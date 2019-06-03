«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной Польши

вчера, 16:37

«Ахмат» усилился футболистом молодежной сборной Польши , который ранее выступал за «Лехию» из Гданьска. Об этом сообщил президент российского клуба Магомед Даудов.

С 21-летним футболистом подписан контракт на 4 года. Михалак прибудет в расположение «Ахмата» на сборах в Австрии позже, так как будет представлять сборную Польши на молодежном чемпионате Европы.

В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Лехию».

Ранее «Ахмат» покинули два игрока.