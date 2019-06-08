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Состав к Евро-2020. Оптимальная заявка сборной России

вчера, 12:45
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник

Увидим два поединка против не самых сильных соперников, поэтому «Соккер.ру» предлагает сконцентрироваться на команде Черчесова. 

Тренерский выбор наставника непрост, 23 человек в заявке, пожалуй, для современной игры уже мало. Три вратаря, восемь защитников, восемь хавбеков и четыре форварда – стандарт на финальную часть большого турнира, вроде Евро-2020. Хочется верить, Россия там сыграет, ведь Санкт-Петербург примет матчи.

Праздник надо довести домой. Быть может, даже игры сборной Черчесова состоятся на арене «Зенита». До начала финальной части остался год и четыре дня – откроется 12 июня 2020 года поединком в Риме на «Олимпико». Значит, времени, чтобы доказать состоятельность, у футболистов мало. Самое время понять, как может выглядеть заявка, и как именно будут играть.  

Голкиперы

Для заявки: Гильерме («Локомотив»), Лунев («Зенит»), Сафонов («Краснодар»).

Ближайший резерв: Шунин («Динамо»), Песьяков («Ростов»), Беленов («Уфа»).

Черчесов на ЧМ-18 был с Габуловым в качестве третьего номера, так что Сафонов не обязательно обойдет Шунина в личном рейтинге тренера. Плюс Антон по футболу в сборной куда уместнее, чем был Владимир. Также теперь в сборной первым становится бразилец Гильерме – Акинфеев завершил международную карьеру. По Маринато и Луневу в заявке вопросов нет, это голкиперы лидеров РПЛ. Есть нюансы, связанные с игрой, но состояние Чорлуки и Кверквелии, а также обороны «Зенита» влияло. Будет порядок у Сёмина и Семака – вратари проведут год нормально. А вот кого выгодно логично включить третьим? Сафонова – если думать о перспективах, но отсылка к Габулову не случайна. Если Матвей захочет доказать право на пост номер один, а Шунин готов быть тихим запасным – у Антона все шансы, сохранив форму, остаться в заявке. 

Защитники

Для заявки: Фернандес (ЦСКА), Петров («Краснодар»), Джикия («Спартак»), Семенов («Ахмат»), Сорокин («Рубин»), Нойштедтер («Фенербахче»), Кудряшов («Истанбул»), Стоцкий («Краснодар»).

Ближайший резерв: Жирков и Смольников («Зенит»), Беляев («Арсенал»), Рассказов и Кутепов («Спартак»), Игнатьев («Локомотив»), Караваев («Витесс»), Скопинцев («Краснодар»), Чернов («Ростов»), Щенников (ЦСКА). 

Тактически у сборной теперь четыре защитника, а к пяти возвращаться глупо – соперники не те. Хотя на Евро-2020 может появиться новая Испания, и тогда тройку сформируют, передвинув Кудряшова в центр. А почему Черчесов снова про Жиркова вспоминал? Потому что у сборной есть проблемная позиция – левый защитник. Для игры в три центральных Кудряшов нужен в штрафной площади. И тогда на бровку банально некого поставить. Джикия в сборной в центре, в «Амкаре» играл слева, но скорости для фланга не хватает. И навыков – тоже. Вот и получается, что в ближайший год у левых беков отличный шанс себя проявить. Щенников, Чернов, Скопинцев должны рвать и метать – есть шанс попасть в заявку. А нет – поедет Жирков, если будет здоров. А в центре и справа все проще, можно набрать 7 фамилий на 7 позиций. 

Полузащитники

Для заявки: Зобнин («Спартак»), Ахметов (ЦСКА), Газинский («Краснодар»), Алексей и Антон Миранчуки (оба – «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Головин («Монако»), Оздоев («Зенит»).  

Ближайший резерв: Обляков (ЦСКА), Бакаев и Мирзов («Арсенал»), Баринов («Локомотив»), Кузяев и Ерохин («Зенит»), Сутормин («Оренбург»), Швец («Ахмат»). 

Вот тут обидно за ребят – слишком мало мест и много достойных кандидатов. Но в этой восьмерке есть логика. Черышев, Головин и любой из братьев Миранчуков – готовая поддержка для Дзюбы в атаке. Газинский и Зобнин – потенциально основная пара в центре, хотя Ахметова и Оздоева не забываем, ведь могут закрепиться в составе, работая так, как Черчесов просит и любит. Что выделяет всех названных? Каждый играл на нескольких позициях, кроме Черышева, который является чистокровным вингером. Из запаса выделяются Обляков и Баринов, хотя Кузяева и Ерохина не забывайте – успешный сезон в «Зените» может вернуть их в сборную, оба – игроки формата, который Черчесов ценит. Тактически же сборная уже привыкла играть без чистого опорника, да и универсализм Головина, а также цепкость братьев Миранчуков при прессинге выручат. 

Форварды

Для заявки: Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»), Чалов (ЦСКА), Комличенко («Млада Болеслав»). 

Ближайший резерв: Ионов («Ростов»), Игнатьев, Ари и Сулейманов («Краснодар»). 

Не исключено, что Комличенко в окончательную заявку не попадет, поскольку Черчесов предпочтет ему еще одного хавбека. Тогда будет 3 голкипера, 8 защитников, 9 хавбеков и 3 нападающих, прямо как на чемпионате мира, где только Жиркова в хавбеки записали, хотя понятно, что позиция Юрия – левый бек. У Черчесова на одну вакансию выбор огромный – Обляков, Ерохин, Кузяев, Сутормин, Швец, Баринов. Или можно второго форварда заявить – как Ионов, например. Зато тройку Дзюбы, Чалова и Смолова уже вряд ли что-то разобьет. Разве что Федор окажется на скамейке или в «Локомотиве», или в зарубежном клубе, куда теоретически может уехать летом. 

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Тактически вырисовывается схема «4-2-3-1», но при этом Дзюба не совсем центральный форвард, Миранчуки – не совсем полузащитники, Антон – не чистый вингер, как Черышев. У Головина плавающая позиция, Зобнин – универсал, игравший слева в атаке, Газинский – не опорных хавбек, а Ахметов на позицию глубоко в центр перешел недавно. 

Тактически сборная России имеет потенциал, чтобы стать намного опаснее. Но нужно прибавлять в скоростях и использовать не только правый фланг имени Марио Фернандеса. Зато заявка вырисовывается на глазах. Полезно знать расклад примерно за год до турнира. Впрочем, в случае сборной России перемены – не редкость. Например, на ЧМ-18 в заявке были Акинфеев, Габулов, Кутепов, Игнашевич, Гранат, Смольников, Кузяев, Дзагоев, Жирков, Самедов и Ерохин.

Почти все из списка вряд ли сыграют на Евро-2020, хотя лишь один завершил футбольную карьеру – Игнашевич стал тренером «Торпедо». Но менее чем за год обновление на 11 человек, причем пятеро названных выше сыграли по пять матчей на ЧМ-18, то есть были основными у Черчесова. А очередь из тех, кто хочет попробовать свои силы еще длиннее – для ближайшего резерва насчитали минимум 24 футболистов, еще одну заявку. И многих отметил лично тренерский штаб в расширенном списке. 

Неужели лимит работает? Нет, скорее просто деньги закончились у большинства клубов. Легионеры с высокими зарплатами разбежались, приходится чаще доверять молодежи. А иногда обстоятельства складываются так, что Оздоев из глубокого запаса «Зенита» оказывается в основе и играет прилично. Но самое важное, что само по себе поколение Головина, Миранчуков и Чалова неплохое. 

Каждый тактически подкован, а толковые ребята, как Обляков или Сутормин – закрывающие по 3-4 позиции, пока далеки от основы. Сборная России, которая по среднему возрасту на ЧМ-18 находилась близко к концу списка – 28.8 года на брата, прямо сейчас может собрать основу, которая будет по среднему возрасту намного моложе чемпионской команды Франции – 23 года против 26. Это очень юный состав для мира сборных! 

Состав на будущее: Сафонов – Фернандес, Джикия, Сорокин, Скопинцев – Ахметов, Зобнин – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Головин – Чалов.

Конечно, не все заслуживают место на поле прямо сейчас, а Сафонов и Скопинцев лишь ждут дебютов. Плюс Дзюба, Черышев, Кудряшов и Газинский будут в основной обойме через год, если позволят форма и здоровье. Но за год из сборной, которая была по возрасту почти как Панама, превратились в команду, где на поле легко может быть 4-5 очень молодых ребят. Этот фактор важно учитывать, говоря о тактике и вариантах, ведь куда проще поменять позицию и подход Ахметова или Головина, чем Денисова и Глушакова. Черчесову не на что жаловаться, у него достаточно приличный состав для ставки на прогресс.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 765
вчера в 13:47
Ты считаешь нужно делать ставку на хряков типа КутЯпова, Глушакова, к амбарова, Максименко, Ташаева и других заезд.?
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 765
вчера в 13:43
Спартачи якорь для сборной. Гыгыгы
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   57 / 765
вчера в 12:43
С бомжекобыломи будет беда сборной!
прочь их от сборной,что бы и глаза не видели их!!
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