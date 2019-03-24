Как решить главную проблему сборной?

вчера, 16:00

Паническая игра в мяч отбрасывает команду Черчесова во второй эшелон европейских сборных по качеству футбола. «Соккер.ру» ищет путь наверх.

Черчесов заявил, что против соперников, уступающих в классе, сборной России играть легче. Только на первый взгляд это заявление Капитана Очевидность, ведь кому сложнее играть со слабыми оппонентами? Но есть и такие коллективы. Позиционное давление у сборной России не получается, работа с мячом огорчает.

За последние полтора года много раз проигрывали крутым сборным – Бразилии, Франции, Уругваю, Бельгии. Им вправду проще работать с теми, кто сам готов сыграть вторым номером. Хотя команда России даже с Саудовской Аравией согласилась постоянно делиться мячом. В матче-открытии ЧМ -18 у саудовцев владение было 61 %, словно у «Барселоны» против середняка.

И точность передач у аравийцев была выше, и самих пасов гости собрали на 200 больше. Получается, Черчесов накануне матча против Казахстана попросту признал, что самый действенный метод сборной России – отдать инициативу сопернику, который уступает в классе, чаще работать без мяча, но сохранить силы на контратаки и голы. В чем же тогда разница с матчами против грандов?

Там тоже отдают мяч, но приличный соперник в 90 % случаев подловит. А середняки, которые сами привыкли играть без мяча, точно допустят ошибки и сами не накажут при резких выпадах так, как Франция или Бельгия. Сразу можем сформулировать ключевую проблему: сборная России неплохо работает без мяча, но ужасно смотрится, когда он к ней переходит. Причем эпитет точный – все именно ужасно, факты это доказывают.

Повысить точность передач

Как это сделать? Поставить задачу. Кузяев, Фернандес, Антон Миранчук и Газинский в клубах реже бракуют передачи, чем в сборной. Одни и те же игроки! В Бельгии командный брак составил 23 %, то есть каждая четвертая передача в матче, где соперник играл в три защитника (как Казахстан) и в целом не старался давить постоянно, была неточной. И это еще хороший показатель, постарались исправиться. На чемпионате мира из-за матча с Испанией средний показатель брака составил 29.1 % - почти каждый третий пас неточный, а в Лиге Наций, где не было грандов в соперниках, провалили 27.2 % передач. Пока не выползут ближе к 80 % точных пасов – будут смотреться как середняки даже против Кипра или Казахстана.

Не отдавать мяч без умысла

Без злого для соперников умысла. О владении на чемпионате мира лучше всего скажет средняя цифра после всех матчей – жалкие 39.4 %. Чтобы вы понимали, это хуже самого худшего показателя для топ-5 на клубном уровне. В европейских лигах только «Кардифф» позволяет себе работать с мячом всего 39.6 %, у «Пармы» и «Хетафе» владении выше 40 %. Хороший показатель – выше 50 процентов, а гранды набивают выше 55 % владения. Пока у России один тактический метод – отдать мяч и молиться, чтобы соперник не забил и допустил контратаку, тяжело будет диктовать свои условия что Казахстану, что Кипру или Шотландии. Ведь все соперники боевитые и довольно крепкие физически.

Чаще комбинировать в атаке

Команда с выдающейся комбинационной игрой отдает за матч от 10 передач по удары и выше. Столько же попыток у коллективов, где есть мастера дальних ударов. Даже для РПЛ эти цифры не редкость, ведь у «Краснодара» 13 пасов под удары, у ЦСКА – по 11.5 за матч, «Спартак» и «Динамо» тоже разыгрывает минимум десять атак с ударами после передач, а не индивидуальных проходов. В атаке у России Дзюба, Смолов или Чалов – все трое не аналоги Роналду или Анри, им нужны передачи, поэтому удивляют цифры сборной России, составленной из игроков РПЛ на 90 %. На чемпионате мира создавали всего по 6-7 командных моментов за матч, в Лиге Наций – всего по 8.5. До десяти еще работать и работать, ведь в Бельгии было всего 4 удара за игру, и один создал Куртуа.

Пересмотреть подход к ударам

Вообще, тема ударов всегда актуальная, поскольку чемпионат России прямо сейчас заходит на антирекорд всех времен – так мало голов не было никогда ранее. И сборная, к сожалению, удары коллекционировать не умеет, не говоря о шансах с высокой вероятностью реализации. В Лиге Наций за счет Турции пробовали решить проблему, поскольку по сравнению с чемпионатом мира прибавили в количестве ударов. Но 4 из каждых 11 выстрелов – из-за пределов штрафных площадей. И процент метких попыток довольно низкий. Фактически у команды Черчесова есть две фазы. Когда голы из ничего – такие были на чемпионате мира, или когда нет ударов, не клеятся атаки и разводишь руками, спрашивая: «Они атаковать собираются?» У казахстанцев, к слову, количество ударов в матчах с равными им соперниками выше, чем у России против шведов или турецкой сборной. Собирать удары в РПЛ умеет один Чалов, но он пока не лидер сборной.

Спокойно и солидно развивать подходы

С горем пополам Черчесов и его штаб научились учитывать соперников. Видели удачные матчи против Саудовской Аравии, Турции, даже первую игру против шведов, матчи с Испанией и Хорватией, когда футболисты сборной России тактически понимали, как остановить соперника. Но что ужасно – выполняли каждый раз половину работы. Без мяча сборная России действует хорошо, а как только раскрываются – и контратаки пропускают, и карточки глупые собирают, и сами ничего внятного сделать не могут. Просто посмотрите на общий объем передач. На ЧМ -18 речь шла о 330 пасах за матч, в Лиге Наций – о 400 передачах в среднем. У сильных сборных, даже если они не маньяки по части контроля мяча, свыше 500 передач. У Бельгии против России – 663 паса, из которых 555 были точными.

А команда Черчесова паникует, если надо подержать мяч, сделав 5-10 точных передач подряд. Причем никто не заставляет сразу делать длинный заброс на Дзюбу, уходить в глубокий фланг, где Казахстан уже ждет с «треугольниками» Гвардиолы. Что там, бельгийцы не мешали разыгрывать мяч. Но навыков нет, подготовка команды в этой части хромает. У Казахстана против Шотландии не было много пасов – хотя больше, чем у России на ЧМ -18, но вряд ли стоит равняться на стиль, подход и тактику нынешнего соперника. Хотя надо отдавать должное оппонентам. У казахстанцев в удачных матчах брак ниже, чем у России в Лиге Наций или на ЧМ . И точных ударов больше, хотя не все они опасные.