которым пришлось работать Семаку.

«Зенит» Сергея Богдановича начал формироваться зимой – Барриос, Азмун и Ракицкий будут в основе под групповой этап Лиги чемпионов. Но у менеджера Рибалты и главного тренера много работы, ведь надо определиться, кто нужен в заявке, кто лишний и кого не хватает? Оценим важнейшие случаи персонально.

Из-за правила, что день в СИЗО считают за полтора дня обычного тюремного заключения, а на время апелляции Кокорин остается в следственном изоляторе – через пару месяцев Александр выйдет на свободу. 30 июня станет свободным агентом. Но если послушать, что говорят в Санкт-Петербурге – форварду дадут новый контракт. Красивый жест, но с точки зрения карьеры форварда - спорный, ведь на поле Кокорину в «Зените» уже нет места.

Что выгодно «Зениту»? Подписать контракт и отправить в аренду – за игровой практикой. Но это если Дзюба останется!

Важно найти человека, который будет дублировать роль Дзюбы как форварда второго темпа. Это может быть молодой форвард, играющий в оттяжке, не обязательно рослый. Зачем Семаку в составе еще один крупный нападающий, но без голов и передач, как у Дзюбы? Заболотный кажется лишним в составе «Зенита» - участника Лиги чемпионов. При этом никто не спорит - в условном «Тамбове» или «Оренбурге» Заболотный может собрать 5-7 голов за сезон.

Что выгодно «Зениту»? Расстаться. Заболотному доверяли достаточно долго, но Антон не Ориги для «Зенита». Отдать минуты на поле 18-летнему парню из школы клуба и то выгоднее.

Жирков и Набиуллин

Черчесов зовет Жиркова в сборную России, «Зенит» - предложил новый контракт. Почему к Юрию такое отношение? Видать, помалкивает, нормально работает на тренировках, спокойно сидел на скамейке, а когда понадобился – восстановился после травм на грани хронических и вернулся. А чем может похвастаться Набиуллин? Разве что красивой девушкой, ведь на поле Эльмир не справился, ему найдут замену слева в защите.

Что выгодно «Зениту»? Расстаться с Эльмиром, если остается Жирков. Но в идеале Юрию не стоит выдавать слишком много денег, ведь возраст и риск травм надо учитывать.

Акунья и Гримальдо

Не клюет левый защитник! Лоди не дался в объятия «Зенита», а ребята вроде Тальяфико будут долго смеяться, если им предложить переход из «Аякса» в РПЛ . Также не хочет в Россию уругваец из «Милана» Лаксальт. Да и играл в прошлом сезоне так, что лучше его не подписывать. Гримальдо интересовались, но за защитника «Бенфики» просят 30 млн евро, так что испанец – слишком дорогой, ведь будут и другие подписания. А вот если Акунья стоит меньше, то аргентинец из «Спортинга» подходит на роль нового Кришито.

Что выгодно «Зениту»? Подписать Акунью, сбив цену до 15 млн евро чистыми без бонусов. 12 голевых передач говорят в пользу шустрого аргентинца.

Мак, Шатов и Ригони

Мак и Ригони подумывают об уходе, Шатов же скорее и дальше будет сидеть на скамейке. А что, лимит если и изменят, то на «7+18», а где «Зенит» наберет 18 качественных россиян, если отпустит Олега? Да, карьера всей этой тройки не развивается так, чтобы в будущем один из них стал новым Данни. Но и всех одновременно отпускать нельзя. Разве что новый лимит экстренно прижмет, и тогда Ригони уйдет точно.

Что выгодно «Зениту»? Пожалуй, попрощаться с каждым и попробовать найти человека, который лучше подходит и будет прогрессировать на флангах в атаке.

Игнатьев и Миранчуки

«Краснодар» сделает все, чтобы Ивана не было в «Зените», но если выбирать между Игнатьевым и Кокориным, то логично подписать первого. Юный, дерзкий, может быть разноплановым – не классический центральный форвард. Но рано ему предавать «Краснодар», где ему дают игровую практику, на «Зенит», где места в атаке по центру с Азмуном и Дзюбой нет. А вот братья Миранчуки и «Локомотив» задумаются. Раньше ими интересовался «Спартак» - уже не вариант, за рубеж позовут только после удачного группового раунда ЛЧ , но петербуржцы могут сыграть на опережение.

Что выгодно «Зениту»? Не уничтожать карьеры молодых россиян, если те не нужны в основе. Но Антону Миранчуку в «Зените» правее центра вместо Ригони место найти можно.

Маммана и Краневиттер

Эмануэль – ценный для «Зенита» игрок. Ценный в том смысле, что его возраст позволяет продать аргентинца за неплохие деньги. Выручат меньше, чем заплатил Манчини, но достаточно, чтобы свести дебет с кредитом. И, например, подписать человека в центр обороны – для запаса, и левого защитника, о котором чуть выше. По Краневиттеру тоже все просто. Разочаровал, не заиграл, не прибавлял, проиграл Барриосу вчистую.

Что выгодно «Зениту»? Прощаться с аргентинцами. Маммана слишком хорош для стабильной скамейки, Краневиттер – слишком плох, еще и иностранец накануне смены лимита.

Тест на зрелость менеджеров. Семак податливый – убеждались не раз. Рибалта из лучших побуждений «впарил» ему звезду из бывшего клуба. Казалось, что Маркизио сыграет в стиле стареньких Данни или Ивановича – на классе. Но врачи «Зенита» переоценили свои возможности. Думали, что вылечат травму Клаудио, а не сумели. Сейчас даже в Китай итальянца, который может оказаться Файзулиным 2.0, вряд ли возьмут.

Что выгодно «Зениту»? Продать итальянца в МЛС или Китай, если здоровье позволит. Но раз такая опция практически исключена – ставить на ноги и использовать Клаудио как джокера со скамейки.

Не будем упускать из виду то, что у «Зенита» перед глазами. В «Оренбурге» играет универсал, которому может не найтись места в основе – не забываем, что Кузяев и Ерохин достаточно крутые, чтобы часто выходить в основе, если не будет травм, и Оздоев хорошо в центре поля сыграл. Но Сутормин умеет работать и слева в защите, и справа, и слева в атаке. Дриусси вряд ли уйдет, разве что позовут в Серию А, а вот Алексея «Зенит» из «Оренбурга» заберет без усилий.

Что выгодно «Зениту»? Пожалуй, отказаться от Сутормина. Пусть Алексей найдет клуб, где его навыки будут нужны в основе. В «Зените» может стать игроком ротации без чистки состава.

Фернандес и Петров

Есть не только решения по тем, кто на контракте, но и переговоры по новичкам. Очевидно, что Смольников и Анюков не работали так удачно, как Марио и Сергей в своих клубах. ЦСКА и «Краснодар» будут упрямиться в случае прямых переговоров по правому латералю, но есть два нюанса. Первый – Гинер всегда соглашается, если пройти «психологическую отметку», то есть повысить цену до нужной границы. Фернандеса отдадут в «Зенит» за 30 млн евро. Петров – воспитанник северян, как Кузяев, но если Марио сломают – не нужен.

Что выгодно «Зениту»? Подписать Фернандеса под ЛЧ . Класс игрока – раз, адаптация к РПЛ - два, лимит – три, ослабить конкурента – четыре. Дорого, но не прогадают.

Артем Дзюба

Контракт с Мендешем на год означает, что Артем – форвард «Вулверхэмптона». Скорее всего. И зачем ему середняк АПЛ ? Чтобы испытать силы. Титул взял, а в Лиге чемпионов Артем играл и понимает, что «Зенит» явно не фаворит ближайшего сезона в Европе. Конечно, жеребьевка с первой корзины разводит с чемпионами топ-5 и «Ливерпулем» с «Челси». Но зачем убегать от подобных соперников, если можно играть с ними каждый месяц? В АПЛ форварду будет намного сложнее, но интереснее. Хотя «Зениту» Дзюба тоже нужен – связывает игру и работает тренером по мотивации на полставки.

Что выгодно «Зениту»? Оставить. Не исключено, что «Зенит» сорвет сделку. Дзюбу не отпустят, ведь сыгрался с Азмуном. Разве что было джентльменское соглашение – чемпионство в обмен на «вольную». Тогда Дзюба сам себе хозяин и сделает, о чем много раз говорил – уедет в Англию.