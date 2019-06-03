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«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной Польши

вчера, 16:37

«Ахмат» усилился футболистом молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком, который ранее выступал за «Лехию» из Гданьска. Об этом сообщил президент российского клуба Магомед Даудов.

С 21-летним футболистом подписан контракт на 4 года. Михалак прибудет в расположение «Ахмата» на сборах в Австрии позже, так как будет представлять сборную Польши на молодежном чемпионате Европы.

В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Лехию».

Ранее «Ахмат» покинули два игрока.

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Abverin
Abverin ответил Mаэстро
   82 / 833
вчера в 18:58
ахахаха)) вот она роиссянская духовность)
Не нравится, паситесь на укрОинском.
1 команда
1 команда ответил КЭТиК
   187 / 833
вчера в 18:56
Поляки - гнилой народец.
Полностью согласен.
cska plus
cska plus ответил КЭТиК
   5 / 833
вчера в 18:10
Поляки - гнилой народец.
Мягко сказано.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   185 / 833
вчера в 17:59
Удачи!!!
Mаэстро
Mаэстро ответил КЭТиК
вчера в 17:08
Поляки - гнилой народец.
ахахаха)) вот она роиссянская духовность)
КЭТиК
КЭТиК
   62 / 833
вчера в 17:03
Поляки - гнилой народец.
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