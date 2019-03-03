Вопросы к «Спартаку» Кононова

03 марта 2019, 16:00

«Соккер.ру» предлагает переключиться с «вставленных» оскорблений, киноафиш и шуток о капитане на важные футбольные моменты.

Официально «красно-белые» стартуют в 2019 году дома против «Краснодара». Сразу соперник, который выше в таблице и с тремя матчами за плечами. А вопросов к команде Кононова много, весной на каждый нужен ответ.

Глушаков справится в опорной зоне?

На сборах наигрывался как центральная фигура, разрушитель. И травма Фернандо лишь укрепила Дениса в статусе основного на позиции, где обычно проваливается. А бразилец радовал стандартами (гол и два ассиста в РПЛ ), но в динамике был хуже, чем в статике. С места опорник вырежет любую передачу – у Фернандо по 7.2 точных дальних передач каждые 90 минут, лучше только Жиго. Но если надо поймать быструю контратаку, то бразилец, как и Глушаков, не справлялся. Фактически у «Спартака» нет опорной зоны. А поскольку Зобнина используют как центрального, а не опорного хава – интересно посмотреть, к чему это приведет.

Правый фланг - явное слабое место?

Уход Петковича и травма Ещенко оставляют справа одного номинального защитника этой позиции – Рассказова. Как только с молодым футболистом что-то случается, играть некому. Остается надеяться на универсализм, хотя спартаковцы помнят времена с Самедовым в роли правого защитника. Ничем хорошим в трудные моменты такие эксперименты не завершались. Молодой Николай и ветеран Андрей могут похвастаться старательностью – в топ-5 команды по отборам, но позиционно ошибались часто и грубо. Если говорить прямо, то правым защитникам «Спартака» не хватает класса. И нет атакующих навыков, чтобы компенсировать ляпы впереди ассистами.

Весной Комбаров окажется в запасе?

Кононов изменил роль Мельгарехо. Не обязательно увидим парагвайца слева в защите, также не исключено, что это правильное решение. Обратите внимание на одну любопытную деталь. У Лоренцо вдвое меньше отборов за полный матч, чем у… Педро Роши. При этом Дмитрий Комбаров такой же ленивый в защите, как его конкурент. Хотя всегда может вам рассказать о навесах и голевых передачах, коих за карьеру собрал много. Но основная ставка слева скорее на Айртона. И тут важна быстрая адаптация к команде и к лиге. Как знаем по Педро Роше, не каждый бразилец в «Спартаке» уместен. А как помним по Кариоке – и тот, кому доверяют, может накликать немало бед.

Вратарь начнет руководить линией?

Капитан Ребров удалился в тень, а сейчас травмирован. Судя по всему, у Артема нулевое влияние на команду, ведь ни в одном важном эпизоде его авторитет для тушения пожаров не пригодился. Проиграл Максименко – которому явно сопереживал на лавке, как и Селихову. Из этих двоих выберут основного. Но проблема заключается в отрыве вратаря от команды. Бывают успешные вратари-одиночки, но у Кононова явно нет своего Де Хеа. Плохо, что голкипер не руководит защитой «Спартака», а только вынимает мячи из сетки – что Максименко, что Селихов. Босса в обороне давно нет, ведь и Джикия сам по себе, и Боккетти разучился четко выполнять приказы, как при Бердыеве в «Рубине».

Зимой стоило приобрести вингера?

Попов, Еременко, Джано и Самедов – атакующие футболисты. Трое умеют играть ближе к флангам и полуфлангам, вся четверка уехала в другие клубы зимой. А подписал ли «Спартак» кого-то на замену? Нет. Вопрос о спорном классе вингеров – как Ломовицкий или Ташаев (оба через год могут играть в аренде в других клубах, если изменят лимит), и о нестабильности опытных людей – как Мельгарехо, будет волновать Кононова всю весну. Загадка связана с еще одной в списке, и одновременно с вопросом, почему все Бакаевы и Гулиевы раскрываются не в «Спартаке», хотя с ним на контракте? Аяза, к слову, на сборах и на фланг пихали – сомнительная практика от безысходности.

Единственный мощный бек – Жиго?

Комбаров, Айртон, Рассказов, Ещенко и Боккетти не лучшим образом обороняются, как и номинальный хавбек Мельгарехо. Остается Кутепов, но его пик формы остался в чемпионском сезоне. Увидели серьезный откат показателей, травма тоже помешала. Остается Жиго, но Самуэль пока как комета – пролетел, порадовал на коротком отрезке и надолго вылетел после встречи с Дзюбой. Но показалось, что именно француз – единственный высококвалифицированный игрок обороны. А Джикия на границе миров, но без идеальной школы. Как обычно, в защите у «Спартака» не хватает Видичей.

Ханни стал заложником тактики?

Вы будете смеяться, но в этом сезоне лучший по пасам за игру у «Спартака» - Промес. По 3.4 ключевые передачи в каждом из 5 поединков. А дальше идут Дмитрий Комбаров и Фернандо. Если у вас плеймейкеры скрыты слева в обороне и в опорной зоне, то не удивляйтесь, что по голам с 29 штук в прошлом сезоне после 17 туров скатились до 22 сейчас. Решением мог бы стать Ханни, но для него попросту нет места в схемах «4-4-2» или «4-3-3». Алжирца пихают на фланги, дождались от него столько же опасных моментов за игру, как было у Самедова – по одному за вечер. Набрали игроков не под схему…

В центре атаки нет запасного плана?

Не случайно говорят о продаже скорее Зе Луиша, чем Луиса Адриано ближайшим летом. Африканский форвард должен забить достаточно мячей, чтобы за него дали хорошие деньги – надо ведь компенсировать прокол с дорогим для «Спартака» новичком Рошей. Но проблема в том, что если не смогут сыграть ни один, ни второй из списка лучших снайперов «красно-белых» в сезоне, то у Кононова попросту не остается вариантов. При всем уважении к попыткам Мелкадзе сыграть по-взрослому, пока Георгий не похож на второго Чалова. Луиса Адриано и Зе Луиша тренер может использовать в двух-трех разных ролях, но за ними пустота.

Как компенсируют уход Промеса?

Вопрос остался с лета. Суммарно у Мельгарехо, Ханни, Самедова, Ломовицкого, Ташаева, Попова и Роши в первой части сезона 3 гола. Квинси до ухода успел забить один раз, а в прошлом сезоне стал лучшим снайпером не только «Спартака», но и всей лиги. Ставка на Луиса Адриано и Зе Луиша работала впереди лучше всего (4 и 7 голов в РПЛ ). Но Промес забивал, когда не получалось у нападающих. Теперь такого спасителя нет. Кононову надо настроить систему так, чтобы тактически возник «коллективный Промес». Без острых результативных действий атакующих фланговых игроков успех исключен, а пока их нет.

«Спартаку» нужна последовательность

Быстров считает, что «Спартак» вылетит из чемпионской гонки из-за давления на Кононова. Но пока надо бы в нее сначала влететь. Только в случае победы над «Краснодаром» подберутся к «Зениту» на расстояние шести пунктов. Лишь тогда можно будет мечтать о победе в очном матче и осечках Семака. Пока же задача – войти в первую тройку. И поскольку конкуренты помогли, потеряв очки, сегодня нужно увидеть часть ответов по тактике и составу.

Понятно, почему фанаты не в восторге (сформируем культурно) от действий руководства клуба и от поведения основной части игроков в трудный для клуба момент. Единство с народом не продемонстрировали. Причем под бывшего наставника копали давно. Когда Карреру назвали тренером года после чемпионства, в клубе «забыли» пригласить его на вручение премии. Это как с «вставленным» в результате «хакерской атаки» материалом, где обзывали фанатов.

«Спартак» как клуб давно не радует – к этому привыкли. Но единственный шанс отвлечься – увидеть грамотный футбол. От Кононова многое зависит, ведь на кону не только его карьера, но и будущее этого состава. Понятно, что если не будет ответов на поставленные выше вопросы, то «Спартак» финиширует пятым или шестым в таблице. Начнется очередная перестройка без гарантий, как заведено. Пора подумать о футболе, ведь поводов пораскинуть мозгами много.