ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Уфы» Игоря Дивеева. С футболистом заключен контракт сроком на 5 лет.
Вторую часть минувшего сезона 19-летний игрок провел в составе «армейцев» на правах аренды. На его счету 10 матчей.
ЦСКА объявил о трансфере защитника «Уфы» Игоря Дивеева. С футболистом заключен контракт сроком на 5 лет.
Вторую часть минувшего сезона 19-летний игрок провел в составе «армейцев» на правах аренды. На его счету 10 матчей.
Серьёзно, Дивеев и Бекао даже близко не стоят с Джикией. А Селихов едва ли сильно уступает Лунёву. Но вам разве объяснишь очевидные вещи? У вас всё самое лучшее, самое правильное и гениальное. Общаться бесполезно. У вас восприятие настолько сильно искажено, что вам хоть свинью подложи и то скажите конь.
Серьёзно, Дивеев и Бекао даже близко не стоят с Джикией. А Селихов едва ли сильно уступает Лунёву. Но вам разве объяснишь очевидные вещи? У вас всё самое лучшее, самое правильное и гениальное. Общаться бесполезно. У вас восприятие настолько сильно искажено, что вам хоть свинью подложи и то скажите конь.
Конюшня говорит что топ игрок((((
ахаххаах ха хахах
Снова стыдно за стойло!!!
Конюшня говорит что топ игрок((((
ахаххаах ха хахах
Снова стыдно за стойло!!!
- Рабинович - как вам Вагнер?
- Да хрень полная!
- А где вы слушали?
- Да мне Мойша насвистел
Будь у нас Джикия? Ахаха - смешно. Это свиная фишка - игроков за матчи покупать. Джикия, Селихов, Таушев. Страшно вспомнить сколько их до этого было. Глушаков...
- Рабинович - как вам Вагнер?
- Да хрень полная!
- А где вы слушали?
- Да мне Мойша насвистел
Будь у нас Джикия? Ахаха - смешно. Это свиная фишка - игроков за матчи покупать. Джикия, Селихов, Таушев. Страшно вспомнить сколько их до этого было. Глушаков...
Игра рукой в штрафной Луиша, постоянные симуляции Адриано и нырки Мельгарехо? Ах да - это же всё фантазии, Безбородов и Лапочкин тут не при чём )))
P.S. А "прыжок веры" Глушакова в матче с Томью? )))
Игра рукой в штрафной Луиша, постоянные симуляции Адриано и нырки Мельгарехо? Ах да - это же всё фантазии, Безбородов и Лапочкин тут не при чём )))
P.S. А "прыжок веры" Глушакова в матче с Томью? )))
Я и стараюсь. Про купленных судей ты же заговорил - я всего лишь указал на брёвна в твоём глазу )))
Я и стараюсь. Про купленных судей ты же заговорил - я всего лишь указал на брёвна в твоём глазу )))
Ах, да. Ряженная спартаковец....
Ах, да. Ряженная спартаковец....
Если Чалов упал - смотри повтор. Но нет - это же надо глазоньки напрягать, ведь тогда сразу становится видно как защитник сыграл в ногу а не в мяч и тогда скулёж про "липаый пинальти" просто становится ни о чём )))
Если Чалов упал - смотри повтор. Но нет - это же надо глазоньки напрягать, ведь тогда сразу становится видно как защитник сыграл в ногу а не в мяч и тогда скулёж про "липаый пинальти" просто становится ни о чём )))
Вот какой пункт должен быть:
- У хитрого Ленорыча и дерево начинает играть на поле новыми красками, продаётся за дорого, а потом береётся за дёшево в аренду.
Даже не сомневаюсь - профит будет! )))
Вот какой пункт должен быть:
- У хитрого Ленорыча и дерево начинает играть на поле новыми красками, продаётся за дорого, а потом береётся за дёшево в аренду.
Даже не сомневаюсь - профит будет! )))