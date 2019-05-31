ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

31 мая 2019, 14:18

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Уфы» . С футболистом заключен контракт сроком на 5 лет.

Вторую часть минувшего сезона 19-летний игрок провел в составе «армейцев» на правах аренды. На его счету 10 матчей.