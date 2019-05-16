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Что нужно ПСЖ для победы в Лиге чемпионов

16 мая 2019, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий

Парижане настроены решительно. Без победы в Лиге чемпионов в ближайшие годы проект может быть свернут. «Соккер.ру» размышляет о том, что нужно поменять для успеха.

Проект ПСЖ давно уже перестал быть сугубо французским. Владельцам парижского клуба не так интересны внутренние достижения, рекорды – все это уже установлено и выиграно. Странно слышать, что отсутствие побед в обоих французских кубках как-то повышает шансы Томаса Тухеля на отставку. Боссам ПСЖ эти турниры совершенно не нужны. Они грезят о Лиге чемпионов. И только результат в ней может влиять на судьбу команды и тренера. Тухель прорыва в нынешнем сезоне не совершил, исполнив классическую для ПСЖ посадку в лужу. Однако кое-чему руководство клуба все-таки научилось: не менять тренера сразу же после осечки. Поэтому у Тухеля шанс будет. Но вряд ли - шансы. Итак, на какие пункты следует обратить внимание, чтобы ПСЖ все же стал реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Найти нападающего

Парижанам нужен нападающий. Звучит смешно, когда в атаке у команды Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Но это правда. Сейчас это очень техничные, крайне талантливые, но все же лебедь, рак и щука. Даже при условии, что их взаимодействие и комбинации на поле порой изумительны. Нужен нападающий типажа Златана Ибрагимовича – лидер, харизматик, символ команды. Мбаппе очень крут, он шикарный форвард, бомбардир божественный, но он в силу объективных обстоятельств наподобие возраста не способен чисто морально брать команду за шиворот и тащить, заряжать. Эти функции отчасти на себя брал Тиаго Силва, но на его позиции это делать сложно. Да и в последнее время, кажется, даже его пыл угас. Без нападающего с сильным характером ПСЖ останется просто сильной по именам в атаке командой, где Неймар и Мбаппе будут соревноваться в личном мастерстве, но клубу нужно не это. Ему нужен новый Ибрагимович именно по силе воли и характеру.

Разобраться с центром поля

Весь сезон ПСЖ страдал от неурядиц в полузащите, хотя сам упорно продолжал стрелять себе в ногу. Как это было с отстранением Адриена Рабьо от основной команды. В условиях дефицита полузащитников, когда разрывающийся Марко Верратти еще и травмы регулярно получает, сложно рассчитывать на успех в значимом турнире. Даже при всем мастерстве и классе той горстки хавбеков, которая есть в распоряжении ПСЖ, сбой рано или поздно должен был произойти. В первую очередь, в среднюю зону необходимы универсалы, умеющие на высоком уровне исполнять разные роли. Неспроста появились слухи о том, что ПСЖ заинтересован в услугах Тони Крооса, Андера Эрреры и Идрисса Гейе. Причем полузащитник нужен не один.

Решить вопрос со схемой

Отчасти из-за предыдущего пункта появился и этот. ПСЖ все время меняет схемы, мечется из стороны в сторону. Это хорошо, когда тренер склонен к экспериментам, к поиску. Плохо, когда в этом поиске забываются основы, забывается в принципе, в какой манере играет команда. В данном случае ПСЖ стал не только заложником тяги Тухеля к экспериментам, не только жертвой травм и нехватки тех же полузащитников, но и получил страдания за свой высочайший класс игроков. Да, это парадоксально выглядит. Однако у тренера в таком случае складывается ложное ощущение, что достаточно классный футболист, играя не в своем амплуа, не по привычной схеме, все равно справится. Да, он справится. Но все же гораздо хуже, чем если бы он четко работал в единой схеме и на своей ключевой позиции. Это можно сравнить с обычной игрой в футбольный менеджер. Когда у вас очень высокие показатели мастерства игроков, большой соблазн закрыть ими другие проблемные позиции, даже если там они получают снижение баллов мастерства – цифры все равно остаются относительно высокими, и это вводит в заблуждение. Вы жертвуете максимальной ценностью футболиста, поступая с ним таким образом. И это еще не говорим о проблемах с сыгранностью в схемах. А нет, говорим… А в случае с ПСЖ это еще один пункт к глобальной проблеме, которая не решается по щелчку пальцев – отсутствию у команды самоидентификации, ощущения единства и общей цели. В этой бригаде наемные рабочие идут к ней каждый своим путем.

Уволить спортивного директора

Под этим пунктом понимается наведение порядка в руководстве в принципе. Президенту Насеру Аль-Хелаифи стоит отказаться от принципов «чайка-менеджмента», когда он то забывает о том, что происходит в команде, то проявляет какую-то нездоровую активность, совершая налеты с криками подобно известной птице. Эта непоследовательность вводит в заблуждение команду. Ну и его привязанность к Антеро Энрике выглядит странной. Нынешний спортивный директор совершил массу промашек и поступков, продиктованных его личными амбициями и обидами, что несолидно для менеджера такого клуба. Недаром во Франции все чаще вспоминают эпоху Леонардо как спортивного директора. Тот при всех своих недостатках выкладывался ради клуба по полной программе, понимал его проблемы и нужды, стремился их решить и ставил командные интересы превыше всего. Как получалось – другой вопрос. Но даже сама работа спортивного директора способствовала усилению единства в клубе.

Таким образом, можно сделать довольно парадоксальный вывод: нынешний ПСЖ после покупки Неймара и Мбаппе стал даже слабее, чем был при тех же Леонардо и Ибрагимовиче. Весь этот путь к мировому господству завел парижан в тупик. И теперь требуется немало усилий, а главное – наличие толкового менеджера, чтобы это все расчистить и снова встать на путь прогресса, уйдя с тропинки безмозглой золотой антилопы.

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
   478 / 833
17 мая в 17:49
Как это "Мбаппе очень крут, он шикарный форвард, бомбардир божественный, но он в силу объективных обстоятельств наподобие возраста не способен чисто морально брать команду за шиворот и тащить, заряжать"!?!
Почему тогда у Де Лигта чуть не получилось затащить Аякс в Финал ЛЧ?)))) Так значит Маттейсу в 19 можно быть весьма успешным и волевым Капитаном, а Киллиану в 20 - только мячики пинать, но никак не партнёрам мотивирующие пендали раздавать?)
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   544 / 833
17 мая в 17:42
тренер победитель
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
17 мая в 12:16
Каждую осень и межсезонье "великому" ПСЖ поют дифирамбы: какой у них замечательный состав, но всегда чуть-чуть чего-то не хватает и вот, в этом-то сезоне, они обязательно покорят европейскую вершину. Но потом приходит весна: ПСЖ показывает блеклую игру в плэй-офф и вылетает из Лиги Чемпионов. Эта история повторяется из года в год, ничего нового.

P.S. Команда-то не плохая, но на деле нет характера, буквально один провальный матч в ЛЧ и можно уже забыть о турнире. Кстати, в этом сезоне они и кубок Франции проиграли.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   724 / 833
17 мая в 11:03
С таким же успехом можно написать статью "когда Спартак выиграет ЛЧ"
Статья ни очем
GKN
GKN
   347 / 833
17 мая в 05:33
Ничего не поможет
112910315
112910315 ответил SoberBober
   1 / 833
16 мая в 22:57
Им нужны яйца
Всмятку) как у Барселоны во втором матче с Ливерпулем
mortid
mortid
   160 / 833
16 мая в 22:52
На этот опрос правильно ответил бы Карпин, ГОЛЫ )))))
Nety-net
Nety-net
   551 / 833
16 мая в 22:22
Хорошим вариантом для псж сейчас был бы Бензема, он один год был лидером Франции, очень понравилось как он вел команду за собой. Думаю он в этой тройке много полезного бы делал, Кавани в пару к Йовичу нормально тоже смотрится. Нравится Реал и Бензема и не хочу такого перехода, просто фантазирую.
Правдин Семён
Правдин Семён
   38 / 833
16 мая в 22:13
Про форварда -лидера не согласен.Нужен просто Лидер.Как Тотти или Джеррард. Который и сам из жил вылезет, и другим напихает , если нужно.
bublikyo
bublikyo
   327 / 833
16 мая в 21:45
Им нужен тренер победитель
рус фан
рус фан
   248 / 833
16 мая в 21:20
У ПСЖ защита не самая сильная в европе, потом нужен игрок типа Канте, ну и Тухель то же мутноват для победы в ЛЧ.
SoberBober
SoberBober
   606 / 833
16 мая в 21:15
Им нужны яйца
cevin cigan
cevin cigan
   91 / 833
16 мая в 20:35
Ментальность у мешка не та.
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