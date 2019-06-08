Состав к Евро-2020. Оптимальная заявка сборной России

вчера, 12:45

Увидим два поединка против не самых сильных соперников, поэтому «Соккер.ру» предлагает сконцентрироваться на команде Черчесова.

Тренерский выбор наставника непрост, 23 человек в заявке, пожалуй, для современной игры уже мало. Три вратаря, восемь защитников, восемь хавбеков и четыре форварда – стандарт на финальную часть большого турнира, вроде Евро-2020. Хочется верить, Россия там сыграет, ведь Санкт-Петербург примет матчи.

Праздник надо довести домой. Быть может, даже игры сборной Черчесова состоятся на арене «Зенита». До начала финальной части остался год и четыре дня – откроется 12 июня 2020 года поединком в Риме на «Олимпико». Значит, времени, чтобы доказать состоятельность, у футболистов мало. Самое время понять, как может выглядеть заявка, и как именно будут играть.

Голкиперы

Для заявки: Гильерме («Локомотив»), Лунев («Зенит»), Сафонов («Краснодар»).

Ближайший резерв: Шунин («Динамо»), Песьяков («Ростов»), Беленов («Уфа»).

Черчесов на ЧМ -18 был с Габуловым в качестве третьего номера, так что Сафонов не обязательно обойдет Шунина в личном рейтинге тренера. Плюс Антон по футболу в сборной куда уместнее, чем был Владимир. Также теперь в сборной первым становится бразилец Гильерме – Акинфеев завершил международную карьеру. По Маринато и Луневу в заявке вопросов нет, это голкиперы лидеров РПЛ . Есть нюансы, связанные с игрой, но состояние Чорлуки и Кверквелии, а также обороны «Зенита» влияло. Будет порядок у Сёмина и Семака – вратари проведут год нормально. А вот кого выгодно логично включить третьим? Сафонова – если думать о перспективах, но отсылка к Габулову не случайна. Если Матвей захочет доказать право на пост номер один, а Шунин готов быть тихим запасным – у Антона все шансы, сохранив форму, остаться в заявке.

Защитники

Для заявки: Фернандес ( ЦСКА ), Петров («Краснодар»), Джикия («Спартак»), Семенов («Ахмат»), Сорокин («Рубин»), Нойштедтер («Фенербахче»), Кудряшов («Истанбул»), Стоцкий («Краснодар»).

Ближайший резерв: Жирков и Смольников («Зенит»), Беляев («Арсенал»), Рассказов и Кутепов («Спартак»), Игнатьев («Локомотив»), Караваев («Витесс»), Скопинцев («Краснодар»), Чернов («Ростов»), Щенников ( ЦСКА ).

Тактически у сборной теперь четыре защитника, а к пяти возвращаться глупо – соперники не те. Хотя на Евро-2020 может появиться новая Испания, и тогда тройку сформируют, передвинув Кудряшова в центр. А почему Черчесов снова про Жиркова вспоминал? Потому что у сборной есть проблемная позиция – левый защитник. Для игры в три центральных Кудряшов нужен в штрафной площади. И тогда на бровку банально некого поставить. Джикия в сборной в центре, в «Амкаре» играл слева, но скорости для фланга не хватает. И навыков – тоже. Вот и получается, что в ближайший год у левых беков отличный шанс себя проявить. Щенников, Чернов, Скопинцев должны рвать и метать – есть шанс попасть в заявку. А нет – поедет Жирков, если будет здоров. А в центре и справа все проще, можно набрать 7 фамилий на 7 позиций.

Полузащитники

Для заявки: Зобнин («Спартак»), Ахметов ( ЦСКА ), Газинский («Краснодар»), Алексей и Антон Миранчуки (оба – «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Головин («Монако»), Оздоев («Зенит»).

Ближайший резерв: Обляков ( ЦСКА ), Бакаев и Мирзов («Арсенал»), Баринов («Локомотив»), Кузяев и Ерохин («Зенит»), Сутормин («Оренбург»), Швец («Ахмат»).

Вот тут обидно за ребят – слишком мало мест и много достойных кандидатов. Но в этой восьмерке есть логика. Черышев, Головин и любой из братьев Миранчуков – готовая поддержка для Дзюбы в атаке. Газинский и Зобнин – потенциально основная пара в центре, хотя Ахметова и Оздоева не забываем, ведь могут закрепиться в составе, работая так, как Черчесов просит и любит. Что выделяет всех названных? Каждый играл на нескольких позициях, кроме Черышева, который является чистокровным вингером. Из запаса выделяются Обляков и Баринов, хотя Кузяева и Ерохина не забывайте – успешный сезон в «Зените» может вернуть их в сборную, оба – игроки формата, который Черчесов ценит. Тактически же сборная уже привыкла играть без чистого опорника, да и универсализм Головина, а также цепкость братьев Миранчуков при прессинге выручат.

Форварды

Для заявки: Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»), Чалов ( ЦСКА ), Комличенко («Млада Болеслав»).

Ближайший резерв: Ионов («Ростов»), Игнатьев, Ари и Сулейманов («Краснодар»).

Не исключено, что Комличенко в окончательную заявку не попадет, поскольку Черчесов предпочтет ему еще одного хавбека. Тогда будет 3 голкипера, 8 защитников, 9 хавбеков и 3 нападающих, прямо как на чемпионате мира, где только Жиркова в хавбеки записали, хотя понятно, что позиция Юрия – левый бек. У Черчесова на одну вакансию выбор огромный – Обляков, Ерохин, Кузяев, Сутормин, Швец, Баринов. Или можно второго форварда заявить – как Ионов, например. Зато тройку Дзюбы, Чалова и Смолова уже вряд ли что-то разобьет. Разве что Федор окажется на скамейке или в «Локомотиве», или в зарубежном клубе, куда теоретически может уехать летом.

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Тактически вырисовывается схема «4-2-3-1», но при этом Дзюба не совсем центральный форвард, Миранчуки – не совсем полузащитники, Антон – не чистый вингер, как Черышев. У Головина плавающая позиция, Зобнин – универсал, игравший слева в атаке, Газинский – не опорных хавбек, а Ахметов на позицию глубоко в центр перешел недавно.

Тактически сборная России имеет потенциал, чтобы стать намного опаснее. Но нужно прибавлять в скоростях и использовать не только правый фланг имени Марио Фернандеса. Зато заявка вырисовывается на глазах. Полезно знать расклад примерно за год до турнира. Впрочем, в случае сборной России перемены – не редкость. Например, на ЧМ -18 в заявке были Акинфеев, Габулов, Кутепов, Игнашевич, Гранат, Смольников, Кузяев, Дзагоев, Жирков, Самедов и Ерохин.

Почти все из списка вряд ли сыграют на Евро-2020, хотя лишь один завершил футбольную карьеру – Игнашевич стал тренером «Торпедо». Но менее чем за год обновление на 11 человек, причем пятеро названных выше сыграли по пять матчей на ЧМ -18, то есть были основными у Черчесова. А очередь из тех, кто хочет попробовать свои силы еще длиннее – для ближайшего резерва насчитали минимум 24 футболистов, еще одну заявку. И многих отметил лично тренерский штаб в расширенном списке.

Неужели лимит работает? Нет, скорее просто деньги закончились у большинства клубов. Легионеры с высокими зарплатами разбежались, приходится чаще доверять молодежи. А иногда обстоятельства складываются так, что Оздоев из глубокого запаса «Зенита» оказывается в основе и играет прилично. Но самое важное, что само по себе поколение Головина, Миранчуков и Чалова неплохое.

Каждый тактически подкован, а толковые ребята, как Обляков или Сутормин – закрывающие по 3-4 позиции, пока далеки от основы. Сборная России, которая по среднему возрасту на ЧМ -18 находилась близко к концу списка – 28.8 года на брата, прямо сейчас может собрать основу, которая будет по среднему возрасту намного моложе чемпионской команды Франции – 23 года против 26. Это очень юный состав для мира сборных!

Состав на будущее: Сафонов – Фернандес, Джикия, Сорокин, Скопинцев – Ахметов, Зобнин – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин – Чалов.

Конечно, не все заслуживают место на поле прямо сейчас, а Сафонов и Скопинцев лишь ждут дебютов. Плюс Дзюба, Черышев, Кудряшов и Газинский будут в основной обойме через год, если позволят форма и здоровье. Но за год из сборной, которая была по возрасту почти как Панама, превратились в команду, где на поле легко может быть 4-5 очень молодых ребят. Этот фактор важно учитывать, говоря о тактике и вариантах, ведь куда проще поменять позицию и подход Ахметова или Головина, чем Денисова и Глушакова. Черчесову не на что жаловаться, у него достаточно приличный состав для ставки на прогресс.