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ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы»

31 мая 2019, 14:18

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Уфы» Игоря Дивеева. С футболистом заключен контракт сроком на 5 лет.

Вторую часть минувшего сезона 19-летний игрок провел в составе «армейцев» на правах аренды. На его счету 10 матчей.

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Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
01 июня в 13:33
С нырком Чалова? Всегда обожал как-бы любителей футбола, которые футбол смотрят в лучшем случае по радио, а чаще как в анекдоте: - Рабинович - как вам Вагнер? - Да хрень полная! - А где вы слушали? - Да мне Мойша насвистел Будь у нас Джикия? Ахаха - смешно. Это свиная фишка - игроков за матчи покупать. Джикия, Селихов, Таушев. Страшно вспомнить сколько их до этого было. Глушаков...
Чем Джикия и Селихов тебе не угодили я так и не понял. Ладно, Кутепов, Мелкадзе, Гулиев. Но гнать на Джикию и Селихова это прям высшая степень конского свинства.
Серьёзно, Дивеев и Бекао даже близко не стоят с Джикией. А Селихов едва ли сильно уступает Лунёву. Но вам разве объяснишь очевидные вещи? У вас всё самое лучшее, самое правильное и гениальное. Общаться бесполезно. У вас восприятие настолько сильно искажено, что вам хоть свинью подложи и то скажите конь.
blitz
blitz
   214 / 816
01 июня в 13:20
Великолепная новость😃😃
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 10:07
Правильное решение!
FILL3286
FILL3286
   21 / 816
01 июня в 06:36
Мега трансфер от еврея!!
Конюшня говорит что топ игрок((((
ахаххаах ха хахах
Снова стыдно за стойло!!!
ОПС
ОПС
   158 / 816
01 июня в 05:42
Ну, и что хорошего?
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
01 июня в 00:57
По сравнению с нырком Чалова любой контакт в штрафной - пенальти. Вы как услышали где-то про симуляции Адриано, так и повторяете до потери пульса. Нет бы футбол посмотреть самому, мнение собственное составить, обсудить нормально. Так нет же, у вас и в сезоне 16-17 Спартак тащили аж двумя пенальти к чемпионству! И те обсуждали по два года потом. И нехры только у Спартака, и судьи у Спартака. Хорошо хоть договорняки только у вас. Да будь у вас в команде Джикия , вы бы кипятком ссали, потому что в отличие от Бекао и Дивеева он играет настолько чисто и грамотно, что Игнашевич в лучшие годы позавидовал бы.
С нырком Чалова? Всегда обожал как-бы любителей футбола, которые футбол смотрят в лучшем случае по радио, а чаще как в анекдоте:
- Рабинович - как вам Вагнер?
- Да хрень полная!
- А где вы слушали?
- Да мне Мойша насвистел

Будь у нас Джикия? Ахаха - смешно. Это свиная фишка - игроков за матчи покупать. Джикия, Селихов, Таушев. Страшно вспомнить сколько их до этого было. Глушаков...
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
01 июня в 00:06
А как же Джикия, Кутепов и Бокетти? Наверное - наговоры ))) Игра рукой в штрафной Луиша, постоянные симуляции Адриано и нырки Мельгарехо? Ах да - это же всё фантазии, Безбородов и Лапочкин тут не при чём ))) P.S. А "прыжок веры" Глушакова в матче с Томью? )))
По сравнению с нырком Чалова любой контакт в штрафной - пенальти. Вы как услышали где-то про симуляции Адриано, так и повторяете до потери пульса. Нет бы футбол посмотреть самому, мнение собственное составить, обсудить нормально. Так нет же, у вас и в сезоне 16-17 Спартак тащили аж двумя пенальти к чемпионству! И те обсуждали по два года потом. И нехры только у Спартака, и судьи у Спартака. Хорошо хоть договорняки только у вас. Да будь у вас в команде Джикия , вы бы кипятком ссали, потому что в отличие от Бекао и Дивеева он играет настолько чисто и грамотно, что Игнашевич в лучшие годы позавидовал бы.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
31 мая в 23:54
Брёвна в моём глазу - отражение Дивеева и Бекао.
А как же Джикия, Кутепов и Бокетти? Наверное - наговоры )))
Игра рукой в штрафной Луиша, постоянные симуляции Адриано и нырки Мельгарехо? Ах да - это же всё фантазии, Безбородов и Лапочкин тут не при чём )))

P.S. А "прыжок веры" Глушакова в матче с Томью? )))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
31 мая в 23:46
Изобретателен? Всего-то использовал ваш финт с Гулиевым. Сам же привёл статистику, что 1/3 жёлтых - за разговоры. Или это только к спартачам применять можно? Статистика - она и в Африке статистика, как ты её ни крути. Я и стараюсь. Про купленных судей ты же заговорил - я всего лишь указал на брёвна в твоём глазу )))
Брёвна в моём глазу - отражение Дивеева и Бекао.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
31 мая в 23:29
Вы очень избирательны в отношении обращения к статистике. Выступления при Вилкове и Казарцеве никого не волнуют, а вполне средний показатель побед при Безбородове почему-то воспринимается чем-то необычным. Сперва нарушения не ваши, потом судьи. Я же говорю, вам бы почаще трезво оценивать действия любимой команды - цены бы вам не было.
Изобретателен? Всего-то использовал ваш финт с Гулиевым. Сам же привёл статистику, что 1/3 жёлтых - за разговоры. Или это только к спартачам применять можно? Статистика - она и в Африке статистика, как ты её ни крути.
Я и стараюсь. Про купленных судей ты же заговорил - я всего лишь указал на брёвна в твоём глазу )))
мяч квадратный
мяч квадратный
   425 / 816
31 мая в 22:59
Ну и хорошо. Осталось продать Нисимуру, пока он не превратился в Хонду.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
31 мая в 22:06
Удачи Дивееву в самом титулованном клубе России ЦСКА.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
31 мая в 21:45
Смешная шутка особенно на фоне Безбородова и Лапочкина. Так что не переживай - вас такими никто уже давно не считает. Можешь не извиняться
Вы очень избирательны в отношении обращения к статистике. Выступления при Вилкове и Казарцеве никого не волнуют, а вполне средний показатель побед при Безбородове почему-то воспринимается чем-то необычным. Сперва нарушения не ваши, потом судьи. Я же говорю, вам бы почаще трезво оценивать действия любимой команды - цены бы вам не было.
oFANATo
oFANATo ответил Шуnя771
   63 / 816
31 мая в 21:40
Да же не сомневаюсь.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
31 мая в 21:04
Если бы вы и свои нарушения подобным образом оценивали, я бы вас даже за нормальных людей считать начал.)СОРЕ
Смешная шутка особенно на фоне Безбородова и Лапочкина. Так что не переживай - вас такими никто уже давно не считает. Можешь не извиняться
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
31 мая в 21:00
Так не покупайте - какие проблемы? ЦСКА причём тут? Гулиев не защитник. Хорошо - треть за разговоры. Итого у Дивеева 2 жёлтые за нарушения в 10 играх. Да он просто костолом! Если Чалов упал - смотри повтор. Но нет - это же надо глазоньки напрягать, ведь тогда сразу становится видно как защитник сыграл в ногу а не в мяч и тогда скулёж про "липаый пинальти" просто становится ни о чём )))
Если бы вы и свои нарушения подобным образом оценивали, я бы вас даже за нормальных людей считать начал.)СОРЕ
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Absinthe5
   215 / 816
31 мая в 20:59
Цска открыл свой сезон по покупке шлака)
и это пишет болельщик Ростова?!
Ах, да. Ряженная спартаковец....
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
31 мая в 20:55
Ну ты же наверное знаешь, что если постоянно покупать судей - за это жёлтые не дают. У меня есть статистика жёлтых карт Гулиева, треть из которых он получает за разговоры с арбитром. Так вот, спешу тебе поведать, что статистика вообще не способна объяснить причины футбольных событий. Но у вас-то всё просто. Если Чалов упал - это пенальти.
Так не покупайте - какие проблемы? ЦСКА причём тут? Гулиев не защитник. Хорошо - треть за разговоры. Итого у Дивеева 2 жёлтые за нарушения в 10 играх. Да он просто костолом!
Если Чалов упал - смотри повтор. Но нет - это же надо глазоньки напрягать, ведь тогда сразу становится видно как защитник сыграл в ногу а не в мяч и тогда скулёж про "липаый пинальти" просто становится ни о чём )))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Snake Plissken
   651 / 816
31 мая в 20:45
Ну ты же наверное знаешь, что если постоянно фолить - за это жёлтые дают. У него за 10 игр 3 жёлтые. Ты заявляешь, что он постоянно нарушает правила. Да - статистика. И да - тебе нечем возразить
Ну ты же наверное знаешь, что если постоянно покупать судей - за это жёлтые не дают. У меня есть статистика жёлтых карт Гулиева, треть из которых он получает за разговоры с арбитром. Так вот, спешу тебе поведать, что статистика вообще не способна объяснить причины футбольных событий. Но у вас-то всё просто. Если Чалов упал - это пенальти.
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 816
31 мая в 20:15
Цска открыл свой сезон по покупке шлака)
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Дима Головашич
   259 / 816
31 мая в 19:53
Объяснять результат статистикой...
Ну ты же наверное знаешь, что если постоянно фолить - за это жёлтые дают. У него за 10 игр 3 жёлтые. Ты заявляешь, что он постоянно нарушает правила. Да - статистика. И да - тебе нечем возразить
Snake Plissken
Snake Plissken ответил LOpp
   259 / 816
31 мая в 19:47
Ну куда уж нам с 5-го места до вас чемпионов))
Ну да. А квалы сольёте потому, что ЛЕ - дворовой кубок )))
Шуnя771
Шуnя771 ответил oFANATo
   43 / 816
31 мая в 19:29
Похоже опять все будут краснеть за пятое место в квалификации ЛЕ.
Молодая команда "лейтенантов" должна выступить лучше...)
Шуnя771
Шуnя771 ответил Евгений Быстров
   43 / 816
31 мая в 19:26
Сильные?))Два мяча за 87 игр у полузащитника?Защитники больше забивают.Ну может у него голевых передач штук 20.тогда норм
Полузащитник... Он обязан забивать??
LOpp
LOpp ответил Jum13
   9 / 816
31 мая в 19:25
Ну куда уж нам с 5-го места до вас чемпионов))
Шуnя771
Шуnя771 ответил oFANATo
   43 / 816
31 мая в 19:25
Это называется ЦСКА опять сделал спартак, как в прошлом сезоне. Да же в новом молодежном составе.
Кто сделал...??
Faustello
Faustello
   102 / 816
31 мая в 18:53
Правильного варианта нет в опроснике ))
Вот какой пункт должен быть:
- У хитрого Ленорыча и дерево начинает играть на поле новыми красками, продаётся за дорого, а потом береётся за дёшево в аренду.
Даже не сомневаюсь - профит будет! )))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Шуnя771
   176 / 816
31 мая в 18:46
Сильные?))Два мяча за 87 игр у полузащитника?Защитники больше забивают.Ну может у него голевых передач штук 20.тогда норм
Суеверный
Суеверный ответил Шуnя771
   251 / 816
31 мая в 18:44
Все краснеют за четвертое место....))
Да, результат удачным не назовешь... Молодая, почти новая команда не отличалась стабильностью. Плюс абсолютно глупые потери важных очков в практически выигранных матчах. Обычные проблемы роста, кто не глупил?
nikoladolgov
nikoladolgov
   339 / 816
31 мая в 18:29
Для продажи в аренду ?
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