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Вопросы к «Спартаку» Кононова

03 марта 2019, 16:00

«Соккер.ру» предлагает переключиться с «вставленных» оскорблений, киноафиш и шуток о капитане на важные футбольные моменты.

Официально «красно-белые» стартуют в 2019 году дома против «Краснодара». Сразу соперник, который выше в таблице и с тремя матчами за плечами. А вопросов к команде Кононова много, весной на каждый нужен ответ. 

Глушаков справится в опорной зоне?

На сборах наигрывался как центральная фигура, разрушитель. И травма Фернандо лишь укрепила Дениса в статусе основного на позиции, где обычно проваливается. А бразилец радовал стандартами (гол и два ассиста в РПЛ), но в динамике был хуже, чем в статике. С места опорник вырежет любую передачу – у Фернандо по 7.2 точных дальних передач каждые 90 минут, лучше только Жиго. Но если надо поймать быструю контратаку, то бразилец, как и Глушаков, не справлялся. Фактически у «Спартака» нет опорной зоны. А поскольку Зобнина используют как центрального, а не опорного хава – интересно посмотреть, к чему это приведет.

Правый фланг - явное слабое место?

Уход Петковича и травма Ещенко оставляют справа одного номинального защитника этой позиции – Рассказова. Как только с молодым футболистом что-то случается, играть некому. Остается надеяться на универсализм, хотя спартаковцы помнят времена с Самедовым в роли правого защитника. Ничем хорошим в трудные моменты такие эксперименты не завершались. Молодой Николай и ветеран Андрей могут похвастаться старательностью – в топ-5 команды по отборам, но позиционно ошибались часто и грубо. Если говорить прямо, то правым защитникам «Спартака» не хватает класса. И нет атакующих навыков, чтобы компенсировать ляпы впереди ассистами.

Весной Комбаров окажется в запасе?

Кононов изменил роль Мельгарехо. Не обязательно увидим парагвайца слева в защите, также не исключено, что это правильное решение. Обратите внимание на одну любопытную деталь. У Лоренцо вдвое меньше отборов за полный матч, чем у… Педро Роши. При этом Дмитрий Комбаров такой же ленивый в защите, как его конкурент. Хотя всегда может вам рассказать о навесах и голевых передачах, коих за карьеру собрал много. Но основная ставка слева скорее на Айртона. И тут важна быстрая адаптация к команде и к лиге. Как знаем по Педро Роше, не каждый бразилец в «Спартаке» уместен. А как помним по Кариоке – и тот, кому доверяют, может накликать немало бед. 

Вратарь начнет руководить линией?

Капитан Ребров удалился в тень, а сейчас травмирован. Судя по всему, у Артема нулевое влияние на команду, ведь ни в одном важном эпизоде его авторитет для тушения пожаров не пригодился. Проиграл Максименко – которому явно сопереживал на лавке, как и Селихову. Из этих двоих выберут основного. Но проблема заключается в отрыве вратаря от команды. Бывают успешные вратари-одиночки, но у Кононова явно нет своего Де Хеа. Плохо, что голкипер не руководит защитой «Спартака», а только вынимает мячи из сетки – что Максименко, что Селихов. Босса в обороне давно нет, ведь и Джикия сам по себе, и Боккетти разучился четко выполнять приказы, как при Бердыеве в «Рубине».  

Зимой стоило приобрести вингера?

Попов, Еременко, Джано и Самедов – атакующие футболисты. Трое умеют играть ближе к флангам и полуфлангам, вся четверка уехала в другие клубы зимой. А подписал ли «Спартак» кого-то на замену? Нет. Вопрос о спорном классе вингеров – как Ломовицкий или Ташаев (оба через год могут играть в аренде в других клубах, если изменят лимит), и о нестабильности опытных людей – как Мельгарехо, будет волновать Кононова всю весну. Загадка связана с еще одной в списке, и одновременно с вопросом, почему все Бакаевы и Гулиевы раскрываются не в «Спартаке», хотя с ним на контракте? Аяза, к слову, на сборах и на фланг пихали – сомнительная практика от безысходности.  

Единственный мощный бек – Жиго?

Комбаров, Айртон, Рассказов, Ещенко и Боккетти не лучшим образом обороняются, как и номинальный хавбек Мельгарехо. Остается Кутепов, но его пик формы остался в чемпионском сезоне. Увидели серьезный откат показателей, травма тоже помешала. Остается Жиго, но Самуэль пока как комета – пролетел, порадовал на коротком отрезке и надолго вылетел после встречи с Дзюбой. Но показалось, что именно француз – единственный высококвалифицированный игрок обороны. А Джикия на границе миров, но без идеальной школы. Как обычно, в защите у «Спартака» не хватает Видичей.  

Ханни стал заложником тактики?

Вы будете смеяться, но в этом сезоне лучший по пасам за игру у «Спартака» - Промес. По 3.4 ключевые передачи в каждом из 5 поединков. А дальше идут Дмитрий Комбаров и Фернандо. Если у вас плеймейкеры скрыты слева в обороне и в опорной зоне, то не удивляйтесь, что по голам с 29 штук в прошлом сезоне после 17 туров скатились до 22 сейчас. Решением мог бы стать Ханни, но для него попросту нет места в схемах «4-4-2» или «4-3-3». Алжирца пихают на фланги, дождались от него столько же опасных моментов за игру, как было у Самедова – по одному за вечер. Набрали игроков не под схему…

В центре атаки нет запасного плана?

Не случайно говорят о продаже скорее Зе Луиша, чем Луиса Адриано ближайшим летом. Африканский форвард должен забить достаточно мячей, чтобы за него дали хорошие деньги – надо ведь компенсировать прокол с дорогим для «Спартака» новичком Рошей. Но проблема в том, что если не смогут сыграть ни один, ни второй из списка лучших снайперов «красно-белых» в сезоне, то у Кононова попросту не остается вариантов. При всем уважении к попыткам Мелкадзе сыграть по-взрослому, пока Георгий не похож на второго Чалова. Луиса Адриано и Зе Луиша тренер может использовать в двух-трех разных ролях, но за ними пустота. 

Как компенсируют уход Промеса?

Вопрос остался с лета. Суммарно у Мельгарехо, Ханни, Самедова, Ломовицкого, Ташаева, Попова и Роши в первой части сезона 3 гола. Квинси до ухода успел забить один раз, а в прошлом сезоне стал лучшим снайпером не только «Спартака», но и всей лиги. Ставка на Луиса Адриано и Зе Луиша работала впереди лучше всего (4 и 7 голов в РПЛ). Но Промес забивал, когда не получалось у нападающих. Теперь такого спасителя нет. Кононову надо настроить систему так, чтобы тактически возник «коллективный Промес». Без острых результативных действий атакующих фланговых игроков успех исключен, а пока их нет. 

«Спартаку» нужна последовательность

Быстров считает, что «Спартак» вылетит из чемпионской гонки из-за давления на Кононова. Но пока надо бы в нее сначала влететь. Только в случае победы над «Краснодаром» подберутся к «Зениту» на расстояние шести пунктов. Лишь тогда можно будет мечтать о победе в очном матче и осечках Семака. Пока же задача – войти в первую тройку. И поскольку конкуренты помогли, потеряв очки, сегодня нужно увидеть часть ответов по тактике и составу. 

Понятно, почему фанаты не в восторге (сформируем культурно) от действий руководства клуба и от поведения основной части игроков в трудный для клуба момент. Единство с народом не продемонстрировали. Причем под бывшего наставника копали давно. Когда Карреру назвали тренером года после чемпионства, в клубе «забыли» пригласить его на вручение премии. Это как с «вставленным» в результате «хакерской атаки» материалом, где обзывали фанатов. 

«Спартак» как клуб давно не радует – к этому привыкли. Но единственный шанс отвлечься – увидеть грамотный футбол. От Кононова многое зависит, ведь на кону не только его карьера, но и будущее этого состава. Понятно, что если не будет ответов на поставленные выше вопросы, то «Спартак» финиширует пятым или шестым в таблице. Начнется очередная перестройка без гарантий, как заведено. Пора подумать о футболе, ведь поводов пораскинуть мозгами много. 

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Все комментарии
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил spartach n1
   310 / 886
вчера в 09:42
А по-моему конь .
печаль не в том, конь он или там- паровозник... вот пишет слабо, это жаль...
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский
   310 / 886
вчера в 09:38
можно не тратить время на этот материал.
GKN
GKN
   434 / 886
вчера в 09:23
Вопросов больше, чем ответов
Lokoll
Lokoll
03 марта в 22:34
Спартак превзошел Краснодара только в одном компоненте -в везении. В целом эти два клуба настолько одинаковы, что переодень их в другие футболки и не показывай лица - не отличишь. Скучный матч.
valt134
valt134
   323 / 886
03 марта в 21:39
5 или 6-й в таблице... Да будет так!!!
viv
viv ответил Nikola45
   74 / 886
03 марта в 18:42
То как спартак-43 проиграл Ливерпулю можно смотреть вечно... как на огонь или воду...
MAUS
MAUS ответил Литейный 4
   590 / 886
03 марта в 18:30
Автор тонко подметил - " Ребров не руководит защитой «Спартака», а только вынимает мячи из сетки – что Максименко, что Селихов." Вот прям не прибавить, не убавить. Гыгыгы
Лунёв вне конкуренции!!
Столько ляпов наворотил, хорошо что в товарниках)))
spartach n1
spartach n1 ответил MAUS
   20 / 886
03 марта в 18:30
багрофф паравозник, у него только вопросы к Спартаку)))))
А по-моему конь .
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
   20 / 886
03 марта в 18:29
Так и у Багрова нет вопросов к Игоряну, так как и он понимает, что Игорян не причем, если защитники давали бить сопернику с близкого расстояния. Этого только не видят Игоряхейтеры!))) Игоряхейтерам лучше бы волноваться за своих вратарей пропускающих с центра поля от Рыкова или по семь голов за матч.
Совсем уже со своим очкариком помешался,и реальных косяков не видишь ?))
MAUS
MAUS ответил spartach n1
   590 / 886
03 марта в 18:28
Я думал у багрова вопросы к игаряну после вчерашних двухочковых гастролей появятся,ан нет он все про Спартак норовит )
багрофф паравозник, у него только вопросы к Спартаку)))))
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   173 / 886
03 марта в 18:20
Так и у Багрова нет вопросов к Игоряну, так как и он понимает, что Игорян не причем, если защитники давали бить сопернику с близкого расстояния. Этого только не видят Игоряхейтеры!)))
Игоряхейтерам лучше бы волноваться за своих вратарей пропускающих с центра поля от Рыкова или по семь голов за матч.
борька
борька
   187 / 886
03 марта в 18:15
Сыграют по нулям, обе кононовские комагды! Без обиды!
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
   173 / 886
03 марта в 18:14
Помню, четыре мяча отгрузил?))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
   32 / 886
03 марта в 18:13
Все верно, этот Арсенал в этом сезоне и хрюшатник нагнул,, трешку отгрузил не напрягаясь!)))
И Зенит тоже
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
   173 / 886
03 марта в 18:12
Все верно, этот Арсенал в этом сезоне и хрюшатник нагнул,, трешку отгрузил не напрягаясь!)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   32 / 886
03 марта в 17:58
ну ладно Спартак и легенды , но про Семака азмунозависимого разве не назрела статья?
Пока рано . Две игры Азмун сделал, но что будет дальше неизвестно. Но КПД у Зенита как у паровоза 7%. Из 11 трансферов 1 удачный, остальные в молооко.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   32 / 886
03 марта в 17:56
не понял о чем ты ,честно,но и по вчерашнему матчу от тебя опусов не видел. давай первой официалки дождемся а там уж и сядем за стол ,обсудим .
Ты плохо смотрел. Мой текст был первым и я на него получил 18 лайков. Посмотри. Но смысл такой. ЦСКА на победу и даже на ничью не наиграл. Арсенал победил заслуженно. Это пост был ровно через минуту после окончания игры. Так что я не фанат, а реально оцениваю игру. Причем не только ЦСКА, но и Спартака, и Зенита , и Локо. Так что реальный эксперт здесь не клоун, а другой чел. Догадайся кто. Но все таки прочитай мой коммент сразу после игры.
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
03 марта в 17:47
Я думал у багрова вопросы к игаряну после вчерашних двухочковых гастролей появятся,ан нет он все про Спартак норовит )
Nikola45
Nikola45
   14 / 886
03 марта в 17:03
Всем Доброго дня! ))
Верю Спартак не подведет и проиграет сегодня как в Ливерпуле ))
Nikola45
Nikola45
   14 / 886
03 марта в 17:02
Ребята из Тарасовки готовы смотреть новую серию стыда и унижения своей команды? ))
Посмеемся сегодня? ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   3 / 886
03 марта в 16:56
ну ладно Спартак и легенды , но про Семака азмунозависимого разве не назрела статья?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ваня лучший
   3 / 886
03 марта в 16:46
не понял о чем ты ,честно,но и по вчерашнему матчу от тебя опусов не видел.
давай первой официалки дождемся а там уж и сядем за стол ,обсудим .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Литейный 4
   89 / 886
03 марта в 16:36
Только после Зенита))) 😊
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   32 / 886
03 марта в 16:35
не вовремя статья,такое можно было в зимовье мусолить,а сейчас есть реальные вещи ,требующие обсуждения,нарример ляпы Игоря и Дзюбы . А Краснодар пока ни одного гола с игры не забил ,за 270 минут
Кроме "ляпов Игоря и Дзюбы" ( это реальные вещи)у Спартака вообще проблем нет. Обстановка в команде - зашибись! Камбаров феерит! Глушаков считай второй Погба. Селихова и Максименко можно вдвоем ставить в ворота ( проще вынимать - по очереди) . А про бомбардиров вообще можно писать оды. По 6 штук забивали и Муре, и ( я даже забыл название остальных суперклубов, кому они забивали). Почитаешь , клоун твои тексты и подумаешь - а откуда такой оптимизм и вспомнишь знаменитое " Все хорошо прекрасная маркиза!"
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   22 / 886
03 марта в 16:29
Вопрос к Спартаку один. К очищению в ФНЛ готовы? Гыгыгы
Только после бомжей. Потому что нет смысла очищаться, когда рядом находятся бомжи.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
03 марта в 16:28
Автор тонко подметил - " Ребров не руководит защитой «Спартака», а только вынимает мячи из сетки – что Максименко, что Селихов."
Вот прям не прибавить, не убавить. Гыгыгы
Denkuz
Denkuz ответил Литейный 4
   61 / 886
03 марта в 16:26
Вопрос к Спартаку один. К очищению в ФНЛ готовы? Гыгыгы
Можно и такой, краткий - Доколе?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
03 марта в 16:21
Вопрос к Спартаку один. К очищению в ФНЛ готовы? Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
03 марта в 16:14
не вовремя статья,такое можно было в зимовье мусолить,а сейчас есть реальные вещи ,требующие обсуждения,нарример ляпы Игоря и Дзюбы .
А Краснодар пока ни одного гола с игры не забил ,за 270 минут
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