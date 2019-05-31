Конте в «Интере» и другие шаги для свержения туринцев

вчера, 13:00

Пока «Ювентус» без тренера, его конкуренты делают первые ставки. «Соккер.ру» фиксирует начало футбольной охоты на вечного чемпиона.

Тренерские перестановки

Первый шаг в борьбе с футбольным злом для 19 клубов Серии А – а чемпионская коллекция «бьянконери» точно не делает продукт более привлекательным, прямо связан с новыми назначениями. Если Гасперини бросит «Аталанту», то из топ-6 за год тренера не заменит лишь «Наполи». «Роме» нужен новый наставник – присматриваются к Михайловичу. Симоне Индзаги – еще один экс-игрок «Лацио», тоже на выданье, а «Милан» как раз уволил Гаттузо.

Наконец, «Реал» и «Ювентус» едва не обменялись тренерами. Если бы Зидан согласился работать в Турине, то не исключено, что в Мадриде оказался именно Аллегри. Но Зинедин принял другое решение, а сами туринцы взяли небольшую паузу. А вот «Интер» за последние девять лет после победы в ЛЧ столько раз жал на тормоз, что пора набирать скорость. Конте и Маротта – взрывоопасная связка, но действенная. Михайлович, Анчелотти, Индзаги и Конте сообща могут представлять опасность для нового тренера «Ювентуса».

Солидная трансферная атака

«Ювентус» - успешная коммерческая корпорация, которая за год может собрать свыше 600 млн евро доходов. Потому была смена клубного логотипа, собственный документальный сериал от американской медийной компании. Поэтому появилась странная форма. Поэтому раньше была продажа Бонуччи, когда китайцы из «Милана» выдали много денег. И Роналду подписали не потому, что Аллегри требовал купить ветерана. Снова соединили футбольный интерес и коммерческий. И реформу ЛЧ задумали, поскольку в Серии А слишком низкие доходы.

Но учтите – «Ювентус» на пороге футбольных перемен. У них нет вратаря на десятилетие, в центре защиты – старые ребята, на левом фланге – вопрос, в центре поля Рэмзи вряд ли решает все вопросы. В атаке может уйти Дибала, а Манджукич остается, но ему не 25 лет, как и Роналду. «Ювентус» с каждым сезоном будет все более уязвимым, станет делать трансферы, часть из которых не сработает. Поэтому очень важно, чтобы «Милан», «Рома», «Наполи» и «Интер» точечно усиливались и набирались класса. И все понимают, что под тренера Конте заманить Ракитича и компанию в Милан реально.

Ошибка с выбором наставника

Первое, что должно случиться с «Ювентусом», чтобы гегемония прервалась хотя бы на год. Аллегри заметно сбил команду с настроя, когда еще в прошлом году пошли слухи о переезде наставника в Англию. Титулованный специалист неплохо выкрутился в итоге, но заметно, что отдал для этого много сил. Тогда вылетели от «Реала» в Лиге чемпионов, сейчас уступили «Аяксу» - и это поражение Массимилиано в итоге не простили.

Пока в команде был Аллегри, «Ювентус» умудрялся не проигрывать внутренние «финалы». Но вы уверены, что Сарри, Индзаги или Почеттино – главные кандидаты на пост нового тренера, если не считать фантастический пока ход чемпионским конем по имени Хосеп, являются мастерами сбора трофеев в национальных лигах? Обратите внимание на характер многих побед «Ювентуса» - «Кьево», «Парму», «Сассуоло» и «Эмполи» побеждали в один мяч, не говоря о «Роме» или «Лацио». Даже с Аллегри легкой прогулки не было.

Идеальная подготовка арбитров

Было подсчитано, что из-за ошибок рефери «Торино» потерял больше 10 пунктов – а мог заскочить в ЛЧ . Конечно, это не значит, что соседский «Ювентус» пора «топить», но важно ему не помогать. Но пока лидер на особом счету. Например, арбитры извинялись перед «Миланом» за ошибки в матче с чемпионом. Авторитет «Ювентуса» такой, что порой судьи «плывут». Так что повышение их квалификации - шаг, без которого чемпионство другого клуба – «Интера», «Наполи», не суть важно, сейчас невозможно.

И тут поможет VAR . В Италии рефери ошибаются после повторов примерно в 2 % случаев. Эмоциональный народ обсудил все явные казусы, связанные с системой, но не учли пропорцию – успешных решений намного больше, чем неудачных. Повторы работают, но не все арбитры научились ими пользоваться. Что нормально, ведь не выросло пока поколение рефери, которые с первого матча в карьере имеют больше «одной пары глаз». И пора минимизировать ляпы, смена чемпионства без идеального судейства маловероятна.

Ставка «Ювентуса» на победу в ЛЧ

Роналду играет за самых сильных, перспективных и мощных на континенте? Нет, в Турине не базируется лучшая команда Европы. Показательно проиграли оба финала против «Барселоны» и «Реала». Явно уступали в Лиге чемпионов настоящим героям в сезонах, когда не добирались до финалов. И хотя в целом равные с лучшими участниками ЛЧ , фавориты, но не первые в итоге. При этом все те неудачи психологически сказывались на команде, раздражали.

А вот в Серии А итальянский чемпион часто «отскакивал»… И все может измениться. Если для «Наполи» или «Интера» в ближайшие годы победа в чемпионате – единственный шанс заявить о возвращении, то «Ювентус» с радостью променял бы еще одно «Скудетто» на финал ЛЧ . Им настолько плевать на внутренний трофей, который всегда идет в руки, что забыли о знаменитом «щите», представляя форму на новый сезон. Новый наставник «Ювентуса» будет переживать из-за ЛЧ , но вряд ли будет иметь опыт победы в Серии А. Раньше было иначе, отставка Аллегри спутывает карты.

Работа конкурентов над ошибками

«Ювентус» в таком разговоре нельзя игнорировать – очевидно, что без его спада переворот невозможен. Но разве возможен он при таком количестве ляпов «Милана», «Ромы», «Интера» и «Наполи»? А прогрессировать могут не только эти клубы. Например, чем победитель «Аталанты» в Кубке Италии – «Лацио», слабее команды Гасперини? Но в Лигу чемпионов попали ребята из Бергамо. Не всегда дело в ресурсах, скорее в идеях.

Гаттузо ушел, Раньери – тоже, Спаллетти уволен и заменен на Конте. Работа кипит, но при этом оцените разницу между «Ювентусом» и, например, «Фиорентиной». У Монтеллы не получалось, но «фиалки» располагают юным составом и переходят в руки американского миллиардера Рокко Коммиссо. Видите, сколько денег незаметно для многих заходит в Серию А? Не только у римлян и миланцев есть повод сыграть с осени качественнее, ведь все чемпионства «Ювентуса» и заслуга триумфатора, и доказательства ошибок их конкурентов.

Оставленный позади пик формы

«Ювентус» стареет и остался без тренера – перестановка всегда может оказаться неудачной. А Гвардиола вряд ли бросит МС здесь и сейчас. Туринский гранд не выходит на пик формы – скорее уже его прошел. Нужны перестановки, трансферы, признания ошибок. Например, из Дибалы гениальный футбол не вытащили. А тем временем активизируются все конкуренты. Доселе их попытки свергнуть короля провалились, но отставки Маротты и Аллегри в итоге могут стать ключевыми ошибками Аньелли.

Недвед и Паратичи часто намекают, что без них «Ювентус» невозможен. Посмотрим, кто на самом деле делал больше всех. Вдохновитель Ренессанса «Ювентуса» теперь в «Интере». И что Маротта сделал? Подписал наставника, который пришел в АПЛ и ее выиграл, в отличие от Почеттино или Сарри. Анчелотти не покинет Серию А. У «Милана» не безнадежный проект. В результате, когда у «Ромы», «Интера», «Милана» и «Ювентуса» одновременно сменятся тренеры, и при этом новому менеджеру туринцев поставят задачу выйти в финал ЛЧ – новый сезон в Серии А станет уникальным.

Проще говоря, вернется чемпионская интрига. Все знаем Конте – не каждый раз Антонио умеет спрятать свою черноту, показав лишь тренерский талант. Но этот наставник не воюет за вторые места. Так что «Интер» сделал правильную ставку, а «Ювентус» в поисках святого Грааля в виде ушастого кубка затеял опасную игру. Аллегри не оставляет перспективную команду, которую любой сделает еще мощнее. Одна ошибка – давно установленный порядок изменится.

Скептики скажут, что подобные попытки итальянцы всегда проваливали – и будут правы. Но концентрация тех, кто терпеть по разным причинам «Ювентус» не может, в Италии очевидно растет. Анчелотти, Де Лаурентис, Маротта и Конте выходят на тропу войны, а у них за спиной целая армия соперников-союзников – «Милан», «Рома», «Лацио» или «Фиорентина» не прочь через год оказаться на месте «Аталанты» в Лиге чемпионов.